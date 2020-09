Abgesehen von den Matches deutscher Spieler dürfen sich Tennis-Fans noch auch weitere Schmankerl an Tag eins des Grand-Slam-Turniers in Paris freuen. Die an Nummer eins gesetzte Simona Halep tritt gegen die Spanierin Sara Sorribes Tormo an. Zudem kommt es zu einem Aufeinandertreffen zweier absoluter Legenden. Der dreifache Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka fordert Wildcard-Gewinner Andy Murray, der ebenfalls drei Major-Titel vorzuweisen hat.