Tennis

French Open: "Woooow!" Andrea Petkovic mit überragendem Konter in den Tiebreak gegen Victoria Azarenka

Andrea Petkovic ist in der zweiten Runde der French Open in Roland-Garros ausgeschieden. Die Deutsche verlor gegen Victoria Azarenka mit 1:6 und 6:7 (3:7), gab aber vor allem im zweiten Satz alles und kämpfte sich gegen dank einer unfassbaren Vorhand in den Tiebreak des zweiten Satzes. Den mehr als sehenswerten Ballwechsel gibt es hier im Video.

00:00:31, vor einer Stunde