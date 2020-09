Das sei ein Fehler gewesen, "den ich natürlich kein zweites Mal machen werde", so Djokovic. Die Szene sei ihm "im Kopf geblieben. Und sie wird mir noch eine ganze Weile im Kopf bleiben", sagte der Serbe, der in Roland Garros in der ersten Runde auf den Schweden Mikael Ymer trifft.