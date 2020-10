Am Mittwoch werden in Roland-Garros 2020 die Halbfinalteilnehmer komplettiert.

05/10/2020 AM 06:49

Siegemund lockt Kvitova mit einem Stopp ans Netz nach vorne und holt sich mit dem Lob den Punkt zum Einstand. Aber die Tschechin macht Druck in den Ballwechseln, jagr Siegemund quer über den Platz und verwandelt mit dem Longline ins offene Feld. Mit einem Vorhand-Winner aus der Rücklage punktet sie schließlich zum 4:1. Es ist ein gutes Match bisher. Siegemund spielt nicht schlecht, aber Kvitova zeigt eine überragende Leistung.

Auch Siegemund hat keine Mühe zum Auftakt. Unter anderem mit einem schön platzierten Stopp beim Spielball gleicht die Stuttgarterin zum 1:1 aus. Kvitova gibt auch in ihrem zweiten Spiel keinen Punkt ab. Wenn der erste Aufschlag der Weltranglisten-Elften kommt, und das tut er heute bisher meistens, ist es schwer, gegen sie anzukommen. 2:1 für Kvitova nach einem Winner mit der Vorhand.

Das Match hat begonnen. Siegemund und Kvitova treffen zum zweiten Mal in ihrer Karriere aufeinander. Bei den US Open 2015 war die auch heute favorisierte Tschechin deutlich in zwei Sätzen erfolgreich. Kvitova eröffnet mit eigenem Aufschlag und bringt ihr Spiel zu null durch. Den entscheidenden Punkt verwandelt sie mit einem Vorhand-Winner.