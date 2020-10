Es hatte bei den French Open nicht sein sollen mit ihrem ersten Halbfinale bei einem Majorturnier. Siegemund, gehandicapt von Rückenproblemen, unterlag am Mittwoch der an Nummer sieben gesetzten zweimaligen Wimbledonsiegerin Petra Kvitova im Viertelfinale mit 3:6, 3:6 und verpasste den Sprung in die Runde der besten Vier, die zuletzt Andrea Petkovic 2014 erreicht hatte.

Dass sie so lange weg war aus ihrem Wohnort Stuttgart lag daran, dass Siegemund beeindruckend spielte. Erst bei den US Open, als ihr an der Seite der Russin Vera Zvonareva der ganze große Coup mit dem Titel im Doppel gelang. Dann kam sie in Paris erstmals in ihrer Karriere in die zweite Turnierwoche. Viele Dinge, auf die Siegemund mit etwas Abstand auch "im Herzen bissl stolz" sein dürfte. "Unterm Strich war es ein super Turnier von ihr", sagte auch Barbara Rittner, Head of Women's Tennis des Deutschen Tennis Bundes (DTB), bei "Eurosport".