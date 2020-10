Rekordsieger Rafael Nadal und US-Open-Champion Dominic Thiem haben ohne Satzverlust das Achtelfinale von Roland Garros erreicht. Der Spanier Nadal setzte sich am Freitagabend in der dritten Runde gegen den Italiener Stefano Travaglia mit 6:1, 6:4, 6:0 durch.

Zuvor hatte der an Position drei gesetzte Österreicher Thiem den formstarken Norweger Casper Ruud 6:4, 6:3, 6:1 besiegt. In den vergangenen beiden Jahren war Thiem bei den French Open jeweils erst im Endspiel am 12-maligen Sieger Nadal gescheitert.