Der Mittwoch wurde zum Aufgalopp der Superstars. Am Vormittag konnte der Schweizer Stan Wawrinka Dominik Koepfer aus Furtwangen im Schwarzwald mit 6:3, 6:2, 3:6, 6:1 besiegen. Auch der Österreicher Dominic Thiem und Titelverteidiger Rafael Nadal (Spanien) haben ihre zweite Aufgabe auf der roten Asche in Roland Garros bewältigt. Ganz besonders freuen durften sich die deutschen Tennis-Fans über den Sieg von Alexander Zverev gegen Pierre-Hugues Herbert aus Frankreich freuen.

Die wichtigsten Spiele des Tages:

20:35 Uhr - Auf Wiedersehen

Alexander Zverev hat nach großem Kampf doch noch die nächste Runde erreicht. Die Partie war ein einziges Auf und Ab, bei dem beide Spieler abwechselnd mit ihren Nerven kämpften, um sich dann wieder mit starken Ballwechseln zu übertreffen. Nach 3:59 Stunden hieß der Sieger dann Zverev, der sich für die nächsten Runden aber vornehmen muss, nicht in Passivität zu verfallen.

Mit dieser guten Nachricht aus deutscher Sicht beenden wir auch den Liveticker bei Eurosport.de für den heutigen Tag. Tino Harth-Brinkmann wünscht euch einen schönen Abend. Morgen geht es live bei Eurosport mit der Zweitrundenpartie von Novak Djokovic und den deutschen Duellen zwischen Jan-Lennard Struff und Daniel Altmeier sowie Julia Görges und Laura Siegemund weiter.

20:31 Uhr - Zverev - Herbert 2:6, 6:4, 7:6 (7:5), 4:6, 6:4

Und dann ist es doch geschafft. Mit großer Beihilfe von Herbert hat Zverev den Einzug in die dritte Runde geschafft. Der Franzose zeigt Nerven, macht einen Doppelfehler und einen Volleyfehler, die zu Matchbällen führen. Dann bringt ein Lob von Zverev die Entscheidung.

20:26 Uhr - Zverev - Herbert 2:6, 6:4, 7:6 (7:5), 4:6, 5:4

Herbert steckt nicht auf und geht hohes Risiko beim Return. Mit seinem 60. Punkt am Netz bei 90 Versuchen holt er sich den Breakball und verwandelt den ersten gleich. Damit verkürzt er auf 5:4 und kann bei eigenem Aufschlag wieder ausgleichen.

20:23 Uhr - Zverev - Herbert 2:6, 6:4, 7:6 (7:5), 4:6, 5:3

Und plötzlich könnte es ganz schnell zu Ende sein. Mit einem Passierball mit der Rückhand holt sich Zverev drei Breakbälle. Den zweiten davon macht er mit einem Rückhandwinner, nachdem beide Spieler zuvor das Risiko gescheut haben. Jetzt schlägt Zverev zum Matchgewinn auf.

20:17 Uhr - Zverev - Herbert 2:6, 6:4, 7:6 (7:5), 4:6, 4:3

Zverev wird viel zu passiv. Er baut selbst keinen Druck mehr auf und steht zu weit hinter der Linie. Dazu kommen unerzwungene Fehler. Zu null bringt Herbert seinen Aufschlag durch. Auch Zverev hält seinen Aufschlag, wobei er dabei auch von Fehlern von Herbert profitiert.

20:11 Uhr - Zverev - Herbert 2:6, 6:4, 7:6 (7:5), 4:6, 3:2

Das Momentum liegt jetzt klar bei Zverev, der 13 der letzten 15 Punkte gemacht hat. Und auch bei Herberts nächstem Aufschlagspiel ist es wieder eng. Doch der Franzose kann zunächst auf 1:3 verkürzen und kommt auch gut in Zverevs Aufschlagspiel. Diskussionen gibt es um einen Punkt, bei dem Zverev über das Netz gegriffen haben soll. Die TV-Bilder belegen, dass dies auch der Fall war, doch Zverev bekommt den Punkt trotzdem zugesprochen. Doch Herbert bleibt unbeeindruckt und holt sich den Breakball, den er dann auch nutzt. Alles ist wieder offen.

20:01 Uhr - Zverev - Herbert 2:6, 6:4, 7:6 (7:5), 4:6, 3:0

Und auf der Gegenseite zeigt auch Herbert Nerven. Mit einem leichten Vorhandfehler beschert er Zverev zwei Breakbälle. Und dann muss Zverev nicht einmal etwas für sein Break tun, weil Herbert einen Doppelfehler macht. Zverev bestätigt das Break, unter anderem indem er ein Ass mit dem zweiten Aufschlag serviert. Nachdem er eben noch gehörig gewackelt hat, sieht es jetzt sehr gut für Zverv aus.

19:55 Uhr - Zverev - Herbert 2:6, 6:4, 7:6 (7:5), 4:6, 1:0

Herbert ist wie schon im vierten Satz der aktivere Spieler. Zverev muss aufpassen, dass er sich nicht zu weit nach hinten drängen lässt. Mit dem zehnten Doppelfehler bekommt Herbert zwei Breakbälle. Beim zweiten davon ist Zverev überzeugt, ein Ass geschlagen zu haben, doch der Aufschlag wird ausgegeben. Er geht unerlaubterweise auf die Seite von Herbert, um den Abdruck zu zeigen, kommt aber ohne Verwarnung davon. Den Breakball kann Herbert dank eines Vorhandfehlers nicht nutzen. Einen weiteren kann Zverev noch abwehren, dann bringt er das Spiel durch. Was für ein nervenaufreibendes erstes Aufschlagspiel.

19:46 Uhr - Zverev - Herbert 2:6, 6:4, 7:6 (7:5), 4:6

Zverev kontert einen Schmetterball von Herbert mit einem Rückhandpassierball. Dann aber spielt Herbert gut und holt sich zwei Satzbälle. Mit einem Rückhandfehler besiegelt Zverev den Satzverlust. Wir gehen in den Entscheidungssatz.

19:42 Uhr - Zverev - Herbert 2:6, 6:4, 7:6 (7:5), 4:5

Zverev hat bei Herberts Aufschlag gute Möglichkeiten, vergibt diese aber. Und so kann der Franzose das so wichtige Spiel durchbringen. Zverev serviert gegen den Satzverlust zwar nicht gut, macht aber auch mit den zweiten Aufschlägen die Punkte. Dann macht Herbert einen Fehler beim Rückhand-Slice und so verkürzt Zverev wieder.

19:34 Uhr - Zverev - Herbert 2:6, 6:4, 7:6 (7:5), 3:4

Wir knacken die Marke von drei Stunden in dieser Partie und es sieht vieles danach aus, als würde es auch noch etwas länger weitergehen. Aber zunächst kommt Zverev wieder etwas näher heran. Herbert wackelt bei seinem Aufschlag und macht leichte Fehler mit der Vorhand. Das bringt Zverev das Break. Und danach macht der Deutsche mit starken Aufschlägen das 3:4. Der Druck liegt jetzt klar bei Herbert.

19:27 Uhr - Zverev - Herbert 2:6, 6:4, 7:6 (7:5), 1:4

Zverev versucht zu kontern, aber Herbert hält gut dagegen und mit einem weiteren guten Stopp holt er sich das Spiel. Und Herbert macht gut weiter. Auch weil Zverev eine leichte Vorhand verschlägt, hat er Breakball gegen sich. Dann greift der Deutsche an, verschlägt aber einen schweren Volley und liegt nun in diesem vierten Satz klar im Hintertreffen.

19:18 Uhr - Zverev - Herbert 2:6, 6:4, 7:6 (7:5), 1:2

Herbert bringt seinen Aufschlag durch und setzt Zverev bei dessen Service unter Druck. Zverev wird teilweise zu passiv und so holt sich Herbert mit einem unerreichbaren Stopp einen Breakball. Dann verlegt Zverev einen Volley und gerät so in Rückstand.

19:11 Uhr - Zverev - Herbert 2:6, 6:4, 7:6 (7:5), 1:0

Zverev startet gut in den vierten Satz, auch weil er Herbert mit der Rückhand schön am Netz passiert. Nachdem Zverev in diesem Match bisher immer auf Herberts Aufschlag antworten musste, darf er in diesem Satz vorlegen.

19:05 Uhr - Zverev - Herbert 2:6, 6:4, 7:6 (7:5)

Beide Spieler sind offensichtlich nervös. Zverev hat bereits viermal mit der Vorhand gepatzt. Aber auch Herbert unterlaufen hintereinander drei leichte Fehler. Und damit hat Zverev Satzball. Herbert kommt ans Netz, Zverev spielt eine gute Rückhand die Linie entlang und Herbert setzt den Volley ins Netz. Damit schnappt sich er Deutsche in einem nervenaufreibenden Tiebreak Satz drei.

19:02 Uhr - Zverev - Herbert 2:6, 6:4, 6:6 (2:4)

Zverevs Taktik ist jetzt häufig, Herbert auf der Rückhand zu halten und dann schnell in die Vorhand zu wechseln. Das geht auch gut, solange er nicht zu viel Druck aus den Schlägen nimmt. Mit einem ganz feinen Stopp holt Herbert das Mini-Break zum 2:1 und Zverev patzt zweimal mit der Vorhand. Aber auch Herbert unterläuft ein leichter Fehler. 2:4 im Tiebreak aus Zverevs Sicht.

18:56 Uhr - Zverev - Herbert 2:6, 6:4, 6:6

Zverev startet mit einem Doppelfehler und 0:30, kann dann aber wieder auf 30:30 stellen. Und dank guter Aufschläge und mutigem Spiel kann er ausgleichen. Es geht in den Tiebreak.

18:51 Uhr - Zverev - Herbert 2:6, 6:4, 5:6

Zverev macht jetzt gut Druck mit der Vorhand und serviert auch stark. Das bringt ihm relativ schnell den Spielgewinn. Herbert ist der Druck jetzt anzusehen, als ihm zwei leichte Fehler zu Beginn seines Spiels unterlaufen. Ein dritter bringt Zverev einen Breakball, doch eine Vorhand des Deutschen fliegt knapp ins Aus. Kurz darauf holt er sich aber mit einem Rückhand-Passierball die nächste Chance. Herbert hat viel Glück, dass sein Volley an die Linie geht. Danach bringt der Franzose sein Spiel doch durch.

18:38 Uhr - Zverev - Herbert 2:6, 6:4, 4:5

Zverev muss sich etwas strecken und über Einstand gehen, um sein Aufschlagspiel durchzubekommen. Herbert hat dagegen weniger Probleme. Der Franzose spielt zwei schöne Volleystopps und geht so wieder in Führung. Zverev serviert nun gegen den Satzverlust.

18:32 Uhr - Halep - Begu 6:3, 6:4

Halep macht die nächste Runde klar. Ein missratener Stopp von Begu bringt ihr einen Matchball. Und den nutzt Halep gleich, indem sie eine kräftige Vorhand auf die Linie setzt. Von Begu waren es über die gesamte Partie hinweg einfach zu viele unerzwungene Fehler.

18:28 Uhr - Zverev - Herbert 2:6, 6:4, 3:4

Zverev legt wieder nach und gleicht aus. Interessanter sind derzeit Herberts Aufschlagspiele. Doch weil Zverev eine leichte Rückhand aus dem Halbfeld verschlägt, kann Herbert wieder vorlgen.

18:25 Uhr - Halep - Begu 6:3, 5:4

Halep kann jetzt vielleicht für die Vorentscheidung sorgen. Nachdem zunächst beide Spielerinnen ihren Aufschlag halten können, gelingt der Weltranglistenzweiten das Break zum 5:4. Bei eigenem Aufschlag kann sie nun den Matchgewinn klarmachen.

18:21 Uhr - Zverev - Herbert 2:6, 6:4, 2:3

Zverev kann seinen Aufschlag durchbringen, auch wenn Herbert beim Return Druck macht. Bei eigenem Aufschlag spielt Herbert viel Serve-and-Volley und war auch deshalb bereits 46 Mal am Netz. Zverev hat sich aber inzwischen besser darauf eingestellt. Dennoch bringt der Franzose seinen Aufschlag durch, weil ein Ball von Zverev von der Netzkante ins Aus springt.

18:12 Uhr - Zverev - Herbert 2:6, 6:4, 1:2

Beide Spieler bringen ihr Aufschlagspiel recht souverän durch. Damit liegt Herbert weiterhin vorne, Zverev ist aber mit Aufschlag an der Reihe.

18:09 Uhr - Halep - Begu 6:3, 2:3

Begu holt sich das Break direkt zurück. Beide Spielerinnen machen wechselweise Fehler und gute Gewinnschläge. Begu verlegt bei ihrem Aufschlagspiel einen leichten Volley. Kurz darauf macht sie aber einen starken Punkt am Netz. So kann sie den Aufschlag halten und in Führung gehen.

18:05 Uhr - Zverev - Herbert 2:6, 6:4, 0:1

Zverev ist bei Herberts Aufschlagspiel jetzt viel besser im Spiel und bekommt auch seine Möglichkeiten. Allerdings patzt er jedes Mal im entscheidenden Moment. Einen leichten Volley, der ihm einen Breakball beschert hätte, verschlägt er. Kurz darauf hat er einen, sein Passierball beim Return geht aber knapp ins Aus. So kann Herbert seinen Aufschlag nochmal halten.

18:02 Uhr - Halep - Begu 6:3, 2:1

Begu hält zu Beginn des zweiten Satzes gut mit. Sie bringt Halep immer wieder in die Defensive, schafft es dann aber nicht immer, den Pu nkt zu machen. Als Haleps Seite reißt und sie nur noch hohe, lange Bälle zurückspielt, macht Begu kurioserweise mit. Dann macht Begu aber doch den Punkt. Trotzdem bekommt Halep im Laufe des sehr langen Aufschlagspiels immer wieder Breakbälle, lässt sie aber liegen. Den vierten macht sie dann aber doch mit einem Vorhand-Winner auf den Return.

17:55 Uhr - Zverev - Herbert 2:6, 6:4

Und ganz schnell hat Zverev zwei Satzbälle, nachdem er am Netz blitzschnell reagiert. Mit einem ersten Aufschlag nach außen auf die Vorhand von Herbert holt er sich den Satz. Damit ist die Partie wieder offen und das Momentum klar auf Zverevs Seite.

17:51 Uhr - Zverev - Herbert 2:6, 5:4

Zverev muss das Break bestätigen und tut das auch. Allerdings hat es der Deutsche nicht gerade leicht, sein Spiel durchzubringen. Mehrfach geht es über Einstand, am Ende schafft es Zverev doch und gleicht aus. Dadurch steht Herbert unter Druck. Der Franzose kann sich zwar weiter auf sein "Doppel-Game" verlassen. Mit seinem Serve-and-Volley kommt er zu schnellen Punkten. Ist der Ball allerdings länger im Spiel, hat Zverev immer häufiger das bessere Ende für sich. Der US-Open-Finalist kann nun besser die Ballwechsel nach seinen Wünschen gestalten. Nach einem Vorhandfehler von Herbert hat er wieder Breakball und nutzt diesen zur 5:4-Führung.

17:48 Uhr - Halep - Begu 6:3

Halep kann den Satz zumachen, auch weil Begu leichte Fehler unterlaufen. Halep ist weit hinter der Grundlinie, doch Begu spielt einen Angriffsball ins Netz und Halep hat Satzball. Mit einem Fehler beim Return schenkt Begu ihr gleich den ersten. 6:3 für Halep nach Satz eins.

17:44 Uhr - Halep - Begu 5:3

Begu kämpft sich ins Match zurück und kann Halep sogar breaken. Die wiederum kontert und holt sich das Re-Break zum 5:3. Vor allem die Rückhand der Weltranglisten-Zweiten sorgt immer wieder für Punktgewinne.

17:40 Uhr - Zverev - Herbert 2:6, 3:4

Endlich kommt Zverev in Herberts Aufschlagspiel mal zum Zug und belohnt sich auch mit dem Break. Der Deutsche erläuft die Stopps von Herbert und pusht sich danach auch lautstark. Der dritte von drei Breakbällen verschafft ihm dann den Anschluss. Der Satz ist wieder offen.

17:34 Uhr - Zverev - Herbert 2:6, 1:4

Schon wieder muss Zverev einen Breakball abwehren und selbst zwei Schmetterbälle bekommt Herbert zunächst noch zurück. Dank eines guten ersten Aufschlags und eines Vorhand-Fehlers von Herbert kann Zverev aber sein Service halten.

17:31 Uhr - Halep - Begu 4:1

Halep bleibt bei eigenem Aufschlag weiterhin souverän und geht vorneweg. Die Rumänin hält ihre Landsfrau mit kraftvollen Schlägen weit hinter der Grundlinie. Dadurch kann die Weltranglistenzweite das Spiel diktieren.

17:28 Uhr - Zverev - Herbert 2:6, 1:4

Zverev ist weiterhin offensichtlich mit der Spielweise von Herbert überfordert. Der Franzose spielt sehr abwechslungsreich und gibt Zverev keine Chance, den Rhythmus zu finden. Das mündet im nächsten Break und im Anschluss daran bringt Herbert sein Aufschlagspiel zu null durch. Zverev wirkt ratlos und er muss auch etwas ändern, sonst entgleitet ihm dieses Spiel.

17:20 Uhr - Halep - Begu 3:0

Inzwischen ist auch Simona Halep in die Partie gestartet. Sie geht Halep geht als klare Favoritin ins Duell mit ihrer Landsfrau Irina-Camelia Begu. Beim Masters in Rom tankte sie gehörig Selbstvertrauen und gewann das Turnier, nachdem sie zuvor die US Open ausgelassen hatte. Auch jetzt führt sie bereits mit 3:0 und scheint ihre gute Form behaupten zu können.

17:15 Uhr - Zverev - Herbert 2:6, 0:1

Zverev versucht es selbst mal mit einem Stopp und wird auch belohnt. Dann allerdings verlegt er einen Passierball, obwohl das Feld relativ offen war. Dadurch kann Herbert seinen Aufschlag halten und legt zu Beginn des zweiten Satzes vor.

17:10 Uhr - Zverev - Herbert 2:6

Und schon ist der erste Satz für Zverev weg. Der Deutsche ist bei eigenem Aufschlag erneut großem Druck ausgesetzt, weil Herbert mutig returniert und die Bälle früh nimmt. Das beschert dem Franzosen den ersten Satzball. Als Zverev zu kurz wird, kann er diesen auch mit einem Vorhand-Winner nutzen.

Zverev muss dringend eine Lösung für die Spielweise von Herbert finden. Bisher läuft der Deutsche zu oft hinterher und kann nur reagieren, statt selbst Akzente zu setzen.

17:00 Uhr - Zverev - Herbert 2:4

Und auch weiterhin hat Zverev große Probleme, der Spielweise von Herbert beizukommen. Immer wieder holt Herbert den Deutschen mit kurzen Bällen ans Netz, nur um ihn dann zu überlobben oder zu passieren. Hinzu kommt, dass Zverev auch noch zittrig in seinem zweiten Aufschlag ist. In diesem Spiel sind es erneut zwei Doppelfehler, die Herbert eine Breakchance einbringen. Letztlich kann er seinen Aufschlag aber noch halten, bleibt aber das Break hinten.

16:50 Uhr - Zverev - Herbert 1:3

Während Thiem und Nadal sich bereits über den Einzug in die dritte Runde freuen dürfen, hat Zverev zu Beginn des Spiels große Probleme. Zwar hat er gleich im ersten Aufschlagspiel von Herbert zwei Breakbälle, kann diese aber nicht nutzen. Danach muss der Deutsche aber sein eigenes Service abgeben. Die Spielweise von Herbert bereitet Zverev bisher Probleme. Der Franzose sucht immer wieder den Weg ans Netz, schlägt gut auf und durchbricht mit gut gesetzten Stopps immer wieder den Rhythmus von Zverevs Grundlinienspiel.

16:45 Uhr - Thiem - Sock 6:1, 6:3, 7:6 (8:6)

Thiem kann sein Aufschlagspiel halten und somit geht es in den Tiebreak. Sock macht bei seinem Aufschlag die Punkte und schafft ein Mini-Break. Dann holt sich der Amerikaner drei Satzbälle, doch allesamt wehrt Thiem ab und holt sich darauf sogar den Matchball. Dann fliegt eine Vorhand von Sock ins Aus und Thiem steht in der nächsten Runde.

Thiem war über weite Teile der Partie hinweg der bessere Spieler, allerdings fand Sock nach und nach besser in die Partie und hätte den dritten Satzes durchaus gewinnen können oder sogar müssen. Mitte des Satzes leistete sich Thiem einige Unkonzentriertheiten, am Ende reichte es dennoch für den Dreisatz-Sieg, auch weil Sock zu viele leichte Fehler unterliefen.

16:32 Uhr - Thiem - Sock 6:1, 6:3, 5:6

Thiem hält dem Druck stand und kann zunächst ausgleichen. Aber Sock spielt jetzt richtig schönes Tennis und verlangt Thiem einiges ab. Der 28-Jährige wechselt zwischen krachenden Vorhandschlägen und feinen Stopps und bereitet Thiem damit auch sichtlich Probleme. Ein solcher Stopp gefolgt von einem Lob bringt Sock auch wieder in Führung und mindestens schon mal in den Tiebreak.

16:25 Uhr - Thiem - Sock 6:1, 6:3, 4:5

Das dritte Aufschlagspiel von Thiem in Folge, bei dem Sock Breakbälle hat, nachdem er zwei Sätze lang zuvor keinen einzigen hatte. Und zum zweiten Mal nutzt der US-Amerikaner diese Möglichkeit auch. Das liegt vor allem daran, dass Sock jetzt deutlich besser returniert. Auf einen zweiten Aufschlag greift er mit einer Rückhand direkt an und Thiem schlägt den Ball ins Netz. In seinem eigenen Aufschlagspiel bleibt Sock souverän, weil Thiem auch vermehrt Fehler macht, nachdem es in den ersten beiden Sätzen zusammengenommen nur neun Stück waren.

16:16 Uhr - Thiem - Sock 6:1, 6:3, 4:3

Über diese Phase des Matches wird Sock noch nachdenken, sollte er die Partie heute verlieren. Bei Thiems Aufschlag hat er erneut Breakball, kann ihn aber nicht nutzen. Dann übertreibt er es mit Kunstschlägen wie schwierigen Stopps auf oder einem Überkopfschlag im Zurücklaufen. Dadurch bringt Thiem sein Aufschlagspiel durch und bekommt auch bei Socks Aufschlag einen Breakball. Nachdem eine Vorhand von Sock ins Aus segelt, liegt Thiem wieder mit Break vorne.

16:10 Uhr - Nadal - McDonald 6:1, 6:0, 6:3

Und dann ist das Spiel vorbei. Nadal bleibt erneut ungefährdet in seinem Aufschlagspiel. Und dann kann er McDonald zum zweiten Mal in diesem Satz den Aufschlag abnehmen. Nach einem Vorhandfehler hat der Rekordchampion der French Open Matchball und den nutzt er auch gleich im ersten Versuch. Insgesamt eine souveräne und überzeugende Vorstellung von Nadal, der nie wirklich Gefahr lief, dieses Spiel eng zu gestalten. Mit einer Spielzeit von unter zwei Stunden konnte der Spanier auch sicherlich mit Blick auf die nächsten Runden ein paar Körner sparen.

Als nächstes wird dann Alexander Zverev gegen Pierre-Hughes Herbert angreifen.

16:04 Uhr - Thiem - Sock 6:1, 6:3, 2:3

Und plötzlich ist Sock wieder da. Der US-Amerikaner kann Thiem den Aufschlag abnehmen und danach sein eigenes Service halten. Thiem hadert nach dem Break sichtlich mit sich selbst.

15:59 Uhr - Nadal - McDonald 6:1, 6:0, 4:3

Nadal bleibt konzentriert und marschiert weiter in Richtung dritte Runde. Auch wenn McDonald seine Aufschlagspiele jetzt zweimal durchbringt, ist Nadal weiter das Break vorne. Und so wie er bei eigenem Aufschlag agiert, lässt er da auch nicht mehr viel anbrennen.

15:56 Uhr - Thiem - Sock 6:1, 6:3, 2:1

Sock bringt sein Aufschlagspiel zum Auftakt des dritten Satzes durch und startet dann auch stark in Thiems Aufschlag. Doch der Österreicher bleibt trotz 0:30 nervenstark und macht die folgenden vier Punkte. Ärgerlich für Sock, der bei Thiems Aufschlag einfach nicht zum Zug kommt und noch keinen Breakball hatte. Und es kommt noch bitterer. Mit einem Doppelfehler gibt Sock sein Aufschlagspiel ab und bringt Thiem so in Front. Der US-Amerikaner diskutiert noch mit der Stuhlschiedsrichterin über den ausgegebenen Ball, doch der Spielstand bleibt bestehen.

15:45 Uhr - Nadal - McDonald 6:1, 6:0, 2:1

Nadal stellt die Weichen auf Sieg, indem er schon wieder ein frühes Break holt. Einen langen Vorhand-Ball kann McDonald nicht mehr returnieren, danach spielt er einen Rückhand-Slice-Ball ins Aus. Angesichts der weitestgehend klaren Aufschlagspiele von Nadal kann man davon ausgehen, dass sich der Spanier das nicht mehr nehmen lässt.

15:39 Uhr - Nadal - McDonald 6:1, 6:0, 0:1

Parallel zu Thiem hat auch Nadal den zweiten Satz gewonnen. Immerhin konnte McDonald seinen Aufschlag durchbringen und damit den ersten Spielgewinn nach elf verlorenen verzeichnen. Der US-Amerikaner spielt auch phasenweise gut mit, im entscheidenden Moment ist Nadal aber einfach besser.

15:37 Uhr - Thiem - Sock 6:1, 6:3

Sock macht gleich zwei Punkte zum 0:30, aber Thiem kontert umgehend und hat Satzball. Den kann Sock abwehren, aber nach einem feinen Stopp mit der Rückhand hat der Österreicher die nächste Chance. Nochmal hält Sock dagegen, beim dritten Satzball macht Thiem mit einem Volleystopp den Satzgewinn klar.

15:32 Uhr - Thiem - Sock 6:1, 5:3

Sock muss um seinen Aufschlag kämpfen. Bei Breakball gegen sich kann er mit einem Passierball aus der Hüfte heraus kontern. Aber auch danach kann er trotz Spielbällen das Spiel nicht zu machen. Dann hat Thiem wieder Breakball und nutzt ihn. Der Österreicher schlägt zum Satzgewinn auf.

15:30 Uhr - Nadal - McDonald 6:1, 5:0

Nadal hat erstmals seit Langem bei seinem Aufschlagspiel richtig Probleme. Es geht mehrfach über Einstand, weil McDonald gut dagegenhält und Nadal auch ein paar Fehler unterlaufen. Letztlich bringt Nadal das Spiel doch durch, weil McDonald im entscheidenden Moment zweimal patzt und zu lang spielt. Und dann schnappt sich Nadal noch gleich das nächste Break obendrauf. Mit einer Vorhand die Linie entlang stellt er auf 5:0.

15:22 Uhr - Thiem - Sock 6:1, 4:3

Ein wichtiges Aufschlagspiel für Sock, um im zweiten Satz dranzubleiben. Eine Vorhand schießt er in Richtung Zuschauerränge, sodass es über Einstand geht. Dann bringt er den Aufschlag aber doch durch. Und gleicht zunächst aus. Thiem braucht aber nicht lange, um wieder in Führung zu gehen.

15:16 Uhr - Nadal - McDonald 6:1, 3:0

Nadal bleibt gleich am Drücker und startet mit einem Break in den zweiten Satz. McDonald macht im Laufe der Rallyes zu oft den Fehler, sodass Nadal nicht gezwungen wird, sein bestes Tennis zu zeigen. Der Spanier kontrolliert das Geschehen und schnappt sich auch das zweite Aufschlagspiel des US-Amerikaners.

15:10 - Thiem - Sock 6:1, 3:2

Sock serviert jetzt stärker als im ersten Durchgang und ist dementsprechend auch besser in seinen Aufschlagspielen. Das größte Problem im Ballwechsel ist, dass er so häufig die Rückhand umläuft. Das öffnet Thiem die Räume und der nutzt das eiskalt aus. Sock ist zu schwer und langsam, um dann noch richtig an den Ball zu kommen.

15:03 - Thiem - Sock 6:1, 2:1

Thiem hat zum Start dieses zweiten Satzes etwas mehr Probleme. Vor allem bei seinem zweiten Aufschlagspiel wird ihm Sock erstmals ein bisschen gefährlich. Doch der Österreicher hält dem Druck stand und legt wieder vor.

14:58 Uhr - Nadal - McDonald 6:1

Auch Nadal gibt sich keine Blöße und macht nur kurz nach Thiem ebenfalls den ersten Satz zu. Nach anfänglichen, leichten Schwierigkeiten hat er McDonald inzwischen fest im Griff. Der Amerikaner macht beim Versuch, Nadals Tempo mitzugehen, zu viele Fehler.

14:50 - Thiem - Sock 6:1

Thiem ist hier der deutlich bessere Spieler. Der Österreicher lässt Sock nicht zur Ruhe kommen und der kommt irgendwann nicht mehr hinterher. So schnappt sich Thiem noch zwei weitere Breaks und holt sich den ersten Satz. Drei Breaks sind für den starken Aufschläger Sock natürlich eine Katastrophe. Das muss in den nächsten Sätzen besser werden, sonst ist das hier schnell beendet.

14:40 - Nadal - McDonald 2:1

Auch Rafael Nadal hat inzwischen angefangen. Der Spanier kann zweimal seinen Aufschlag druchbringen, allerdings muss er beim ersten Mal gleich mehrfach über Einstand gehen. McDonald spielt mutig und offensiv mit. Das könnte für Nadal keine leichte Aufgabe werden.

14:35 - Thiem - Sock 2:1

Thiem bringt auch seinen eigenen Aufschlag durch, ehe Sock seinen ersten Spielgewinn verbuchen kann. Die Spielrichtung ist klar. Thiem bewegt seinen Gegner viel und lässt ihn laufen, während Sock auf Gewinnschläge mit der Vorhand geht.

14:30 Uhr - Schwartzman - Giustino 6:1, 1:0

Diego Schwartzman, der Nadal-Bezwinger vom Masters in Rom, liegt nach etwas mehr als einer halben Stunde Spielzeit bereits mit einem Satz vorne und dominiert seinen Gegner klar. Lorenzo Giustino, der in der Qualifikation unter anderem Dustin Brown ausgeschaltet hatte, tut sich bisher sehr schwer.

14:27 Uhr - Thiem - Sock 1:0

Thiem startet perfekt mit einem Break in die Partie. Die Spielweise von Sock wird früh erkennbar. Der US-Amerikaner kommt über seinen starken Aufschlag und seine kräftige Vorhand und sucht dann auch zügig den Weg ans Netz. Doch Thiem hält ihn mit viel Spin auf der Rückhand und hinter der Grundlinie, wo Sock Fehler begeht.

14:20 Uhr - Korda - Isner 6:4, 6:4, 2:6, 6:4

Aus dem Turnier ausgeschieden ist dagegen John Isner, der sich seinem Landsmann Sebastian Korda geschlagen geben musste. Sand ist einfach nicht der Lieblingsbelag des Aufschlagriesen.

Gleich beginnt auch die Partie zwischen Rafael Nadal und Mackenzie McDonald. Der Spanier und Rekordchampion der French Open geht als klarer Favorit in die Partie gegen den US-Amerikaner. Allerdings fehlt Nadal weiterhin die Matchpraxis, nachdem er die French Open ausgelassen hatte. Beim Masters in Rom musste er sich im Viertelfinale überraschend Diego Schwarzman geschlagen geben. Die Auftakthürde gegen Egor Gersimov nahm Nadal aber souverän.

14:08 Uhr - Fritz - Albot 6:3, 6:2, 6:4

Ebenfalls eine Runde weiter ist Taylor Fritz, der sich ohne Probleme gegen Radu Albot durchsetzte. Der US-Amerikaner benötigte nur knapp über zwei Stunden für seinen Erfolg.

Derweil wird Dominic Thiem, nachdem das Match zwischen Wawrinka und Köpfer beendet ist, gleich seine Zweitrundenpartie gegen Jack Sock bestreiten. Nach dem US-Open-Erfolg bestätigte der Österreicher seine gute Form beim souveränen Auftaksieg gegen Marin Cilic. Sein Gegner musste sich über die Qualifikation ins Hauptfeld arbeiten, war aber immerhin 2017 die Nummer acht der Welt. Inzwischen ist Sock aber mehr auf das Doppel spezialisiert, wo er bereits drei Grand-Slam-Titel gewinnen konnte.

14:02 Uhr - Wawrinka - Köpfer 6:3, 6:2, 3:6, 6:1

Bei eigenem Aufschlag zieht Köpfer den Kopf vorerst nochmal aus der Schlinge. Bei eigenem Aufschlag macht Wawrinka dann aber den Sack zu. Mit einem feinen Stopp und einem Vorhand-Winner gegen die Laufrichtung holt er sich zwei Matchbälle, die er aber beide zunächst nicht nutzen kann. Beim ersten setzt er eine Rückhand longline knapp neben die Linie, beim zweiten schlägt Köpfer aus der Bedrängnis einen Vorhand-Winner. Dann hat der Deutsche sogar nochmal die Breakchance, doch Wawrinka beweist einmal mehr seine Extraklasse. Ein Gewinnschlag mit der Rückhand bringt den dritten Matchball und dieses Mal setzt Wawrinka eine Vorhand auf die Linie, an die Köpfer nicht mehr rankommt.

Trotzdem eine starke Leistung des Deutschen, der sich gegen einen ehemaligen French-Open-Sieger (2015) wacker geschlagen hat. Man darf nicht vergessen, dass Köpfer zum ersten Mal im Hauptfeld der French Open stand.

13:52 Uhr - Wawrinka - Köpfer 6:3, 6:2, 3:6, 5:0

Wawrinka hat merklich einen Gang zugelegt und Köpfer muss jetzt alles geben, um dagegegenzuhalten. Zwei Breakbälle kann der Deutsche zunächst abwehren. Dann wird er aber zu kurz und Wawrinka holt sich mit einer kraftvollen Vorhand den nächsten Breakball. Und der sitzt, weil Köpfer einen hohen Ball von Wawrinka ins Netz schlägt. Beim Aufschlag des Schweizers muss Köpfer dementsprechend voll auf das Break gehen. Doch Wawrinka kontert zunächst mit einem feinen Lob und dann mit einem Rückhand-Winner.

13:42 Uhr - Wawrinka - Köpfer 6:3, 6:2, 3:6, 3:0

Blitzstart von Wawrinka in diesen vierten Satz. Nach der Schwächephase zum Ende von Satz drei hin, ist der Schweizer plötzlich wieder voll da. Den Punkt zum Break holt er sich mit einer kurz cross-geschlagenen Rückhand. Köpfer spielt weiterhin nicht schlecht, aber Wawrinka hat nun wieder eine Schippe draufgepackt.

13:39 Uhr - Schmiedlova - Azarenka 6:2, 6:2

Viktoria Azarenka verabschiedet sich frühzeitig von den French Open. Gegen die Slowakin Anna Karolina Schmiedlova verliert die Weltranglisten-14. klar 2:6, 2:6. Schmiedlova bestätigt ihre gute Form, nachdem sie in Runde eins bereits Venus Williams aus dem Turnier geworfen hatte.

13:37 Uhr - Korda - Isner 6:4, 6:4, 2:6

Isner erledigt den ersten Schritt bei seiner Aufholjagd und schnappt sich den dritten Satz. Taylor Fritz hat auch den zweiten Satz gegen Radu Albot gewonnen, im dritten steht es bei 2:3 vor bei Aufschlag für Fritz.

13:31 Uhr - Wawrinka - Köpfer 6,3, 6:2, 3:6

Köpfer agiert mutig und stürmt ans Netz, hat dabei aber viel Pech, dass Wawrinkas Schlag noch von der Netzkante leicht abgefälscht wird. Aber Köpfer lässt sich nicht entmutigen und geht weiter auf die Bälle drauf. Ein weiterer Vorhand-Fehler Wawrinkas bringt Köpfer den Satzball und der Deutsche nutzt ihn dank eines Slice-Aufschlags nach außen, den Wawrinka nicht mehr zurück bringt.

Gerade in den letzten Spielen hat Wawrinka merklich nachgelassen und vor allem mit der Vorhand, wenn er einen Schlag auf die Rückhandseite umlaufen hat, immer wieder leichte Fehler gemacht. Gleichzeitig baut Köpfer Druck auf und versucht, sich nicht mehr so weit hinter die Linie drängen zu lassen.

13:27 Uhr - Wawrinka - Köpfer 6,3, 6:2, 3:5

Und jetzt hat Köpfer tatsächlich Breakball, weil Wawrinka in dieser Phase etwas die Entschlossenheit vermissen lässt. Erneut ist es eine schlampig geschlagene Vorhand von Wawrinka, die ins Aus fliegt. Köpfer schlägt zum Satzgewinn auf.

13:22 Uhr - Wawrinka - Köpfer 6,3, 6:2, 3:4

Wawrinkas Aufschlagspiele bleiben für Köpfer weiter Sperrzone. Seit dem fünften Spiel in Satz eins hatte der Deutsche keine Breakmöglichkeit mehr. Immerhin lässt er auch bei eigenem Aufschlag zurzeit nicht so viel zu, profitiert dabei aber auch davon, dass sich Wawrinka bei zwei Vorhandschlägen nicht gut bewegt und diese ins Aus schießt.

13:17 Uhr - Wawrinka - Köpfer 6:3, 6:2, 2:3

Köpfer kann zum ersten Mal seit langem wieder ein wenig am Break schnuppern, als er von der Netzkante profitiert und auf 0:30 aus Sicht von Wawrinka stellt. Doch danach agiert er wieder zu ungestüm und Wawrinka nutzt das eiskalt mit vier Punkten in Folge aus. Den eigenen Aufschlag kann Köpfer dieses Mal ohne Breakbälle gegen sich durchbringen.

13:14 Uhr - Korda - Isner 6:4, 6:4, 1:1

Isner muss auch den zweiten Satz abgeben und steht nun gegen den Weltranglisten-213. Korda mit dem Rücken zur Wand. Parallel zu diesem Spiel steht Taylor Fritz gegen Radu Albot nach 6:3 im ersten Satz bei einer 5:2-Führung im zweiten. Kiki Bertens hat den ersten Satz gegen Sara Errani mit 7:6 (7:5) im Tiebreak gewonnen und liegt im zweiten Durchgang mit 2:1 und ein Break vorne. Zwischen Yulia Putintseva und Nadia Podoroska steht es nach zwei Sätzen (3:6, 6:1) unentschieden.

13:09 Uhr - Wawrinka - Köpfer 6:3, 6:2, 1:2

Gleich in seinem ersten Aufschlagspiel muss Köpfer schon wieder einen Breakball abwehren. Der Deutsche kann den frühen Rückstand aber verhindern. In seinem zweiten Aufschlagspiel unterlaufen muss er erneut kämpfen und hat zwei Breakbälle gegen sich. Dank eines Asses und eines Rückhandfehlers von Wawrinka kann er sich nochmal retten. Der Schweizer dagegen hält Köpfer bei seinem Aufschlag weit von einem Spielgewinn entfernt. So wird es für den 26-Jährigen auf Dauer sehr schwer.

13:00 Uhr - Azarenka - Schmiedlova 2:6, 1:1

Auch Viktoria Azarenka hat heute große Probleme. Den ersten Satz muss die Bulgarin mit 2:6 gegen Anna Karolina Schmiedlova abgeben. Nach einer kurzen Behandlungspause von Schmiedlova steht es im zweiten Satz jetzt ausgeglichen 1:1.

12:56 Uhr - Wawrinka - Köpfer 6:3, 6:2

Wawrinka gibt sich bei eigenem Aufschlag keine Blöße und serviert souverän zum Satzgewinn aus. Jetzt wird es für Köpfer natürlich extrem schwer, dieses Match noch zu gewinnen. Vor allem muss er eine Antwort auf Wawrinkas druckvolles Spiel finden, das ihm große Schwierigkeiten bereitet.

12:48 Uhr - Wawrinka - Köpfer 6:3, 4:1

Köpfer kann dieses Mal zumindest seinen eigenen Aufschlag halten und damit etwas verkürzen. Wawrinka wirkt derzeit aber sehr gefestigt und liegt weiterhin mit zwei Breaks vorne. Dass er sich diesen Satz noch nehmen lässt, ist unwahrscheinlich.

12:44 Uhr - Svitolina - Zarazua 6:3, 0:6, 6:2

Svitolina kommt mit dem blauen Auge davon. Der Ukrainerin gelingt das vorentscheidende Break, das sie mit ihrem Aufschlag bestätigt. Bei 5:2 kann sie Zarazua ein weiteres Mal breaken und gewinnt so trotz eines Blackouts im zweiten Satz. Zarazua darf dennoch stolz auf ihre Leistung sein.

12:41 Uhr - Wawrinka - Köpfer 6:3, 3:0

Köpfer erwischt einen Albtraum-Start in den zweiten Satz und wird gleich zweifach gebreakt. Wawrinka spielt jetzt sehr souverän und übt konstanten Druck auf Köpfer aus. Mit der krachenden Vorhand kommt er zudem immer wieder zu direkten Punkten. Ein solcher Vorhand-Winner beschafft ihm auch den Punkt zur 3:0-Führung. Köpfer muss sich jetzt irgendwie wieder zurückarbeiten.

12:37 Uhr - Korda - Isner 6:4, 2:1

Derweil bahnt sich auch im US-amerikanischen Generationen-Duell zwischen Sebastian Korda und John Isner eine kleine Überraschung an. Der 20-Jährige hat gegen den 35-jährigen Aufschlagspezialisten Satz eins gewonnen und liegt bereits wieder mit einem Break vorne.

12:34 Uhr - Svitolina - Zarazua 6:3, 0:6, 3:2

Svitolina kommt zunächst gut mit einem Break in den Entscheidungssatz und geht mit 2:0 in Führung, doch Zarazua zeigt weiterhin starkes Tennis und holt sich das Break zurück. Dann kann Svitolina ihren Aufschlag halten, aber es bleibt in diesem spannenden Match weiterhin alles offen.

12:28 Uhr - Wawrinka - Köpfer 6:3

Bitter für Köpfer, der sein Aufschlagspiel abgibt und sich lautstark ärgert. Mit einem Vorhand-Stopp holt sich Wawrinka dann bei eigenem Aufschlag zwei Satzbälle, die Köpfer aber beide abwehrt. Nach einem starken Volley-Stopp hat der Schweizer erneut Satzball und dieses Mal unterläuft Köpfer ein Vorhandfehler beim Return. Wawrinka schnappt sich Satz eins und Köpfer wird sich ärgern, dass er die Breakchancen Mitte des Satzes nicht nutzen konnte.

12:20 Uhr - Wawrinka - Köpfer 4:3

Dieses Mal haben beide Aufschläger, keine Schwierigkeiten ihr Service zu halten. Wawrinka schiebt damit den Druck wieder zu Köpfer rüber, der nun nachziehen muss.

12:17 Uhr - Serena Williams tritt nicht an

Derweil erreicht uns die Meldung, dass Serena Williams nicht zu ihrer Zweitrundenpartie gegen Tsvetana Pironkova antritt und damit aus dem Turnier aussteigt. Das Spiel wäre die Neuauflage des US-Open-Viertelfinals gewesen, als sich Williams in drei Sätzen durchsetzte. Über die Gründe für die Aufgabe ist noch nichts bekannt. Damit muss Williams aber weiterhin auf ihren ersten Grand-Slam-Titel seit ihrer Babypause warten. Alle Infos zum Williams-Aus findet ihr hier.

12:14 Uhr - Wawrinka - Köpfer 3:2

Auch Köpfer muss bei seinem Aufschlag über Einstand gehen. Die Ballwechsel sind oft eng und hart umkämpft. Köpfer hält mehr als gut mit und hat bei Wawrinkas Aufschlagspiel gleich zwei Breakchancen. Doch beide Male agiert Wawrinka offensiv und wehrt die Bälle mit zwei Winnern ab. Nach einem Doppelfehler hat Köpfer nochmal die Möglichkeit, doch Wawrinkas Rückhand an der Linie entlang zwingt Köpfer zum Fehler und dann macht der Schweizer das Spiel zu. Aber das Spiel hat gezeigt, dass Köpfer hier durchaus Chancen hat.

12:12 Uhr - Svitolina - Zarazua 6:3, 0:6

Zarazua macht den Satz zu. Jetzt muss Svitolina im entscheidenden dritten Satz gegen ein völlig überraschendes Aus ankämpfen.

12:08 Uhr - Svitolina - Zarazua 6:3, 0:5

Derweil hat Svitolina nach dem Satzgewinn völlig den Faden verloren. Nach nicht einmal 20 Minuten im zweiten Durchgang liegt die Zarazua mit 5:0 in Front. Die Mexikanerin spielt nun befreit auf und ist inzwischen spielbestimmend. Svitolina dagegen versucht, irgendwie wieder den eigenen Rhythmus zu finden. Der nächste Breakball führt zum dritten Break in diesem Satz. Das sieht schlecht für die Favoritin aus.

12:02 Uhr - Wawrinka - Köpfer 2:1

Jetzt geht es auch los auf den Außenplätzen. Wawrinka startet mit vier Punkten in Folge und gewinnt sein Aufschlagspiel im Schnelldurchgang. Köpfer startet aber bei eigenem Aufschlag ähnlich souverän. Und bei Wawrinkas zweitem Service ist er schon besser im Spiel und es geht über Einstand. Dann aber macht Wawrinka das Spiel mit einem Aufschlag-Winner zu.

11:44 Uhr - Svitolina - Zarazua 6:3

Dann aber fängt sich die Nummer fünf der Welt doch wieder und bringt die nächsten zwei Spiele zügig und ohne größere Probleme durch. Damit geht der erste Satz an die Favoritin. Zarazua schlägt sich beachtlich, doch eine konzentrierte Svitolina ist die klar bessere Spielerin.

In wenigen Minuten soll nun auch die Partie zwischen Wawrinka und Köpfer starten.

11:36 Uhr - Svitolina - Zarazua 4:3

Es ist genau das passiert, was sich im letzten Spiel schon etwas angedeutet hat. Svitolina unterlaufen unnötige Fehler und so kommt Zarazua ins Spiel. Nach dem Break kann die Mexikanerin bei eigenem Aufschlag zunächst drei Spielbälle nicht nutzen, dann kann sie aber doch verkürzen. Jetzt steht Svitolina bei ihrem Service plötzlich unter Druck.

11:29 Uhr - Svitolina - Zarazua 4:1

Svitolina hat vier Spiele lang alles unter Kontrolle und verliert vielleicht auch deshalb bei Zarazuas Aufschlagspiel etwas die Konzentration. Ein paar leichte Fehler ermöglichen der Mexikanerin den ersten Spielgewinn. Dennoch deutet hier weiterhin alles darauf hin, dass Svitolina eine zu große Hürde für die Nummer 178 der Welt ist.

11:15 Uhr - Svitolina - Zarazua 3:0

Los geht es am heutigen Tag mit der Partie zwischen Elina Svitolina und Renata Zarazua. Während Stan Wawrinka und Dominik Köpfer wegen Regens den Platz noch nicht betreten haben und nicht vor 11:30 Uhr starten werden, hat die Ukrainerin ihrer Gegnerin gleich zweimal den Aufschlag abgenommen und führt mit 3:0. Svitolina geht als klare Favoritin in die Partie gegen Zarazua, die zuvor noch nie gegen eine Spielerin aus den Top 30 der Welt auf dem Platz stand.

10:00 Uhr - French Open Liveticker - Herzlich willkommen

Vom 27. September bis 11. Oktober geht nun auch das letzte von in diesem Jahr nur drei Grand-Slam-Turnieren über die Bühne - der Sandplatz-Klassiker von Roland Garros in Paris. Eurosport.de berichtet hier im Liveticker vom ersten bis zum letzten Turniertag vom Kampf um die Titel. Tino Harth-Brinkmann begleitet Euch durch den Tag. Viel Spaß dabei.

