Tennis

French Open | Jannik Sinner - David Goffin Highlights

Bei den French Open in Paris ist es in dieser ersten Runde zu einer zumindest in dieser Deutlichkeit ersten großen Überraschung gekommen. Der Weltranglisten-Zwölfte David Goffin aus Belgien musste sich dem italienischen Youngster Jannik Sinner in drei Sätzen mit 5:7, 0:6 und 3:6 geschlagen geben.

00:03:04, 753 angesehen, Gestern Am 11:26