French Open: Tennis-Welt verneigt sich vor Phänomen Tsonga - Mischa Zverev: "Habe Gänsehaut"

Moderator Matthias Stach schaut mit Eurosport-Experte Mischa Zverev in der Sendung Matchball auf die Matches vom Dienstag bei den French Open in Paris. Das wichtigste Thema: Der emotionale Abschied von Jo-Wilfried Tsonga. Zverev erklärt, was Tsonga als Spieler ausmachte und warum er auf der Tour und in den Tennis-Stadien der Welt allseits beliebt war.

00:25:08, vor einer Stunde