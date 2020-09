French Open Auslosungs-Hammer in Paris: Murray fordert Wawrinka in Runde eins 24/09/2020 AM 19:07

Die wichtigsten Spiele des Tages:

Azarenka - Kovinic 6:1, 6:1

Sinner - Goffin 7:5, 6:0, 6:3

Halep - Sorribes-Tormo 6:4, 6:0

Sasnovich - Fredsam 6:2, 2:6, 6:3

Koepfer - Hoang 6:2, 3:6, 6:1, 6:1

Wawrinka - Murray 6:1, 6:3, 6:2

Zverev - Novak 7:5, 6:2, 6:4

21:50Uhr - Auf Wiedersehen!

Sebastian Würz bedankt sich damit bei Euch und wünscht Euch noch einen schönen Abend und einen guten Start in die neue Woche. Morgen geht es hier um 11:00 UIhr mit dem Liveticker weiter und auch Eurosport und der Eurosport Player sind natürlich am Ball. Es sind unter anderem Rafael Nadal, Angelique Kerber, Dominic Thiem, Serena Williams, Jan-Lennard Struff und Andrea Petkovic im Einsatz. Es lohnt sich also, wieder dabei zu sein. Bis morgen!

21:47 Uhr - Zverev - Novak - 7:5, 6:2, 6:4

Mit einem Ass genau ins Eck des Aufschlagfeldes holt sich Zverev drei Matchbälle. Und dann folgt der nächste Aufschlagwinner hinterher. Mit 7:5, 6:2 und 6:4 zieht der US-Open-Finalist in die zweite Runde in Paris ein. Es war siche rnoch keine perfekte aber über weite Strecken gute Leistung von Zverev, auf der er aufbauen kann.

21:44 Uhr - Zverev - Novak - 7:5, 6:2, 5:4

Novak erfüllt seine Pflicht, bringt das Spiel zum 4:5 ohne große Schwierigkeiten durch. Zverev hat jetzt auch einige schnelle Fehler geschlagen. Novak pusht sich noch einmal. Jetzt serviert Zverev zum Einzug in die zweite Runde.

21:40 Uhr - Zverev - Novak - 7:5, 6:2, 5:3

Bei eigenem Service bleibt Zverev eine Bank. Diesmal macht er wenige direkte Punkte durch den Aufschlag, bestimmt aber das tempo und verwandelt schließlich oder zwingt seinen Gegner zum Fehler. 5:3 für Zverev, der nur noch einen Schritt vom Einzug in die zweite Runde entfernt ist.

21:33 Uhr - Zverev - Novak - 7:5, 6:2, 4:2

So kann man es machen: Zverev beginnt sein Aufschlagspiel mit zwei Assen und legt dann gleich einen weiteren freien Punkt mit dem Aufschlag nach. Anschließend drängt er wieder durch das Service Novak in die Devise und verwandelt mit dem Smash am Netz. Zu null erhöht er auf 4:2.

21:30 Uhr - Zverev - Novak - 7:5, 6:2, 3:2

Ganz sicherer Aufschlaggewinn von Zverev zum 3:1. Zu null bringt er sein Service durch. Wenn er alle seine Spiele so durchbringt, würde es ja schon reichen, aber der Hamburger macht auch weiter Druck beim Service von Novak. Der Österreicher muss wieder über Einstand gehen. Am Netz verwandelt er aber schließlich doch zum 2:3. Wenn man Zverev im dritten Satz etwas vorwerfen kann, dann dass er einige Chancen auf die Vorentscheidung liegengelassen hat. So bleibt Novak noch im Satz.

21:22 Uhr - Zverev - Novak - 7:5, 6:2, 2:1

Novak wehrt zwei weitere Breakchancen Zverevs ab, die zweite mit einem schönen Inside-Out mit der Vorhand. Es geht mehrmals über Einstand. Der zweite Aufschlag beim Österreicher gerät jetzt einige Male etwas zu kurz, und Zverev kann beim Return durchziehen. Aber Novak wehrt sich erfolgreich gegen das Doppelbreak und punktet mit dem Crossball aus dem Halbfeld zum 1:2.

Mit einem Ass abserviert: Die besten Szenen zum Murray-Aus

21:12 Uhr - Zverev - Novak - 7:5, 6:2, 1:0

Da ist das nächste Break für Zverev. Bei Breakball für den Hamburger verteilt er die Bälle schon und jagt Novak quer über den Ball. Mit dem Vorhand-Cross verwandelt der Weltranglisten-Siebte zum 1:0 im dritten Satz.

21:10 Uhr - Zverev - Novak - 7:5, 6:2

Das Dach über dem Chatrier wird geschlossen. Erstaunlicherweise wird das Match trotzdem fortgesetzt. Normalerweise sollte etwa eine Viertelstunde Pause sein, aber der Schiedsrichter hat den beiden Spielern angezeigt, ob es in Ordnung, ob sie weitermachen. Das ist durchaus auch risikoreich, denn der Sand wird rutschig durch den Regen.

21:07 Uhr - Schwartzman - Kecmanovic - 6:0, 6:1, 6:3

Ganz starke Vorstellung von einem Geheimfavoriten. Diego Schwartzman, der in Rom ja unter anderem Rafael Nadal schlug und erst gegen Novak Djokovic im Finale den kürzeren zog, hat sein Auftaktmatch gegen Miomir Kecmanovic klar in drei Sätzen gewonnen.

21:04 Uhr - Zverev - Novak - 7:5, 6:2

Doppeltes Glück für Zverev. Sein Angriffsschlag mit der Rückhand verändert erst durch die Netzkante die Richtung und rutscht dann noch so auf der Linie weg, dass er für Novak kaum spielbar ist. Wieder Satzball für den Deutschen. Und dann landet der Return des Österreichers im Netz. 6:2 für Zverev im zweiten Satz.

21:01 Uhr - Zverev - Novak - 7:5, 5:2

Mit dem Aufschlag-Winner holt sich Zverev den Satzball im zweiten Durchgang. Aber dann agiert er etwas zu überhastet, setzt den Vorhand-Longline ins Seitenaus. Mit einem cleveren Volley zwingt er Novak zum Gehle rund holt sich Satzball Nummer zwei. Dann folgt allerdings ein Doppelfehler. Mit einem tollen Passierball holt sich Novak die Breakchance, setzt dann aber den Crossball knapp ins Aus.

20:54 Uhr - Zverev - Novak - 7:5, 5:2

Zverev hat eine sehr gute Länge in seinen Schlägen im Moment. Novak hadert, weil er jetzt kein Rezept gegen das Spiel des Deutschen findet. Zwei weitere Breakchancen für Zverev. Und mit einem Vorhandwinner die Linie entlang holt der Deutsche das Spiel zum 5:2.

20:48 Uhr - Zverev - Novak - 7:5, 3:2

Novak gewinnt sein Service zum 2:3 und hält sich damit im zweiten Satz. Auch wenn spielerisch Zverev derzeit klar überlegen ist, ist es ja nur ein Break. Das kann man auch noch aufholen. Für Zverev geht es also darum, die konzentrierte und gute Leistung seit Ende von Satz eins so fortzusetzen.

20:41 Uhr - Zverev - Novak - 7:5, 2:1

Es regnet jetzt stark. Zverev blickt einige Male fragend zum Schiedsrichter und hofft wohl darauf, dass das Dach geschlossen wird. Aber bis jetzt gibt es noch keine Anzeichen in diese Richtung. Zverevs Spiel merkt man mögliche Unsicherheiten wegen der Bedingungen aber nicht an. Mit einem traumhaften Slice erspielt er sich drei Breakbälle. Den zweiten verwandelt er nach druckvollem Spiel mit dem Schmetterball.

Autsch! Chardy trifft Rodionov an schmerzhafter Stelle

20:30 Uhr - Zverev - Novak - 7:5

Zverev packt zwei starke Aufschlagwinner aus und macht einen weiteren schönen Punkt von der Grundlinie. Drei Satzbälle für den Deutschen. Und dann landet der Return von Novak im Aus. 7:5 für Zverev in Satz eins. Und das war die Folge einer klaren Leistungssteigerung des Deutschen und nicht etwa von Fehlern seines Gegners. In der Endphase des Durchgangs hat der Hamburger hochklassiges Tennis gezeigt.

20:27 Uhr - Zverev - Novak - 6:5

Zverev ist jetzt am Drücker. Der Weltranglisten-Siebte hat erneut Breakball. Und den drängt er Novak mit einem schönen Slice in die Defensive und verwandelt mit dem Stoppball am Netz. 6:5 für Zverev.

20:25 Uhr - Zverev - Novak - 5:5

Zverev hat jetzt etwas besser in die Partie gefunden. Beim Spiel zum 5:5 hat er einen starken Eindruck hinterlasse, nicht, weil er es zu null gewonnen hat, sondern weil er offensiv war und mit vielen Winnern geglänzt hat.

20:20 Uhr - Zverev - Novak - 4:5

Zverev bringt sein Spiel zum 3:5 dank vieler Aufschlagwinner relativ sicher durch. Aber nun schlägt Novak zum Satzgewinn auf. Nach einem ganz starken Rückhand-Passierball hat Zverev aber nun zwei Breakbälle. Den ersten vergibt er mit einem Rahmentreffer. Beim zweiten hat die Rückhand-Cross aber eine gute Länge, und er zwingt Novak zum Fehler. Nur noch 4:5 aus Sicht des Deutschen.

20:10 Uhr - Zverev - Novak - 2:4

Zverev agiert noch viel zu passiv. Er überlässt es seinem Gegner das Tempo in den Ballwechseln zu bestimmen. Und das reicht im Moment nicht. Es ist natürlich nach dem Turnier in New York nicht unbedingt überraschend, vor allem mental. Für Zverev geht es jetzt darum, sich hier durchzubeißen und seinen Spielrhythmus zu finden.

20:06 Uhr - Konta - Gauff - 3:6, 3:6

Zwei Matchbälle für Gauff. Und beim zweiten landet der Rückhand-Longline Kontas im Netz. Verdient zieht der US-Teenager gegen eine Konta, die selten ein Rezept gegen Gauffs Spiel stand, in die zweite Runde ein.

Ständchen von der Ex-Wimbledon-Siegerin: Halep strahlt

20:02 Uhr - Zverev - Novak - 1:4

Zverev hat das Break kassiert. Man merkt dem Deutschen die fehlende Matchpraxis auf Sand auch noch etwas an. Novak zeigt aber auch eine gute Leistung und spielt sehr variantenreich. Nach gutem Return hat Zverev aber nun die Chance zum Rebreak, die er aber nicht nutzen kann. Novak entscheidet den bisher besten Ballwechsel des Matches für sich und führt 4:1.

19:55 Uhr - Konta - Gauff - 3:6, 2:5

Auf dem Suzanne lenglen bahnt sich eine Entscheidung an. Drei Chancen für Gauff zum Doppelbreak im zweiten Satz, unter anderem nach einem schweren Fehler Kontas beim Smash. Und bei der dritten rutscht der Angriffsschlag Gauffs auf der Linie weg, und Konta trifft den Ball nicht mehr richtig. 5:2 für Gauff.

19:48 Uhr - Zverev - Novak - 1:1

Novak muss über Einstand gehen, gewinnt aber sein Spiel zum 1:0. Der Österreicher hat den relativ weit hinter der Grundlinie stehenden Zverev schon zweimal mit Stoppbällen überlistet. Der Deutsche hat auch noch etwas Probleme, die richtige Länge in den Grundlinien zu finden. Dennoch bringt er sein Spiel zum 1:1 sicher durch. Es beginnt übrigens wieder zu regnen. Aber das Match findet ja jetzt auf einem Platz mit Dach statt, wenngleich das Dach aktuell geöffnet ist.

19:43 Uhr - Zverev - Novak

Novak serviert zum Auftakt. Zverev ist natürlich der Favorit, aber man darf gespannt sein, wie er das Finale von New York sowohl physisch als auch psychisch weggesteckt hat. Auf Vorbereitungsturniere auf Sand hat der Hamburger ja verzichtet.

19:28 Uhr - Zverev - Novak

Nach dem schnellen Ende der Partie zwischen Stan Wawrinka und Andy Murray ist das Match von Alexander Zverev gegen den Österreicher Dennis Novak auf den Chatrier verlegt worden. Es geht also gleich los. Auf dem Suzanne Lenglen duellieren sich ja noch Johanna Konta und Cori Gauff.

Autsch! Chardy trifft Rodionov an schmerzhafter Stelle

19:20 Uhr - Murray - Wawrinka - 1:6, 3:6, 2:6

Drei Matchbälle für Wawrinka nach einem Winner mit der Vorhand. Den ersten wehrt Murray mit einem sehr guten Return ab. Aber dann folgt das Ass und damit der Einzug in die zweite Runde. Dort bekommt es Wawrinka mit Dominik Koepfer zu tun. Das Match gegen Murray verlief aus Sicht des ehemaligen Turnierseigers reibungsloser, als er wohl selbst vermutet hatte.

19:17 Uhr - Konta - Gauff - 3:6

Auch Satzball Nummer fünf vergibt Gauff mit einem Doppelfehler und kann es selbst nicht fassen. Sie schreit ihre Wut auf sich heraus. Aber bei Chance Nummer sechs macht ihre Gegnerin den Fhler beim Return. 6:3 für Gauff in Satz eins.

19:15 Uhr - Konta - Gauff - 3:5

Bei Satzball Nummer zwei für Gauff reagiert Konta blitzschnell am Netz und gleicht mit dem Volley aus. Bei Satzball Nummer drei punktet die Britin mit dem Return. Es folgt der Doppelfehler von Gauff zum nächsten Breakball. Aber hier kann Konta die Chance über die Vorhand nicht nutzen. Kontas Stoppball gerät zu hoch, und Gauff verwandelt am Netz zur nächsten Chance, den Durchgang nach Hause zu bringen. Doch dann serviert sie schon wieder einen Doppelfehler.

19:07 Uhr - Konta - Gauff - 3:5

Gauff schlägt zum Gewinn des ersten Durchgangs auf. Es steht 30:30. Nach einem Doppelfehler der US-Amerikanerin hat Konta Breakball. Aber die Britin patzt beim Return, und es geht über Einstand. Nach einem weitren Returnfehler Kontas hat Gauff Satzball. Sie verzieht dann allerdings den Angriffsball mit der Rückhand aus dem Halbfeld.

18:54 Uhr - Murray - Wawrinka - 1:6, 3:6, 0:1

Und da ist das nächste Break für Wawrinka. Gleich zu Beginn des dritten Durchgangs nimmt er Murray das Service ab. Das kann hier unter Umständen sehr schnell gehen auf dem Philippe Chatrier.

18:50 Uhr - Murray - Wawrinka - 1:6, 3:6

Mit einem Ass holt sich Wawrinka zwei weitere Satzbälle. Den ersten nutzt der Schweizer aus dem Halbfeld zum verdienten 6:3. Murray war jetzt aber dennoch in der Endphase des Durchgangs besser im Spiel als zuvor. Vielleicht kann er diesen Schwung ja in Satz drei mitnehmen.

18:45 Uhr - Murray - Wawrinka - 1:6, 3:5

Murray schlägt gegen den Satzverlust auf. Nach einem Rahmentreffer des Briten steht es 30:30. Mit einem Ass holt er sich den Spielball, kann diesen nach einem Rückhandfehler aber nicht nutzen. Es geht mehrmals über Einstand. Mit zwei weiteren guten Aufschlägen, von denen im Matchverlauf beim Briten insgesamt viel zu wenige kamen, kommt Murray aber noch einmal auf 3:5 heran.

Becker adelt 19-jährigen Shootingstar: "Halte große Stücke auf ihn"

18:37 Uhr - Murray - Wawrinka - 1:6, 2:4

Mit einem ausgezeichneten Return drängt Wawrinka Murray in die Defensive und holt sich am Netz zwei Breakbälle. Und dann bringt der Schweizer mit einem cleveren Slice seinen gegner aus dem Rhythmus und verwandelt am Netz mit dem Smash. 4:2 für Wawrinka im zweiten Satz.

18:32 Uhr - Konta - Gauff - 0:2

Auf dem Court Suzanne Lenglen hat das dritte Match des Tages begonnen. Und das hat es in sich. Denn Johanna Konta trifft auf US-Wunderkind Cori Gauff. Nach dieser Partie soll dann übrigens das Match zwischen Alexander Zverev und Dennis Novak stattfinden. Gauff hat Konta gebreakt und führt mit 2:0.

18:25 Uhr - Murray - Wawrinka - 1:6, 1:2

Auch wenn es im zweiten Satz noch kein Break gab: Murray muss sich dringend etwas einfallen lassen. Wawrinka dominiert das Spiel. Sobald die Ballwechsel länger werden, hat der Eidgenosse fast immr das bessere Ende für sich. Die wenigen Punkte Murrays nach längeren Ballwechseln sind zudem nicht selbst herausgespielt sondern fast alle Fehler Wawrinkas gewesen.

18:15 Uhr - Murray - Wawrinka - 1:6

Zwei weitere Breakchancen für Wawrinka, die gleichzeitig auch Satzbälle sind. Und dann landet der Return des Schweizers genau auf der Linie. Murray kann nicht mehr reagieren und verschlägt den Ball. 6:1 für Wawrinka. Nach der hart umkämpften Anfangsphase war es dann doch eine ganz klare Sache für den Eidgenossen in Satz eins.

18:11 Uhr - Koepfer - Hoang - 6:2, 3:6, 6:1, 6:1

Drei Matchbälle für Zverev. Und dann brint der Deutsche am Netz mit einem Winner die Linie entlang das Spiel nach Hause. Die Probleme Koepfers im zweiten Satz einmal ausgeklammert, war das eine sehr ordentliche Leistung. Darauf kann er aufbauen, wenn er in der nächsten Runde auf Andy Murray oder Stan Wawrinka trifft.

18:08 Uhr - Murray - Wawrinka - 1:4

Mit einem wunderschönen Passierball-Cross holt sich Wawrinka zwei weitere Breakbälle. Und gleich den ersten verwandelt der Schweizer mit dem Longline. Das ist im Augenblick eine ganz klare Angelegenheit für Wawrinka.

18:00 Uhr - Koepfer - Hoang - 6:2, 3:6, 6:1, 3:0

Es sieht nun alles nach einem Zweitrundeneinzug von Dominik Koepfer aus. Nach einem Doppelfehler von Hoang beim Breakball hat der Deutsche im vierten Satz Doppelbreak Vorsprung.

17:55 Uhr - Murray - Wawrinka - 1:1

Wawrinka ist derjenige, der in der Anfangsphase der Partie mehr aufs Gas drückt. Der Schweizer versucht, von der Grundlinie das Tempo in den Ballwechseln zu bestimmen. Allerdings unterlaufen ihm auch noch einige schnelle Fehler. Dennoch zwingt der Sieger von 2015 seinen Gegner nun über Einstand. Er entscheidet ein Netzduell für sich und holt sich den ersten Breakball, verzieht dann aber den Crossball.

"Wieder der Stop": So triumphierte Sasnovich gegen Friedsam

17:45 Uhr - Koepfer - Hoang - 6:2, 3:6, 6:1

Zwei Satzbälle für Koepfer, die er aber nicht verwandeln kann. Nach einem starken Angriffsball mit der Vorhand hat der Deutsche Chance Nummer drei. Und dann misslingt der Stoppversuch von Hoang komplett. 6:1 für Koepfer im dritten Satz.

17:40 Uhr - Koepfer - Hoang - 6:2, 3:6, 5:1

Der Rückhand-Crossball von Hoang fliegt ins Aus. Drei weitere Breakbälle für Koepfer. Und dann landet der Return des Deutschen genau auf der Linie. 5:1 für Koepfer, aus dessen Sicht jetzt wieder alles nach Plan läuft.

17:35 Uhr - Koepfer - Hoang - 6:2, 3:6, 4:1

Koepfer ist wieder auf Kurs. Der Deutsche hat Hoang im dritten Satz das Service abgenommen und führt mit 3:1. Bei Aufschlag Koepfer kann Hoang ein 0:30 aus Sicht des Deutschen nicht nutzen. Koepfer erhöht auf 4:1, wenn auch mit etwas Glück, dass beim Spielball der Angriffsschlag seines Gegners an der Netzkante hängenbleibt.

17:30 Uhr - Murray - Wawrinka

Auf dem Suzanne Lenglen steht das zumindest von den Namen nach spektakulärste Erstrundenmatch auf dem Programm. Andy Murray trifft auf Stan Wawrinka. Nach Murrays Verletzung und da Wawrinka auf Sand generell besser zurechtkommt als sein Gegner, ist der Schweizer sicher favorisiert. Aber man soll den Briten nie abschreiben.

17:20 Uhr - Koepfer - Hoang - 6:2, 3:6

Einen weiteren Breakball Koepfers wehrt Hoang mit einem wunderschönen Stopp ab. Dann fliegt der Return des Deutschen ins Aus, und Hoang hat Satzball. Anschließend patzt Koepfer beim Crossball und muss den zweiten Durchgang mit 3:6 abgeben. Das hat sich der Favorit hier etwas selbst eingebrockt, denn das war zu fehlerhaft.

17:15 Uhr - Koepfer - Hoang - 6:2, 3:5

Hoang schlägt zum Satzgewinn auf, liegt nach einem Doppelfehler aber 0:30 zurück. Dann hat Koepfer am Netz die große Chance zum 40:0, aber Hoang zieht den Passierball die Linie herunter. Kurz darauf punktet der Franzose mit der Rückhand zum 30:30. Dann aber patzt er beim Smash, und Koepfer hat noch einmal eine Breakchance, die er aber nicht nutzt.

"Gibt mir Spin, Touch und Power": Kerber über das Geheimnis ihres Schlägers

17:05 Uhr - Koepfer - Hoang - 6:2, 2:5

Koepfer musste erneut sein Service abgeben. Aber nach einem Patzer von Hoang am Netz muss auch der Franzose wieder über Einstand gehen. Es folgt jedoch ein Aufschlagwinner Hoangs zum Spielball. Koepfer verzieht anschleießend die Rückhand und liegt 2:5 im zweiten Satz zurück.

16:57 Uhr - Koepfer - Hoang - 6:2, 2:3

Das ist aktuell eine schwache Phase in diesem Match. Hoang hat sich jetzt von Koepfer anstecken lassen und erhöht die Fehlerzahl wieder deutlich. Breakball für Koepfer. Und dann serviert Hoang den Doppelfehler. Das war ein Geschenk für den Deutschen, der damit wieder im zweiten Satz drin ist.

16:55 Uhr - Koepfer - Hoang - 6:2, 1:3

Es läuft zu Beginn des zweiten Satzes nicht besonders gut für Koepfer. Der Deutsche macht viele schnelle Fehler. Es kommen gar keine längeren Ballwechsel mehr zustande, weil der Deutsche schon vorher die Fehler macht. Hoang ist etwas besser als in Satz eins und hat dem Deutschen folgerichtig das Sevrice abnehmen können.

16:50 Uhr - De Minaur - Cecchinato - 6:7, 4:6, 0:6

Zwei Matchbälle für Cecchinato, nach einem Fehler de Minaurs beim Return. Aber der Italiener kann beide Chancen nicht nutzen. Es geht über Einstand. Mit einem starken Gegenstopp holt er sich Matchball Nummer drei. Und dann folgt das Ass zum letztlich klaren Dreisatzsieg. Cecchinato wirft de Minaur raus. Auf Sand ist das sicher nicht die große Sensation, aber in der Deutlichkeit schon etwas überraschend.

16:45 Uhr - De Minaur - Cecchinato - 6:7, 4:6, 0:5

Die French Open 2020 drohen für Alex de Minaur sehr früh zu Ende zu gehen. Der Vorhand-Angriffsball des Australiers fliegt weit ins Aus. Und damit hat er bereits zum dritten Mal im dritten Satz einen Aufschlag abgeben müssen und liegt mit 0:5 im Rückstand. Cecchinato ist die erwartet schwere Aufgabe, aber de Minaur hat jetzt auch völlig den Faden verloren.

16:40 Uhr - Evans - Nishikori - 6:1, 1:6, 6:7, 6:1, 4:6

Drei Stunden und 49 Minuten hat der Krimi auf Platz Nummer 14 gedauert, aber Kei Nishikori hat es geschafft. Mit 6:4 im fünften und entscheidenden Satz ringt der Japaner den Briten Daniel Evand nieder und zieht in die zweite Runde des Turniers ein.

Sinner-Show gegen Goffin: So stark legte der 19-Jährige los

16:35 Uhr - Koepfer - Hoang - 6:2

Das war ein erster Durchgang ganz nach dem Geschmack von Dominik Koepfer. Der Deutsche holt sich drei Satzbälle und verwandelt dann gleich den ersten mit einem Aufschlag-Winner. Das war eine sehr souveräne Vorstellung von Koepfer, der zuletzt ja schon in Rom für Aufsehen gesorgt hatte. Hoang fehlt allerdings auch noch der Spielrhythmus.

16:30 Uhr - De Minaur - Cecchinato - 6:7, 4:6

Für Alex de Minaur wird es ein weiter Weg in die zweite Runde von Paris. Der australische Youngster hat die ersten beiden Sätze gegen Marco Cecchinato aus Italien abgeben müssen.

16:22 Uhr - Koepfer - Hoang - 4:1

Drei weitere Breakbälle für Koepfer. Und beim zweiten serviert Hoang den Doppelfehler. 4:1 für den Deutschen im ersten Satz. Sein Gegner hat auch noch gar nicht in die Partie gefunden. Koepfer ist hier favorisiert, aber es ist schon davon auszugehen, dass von Hoang noch mehr Gegenwehr kommt.

16:17 Uhr - Williams - Schmiedlova - 4:6, 4:6

Matchball für Schmiedlova. Und mit einem wunderschönen Passierball aus der Defensive macht die Slowakin den Sack zu. Für Venus Williams sind die French Open 2020 bereits in der ersten Runde beendet!

16:15 Uhr - Koepfer - Hoang - 2:0

Auf Platz 13 hat das Erstrundenspiel zwischen Dominik Koepfer und dem Franzosen Antoine Hoang begonnen, und das aus Sicht des Deutschen richtig gut. Er hat dem Franzosen dessen erstes Aufschlagspiel abnehmen können und führt mit 2:0.

16:10 Uhr - Williams - Schmiedlova - 4:6, 4:5

Es wird richtig knapp für Venus Williams. Die US-Amerikanerin liegt auch ium zweiten Satz ein Break hinten. Soeben hat sie aber ihr Service durchbringen können und pusht sich noch einmal. Gleich schlägt Anna-Karolina Schmiedlova aber zum Einzug in die zweite Runde auf.

"Ich warte doch nicht, ich friere!" Azarenka pfeift Supervisorin an

15:53 Uhr - Friedsam - Sasnovich - 2:6, 6:2, 3:6

Spiel, Satz und Sieg Aleksandra Sasnovich, Die Belarussin nutzt nach einer Stunde und 44 Minuten ihren vierten Matchball. Großer Frust bei Anna-Lena Friedsam, die sich mächtig über das frühe Aus ärgert.

15:41 Uhr - Friedsam - Sasnovich - 2:6, 6:2, 2:4

Es sieht nicht gut aus für den ersten von elf deutschen Profis, die im Hauptfeld der French Open dabei sind. friedsam tut sich schwer, auch bei eigenem Aufschlag. Immerhin: Sie bringt ihr Spiel nun zum 2:4 durch - braucht aber schnellstmöglich ein Break.

15:20 Uhr - Friedsam - Sasnovich - 2:6, 6:2, 0:2

Überraschender Beginn in diesen dritten Satz. Friedsam kann den Rückenwind aus dem zweiten Satz nicht mitnehmen, kassiert für das Break und muss beim Stand von 0:2 um das Weiterkommen zittern.

15:16 Uhr - Williams - Schmiedlova - 4:6

Schmiedlova hatte ihr Service zum 4:4 doch noch gewonnen und kurz darauf Williams den Aufschlag abgenommen. Die Slowakin serviert zum Satzgewinn. Es geht nach einem Returnfehler von Williams über Einstand. Die US-Amerikanerin verzieht die Rückhand, und Schmiedlova hat ihren ersten Satzball. Dann patzt Williams beim Longline zum 6:4 für Schmiedlova.

"Ich warte doch nicht, ich friere!" Azarenka pfeift Supervisorin an

15:11 Uhr - Friedsam - Sasnovich - 2:6, 6:2

Der Angriffsschlag von Sasnovich fliegt ins Aus. Satzball für Friedsam. Und dann folgt ein guter Aufschlag der Deutschen und der Rteurnfehler ihrer Gegnerin. 6:2 für Friedsam. Es geht in den dritten Durchgang!

15:06 Uhr - Friedsam - Sasnovich - 2:6, 5:2

Drei weitere Breakbälle für Friedsam, nachdem die Vorhand von Sasnovich ins Aus segelt. Und dann erläuft sie den Stoppball der Weißrussin, und Sasnovichs Passierball fliegt ins Aus. 5:2 für Friedsam im zweiten Satz. Es riecht nach dem Satzausgleich.

15:02 Uhr - Williams - Schmiedlova - 4:3

Auf dem Court Simonne Mathieu läuft zur Zeit das Erstrundenmatch zwischen Venus Williams und Anna Karolina Schmiedlobva. Die US-Amerikanerin hatte soeben Breakball, den sie aber mit einem Patzer von der T-Linie vergeben hat. Es geht mehrmals über Einstand.

14:52 Uhr - Friedsam - Sasnovich - 2:6, 2:0

Friedsam hat Sasnovich zu Beginn des zweiten Satzes den Aufschlag abnehmen können. Aber das ist ihr im ersten Durchgang ja auch immerhin zweimal gelungen. Da war das eigene Service das weitaus größere Problem. Umso erfreulicher also, dass die Deutsche nun ihr Spiel zum 2:0 gewonnen hat. Beim Spielball flog der Return von Sasnovich ins Aus.

14:48 Uhr - Halep - Sorribes Tormo - 6:4, 6:0

Matchball für Halep, nach einem schön herausgespielten Winner aus dem Halbfeld. Aber den kann sie noch nicht nutzen. Die Rumänin verschlägt den Longline. Nach einem Patzer von Sorribes Tormo beim Return, hat ihre Gegnerin aber die zweite Chance, den Sack zuzumachen. Und dann misslingt der Spanierin erneut der return. 6:4 und 6:0 für Halep!

14:43 Uhr - Halep - Sorribes Tormo - 6:4, 5:0

Ganz starker Vorhand-Longline von Halep, der ihr den nächsten Breakball beschert. Und dann ist Sorribes Tormo beim Rückhand Longline zu spät am Ball und verschlägt ihn. 5:0 für Halep, die gleich zum Matchgewinn serviert. das ist eine sehr beeindruckende Vorstellung für ein Erstrundenmatch gegen eine hartnäckige Gegnerin.

14:37 Uhr - Friedsam - Sasnovich - 2:6

Drei Satzbälle für Sasnovich. Und den zweiten nutzt die Weißrussin mit einem Rückhand-Winner von der T-Linie. Im gesamten ersten Satz hat Friedsam kein einziges ihrer Aufschlagspiele gewonnen und nur vier Punkte bei eigenem Service gemacht. Das ist natürlich dann auch viel zu wenig.

14:28 Uhr - Halep - Sorribes Tormo - 6:4, 2:0

Halep ist inzwischen auf Kurs. Die Favoritin hat Sorribes Tormo auch gleich das erste Aufschlagspiel im zweiten Durchgang abnehmen können. Sie ist jetzt die bessere Spielerin auf dem Platz. Sorribes Tormo kämpft weiter, aber Halep hat sich jetzt auf das Spiel ihrer Gegnerin gut eingestellt.

14:20 Uhr - Friedsam - Sasnovich - 1:3

Es ist leider kein guter Beginn für Anna-Lena Friedsam, die gegen Aliaksandra Sasnovich ein Break zurückliegt. Die Deutsche hat bei eigenem Aufschlag noch keinen einzigen Punkt gemacht. Ihre weißrussische Gegnerin hat sich auf die schweren Bedingungen mit nun auch starkem Wind besser eingestellt.

14:13 Uhr - Halep - Sorribes Tormo - 6:4

Halep hat auf das ohnehin schon hochklassige Niveau im ersten Satz noch einmal draufgelegt und bestimmt nun die Ballwechsel. Die Weltranglisten-Zweite verteilt die Bälle schon und jagt ihre Gegnerin quer über den Platz. Sorribes-Tormo bringt immer noch viele Bälle zurück, aber Halep hat zur Zeit auf alles die bessere Antwort. Die Rumänin verwandelt ihren ersten Satzball zum 6:4.

Highlights: So löste Altmaier das Ticket für das Hauptfeld

14:08 Uhr - Halep - Sorribes Tormo - 5:4

Nach Druck von Halep fliegt der Passierball von Sorribes Tormo ins Aus. Zwei Breakbälle für Halep. Beim ersten landet der Rückhand-Longline der Rumänin im Netz. Aber den zweiten verwandelt sie mit dem Angriffsball von der T-Linie. Die Rumänin holt sich damit das Spiel zum 5:4 und schlägt gleich zum Satzgewinn auf.

14:05 Uhr - Evans - Nishikori - 6:1, 1:6

Kei Nishikori hat sich den Satzausgleich geholt. Der Japaner gewinnt den zweiten Durchgang gegen Daniel Evans mit 6:1. Und gleichzeitig greift nun auch die erste deutsche Teilnehmerin ins Geschehen ein. Auf Platz 13 spielt Anna-Lena Friedsam gegen die Weißrussin Aliaksandra Sasnovich. Ihr könnt natürlich live im Eurosport Player dabei sein.

13:59 Uhr - Halep - Sorribes Tormo - 3:4

Sorribes Tormo konnte Halep erneut das Service abnehmen. Die Spanierin beweist auch sehr viel Spielübersicht, ahnt viele von Haleps Bällen voraus und kontert stark. Dennoch hat Halep nach einem wunderschönen Rückhand-Winner nun eine weitere Breakchance. Und dann landet der Crossball von Sorribes Tormo im Aus. 4:3 für die Spanierin in einem sehr guten Erstrundenmatch.

13:53 Uhr - Mertens - Gasparyan - 6:2, 6:3

Elise Mertens hat es dann doch geschafft. Mit einem Aufschlag-Winner verwandelt die Belgierin zum 6:3 und 6:3. Und das könnte gerade noch rechtzeitig gewesen sein, denn es regnet wieder stärker. gasparyan hat sich schon über die Bedingungen beklagt. Das könnte zwar auch eine Taktik der Russin gewesen sein, da es vor dem Matchball für Mertens dadurch eine Verzögerung gab. Aber es ist richtig, dass es wieder schlechter geworden ist.

13:48 Uhr - Halep - Sorribes Tormo - 2:3

Zwei Chancen für Halep zum Rebreak. Und gleich bei der ersten bestimmt die Rumänin das Tempo, kommt im richtigen Moment ans Netz und verwandelt mit dem Longline. Damit nur noch 3:2 für Sorribes Tormo und alles wieder ausgeglichen im ersten Satz.

Beckers Klartext "Bedingungen schaden Nadal am meisten"

13:44 Uhr - Halep - Sorribes Tormo - 1:3

Break für Sorribes Tormo. Die Spanierin macht auf den zweiten Aufschlag von Halep Druck. Sie kommt ans Netz vor und verwandelt sehr schön mit dem Volley. 3:1 für die Außenseiterin.

13:40 Uhr - Halep - Sorribes Tormo - 1:2

Halep versucht, gleich von Anfang an Druck zu machen. Aber Sorribes Tormo hält gut dagegen, bringt viele Bälle zurück. Es entwickeln sich gute Ballwechsel. Nachdem ein Vorhand-Crossball von Halep knapp im Aus landet, bringt Sorribes Tormo in einer gutklassigen Anfangsphase ihr Spiel zum 2:1 durch.

13:35 Uhr - Evans - Nishikori - 6:1, 1:3

Zum ersten Mal seit langem ist Kei Nishikori bei einem Grand Slam Turnier, wo er teilnimmt, nicht mehr gesetzt. Der Japaner hatte dann auch etwas Lospech und spielt gleich in Runde eins gegen Daniel Evans. Durchgang eins ging klar mit 6:1 an den Briten. Im zweiten hat Nishikori aber ein Break Vorsprung.

13:33 Uhr - Halep - Sorribes Tormo - 0:1

Die große Turnierfavoritin hat ins Geschehen eingegriffen. Simona Halep spielt auf dem Centre Court gegen Sara Sorribes. Die Spanierin ist gerade bei den Bedingungen durchaus eine tückische Erstrundengegnerin, allerdings dann auch die Möglichkeit für Halep, schnell in den Spielrhythmus zu finden. Es steht 1:0 für Sorribes Tormo im ersten Satz.

Mit viel Gefühl: Goffin überlistet Sinner

13:25 Uhr - Mertens - Gasparyan - 6:2, 2:3

Nach dem Aus von David Goffin hat eine weitere belgische Hoffnung zumindest leicht zu kämpfen. Zwar hat Elise Mertens den ersten Durchgang gegen Margarita Gasparyan aus Russland mit 6:2 gewonnen, liegt im zweiten allerdings mit einem Break im Rückstand.

13:08 Uhr - Goffin - Sinner - 5:7, 0:6, 3:6

Sinner ist hier keine Nervosität anzumerken. Mit einem tollen Vorhand-Crossball aus der Defensive holt er sich drei Matchbälle. Beim ersten patzt der Südtiroler mit der Rückhand. Aber dann macht er erneut über die Vorhand Druck, und Goffin verschlägt den Longline. Mit einem in dieser Höhe unerwartete Dreisatzsieg setzt Sinner hier durchaus ein erstes Statement.

13:03 Uhr - Azarenka - Kovinic - 6:1, 6:1

Victoria Azarenka steht in Runde zwei. Ihren ersten Matchball verwandelt die Weißrussin mit dem Vorhandwinner aus dem Halbfeld zum verdienten 6:1 und 6:1. Allem Hadern wegen der Bedingungen zum Trotz war das eine ganz souveräne Vorstellung Azarenkas.

13:01 Uhr - Goffin - Sinner - 5:7, 0:6, 2:5

So überlegen der Auftritt Sinners in Satz zwei und drei bisher auch ist. Es ist im dritten Durchgang nur ein Break Vorsprung. Man merkt den Südtiroler aber keine Nervosität an. Da passt alles. Er glänzt mit wunderschönen Vorhandwinnern und einem tollen Stopp. 5:2 für Sinner.

Zverev mit Kampfansage vor French Open: "Möchte als Gewinner dastehen"

12:49 Uhr - Azarenka - Kovinic - 6:1, 4:1

Azarenka ist sichtlich unzufrieden mit den Bedingungen, spielt weiterhin mit Trainingsjacke und hat auch schon mit der Schiedsrichterin diskutiert. Aber ihrem Spiel ist das nicht unzumerken. In den Ballwechseln bleibt sie konzentriert und dominant. Nach einem Fehler von Kovinic am Netz heißt es 4:1 für Azarenka im zweiten Satz.

12:45 Uhr - Goffin - Sinner - 5:7, 0:6, 0:3

Dass Jannik Sinner eine schwere Aufgabe für David Goffin wird, war ja durchaus zu erwarten. Aber dass das inzwischen eine derart einseitige Angelegenheit wird, hat wohl niemand vermutet. Erneut musste Goffin sein Service abgeben, und Sinner bringt sein Spiel zum 3:0 sicher durch. Und auch wenn der Belgier weit von seiner Topform heute bisher entfernt ist, Sinner zeigt in den Sätzen zwei und drei eine mehr als grundsolide Leistung. Der Italiener bestimmt das Tempo in den Ballwechseln und verwandelt mit gut platzierten Winnern.

12:33 Uhr - Goffin - Sinner - 5:7, 0:6

Das war eine ganz schwache Leistung von Goffin im zweiten Satz. Beim Weltranglisten-Zwölften ist nicht viel zusammengekommen, es gab viel zu viele unerzwungene Fehler. Über seinen zweiten Aufschlag hat der Belgier lediglich einen einzigen Punkt in diesem Durchgang gemacht. Der Satzball für Sinner ist sinnbildlich, als der Crossschlag Goffins verhungert und im Netz landet. 6:0 für Sinner im zweiten Satz!

12:29 Uhr - Azarenka - Kovinic - 6:1

Azarenka ist nach der Pause die dominierende Spielerin auf dem Platz und schlägt bereits zum Satzgewinn auf. Mit dem Rückhandwinner aus dem Halbfeld holt sich die Weißrussin zwei Satzbälle. Und dann landet der Vorhand-Longline der US-Open-Finalistin genau auf der Linie. Kovinic macht den Vorhandfehler, und es heißt 6:1 für Azarenka in Durchgang eins.

"Ich warte doch nicht, ich friere!" Azarenka pfeift Supervisorin an

12:23 Uhr - Goffin - Sinner - 5:7, 0:4

Für Goffin wird es inzwischen schon eng, wenn er nicht einem 0:2-Satzrückstand hinterherlaufen will. Auch im zweiten Satz hat die Nummer elf der Setzliste sein Service abgeben müssen. Und Sinner ist jetzt derjenige, der die Ballwechsel dominiert. Nach einem Vorhandfehler Goffins hat sein Gegner erneut zwei Breakbälle. Und dann fliegt der Rückhand-Longline des Belgiers ins Aus. 4:0 für Sinner.

12:18 Uhr - Azarenka - Kovinic - 3:1

Das Match ist inzwischen wieder aufgenommen worden. Azarenka hat Kovinic das erste Spiel nach der Pause abgenommen und führt mit 3:1 im ersten Satz.

12:00 Uhr - Goffin - Sinner - 5:7

Sinner zwingt Goffin mit einem gut platzierten Rückhand-Angriffsball in die Defensive, und der Belgier macht den Vorhandfehler. Erneut muss er über Einstand gehen. Es folgt der Winner von Sinner mit dem Passierball zum Satzball. Und dann verschlägt Goffin den Rückhand-Longline, und es heißt 7:5 für Sinner im ersten Satz.

11:52 Uhr - Goffin - Sinner - 5:5

Goffin serviert gegen den Satzverlust. Nach einem Doppelfehler des Belgiers steht es 30:30. Sinner diktiert anschließend das Tempo im Ballwechsel, verzieht aber die Vorhand, und es steht 40:30 für Goffin. Der holt sich mit dem Winner aus dem Halbfeld schließlich den Spielgewinn zum 5:5.

Dach, Bälle, Wetter: Das ist neu bei Roland Garros 2020

11:45 Uhr - Goffin - Sinner - 4:4

Es ist ein kleines Breakfestival auf dem Centre Court. Auch Sinner musste erneut sein Service abgeben. Nun hat Goffin nach einem Ass die Chance, zum 4:4 ausgzugleichen, vergibt die aber mit einem Doppelfehler. Beim Belgier wechseln sich derzeit tolle Winner und blitzschnelle Reaktionen mit einigen schnellen Fehlern ab. Es geht mehrmals über Einstand. Aber mit einem gelungenen Vorhand-Longline gleicht Goffin schließlich doch noch zum 4:4 aus.

11:38 Uhr - Nur kurzer Regen

Der Regen hat wieder aufgehört. Es wird auf allen Plätzen außer dem Suzanne Lenglen wieder gespielt, da Azarenka und Kovinic die einzigen waren, die den Platz schon verlassen hatten, während auf anderen Courts die Spieler teilweise auf den Bänken gewartet hatten. Auch die Plane auf dem Suzanne Lenglen wurde nicht aufgezogen. Es gibt also Hoffnung, dass es auch dort gleich schon weitergehen kann.

11:35 Uhr - Goffin - Sinner - 2:4

Goffin muss über Einstand gehen. Der Belgier mit einer sportlich sehr fairen Aktion. Ein Schlag von ihm wird Aus gegeben. Der Schiedsrichter überprüft den Abdruck und bestätigt, dass der Ball noch auf der Linie war. Er will den Punkt an Goffin geben, aber der sagt ihm zurecht, dass Sinner den Ball ohne den Ausruf noch erreicht hätte. Der Ballwechsel wird wiederholt. Und kurz darauf holt sich Sinner mit dem Passierball das nächste Break.

11:28 Uhr - Regen in Paris

Und jetzt regnet es dann doch wieder, und das ziemlich stark. Auf manchen der Außenplätze wird noch gespielt, das Match zwischen Azarenka und Kovinic ist allerdings bereits unterbrochen. Die beiden Damen haben soeben den Court Suzanne Lenglen verlassen. Aberfest steht, dass Goffin und Sinner auf jeden Fall weiterspielen können, denn sie haben aufgrund der Prognose schon bei geschlossenem Dach begonnen.

Bublik serviert von unten - Garin außer sich

11:25 Uhr - Goffin - Sinner - 2:3

Nun hat Goffin aber gleich drei Möglichkeiten zum Rebreak. Und schon bei der ersten verunglückt der Stoppversuch Sinners völlig. Der Ball hat keine Chance, das Netz zu überqueren. Damit nur noch 3:2 für Sinner und alles wieder offen im ersten Satz.

11:20 Uhr - Goffin - Sinner - 1:3

Es ist eines der mit der größten Spannung erwarteten Matches der ersten Runde. David Goffin trifft auf das große Talent Jannik Sinner. Und nach einem Rückhandfehler des Belgiers hat der Südtiroler seine ersten beiden Breakchancen. Es folgt der nächste schnelle Fehler Goffins hinterher, und Sinner führt mit 3:1 im ersten Satz.

11:15 Uhr - Azarenka - Kovinic - 1:0

Das Match hat begonnen. Die kühlen Temperaturen in Paris gehen natürlich auch an den Spielerinnen nicht einfach so vorbei. Azarenka spielt sogar in einer Jacke. Das hält die Weißrussin nicht davon ab, ihr erstes Spiel durchzubringen. Es sind natürlich French Open unter besonderen und unschönen Vorzeichen. Selbst wenn man die Corona-Problematik in Frankreich etwas ausblendet, sorgen Wetter und Jahreszeit für ungewohnte Verhältnisse. Es kommt auch darauf an, sich darauf einzustellen.

11:00 Uhr - Aktuell kein Regen in Roland Garros

Es gibt eine gute Nachricht aus Paris. Heute Vormittag hat es in der französischen Hauptstadt geregnet, aber etwa eine Stunde vor Beginn des Turniers hat es aufgehört. Alle Matches können also zumindest planmäßig beginnen. Eine mögliche Pause auf den Außenplätzen heute muss man allerdings einkalkulieren.

Beckers Klartext "Bedingungen schaden Nadal am meisten"

10:50 Uhr - Azarenka zum Auftakt

Den Auftakt macht die US-Open-Finalistin. Victoria Azarenka spielt auf dem Suzanne Lenglen gegen Danka Kovinic aus Montenegro. Zudem gibt es gleich zu Beginn auf dem Philippe Chatrier das mit Spannung erwartete Match zwischen David Goffin aus Belgien und dem Youngster Jannik Sinner. Im Eurosport Player habt Ihr natürlich wie gewohnt die freie Auswahl zwischen allen Plätzen.

10:40 Uhr - Das Geschehen am Sonntag

Sofern das Wetter in Paris mitspielt, können sich die deutschen Fans auf den ersten Auftritt von Alexander Zverev freuen. Der Hamburger bestreitet gegen Dennis Novak aus Österreich das vierte Match des Tages auf dem Suzanne Lenglen. Auch Anna-Lena Friedsam und Dominik Koepfer sind im Einsatz. Mit Sicherheit werden wir den Kracher zwischen Andy Murray und Stan Wawrinka sehen. Der findet nämlich auf dem Philippe Chatrier statt, wo es nun ein Dach gibt.

10:30 Uhr - Herzlich willkommen zum Liveticker der French Open

Vom 27. September bis 11. Oktober geht nun auch das letzte von in diesem Jahr nur drei Grand-Slam-Turnieren über die Bühne - der Sandplatz-Klassiker von Roland Garros in Paris. Eurosport.de berichtet hier im Liveticker vom ersten bis zum letzten Turniertag vom Kampf um die Titel. Sebastian Würz begleitet Euch durch den Tag. Viel Spaß dabei.

Djokovic macht Ansage: "WIll nicht arrogant klingen, aber..."

Das Gelbe vom Ball - der Tennis-Podcast von Eurosport:

Highlights | Thiem gewinnt Final-Krimi gegen Zverev

