Djokovic, der durch den Sieg in sein 47. Viertelfinale bei einem Grand Slam einzog, erlaubte sich gegen Khachanov nur kurze Schwächephasen, war seinem Gegenüber in den entscheidenden Situationen aber immer einen Schritt voraus.

Eine Szene, die sofort Erinnerungen an den Eklat während der US Open aufkommen ließ, der zur Disqualifikation Djokovics in New York geführt hatte. Durch das Stadion ging ein Raunen, die Situation blieb jedoch ohne Folgen, da der Serbe für den unglücklichen Absprungwinkel hier überhaupt nichts konnte und der Linienrichter auch nicht schlimmer getroffen wurde.