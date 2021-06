Publiziert 09/06/2021 Am 16:19 GMT | Update 09/06/2021 Am 16:36 GMT

Nadal hatte bei seinem Viertelfinal-Auftritt mehr Mühe als gedacht: Der Argentinier Schwartman forderte ihm einiges ab, präsentierte sich von Beginn an stark und rang den Spanier in Satz zwei auch nieder.

Nadal haderte - Schwartzman nutzte das bis in den dritten Satz hinein. Am Ende behielt Nadal doch das Durchhaltevermögen, bezwang Schwartzman dank eines übermächtigen vierten Satzes 6:4, 4:6, 6:4 und 6:0. "Diego hat unglaublich gespielt", sagte Nadal nach dem Match. "Es ist wunderbar, dass ich bei meinem Lieblingsturnier wieder im Halbfinale stehe."

Dabei begann das Match ausgeglichen. Nadal und Schwartzman ließen sich gegenseitig keine Zeit, um in das Spiel zu finden, sondern starteten direkt mit schnellen Ballwechseln.

French Open LIVETICKER ab 20:00 Uhr | Djokovic trifft auf Berrettini VOR 3 STUNDEN

Nadal erkämpft sich früh zwei Breakbälle, Schwartzman, der in Runde drei Jan-Lennard Struff aus dem Turnier geworfen hat, wehrte eindrucksvoll ab. Der Argentinier wurde in der Folge immer mutiger, erhielt nach einem sehenswerten Lob viel Applaus aus dem Publikum. Doch Nadal holte sich den Satz mit 6:3.

In Satz zwei fing Schwartzman stark an, führte schnell mit 3:0, doch der 13-malige Champion von Roland-Garros gab so schnell nicht auf, holte sich das Break zurück und kam wieder auf 3:3 heran.

Erster Satzverlust für Nadal seit 2019

Es entwickelte sich ein Katz-und-Maus-Spiel, in dem beide Spieler wechselseitig die Oberhand behielten. Schwartzman attackierte über die Rückhand und holte sich den zweiten Satz. Für Nadal war es der erste Satzverlust in Roland-Garros seit dem Finale gegen Dominic Thiem 2019. Zuvor hatte er 36 Sätze gewonnen.

Der 34-Jährige behielt die schwache Form zu Beginn des dritten Satzes, Schwartzman kommt gut hinein und profitiert auch von den Fehlern Nadals. Erst als Nadal zwei Breakbälle erhält und den zweiten verwandelt, nimmt er die Stärke mit, holt drei Satzbälle und verwandelt schließlich zum 6:4.

Nadals Machtdemonstration im vierten Satz

Im vierten Durchgang kann Nadal erstmals in diesem Match Nadal sein: Der Sandplatzmeister jongliert mit verschiedenen Variationen. Während Schwartzmans Bälle ins Aus gehen, serviert Nadal einen nach dem anderen, schnell steht es 3:0.

Schwartzman findet nun gar nicht mehr zurück ins Spiel, machte zu viele Fehler. Nadal gewann mit 6:0.

Das könnte Dich auch interessieren: Medvedev brüskiert French Open: "Wo ist das Geld von Amazon?"

Brillant ausgespielt! Schwartzman mit starkem Lob gegen Nadal

French Open Gnadenloser Return von Nadal, Raketen-Rückhand von Schwartzman VOR 2 STUNDEN