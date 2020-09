Gemeint waren Stefanos Tsitsipas und Andrey Rublev. Der Grieche und der Russe standen sich noch am Sonntag im Finale des ATP-Turniers von Hamburg gegenüber.

"Die waren erst am Sonntagabend fertig, sind dann irgendwie nach Paris gekommen. Dort mussten sie einen Coronatest abgeben, 24 Stunden auf dem Hotelzimmer bleiben und am Dienstag gleich ihr erstes Match spielen", bemängelte Becker. "Man hätte die Partien eigentlich erst am Mittwoch ansetzen dürfen."