"Was für ein Moment!" Krawietz/Mies verteidigen Titel in Roland-Garros

Die Spieler betreten die Anlage. Das Publikum ist aufgrund der aktuellen Umstände natürlich auch heute spärlich. Aber diejenigen, die da sind, feuern Djokovic und Nadal lautstark an. Auch stimmungsmäßig dürften wir heute also etwas geboten bekommen, wenn es auch verständlicherweise nicht mit vollen Stadien bei Grand Slams mithalten kann.

Es regnet in Paris. Aktuell sind die Planen über den Philippe Chatrier gezogen. Falls sich die Bedingungen nicht bessern, kann aber natürlich das Dach geschlossen werden. Einem pünktlichen Beginn des Matches steht also nichts im Weg. Theoretisch kann heute Tennis-Geschichte geschrieben werden. Nadal hat die Chance auf seinen 20. Grand-Slam-Titel und würde damit mit dem Rekordhalter bei den Männern, Roger Federer, gleichziehen.

Es ist in vielerlei Hinsicht das Traumfinale in Roland-Garros. Zum 56. Mal in ihrer Karriere stehen sich Novak Djokovic und Rafael Nadal gegenüber. Der zwölfmalige Turniersieger Nadal geht als leichter Favorit in die Partie, vor allem nachdem Djokovic im Halbfinale gegen Stefanos Tsitsipas über fünf Sätze gehen musste. Im direkten Duell führt der Serbe allerdings knapp mit 29:26.