Auslosungs-Hammer in Paris: Murray fordert Wawrinka in Runde eins

Auch bei Roland-Garros schlägt Eurosport mit seinem bewährte Experten-Doppel auf: Boris Becker und Barbara Rittner sind als Eurosport-Experten vor der Kamera im Einsatz und begleiten die wichtigsten Spiele live als Co-Kommentatoren. Zudem können sich die Zuschauer auf fachkundige Analysen von dem Experten-Duo in den Formaten "Matchball Becker" und "First Serve Rittner" freuen.

Eurosport-Moderatorin Barbara Schett wird täglich Gäste im Eurosport Cube-Studio in London begrüßen. Neben den Tennisstars werden auch die Eurosport-Experten direkt in den Eurosport Cube gebeamt, um ihre Expertise und Analysen mit den Tennisfans zu teilen. Für Eurosport wird während Roland-Garros ein hochkarätiges internationales Tennis-Experten-Team u.a. mit John McEnroe, Chris Evert, Mats Wilander, Henri Leconte, Alex Corretja und Roberta Vinci im Einsatz sein.

Als weiteres Highlight können Tennisfans Roland-Garros in UHD verfolgen: Während des gesamten Turniers werden alle Partien auf dem prestigeträchtigen Court Philippe-Chatrier in Ultra High Definition auf dem UHD-Eventsender Eurosport 4K verfügbar sein. So sind die Spiele in Deutschland auf der Plattform von HD+ auf UHD1 by HD+ zu sehen und in Österreich schaltet simpliTV den UHD-Eventsender von Eurosport auf.