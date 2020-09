Tennis

Fast wie beim Djokovic-Eklat: Olivo schlägt Ball Richtung Linienrichter

Renzo Olivo hatte in der Qualifikation der French Open Glück, dass er beim Ballwegschlagen nicht eine Linienrichterin oder einen Linienrichter traf. Auch wenn der Ball nicht hart geschlagen war, erinnerte die Szen doch an die Disqualifikation von Novak Djokovic bei den US Open.

00:00:06, 547 angesehen, vor 2 Stunden