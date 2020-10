Mats Wilander weiß genau, was auf die Halbfinalisten von Roland-Garros zukommt. "Ich erwarte zwei Marathon-Matches", so der Schwede, der die French Open dreimal gewann und das Turnier für Eurosport als TV-Experte begleitet.

Der Weltranglistenerste hatte schon im Viertelfinale gegen Pablo Carreño Busta Nacken- und Armprobleme - was nach der Partie für Frust beim Gegner sorgte.

"Immer, wenn das Match kompliziert für ihn wird, holt er den Arzt", stichelte Carreño Busta, der dem 17-maligen Grand-Slam-Turniersieger die Blessuren offenbar nicht abnahm. "Wenn er am Gewinnen ist, passiert das nicht", befand der 29-Jährige, der den ersten Satz mit 6:4 für sich entschieden hatte.

Im Unterschied zu Carreño Busta glaubt der 56-Jährige nicht, dass die Verletzung eine Masche des Australian-Open-Siegers ist, wenn die Lage brenzlig wird. "Ich denke nicht, dass Novak seinem Gegner bewusst zeigen will, dass er verletzt ist, wenn er zurückliegt", betont Wilander.

Der Grieche liegt im direkten Vergleich mit Djokovic nur mit 2:3 zurück und will unbedingt ins erste Grand-Slam-Finale seiner Laufbahn. Dafür braucht der 22-Jährige einen Sahnetag, ob der Kontrahent nun zu 90 oder zu 100 Prozent fit ist.

Sportlich besser sieht die Lage bei Rafael Nadal aus, der mit seinem 13. Titel beim Sandplatz-Klassiker den Grand-Slam-Rekord von Roger Federer egalisieren will, der bislang 20 Major-Wettbewerbe gewinnen konnte.

Vieles deutet daraufhin, dass der 34-Jährige Erfolg hat bei dieser Mission. Mit 15:0 Sätzen in fünf Begegnungen rauschte der Mallorquiner geradezu ins Halbfinale.

Und doch ist die Stimmung bei Nadal nicht ungetrübt. Beim 7:6 (7:4), 6:4, 6:1 im Viertelfinale gegen Jannik Sinner stellte der Favorit einen Rekord auf, auf den er liebend gerne verzichtet hätte. Die Partie endete um 1:25 Uhr in der Nacht - nie zuvor ging ein Match in Roland-Garros so spät zu Ende.