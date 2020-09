Tennis

French Open - Zverev mit Kampfansage: "Möchte als Gewinner dastehen"

Alexander Zverev hat unmittelbar vor dem Start der French Open im Exklusiv-Interview mit Eurosport eine erste Kampfansage an die Konkurrenz gesendet. Für den 23-Jährien sei der Finaleinzug bei den US Open zwar ein Erfolg gewesen, trotzdem möchte er schon in naher Zukunft als Grand-Slam-Sieger hervorgehen.

00:00:24, 93 angesehen, vor 2 Stunden