Sofern das Wetter in Paris mitspielt, können sich die deutschen Fans auf zwei richtige Leckerbissen freuen. Jan-Lennard Struff bestreitet gegen Landsmann Daniel Altmeier das zweite Match des Tages auf dem Court 13. Gleich darauf im Anschluss trifft Julia Görges im nächsten rein deutschen Duell auf Laura Siegemund. Den Anfang macht Karolina Pliskova auf dem Court Philippe Chatrier. Die Tschechin trifft auf die French-Open-Siegerin von 2017, Jelena Ostapenko.

