Vom 13. bis 20. November geht es im Pala Alpitour von Turin um den größten Titel des Jahres nach den vier Grand-Slam-Wettbewerben.

Und es riecht nach Rekord: Sollte es einem Spieler gelingen, die ATP Finals ohne Niederlage zu gewinnen, wird ein Preisgeld von 4,7 Millionen US-Dollar, was in etwa 4,8 Millionen Euro entspricht, an den Champion ausgeschüttet.

Noch nie zuvor war ein Tennisturnier in dieser Hinsicht höher dotiert.

Unter den acht Teilnehmern dieser Auflage sind mit Novak Djokovic und Daniil Medvedev zwei, die das Event schon einmal für sich entschieden haben. Der Serbe triumphiert gar fünfmal, der Russe setzte sich in der Saison 2020 durch.

Nadal kämpft um ersten Titel bei ATP Finals

Überraschenderweise fehlt der Titel bei den ATP Finals noch in der Sammlung von Rekord-Grand-Slam-Champion Rafael Nadal.

Im Hinblick auf Turin gab sich der 36-Jährige nicht wirklich euphorisch. "Ich denke, ich werde hingehen, weil ich im Moment nichts anderes im Kopf habe, als in Turin zu spielen", beschied Nadal.

Wesentlich heißer auf die Finals scheint Djokovic . Der Serbe möchte mit seinem sechsten Titel zu Rekordsieger Rafael Nadal aufschließen. "Das ist eines meiner größten Ziele", gab der Superstar vor Kurzem zu.

