Tennis

French Open - Linienrichter abgeschossen: Grégoire Barrère entschuldigt sich sofort

Grégoire Barrère schoss bei seiner Erstrundenpartie gegen Fabio Fognini versehentlich einen Linienrichter ab. Der Franzose entschuldigte sich per Handzeichen sofort. Das Match gewann derweil Fognini in drei Sätzen mit 6:4, 6:1, 6:4. Eurosport.de berichtet ausführlich von den French Open 2021 in Paris - mit Videos, Berichten, Interviews und Analysen mit Eurosport-Experte Boris Becker.

00:02:27, vor 5 Minuten