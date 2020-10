Der 30-Jährige spielte damit auf die Tatsache an, dass die beiden Champions bei den übrigen drei Grand-Slam-Events bislang nicht an die Topergebnisse aus Paris herankommen.

Zunächst aber wollten die Helden den 6:3, 7:5-Erfolg im Endspiel gegen Mate Pavic/Bruno Soares genießen, was in Paris aufgrund der Corona-Pandemie natürlich nur bedingt ging.

Bis 1:00 Uhr nachts ging die kleine, coronakonforme Party im Spielerhotel weiter, auch die Bilder ihres Erfolgs schauten sich "KraMies" gemeinsam an. Dann versuchten die Sieger in den Schlaf zu finden.

Auf den Überraschungstitel in Paris folgte ein Erstrunden-Aus in Wimbledon, auf das Halbfinale bei den US Open die Auftaktpleite in Melbourne. Und dann kam die Coronakrise, die der Coburger Krawietz nutzte, um bei einem Discounter auf 450-Euro-Basis zu jobben und einen Perspektivwechsel zu erlangen.