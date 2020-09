Weniger Stars, weniger Zuschauer - und das Corona-Risiko wird immer größer: Wenige Tage vor dem Turnierstart stehen die French Open (27. September bis 11. Oktober live bei Eurosport und im Eurosport Player) unter keinem guten Stern. Die Absage von US-Open-Siegerin Naomi Osaka am frühen Freitagmorgen war der vorläufige Höhepunkt einer Reihe schlechter Nachrichten für die Veranstalter des Pariser Grand-Slam-Turniers binnen kürzester Zeit.

"Unglücklicherweise werde ich dieses Jahr bei den French Open nicht spielen können", teilte Osaka in den Sozialen Netzwerken mit und führte die gerade einmal zweiwöchige Umstellungsphase nach den US Open als Teil ihrer Begründung an: "Mein Oberschenkel ist immer noch nicht in Ordnung, deshalb werde ich nicht genug Zeit haben, um mich auf Sand vorzubereiten. Die beiden Turniere liegen für mich zu nah beieinander."

Nur wenige Stunden zuvor hatten die Macher in ihren Planungen bereits einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Denn statt der erhofften 11.500 Zuschauer dürfen nur 5000 Zuschauer pro Tag auf die Anlage. Als Gründe nannte die Polizeipräfektur Paris die sich verschlechternde Corona-Situation im Land und die derzeitigen Vorschriften der französischen Regierung, die öffentliche Versammlungen auf 5000 Personen begrenzen.

Weitere Absagen wahrscheinlich

Insgesamt werden im Laufe des 15 Tage dauernden Grand Slams nur bis zu 75.000 Fans kommen können - ein Bruchteil der 520.000, die sich noch 2019 im Stade Roland Garros tummelten. Doch selbst diese Zahl ist noch längst nicht gesichert. Am Donnerstag verzeichneten die Gesundheitsbehörden eine Rekordzahl von fast 10.600 Neuinfektionen binnen 24 Stunden - so viele wie noch nie seit der Ausweitung der Virustests in Frankreich.

Vor diesem Hintergrund scheinen Absagen weiterer Top-Stars nur eine Frage der Zeit. Vor Osaka hatte schon die Weltranglistenerste und Titelverteidigerin Ashleigh Barty (Australien) mit Verweis auf die Gesundheitsrisiken wegen der Corona-Situation und die aktuellen Reiseeinschränkungen abgewunken.

Abgesehen von fehlenden Top-Spielern droht den French Open allein aufgrund des von COVID-19 durcheinandergewirbelten Wettkampfkalenders ein sportlicher Qualitätsverlust. Die Zeit für die Umstellung vom schnellen Hartplatz in Flushing Meadows zur langsamen Asche in Paris ist kurz, womöglich zu kurz. Zumal Stars wie US-Open-Finalist Alexander Zverev, der sein Heimturnier in der kommenden Woche in Hamburg höchstwahrscheinlich auslässt, und US-Open-Champion Dominic Thiem wohl ganz ohne Vorbereitungsmatches starten.

Zumindest in diesem Punkt gibt es für die Veranstalter aber Hoffnung: Victoria Azarenka widerlegte die These einer schwierigen "Transition", also der Eingewöhnung auf neuem Belag, gerade erst am Donnerstag in Rom. Nur fünf Tage nach ihrem Grand-Slam-Finale auf dem Hartplatz von New York erteilte die Belarussin der Amerikanerin Sofia Kenin - immerhin Weltranglistenfünfte und Siegerin der Australian Open - eine 6:0-6:0-Lehrstunde. Auf Sand.

