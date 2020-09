"Ob wir in die Physioräume oder zum Essen gehen - wir erinnern uns immer an die kleinen Dinge, die uns Energie verleihen."

Den Druck will das Duo aus Coburg und Köln bei der Mission Titelverteidigung nicht zu sehr an sich herankommen lassen. "Vor der ersten Runde haben wir gesagt, dass wir mit derselben Einstellung in die Matches gehen wollen, die uns letztes Jahr so weit gebracht hat", sagte Mies. Es gelte, Lust auf das Gewinnen zu haben und keine Angst vor dem Verlieren.