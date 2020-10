08/10/2020 AM 09:49

Und nach dem Damenfinale wird es für Kevin Krawietz und Andreas Mies ernst. Das deutsche Doppel hat die Chance, seinen Titel in Roland-Garros zu verteidigen. Die beiden bekommen es mit Bruno Soares aus Brasilien und dem Kroaten Mate Pavic zu tun. Schon jetzt sei darauf hingewiesen, dass Ihr das Match kostenlos im Livestream bei Eurosport.de sehen könnt.

Das Finale der Damen wirft seine Schatten voraus. Und es ist in der Zusammenstellung ein durchaus überraschendes. Sofia Kenin als Siegerin von Melbourne hat schon den größeren Erfolg auf ihrem Konto und die Erfahrung gemacht, in einem Grand-Slam-Endspiel zu stehen. Aber Iga Swiatek hat vor allem im Match gegen Top-Favoritin Simona Halep einen herausragenden Eindruck hinterlassen. Falls sie das wieder abrufen kann, wird die Polin nur sehr schwer zu schlagen sein.

Vom 27. September bis 11. Oktober geht nun auch das letzte von in diesem Jahr nur drei Grand-Slam-Turnieren über die Bühne - der Sandplatz-Klassiker von Roland Garros in Paris. Eurosport.de ist täglich hier im Liveticker mit von der Partie. Am 14. und vorletzten Wettkampftag stehen die Finalspiel im Herrendoppel und im Dameneinzel auf dem Programm. Sebastian Würz begleitet euch durch den Tag. Viel Spaß!