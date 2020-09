Auslosungs-Hammer in Paris: Murray fordert Wawrinka in Runde eins

Halep versucht, gleich von Anfang an Druck zu machen. Aber Sorribes Tormo hält gut dagegen, bringt viele Bälle zurück. Es entwickeln sich gute Ballwechsel. Nachdem ein Vorhand-Crossball von Halep knapp im Aus landet, bringt Sorribes Tormo in einer gutklassigen Anfangsphase ihr Spiel zum 2:1 durch.

Zum ersten Mal seit langem ist Kei Nishikori bei einem Grand Slam Turnier, wo er teilnimmt, nicht mehr gesetzt. Der Japaner hatte dann auch etwas Lospech und spielt gleich in Runde eins gegen Daniel Evans. Durchgang eins ging klar mit 6:1 an den Briten. Im zweiten hat Nishikori aber ein Break Vorsprung.

So überlegen der Auftritt Sinners in Satz zwei und drei bisher auch ist. Es ist im dritten Durchgang nur ein Break Vorsprung. Man merkt den Südtiroler aber keine Nervosität an. Da passt alles. Er glänzt mit wunderschönen Vorhandwinnern und einem tollen Stopp. 5:2 für Sinner.

Azarenka ist sichtlich unzufrieden mit den Bedingungen, spielt weiterhin mit Trainingsjacke und hat auch schon mit der Schiedsrichterin diskutiert. Aber ihrem Spiel ist das nicht unzumerken. In den Ballwechseln bleibt sie konzentriert und dominant. Nach einem Fehler von Kovinic am Netz heißt es 4:1 für Azarenka im zweiten Satz.

Dass Jannik Sinner eine schwere Aufgabe für David Goffin wird, war ja durchaus zu erwarten. Aber dass das inzwischen eine derart einseitige Angelegenheit wird, hat wohl niemand vermutet. Erneut musste Goffin sein Service abgeben, und Sinner bringt sein Spiel zum 3:0 sicher durch. Und auch wenn der Belgier weit von seiner Topform heute bisher entfernt ist, Sinner zeigt in den Sätzen zwei und drei eine mehr als grundsolide Leistung. Der Italiener bestimmt das Tempo in den Ballwechseln und verwandelt mit gut platzierten Winnern.

Goffin muss über Einstand gehen. Der Belgier mit einer sportlich sehr fairen Aktion. Ein Schlag von ihm wird Aus gegeben. Der Schiedsrichter überprüft den Abdruck und bestätigt, dass der Ball noch auf der Linie war. Er will den Punkt an Goffin geben, aber der sagt ihm zurecht, dass Sinner den Ball ohne den Ausruf noch erreicht hätte. Der Ballwechsel wird wiederholt. Und kurz darauf holt sich Sinner mit dem Passierball das nächste Break.

Das Match hat begonnen. Die kühlen Temperaturen in Paris gehen natürlich auch an den Spielerinnen nicht einfach so vorbei. Azarenka spielt sogar in einer Jacke. Das hält die Weißrussin nicht davon ab, ihr erstes Spiel durchzubringen. Es sind natürlich French Open unter besonderen und unschönen Vorzeichen. Selbst wenn man die Corona-Problematik in Frankreich etwas ausblendet, sorgen Wetter und Jahreszeit für ungewohnte Verhältnisse. Es kommt auch darauf an, sich darauf einzustellen.