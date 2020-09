Auslosungs-Hammer in Paris: Murray fordert Wawrinka in Runde eins

Nach einem unnötigen Fehler Dodins über die Rückhand hat Kvitova Breakball. Und es folgt der Doppelfehler der Französin. 1:0 für Kvitova im zweiten Satz. Und wenn die Tschechin weiter so aufschlägt, wie sie es in Satz eins getan hat, wird es ganz schwer für die Französin, sich das Break zurückzuholen.

Breakball für Kvitova nach einem Vorhandfehler ihrer Gegnerin. Und dann setzt Dodin einen Stoppball viel zu hoch an. Kvitova muss am Netz nur noch verwandeln, verschlägt aber den Angriffsball. Dodin patzt im Anschluss aber wieder mit der Vorhand, und Kvitova hat die zweite Breakchance. Und dann macht sie Druck über den Return und schließlich den Punkt. 5:3 für Kvitova.

Leider wird der Regen wieder stärker. Die Plane wird wieder aufgezogen. Es ist also heute Geduld gefragt auf den Außenplätzen. Aber zum Glück gibt es ja ein Dach über dem Chatrier. Das Match zwischen Petra Kvitova und der Französin Oceane Dodin kann also zumindest planmäßig starten.

Die schlechte Nachricht ist, dass es heute Vormittag in der französischen Hauptstadt wieder ziemlich stark geregnet hat. Die Planen mussten über die Plätze gezogen worden und auf den Außenplätzen kann es nicht pünktlich losgehen. Die etwas bessere Nachricht ist, dass sich die Situation gebessert hat. In diesem Moment wird auf dem Platz, wo gleich Andrea Petkovic spielen soll, die Plane entfernt. Es könnte sich also nur um eine leichte Verzögerung halten.

Es herrscht heute wieder Hochbetrieb in Roland Garros, zumindest auf den Plätzen. Unter anderem kämpfen Rafael Nadal, Serena Williams und Dominic Thiem um den Einzug in Runde zwei. Aus deutscher Sicht sind Angelique Kerber, Jan-Lennard Struff, Tamara Korpatsch und Daniel Altmaier am Start. Und gleich ab 11:00 Uhr trifft Andrea Petkovic auf die beiden US Open so überzeugende Tsvetana Pironkova aus Bulgarien.