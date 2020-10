Tennis

French Open 2020: Matchball Becker zum Finale Nadal - Djokovic

Eurosport-Experte Boris Becker erklärt im Gespräch mit Moderator Matthias Stach bei Matchball Becker, was den nun 20-fachen Grand-Slam-Turniersieger Rafael Nadal so einzigartig macht. Besonders beeindruckt haben den ehemaligen Wimbledon-Champion die Worte, die Nadal nach seinem 13. Titel in Rolad-Garros fand.

