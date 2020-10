Am heutigen Freitag setzt Dominic Thiem seine Mission Triumph bei den French Open fort. Der Österreicher präsentiert sich bislang in Paris in absoluter Topform. Auch der Seriensieger in Roland-Garros, Rafa Nadal, hat in seinem "Wohnzimmer" bisher nichts anbrennen lassen. Die deutschen Tennis-Fans sind gespannt auf den Auftritt von Alexander Zverev, der in der Vorrunde gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert über fünf Sätze gehen musste. Eurosport ist den ganzen Tag über im Liveticker mit von der Partie. Eurosport 1 übertragt live im TV. Des Weiteren sehen Sie alle Spiele auf JOYN+.