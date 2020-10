Tennis

French Open - Thiem exklusiv: Magenprobleme machen Profis zu schaffen

Dominic Thiem spricht im exklusiven Interview mit Eurosport über seinen Viertelfinal-Einzug bei den French Open 2020. Der Österreicher läuft nach intensiven Wochen in New York und Paris "ein bisschen auf Reserve" und klagt über Magenprobleme. Offenbar ist er damit nicht der einzige Profi in Roland-Garros.

