Superstar Novak Djokovic hat auch in der dritten Runde der French Open nichts anbrennen lassen. Der 33 Jahre alte Serbe schlug den Kolumbianer Daniel Elahi Galan im Schnelldurchgang 6:0, 6:3, 6:2 und bleibt in Roland-Garros ohne Satzverlust.

"Ich will hier immer mit der größtmöglichen Intensität in ein Match kommen", sagte er im Interview mit Eurosport . Das gelingt ihm bisher hervorragend: "Meine Auftaktsätze waren bisher 6:0, 6:1 und 6:0", zählte der Djoker auf.

Regenfarce um Djokovic - dann packt er selbst mit an

"Ich weiß nicht, warum sie so lange gewartet haben", meinte Djokovic ratlos: "Es hat doch immer stärker geregnet."

Erst nach 25 Minuten Unterbrechung, in der Djokovic beim Sandschippen selbst kurz Hand anlegte, konnte es weiter gehen.

"Er war genervt", analysierte Djokovics ehemaliger Trainer Boris Becker bei Eurosport : "Galan hätte sich auch was tun können. Der Schiedsrichter hat einen schlechten Job gemacht."

Er sei nach der Unterbrechung "ungeduldig gewesen", verriet Djokovic später im Gespräch mit Becker: "Ich hätte es vielleicht früher beenden können." Doch auch so dauerte es nur 2:08 Stunden. Beim Siegerinterview, in dem Djokovic auf Französisch antwortete, war er auch schon wieder versöhnt und lobte die Platzwarte rund um die Courts: "Ihr seid die besten hier in Roland-Garros."