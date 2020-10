Tennis

French Open - Djokovic: "Ich würde es nicht als Bubble bezeichnen"

Novak Djokovic gibt in Matchball Becker Einblicke in den Alltag der Profis bei den French Open 2020. Eine Bubble sieht der Weltranglistenerste in Paris nicht. Zudem sprechen Boris Becker und Matthias Stach mit Kevin Krawietz und Andreas Mies und analysieren die sensationellen Siege von Daniel Altmaier und Laura Siegemund.

