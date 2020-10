Einen kleinen Sprung nach oben machte der Grieche Stefanos Tsitsipas (5925). Durch seine Halbfinal-Teilnahme in Roland Garros schob sich der 22-Jährige an Daniil Medvedev (5890) vorbei auf Position fünf. Medvedev war in Paris überraschend schon in der ersten Runde an Marton Fucsovics gescheitert.