Das Potenzial seines jungen Trainingspartners war Roger Federer nicht lange verborgen geblieben. Anfang 2018 war es, der Schweizer Maestro schlug ein paar Bälle mit Daniel Altmaier - und merkte plötzlich an, dass ihn dessen Spielweise stark an seinen Landsmann Stan Wawrinka erinnere. Der Weltstar konnte nicht ahnen, wie richtig er mit seiner Beobachtung lag. "Stan Wawrinka ist mein großes Vorbild", sagt Altmaier, "von ihm schaue ich mir auch die Art ab, wie er Tennis spielt."

Als großes Talent galt der Kempener schon früh, ebenso groß waren seine Ziele. Vor drei Jahren hatte er sich vorgenommen, 2020 bei Olympia in Tokio anzutreten und unter den Top 100 der Welt zu stehen. Das Schicksal hatte jedoch andere Pläne, immer wieder bremsten Verletzungen Altmaier aus. Knüppeldick kam es im Jahr 2018, als ihn Blessuren an der Bauchmuskulatur und der Schulter fast die gesamte Saison außer Gefecht setzten.

Doch ausgerechnet sein großes Vorbild Wawrinka stand Altmaier als Ratgeber zur Seite, 2017 hatte er den Schweizer bei einem Turnier in Genf kennengelernt. "So hat man sich mit der Zeit gut verstanden. Er hat mir auch in der Phase der Verletzung sehr viel geholfen", erzählte er: "Eine freundschaftliche Beziehung zu solch einem Top-Spieler zu haben, der unglaublich viel in unserem Sport erreicht hat, das ist wirklich etwas Besonderes."