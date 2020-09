Es sei "kompliziert, wenn man sechs, sieben Monate kein Turnier gespielt" habe, betonte Toni Nadal unlängst in einem Gespräch mit der ehemaligen Weltranglisten-Fünften Daniela Hantuchova. Das gelte natürlich auch für seinen Neffen, der nach seinem Turniersieg Ende Februar in Acapulco exakt 200 Tage lang kein offizielles Match mehr bestritt.

Nadals Plan, alles auf die Karte Sand zu setzen, zahlte sich zunächst aus. Zum Auftakt im Foro Italico zu Rom fegte der 34-Jährige seinen Landsmann Pablo Carreño Busta in 73 Minuten mit 6:1, 6:1 von der roten Asche. Kaum besser erging es Dusan Lajovic, der im Achtelfinale mit 1:6, 3:6 unter die Räder kam . 90 Minuten benötigte Nadal für das zweite Spektakel.

Der zweite Faktor ist indes einer, der Nadal Kopfzerbrechen bereitet. "Wenn man so viele Aufschläge abgibt, kann man nicht gewinnen", analysierte der 19-fache Grand-Slam-Turniersieger nach dem K.o. gegen Schwartzman. Die Zahlen geben Nadal recht.

Zum Vergleich: Schwartzman kommt bei diesen drei Werten auf 60, 64 und 58 Prozent. "Es ist klar, dass ich das ändern muss", so Nadal. "Und ich weiß auch, wie ich es ändern werde."

Müßig, darüber zu diskutieren, ob es dem zwölfmaligen French-Open-Champion gelingt, das Problem bis Roland Garros komplett abzustellen. Die Vergangenheit hat aber gezeigt, dass Nadal auch nach durchwachsenen Vorbereitungen in der Lage ist, auf der "terre battue" von Paris seine gewohnte Dominanz zu entwickeln.

Nadal übt Selbstkritik: So kann man nicht gewinnen

2019 verpasste der Sandplatzkönig nacheinander in Monte-Carlo, Barcelona und Madrid das Finale. Die Niederlagen gegen Fabio Fognini, Dominic Thiem und Stefanos Tsitsipas nährten die Hoffnungen der Szene auf eine Wachablösung in Paris. Es kam bekanntlich anders. Nadal gewann zunächst noch das Masters in Rom, ehe er bei den French Open triumphierte.