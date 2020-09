French Open Auslosungs-Hammer in Paris: Murray fordert Wawrinka in Runde eins 24/09/2020 AM 19:07

Die wichtigsten Spiele des Tages:

Vasek Pospisil (CAN) - Matteo Berrettini (ITA) 3:6, 1:6, 3:6

Mayar Sherif (EGY) - Karoline Pliskova (CZE/2) 7:6 (11:9), 2:6, 4:6

Cristian Garin (CHI) - Philipp Kohlschreiber (GER) 6:4, 4:6, 6:1, 6:4

Laura Siegemund (GER) - Kristina Mladenovic (FRA) 7:5, 6:3

JETZT: Novak Djokovic (SRB/1) - Mikael Ymer (SWE) 1:0

Denis Shapovalov (CAN/9) - Gilles Simon (FRA)

16:12 Uhr - Djokovic - Ymer - 1:0

Auftakt nach Maß für Djokovic! Der French-Open-Sieger von 2016 erzwingt den Schweden gleich zu Beginn mehrfach zu Fehlern und nimmt seinem Gegner sofort den Aufschlag ab.

16:08 Uhr - Djokovic - Ymer - 0:0

Los geht's! Nach Sandplatzkönig Rafael Nadal greift auch der Weltranglistenerste Novak Djokovic in das Geschehen ein. Der Serbe trifft auf den Schweden Mikael Ymer. Die beiden Kontrahenten haben sich auf dem Philippe Chatrier bereits warm gespielt. In Kürze geht es hier los.

15:52 Uhr - Regen auf den Außenplätzen nimmt ab

Auf den Außenplätzen hat der Regen mittlerweile nachgelassen, sodass auch dort wohl in Kürze weitergespielt werden kann.

15:46 Uhr - Siegemund - Mladenovic - 7:5, 6:3

Ganz, ganz starke Vorstellung von Siegemund! Die 32-Jährige sichert sich nach zwei Stunden und drei Minuten beim Stand von 40:15 bei eigenem Aufschlag die ersten Matchbälle und versenkt gleich den ersten mit einem sensationellen Vorhand-Winner. Alles in allem eine bärenstarke Leistung der Nummer 66 der Welt.

15:43 Uhr - Siegemund - Mladenovic - 7:5, 5:3

War das die Vorentscheidung in diesem Match? Siegemund setzt Mladenovic weiter enorm unter Druck und sichert sich zwei Breakmöglichkeiten. Am Netz bleibt die Deutsche weiterhin eine Bank und nutzt bereits die erste Möglichkeit mit einem Vorhand-Winner.

15:40 Uhr - Siegemund - Mladenovic - 7:5, 4:3

Es bleibt eine richtig knappe Angelegenheit. Dieses Mal steht es bei Aufschlag Siegemund schnell 30:30. Die Deutsche sucht aber auch im Anschluss weiterhin ihr Heil in der Offensive und zwingt Mladenovic so zu Fehlern, was ihr das 4:3 beschert. Anschließend lässt Siegemund ein lautes "Come on!" folgen.

15:37 Uhr - Siegemund - Mladenovic - 7:5, 3:3

Nebenbei bemerkt interessante Methode von Siegemund, um sich während des Matches zu entspannen.

Was bitte schön macht denn Siegemund da?

15:34 Uhr - Siegemund - Mladenovic - 7:5, 3:3

Nervenstark von Mladenovic! Die Französin kann insgesamt drei Breakbälle abwehren, den letzten davon mit einem Weltklasse-Gegenstopp. Nach einem Rückhand-Fehler von Siegemund holt sie sich dann doch noch ihr eigenes Aufschlagspiel, das insgesamt mehr als sieben Minuten dauerte.

15:25 Uhr - Siegemund - Mladenovic - 7:5, 3:2

Es bleibt alles in der Reihe: Sowohl die Deutsche als auch die Lokalmatadorin servieren nun souverän und können ihr Aufschlagspiel verteidigen. Siegemund schafft es dabei immer wieder, Mladenovic mit ihren krachenden Vorhandschlägen wehzutun.

15:16 Uhr - Siegemund - Mladenovic - 7:5, 2:1

Tolles Tennis! Siegemund bleibt dieses Mal auch bei eigenem Service am Drücker und sichert sich schließlich mit einem fulminanten Winner den Spielgewinn. Selbst ihre gerne gespielten Stopps klappten anders als im Aufschlagspiel zuvor nun sehr gut.

15:13 Uhr - Siegemund - Mladenovic - 7:5, 1:1

Was für eine Antwort von Siegemund! Die 32-Jährige verteilt die Bälle bei Aufschlag Mladenovic gut und sichert sich sofort die Chancen zum Re-Break. Dieses Mal bleibt die Deutsche am Netz cool und schließt mit der Vorhand überlegt zum Ausgleich ab.

15:09 Uhr - Siegemund - Mladenovic - 7:5, 0:1

Satz zwei beginnt wie der erste Durchgang: Siegemund muss bei eigenem Aufstand über Einstand gehen und probiert es zweimal in Folge mit einem Vorhand-Stop aus dem Halbfeld. Beide Male landet der Ball jedoch im Netz und beschert Mladenovic erneut das frühe Break.

14:57 Uhr - Siegemund - Mladenovic - 7:5

Siegemund krönt ihr furioses Comeback! Erneut steht es bei Aufschlag Mladenovic schnell 30:30. Die Deutsche behält die Nerven und holt sich mit einem krachenden Vorhand-Winner tatsächlich den ersten Satzball. Nach einem weiteren Unforced Error der Französin geht Durchgang eins nach 1:5-Rückstand doch noch an die Deutsche.

14:50 Uhr - Siegemund - Mladenovic - 6:5

Die Deutsche dreht hier tatsächlich den Spieß nochmal um! Nachdem sich Siegemund das Break zum 5:5 sichern kann, bleibt sie auch bei eigenem Service stabil und geht erstmals in dieser Partie in Führung. Es ist jetzt die beste Phase in diesem Match!

14:43 Uhr - Siegemund - Mladenovic - 4:5

Siegemund bleibt am Drücker! Insgesamt fünf Satzbälle muss die Metzingerin bei eigenem Aufschlag abwehren, ehe sie sich ihr Aufschlagspiel, das mehr als 12 Minuten dauerte, mit einem krachenden Rückhand-Winner und einem famosen Stopp sichern kann. Bis zu diesem Zeitpunkt ein tolles Match der beiden Kontrahentinnen!

14:33 Uhr - Regen auf den Außenplätzen

Unterdessen hat der Regen auf den Außenplätzen deutlich zugenommen, sodass dort voraussichtlich erst gegen 15:00 Uhr weitergespielt werden kann.

14:29 Uhr - Siegemund - Mladenovic - 3:5

Siegemund kommt noch einmal zurück! Ein Vorhandfehler von Mladenovic beschert der 32-Jährigen beim Stand von 40:30 aus Sicht der Deutschen das erste Break. Kämpft sich Siegemund nach einem verkorksten Start noch einmal zurück?

14:21 Uhr - Siegemund - Mladenovic - 2:5

Zweiter Spielgewinn für Siegemund - und der war hart erkämpft. Die Deutsche muss bei eigenem Aufschlag zwei Satzbälle abwehren und hat bei einem Stopp von Mladenovic Glück, dass der Schiedsrichterin entgeht, dass der Ball bereits zweimal im Feld von Siegemund aufgesprungen war. Die Französin hat in Kürze bei eigenem Aufschlag jedoch die Chance, den ersten Satz zuzumachen.

14:12 Uhr - Siegemund - Mladenovic - 1:4

Der Fehlstart für Siegemund ist perfekt! Die US-Open-Doppelsiegerin leistet sich im ersten Satz zu viele einfache Fehler und ermöglicht Mladenovic so das nächste Break. Abermals war es eine vermeintlich leichte Rückhand, die beim Stand von 30:40 aus deutscher Sicht ins Netz segelte.

14:04 Uhr - Garín - Kohlschreiber - 6:4, 4:6, 6:1, 6:4

Garín dreht den Spieß komplett um! Der Chilene erarbeitet sich bei Aufschlag Kohlschreiber schnell zwei Breakbälle. Den Ersten kann Kohlschreiber abwehren, die zweite Chance lässt sich Garín jedoch nicht nehmen und holt sich das 5:4. Kurz darauf serviert der Weltranglisten-19. souverän zu Null zum Sieg aus. Kohlschreiber muss sich trotz großem Kampf damit bereits in Runde eins verabschieden.

14:00 Uhr - Siegemund - Mladenovic - 1:2

Blitzsauberes Aufschlagspiel! Mit einem Vorhand- und zwei Rückhand-Winnern verkürzt Siegemund auf 1:2. Die 32-Jährige scheint nun endgültig in ihrem Erstrundenmatch angekommen zu sein.

13:59 Uhr - Garín - Kohlschreiber - 6:4, 4:6, 6:1, 4:4

Schnelles Re-Break für den Chilenen! Kohlschreiber muss bei eigenem Aufschlag mehrfach über Einstand gehen und verliert letztlich sein zuvor geholtes Break sofort wieder. Anstatt 5:2 aus Sicht von Kohlschreiber heißt es nun 4:4, weil Garín sich bei eigenem Service keine Blöße gibt.

13:53 Uhr - Siegemund - Mladenovic - 0:2

Siegemund führt bei Aufschlag Mladenovic schnell 30:0. Die Französin präsentiert sich in der Anfangsphase jedoch hochkonzentriert und dreht das Aufschlagspiel noch zu ihren Gunsten. Erneut helfen hierbei einfache Fehler von Siegemund.

13:49 Uhr - Garín - Kohlschreiber - 6:4, 4:6, 6:1, 2:4

Kämpft sich Kohlschreiber noch einmal zurück? Der Augsburger holt sich mit einem Rückhand-Winner das Break zum 4:2. Zweifelsohne muss er für ein Comeback jedoch seine Quote beim ersten Aufschlag steigern, die zwischenzeitlich gerade einmal bei 50 Prozent lag.

13:47 Uhr - Siegemund - Mladenovic - 0:1

Krachender Fehlstart für Siegemund! Zu Null muss die 32-Jährige ihren eigenen Aufschlag abgeben. Drei Unforced Error mit der Vorhand besiegeln die frühe Führung für Mladenovic.

13:41 Uhr - Siegemund - Mladenovic - 0:0

Mittlerweile haben auch Laura Siegemund und Lokalmatadorin Kristina Mladenovic den Platz auf dem Philippe Chatrier betreten. In Kürze greift somit auch die frischgebackene US-Open-Doppelsiegerin in das Geschehen in Paris ein.

13:39 Uhr - Garín - Kohlschreiber - 6:4, 4:6, 6:1, 2:2

Es bleibt alles in der Reihe. Lediglich 16 Minuten sind in Durchgang vier gespielt - Breakchancen bleiben bislang weiter Mangelware. Auch Garín präsentiert sich bei eigenem Aufschlag stabil und gleicht zum 2:2 aus.

13:33 Uhr - Garín - Kohlschreiber - 6:4, 4:6, 6:1, 0:1

Kohlschreiber scheint sich zu Beginn des vierten Satzes wieder gefangen zu haben und bringt sein Service zur 1:0-Führung durch.

13:27 Uhr - Sherif - Pliskova - 7:6 (11:9), 2:6, 4:6

Auf Court Philippe Chatrier hat sich Pliskova in der Zwischenzeit durchgekämpft. Die an Nummer zwei gesetzte Tschechin setzte sich trotz Satzrückstand 7:6 (11:9), 2:6 und 4:6 gegen die stark aufspielende Ägypterin Sherif durch.

13:20 Uhr - Garín - Kohlschreiber - 6:4, 4:6, 6:1

Kohlschreiber kann mit etwas Mühe noch einmal verkürzen. Der 36-Jährige wehrt dabei den ersten Satzball des Chilenen ab. Kurz darauf schlägt Garín jedoch zum Gewinn des dritten Durchgangs auf und lässt sich nicht zweimal bitten. Drei Asse besiegeln das 6:1 und damit die 2:1-Satzführung.

13:16 Uhr - Garín - Kohlschreiber - 6:4, 4:6, 5:0

Der Weltranglisten-19. ist in den entscheidenden Momenten einfach kaltschnäuziger als der Deutsche. Auch Garín muss bei eigenem Aufschlag über Einstand gehen, verteilt die Bälle aber gut und sichert sich nach zwei weiteren vermeidbaren Fehlern die 5:0-Führung.

13:08 Uhr - Garín - Kohlschreiber - 6:4, 4:6, 4:0

Kohlschreiber völlig von der Rolle! Der Deutsche muss bei eigenem Aufschlag erneut über Einstand gehen. Dort lässt er zunächst einen vergleichswweise einfachen Vorhand-Volley am Netz liegen. Ein Winner von Garín besorgt dann den Rest. Der Chile führt mit Doppelbreak im dritten Satz.

13:04 Uhr - Garín - Kohlschreiber - 6:4, 4:6, 3:0

Garín gibt sich bei eigenem Aufschlag keine Blöße. Kohlschreiber ist zu Beginn des dritten Durchgangs zu fehleranfällig. Abermals fliegt eine Rückhand des Deutschen weit ins Aus. Der Chilene erhöht dadurch auf 3:0.

12:55 Uhr - Pospisil - Berrettini - 3:6, 1:6, 3:6

Währenddessen fegt der Italiener Matteo Berrettini über den Kanadier Vasek Pospisil hinweg und sichert sich nach nicht einmal zwei Stunden (1:50) den ersten Matchball. Der 24-Jährige verwandelt diesen ohne Probleme und zieht somit in Runde zwei ein.

12:48 Uhr - Garín - Kohlschreiber - 6:4, 4:6, 2:0

Fehlstart für Kohlschreiber! Nachdem der an 20 gesetzte Chilene seinen eigenen Aufschlag ohne Probleme hält, sieht sich der Deutsche sofort mit dem ersten Breakball gegen sich konfrontiert. Mit einem spektakulären Smash wehrt Kohlschreiber dieses zunächst ab. Kurz darauf folgt das gleiche Spiel noch einmal. Insgesamt sechsmal geht das Spiel des Routiniers über Einstand. Bei Vorteil Garín ist es erneut ein Doppelfehler von Kohlschreiber, der seinem Kontrahenten das frühe Break ermöglicht.

12:40 Uhr - Die rührendste Szene des Turniers

Für alle die es verpasst haben sollten, haben wir hier noch einmal für Euch die wohl rührendste Szene der French Open von Tag zwei.

Da fließen Tränen: Unfassbares Schläger-Drama bei French Open

12:38 Uhr - Sherif - Pliskova - 7:6 (11:9), 2:6

Auch Pliskova kämpft sich in ihrem Erstrundenmatch zurück und sichert sich standesgemäß den zweiten Durchgang.

12:35 Uhr - Garín - Kohlschreiber - 6:4, 4:6

Und dies macht der Deutsche äußerst eindrucksvoll! Mit einem überlegten Vorhand-Volley am Netz sichert er sich drei Satzbälle bei eigenem Aufschlag. Ein weiterer Unforced Error seines Gegners beschert Kohlschreiber dann den Satzausgleich. Alles wieder drin für den Routinier!

12:32 Uhr - Garín - Kohlschreiber - 6:4, 4:5

Beide Kontrahenten bringen relativ problemlos ihr Service durch. Damit heißt es nun 5:4 für Kohlschreiber, der nun in Kürze zum Satzausgleich aufschlägt.

12:25 Uhr - Garín - Kohlschreiber - 6:4, 3:4

Die Luft wird für Garín bei eigenem Aufschlag erneut dünn. Kohlschreiber holt sich erneut einen Breakball, kann diesen jedoch nicht nutzen. Zwei weitere schnelle Fehler ermöglichen Garín dann doch noch den Spielgewinn. Der Deutsche diskutiert im Anschluss noch lautstark mit dem Schiedsrichter, da er den zweiten Aufschlag seines Gegners bei Vorteil im Aus gesehen hatte.

12:19 Uhr - Garín - Kohlschreiber - 6:4, 2:4

Doch was der Augsburger dann bei eigenem Aufschlag veranstaltet, ist großes Kino. Kohlschreiber punktet nacheinander mit einem Vorhand-Winner, einem tollen Stopp und einem Ass und baut die Führung so auf 4:2 aus.

12:15 Uhr - Garín - Kohlschreiber - 6:4, 2:3

Das war die große Chance zur möglichen Vorentscheidung in Satz zwei. Beim Stand von 30:30 schlägt Kohlschreiber einen vermeintlich leichten Rückhand-Longline ins Aus. Der Chilene kann schließlich zum 3:4 verkürzen.

12:10 Uhr - Garín - Kohlschreiber - 6:4, 1:3

Trotzdem wird das hier heute ein ganzes Stück Arbeit für den Deutschen. Er muss bei eigenem Aufschlag erneut über Einstand gehen. Mit einer schönen Vorhand sichert sich Kohlschreiber den Spielball, überlobbt anschließend den ans Netz vorgerückten Chilenen und verteidigt so das frühe Break.

12:05 Uhr - Garín - Kohlschreiber - 6:4, 0:2

Währenddessen erwischt Kohlschreiber auf Court 5 mit dem frühen Break zum 2:0 einen Start nach Maß.

12:02 Uhr - Sherif - Pliskova - 7:6 (11:9)

Nach einem weiteren leichten Vorhandfehler von Pliskova beim Stand von 9:10 sichert sich die Nummer 172 der Welt nach großem Kampf den ersten Satz. Pliskova lässt ihrem Ärger freien Lauf und wirft ihren Schläger weg.

12:00 Uhr - Sherif - Pliskova - 6:6 (6:6)

Werfen wir in der Zwischenzeit einen kurzen Blick auf Philippe-Chatrier, wo die an Nummer zwei gesetzte Karolina Pliskova mit der Ägypterin Mayar Sherif alle Hände voll zu tun hat. Die Tschechin vergibt im Tiebreak beim Stand von 6:2 sage und schreibe vier Satzbälle und holte die Außenseiterin so noch einmal zurück.

11:53 Uhr - Garín - Kohlschreiber - 6:4

Ist das bitter! Mit einem Unforced Error sichert sich Garín die ersten beiden Breakbälle der Partie, die gleichzeitig Satzbälle bedeuten. Ausgerechnet mit einem Doppelfehler gibt Kohlschreiber dann einen umkämpften ersten Durchgang mit 4:6 ab.

11:50 Uhr - Garín - Kohlschreiber - 5:4

Kohlschreiber beißt sich bei Aufschlag erneut fest. Wieder steht es 30:30, doch der Chilene behält abermals die Nerven und schreit nach dem Punktgewinn zum 5:4 seine Erleichterung raus.

11:44 Uhr - Garín - Kohlschreiber - 4:4

Es fällt auch heute wieder leichter Nieselregen in Paris. Kohlschreiber scheint mit den durchaus schwierigen Bedingungen etwas besser zurecht zu kommen. Ein ums andere Mal segelt eine Vorhand von Garín weit ins Aus. Der Deutsche bringt abermals sein Service durch.

11:39 Uhr - Garín - Kohlschreiber - 4:3

Kohlschreiber schnuppert erneut am ersten Breakball, doch Garín zieht beim Stand von 30:30 zweimal gnadenlos die Vorhand durch und sichert sich die 4:3-Führung im ersten Satz.

11:35 Uhr - Garín - Kohlschreiber - 3:3

Auch Kohlschreiber wackelt zum ersten Mal bei eigenem Service. Sein an Nummer 20 gesetzter Gegner schließt am Netz mit einem tollen Vorhand-Volley zum Einstand ab. Kohlschreiber behält aber die Nerven und ist fortan der aktivere Spieler. Eine Rückhand von Garín segelt anschließend ins Aus und beschert dem Augsburger den Spielgewinn.

11:25 Uhr - Garín - Kohlschreiber - 3:2

Erstmals muss der Chilene über Einstand gehen, um seinen eigenen Aufschlag zu halten. Kohlschreiber punktet mit einem sehenswerten Rückhand-Cross, doch Garín schaltet im entscheidenden Moment einen Gang höher, lässt den Routinier gut laufen und erzwingt so die Fehler des Gegners. 3:2 für Garín - es bleibt somit alles in der Reihe.

11:20 Uhr - Garín - Kohlschreiber - 2:2

Zu Null! Kohlschreiber präsentiert sich bei eigenem Aufschlag in den Anfangsminuten äußerst souverän. Besonders die Vorhand des Deutschen ist bislang stabil. Bei Aufschlag Kohlschreiber geht bislang noch nichts für Garín.

11:12 Uhr - Garín - Kohlschreiber - 1:1

Sehr souveränes Aufschlagspiel von Kohlschreiber: Der 36-Jährige setzt den Chilenen eins ums andere Mal mit seiner Vorhand unter Druck und vollendet beim Stand von 40:15 Uhr schließlich mit einem Volley-Stopp am Netz - so kann es weitergehen.

11:05 Uhr - Garín - Kohlschreiber - 1:0

Glattes Aufschlagsspiel für den Halbfinalisten von Hamburg. Kohlschreiber hat zunächst noch leichte Startschwierigkeiten. Mit einem schönen Vorhand-Winner sichert sich Garín die erste Führung in dieser Partie.

11:00 Uhr - Kohlschreiber und Garín legen los

Das Wetter in Paris hält - es ist somit alles angerichtet für einen weiteren spektakulären Tennis-Tag. Philipp Kohlschreiber und Cristian Garin spielen sich bereits auf Court 5 ein. In Kürze steigt auch der Augsburger bei den French Open in Paris ein.

09:30 Uhr - Herzlich willkommen zum Liveticker der French Open

Vom 27. September bis 11. Oktober geht nun auch das letzte von in diesem Jahr nur drei Grand-Slam-Turnieren über die Bühne - der Sandplatz-Klassiker von Roland Garros in Paris. Eurosport.de berichtet hier im Liveticker vom ersten bis zum letzten Turniertag vom Kampf um die Titel. Robert Bauer begleitet Euch durch den Tag. Viel Spaß dabei.

