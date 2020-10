Am Sonntag wurden bei den French Open 2020 die ersten Viertelfinalisten gesucht. Der Tag begann mit einer überraschenden Niederlage von Simona Halep gegen die Polin Iga Swiatek.

Auch für Alexander Zverev war im Achtelfinale Endstation. Der Deutsche unterlag Shootingstar Jannik Sinner in vier Sätzen.

French Open Trotz Nadal: Thiem für Tennis-Legende Favorit auf den Titel 02/10/2020 AM 19:14

Auf dem Centre Court ließ Rafael Nadal gegen Sebastian Korda nichts anbrennen. Dominic Thiem setzte sich in einem packenden Fünfsatzkrimi gegen Hugo Gaston durch.

Hier gibt es das Geschehen am achten Wettkampftag in Roland-Garros im Liveticker.

French Open 2020 - Top-Spiele am Sonntag:

Iga Swiatek (POL) - Simona Halep (ROU/1) 6:1, 6:2

Rafael Nadal (ESP/2) - Sebastian Korda (USA) 6:1, 6:1, 6:2

Jannik Sinner (ITA) - Alexander Zverev (GER/6) 6:3, 6:3, 4:6, 6:3

6:3, 6:3, 4:6, 6:3 Elina Svitolina (UKR/3) - Caroline Garcia (FRA) 6:1, 6:3

Dominic Thiem (AUT/3) - Hugo Gaston (FRA) 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 6:3

French Open 2020 im Liveticker:

20:20 Uhr - Auf Wiedersehen

Ich wünsche Euch noch einen schönen Abend. Morgen geht es hier wie gewohnt ab 11:00 Uhr im Liveticker weiter. Dann macht Laura Siegemund gegen Paula Badosa den Auftakt. Eurosport und Joyn + sind natürlich auch wieder mit von der Partie. Auf Wiedersehen!

20:18 Uhr - Thiem - Gaston - 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 6:3

Unfassbar. Thiem eigentlich mit einem guten Angriffsschlag, aber Gaston setzt den Passierball-Longline aus der Defensive noch ins Feld. Dann erspielt sich Thiem einen weiteren Matchball, wieder mit dem Vorhand cross. Und diesmal setzt Gaston den Return ins Netz. Der US-Open-Sieger kämpft sich hier durch, und man merkt ihm seine Erleichterung an. Glückwunsch an Dominic Thiem aber auch an Hugo Gaston!

20:15 Uhr - Thiem - Gaston - 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 5:3

Thiem serviert zum Matchgewinn. Das Publikum feuert Gaston noch einmal an. Aber nach einem Vorhandfehler des Österreichers steht es 30:30. Thiem serviert den Doppelfehler, und Gaston hat Breakball. Das gibt es doch nicht. Mit einem Winner aus dem Halbfeld macht der US-Open-Sieger den Punkt zum Einstand. Und dann holt er sich mit dem Vorhand-Winner cross den Matchball.

20:10 Uhr - Thiem - Gaston - 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 5:3

Immer wieder versucht es Gaston mit dem Stopp und meistens hat er Erfolg. Dieser war jetzt nicht besonders gut gespielt, aber Thiem überdreht am Netz und verschlägt den Passierball. Mit einem Vorhandwinner holt sich der Österreicher dennoch den Punkt zum 40:40. Der Weltranglisten-Dritte packt einen starken Vorhand.Winner aus und holt sich den Breakball. Und dann patzt Gaston beim Stopp. 5:3 für Thiem!

20:04 Uhr - Thiem - Gaston - 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 4:3

Gaston stürzt sich beim Return in den Ball und holt den Punkt zum Einstand bei Aufschlag Thiem. Dann spielt er den nächsten Stopp, aber diesmal hat Thiem mit dem Gegenstopp die bessere Antwort parat. Am Netz verwandelt der Österreicher schließlich seinen Spielball zum 4:3.

Thiem vom Glück geküsst: Satzball mit Netzroller abgewehrt

19:58 Uhr - Thiem - Gaston - 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 3:3

Thiem ist derjenige, der im Moment mehr laufen muss. Aber der Österreicher ist wieder stabiler geworden, macht weniger Fehler als gegen Ende des vierten Satzes. Mit dem Angriffsschlag aus dem Halbfeld holt sich der Franzose zwei Spielbälle zum 3:3. Und dann fliegt der Return Thiems ins Aus.

19:50 Uhr - Thiem - Gaston - 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 2:2

Die ersten Spiele in zweiten Satz sind kein Problem für den jeweiligen Aufschläger. Es steht 2:2. Immer wieder streut Gaston Stopps ein, die Thiem in Schwierigkeiten bringen. Zum wiederholten Male macht der Österreicher den Fehler am Netz, und der Franzose bringt sein Service zum 2:2 durch.

19:43 Uhr - Schwartzman - Sonego - 6:1, 6:3, 6:4

Der Viertelfinalgegner von Dominic Thiem oder Hugo Gaston steht fest. Diego Schwartzman aus Argentinien schlägt den Italiener Lorenzo Sonego klar in drei Sätzen mit 6:1, 6:3 und 6:4.

19:36 Uhr - Thiem - Gaston - 6:4, 6:4, 5:7, 3:6

Gaston schlägt zum Satzausgleich auf. Und Thiem hat jetzt auch den Faden komplett verloren. Nach einem missglückten Angriffsschlag des Österreichers, bei dem der Ball weit ins Aus fliegt, hat Gaston zwei Satzbälle. Und dann patzt Thiem erneut, diesmal mit der Rückhand. 6:3 für Gaston im vierten Satz.

19:29 Uhr - Thiem - Gaston - 6:4, 6:4, 5:7, 2:5

Man merkt übrigens nicht, dass die Zuschauerzahl begrenzt ist. Das Publikum macht Lärm, als wären 15.000 auf dem Chatrier. Der Franzose ist inzwischen auch eindeutig der bessere Spieler auf dem Platz. Thiem wirkt völlig ratlos und macht viele schnelle Fehler. Nachdem ein Return des Österreichers ins Aus fliegt, steht es 5:2 für Gaston.

Probleme im Achtelfinale: Zverev verlangt nach Spray

19:22 Uhr - Thiem - Gaston - 6:4, 6:4, 5:7, 1:4

Aber jetzt lässt Thiem sein Können wieder einmal aufblitzen. Mit einem ganz starken Rückhand-Crossball holt er sich zwei Chancen zum Rebreak. Bei der ersten patzt der Österreicher am Netz. Und bei der zweiten ist er nicht konsequent genug, und Gaston kontert mit dem Passierball. Bei Spielball Gaston verschlägt Thiem den Vorhand-Crossball und liegt 1:4 zurück.

19:18 Uhr - Thiem - Gaston - 6:4, 6:4, 5:7, 1:3

Langsam wird es etwas brenzlig für Thiem. Die Vorhand des Österreichers fliegt weit ins Aus, und Gaston hat drei Breakchancen. Die erste wehrt Thiem am Netz ab. Aber bei der zweiten verzieht der Favorit die Rückhand. Das ist jetzt auch spielerisch seine bisher schwächste Leistung im Match mit vielen Fehlern. 3:1 für Gaston.

19:14 Uhr - Thiem - Gaston - 6:4, 6:4, 5:7, 1:2

Beide Spieler gewinnen ihr jeweils erstes Aufschlagspiel im vierten Satz ohne große Schwierigkeiten. Thiem hat weiter Schwierigkeiten, das Mittel gegen das gute Netzspiel und die vielen Stoppbälle Gastons zu finden. Mit einer gut platzierten Rückhand vor die Füße Thiems verwandelt Gaston den Spielball zum 2:1.

19:04 Uhr - Thiem - Gaston - 6:4, 6:4, 5:7

Diesmal fliegt Thiems Crossball von der Netzkante ins Aus. 15:30 bei Aufschlag des Österreichers. Und dann verzieht der Weltranglisten-Dritte die Vorhand. Zwei weitere Satzbälle für Gaston. Den ersten wehrt Thiem mit einem guten Aufschlag ab. Und beim zweiten landet die Vorhand Gastons genau auf der Linie. Thiem macht den Fehler. Und verdient holt sich der stark kämpfende Gaston den dritten Durchgang.

18:55 Uhr - Thiem - Gaston - 6:4, 6:4, 5:5

Satzball Nummer drei wehrt Thiem mit einem starken Crossball von der T-Linie ab. Dann erhält Thiem wieder Unterstützung durch die Netzkante, und mit dem Lob holt er sich den Spielball. Den verwandelt er mit dem Service-Winner von 5:5.

Fight über drei Stunden: Die besten Szenen zum Zverev-Aus

18:52 Uhr - Thiem - Gaston - 6:4, 6:4, 4:5

Thiem muss den Spielball am Netz eigentlich nur noch verwandeln. Aber der Österreicher spielt genau dort hin, wo Gaston schon steht. Der Franzose kontert, und es geht über Einstand. Und dann setzt Thiem die Vorhand ins Netz, und Gaston hat Satzball. Und dann hat Thiem Glück mit dem Netzroller. Das Publikum schreit auf. Thiem entschuldigt sich. Kurz darauf patzt Thiem an Netz, und Gaston hat Satzball Nummer zwei. Diesmal patzt der Franzose beim Longline.

18:44 Uhr - Thiem - Gaston - 6:4, 6:4, 4:5

Gaston versucht es erneut mit dem Stopp. Aber Thiem sieht diesen sehr früh und erläuft ihn noch. Der Österreicher ist anschließend eine Wand am Netz, und Gaston macht den Fehler. Breakball für Thiem, den er aber nicht verwandeln kann. Es folgen zwei Vorhandfehler Thiems hinterher, und Gaston holt sich doch noch den wichtigen Spielgewinn zum 5:4.

18:40 Uhr - Thiem - Gaston - 6:4, 6:4, 4:4

Der Return Gastons fällt noch genau auf die Linie. Thiem bekommt den Ball nur unsauber zurück und Gaston holt sich mit einem starken Vorhandwinner zwei Breakchancen. Aber Thiem wehrt beide mit guten Punkten über die Vorhand ab. Beim Spielball packt der Österreicher einen glänzenden Longline zum 4:4 aus.

18:33 Uhr - Thiem - Gaston - 6:4, 6:4, 3:4

Kurzer Schreckmoment auf der Anlage, als Gaston gegen eine Absperrung rennt. Es scheint aber nichts passiert zu sein. Er versucht sogar noch vergeblich, dennoch den Punkt im Ballwechsel zu machen. Beide Spieler bringen ihre Aufschläge relativ problemlos durch. Es steht 4:3 für den Franzosen. Der dritte Satz ist der auf jeden Fall spielerisch beste bisher.

18:26 Uhr - Thiem - Gaston - 6:4, 6:4, 2:3

Das Match ist jetzt in seiner besten Phase, weil Gaston stark dagegen hält. Mit einem Vorhand-Kracher holt sich Thiem die Chance zum Rebreak. Und die verwandelt der Österreicher mit dem Longline von der Grundlinie. Der Favorit kommt auf 2:3 heran.

Bruder Mischa klärt auf: Zverev war schon seit Tagen angeschlagen

18:22 Uhr - Thiem - Gaston - 6:4, 6:4, 1:3

Mit einem starken Stopp lockt Gaston Thiem ans Netz. Anshcließend platziert der Franzose den Volley schön im Feld und holt sich den Breakball. Und den verwandelt er mit dem Crossball aus dem Halbfeld. Break für den AUßenseiter zum 3:1 im zweiten Satz!

18:15 Uhr - Thiem - Gaston - 6:4, 6:4, 1:2

Gaston zeigt hier wirklich eine ordentliche Partie. Er ist nicht schlechter als gegen Wawrinka. Aber dennoch hat man seit Wiederaufnahme des Matches nach der Pause nie das Gefühl, dass Thiem hier in Schwierigkeiten geraten könnte. Gaston muss erneut über Einstand gehen. Thiem ist dann eigentlich am Drücker, aber Gaston holt sich mit dem Passierschlag den Spielball. Das Publikum feuert den Lokalmatadoren kräftig an, und Gaston bringt sein Service zum 2:1 durch.

18:05 Uhr - Thiem - Gaston - 6:4, 6:4

Thiem packt einen starken Angriffschlag mit der Rückhand aus und holt sich drei Satzbälle. Den ersten wehrt Gaston mit einem guten Return ab, den der Österreicher nicht mehr richtig erreichen kann. Aber den zweiten verwandelt er ganz souverän mit dem Crossball aus dem Halbfeld. 6:4 und 6:4 für Thiem. Der Leistungsunterschied ist sogar noch etwas größer, als es der Spielstand aussagt.

18:00 Uhr - Thiem - Gaston - 6:4, 5:4

Mit einem ganz starken Vorhand-Passierball macht Thiem den Punkt zum 30:30. Anschließend fliegt die Vorhand Gastons ins Aus. Satzball für Thiem, den der Franzose aber mit einem schönen Rückhand-Crossball abwehrt. Der Österreicher verschlägt anschließend die Rückhand am Netz und lässt einen weiteren Rückhandfehler hinterher folgen. Gaston kommt auf 4:5 heran. Aber gleich serviert Thiem zum Satzgewinn.

17:52 Uhr - Thiem - Gaston - 6:4, 4:3

Gaston schnuppert bei 0:30 bei Aufschlag Thiem kurz am Rebreak. Aber dann reagiert der Franzose überhastet und macht den Fehler. Thiem bringt sein Spiel doch noch relativ sicher durch. Anschließend zieht Gaston aber bei eigenem Service nach. Mit einem sehr schön herausgespielten Punkt, den er mit dem Volley verwandelt, verkürzt er auf 3:4.

17:45 Uhr - Thiem - Gaston - 6:4, 3:2

Thiem ist hier am Drücker und bei seinen eigenen Aufschlagspielen auch sehr souverän. Das einzige Negative aus Sicht des Wieners im Moment ist, dass er einige Chancen in den Aufschlagspielen Gastons liegenlässt. Dennoch hat der Favorit nach einem Rückhandfehler seines Gegners nun Breakball. Und dann schlägt Gaston den Slice ins Netz. Break für Gaston zum 3:2.

17:38 Uhr - Thiem - Gaston - 6:4, 1:2

Gaston muss über Einstand gehen. Er spielt einen sehr cleveren Stopp, den Thiem nicht mehr zurückspielen kann. Spielball für den Franzosen. Und dann folgt der nächste blitzsaubere Stopp des Außenseiters hinterher. Spielgewinn für Gaston zum 2:1 im zweiten Satz.

17:33 Uhr - Thiem - Gaston - 6:4, 1:1

Der zweite Satz beginnt sehr ausgeglichen. Gaston bringt sein Spiel zum 1:0 zu null durch. Auch Thiem lässt in seinem Service allerdings nichts anbrennen. Den starken Aufschlag des Österreichers beim Spielball bringt Gaston mit viel Mühe noch auf die Seite des Gegners. Thiem verwandelt mühelos mit dem Winner zum 1:1.

17:26 Uhr - Thiem - Gaston - 6:4

Thiem schlägt zum Satzgewinn auf. Mit einem Aufschlag-Winner holt er sich die ersten beiden Satzbälle. Und dann folgt der Winner mit dem Vorhand-Crossball hinterher. 6:4 für Thiem nach 40 Minuten. Der US-Open-Sieger ist hier noch ein Stück von seinem Maximum entfernt, aber um so beeindruckender ist es, dass er den Satz letztlich ziemlich mühelos nach Hause bringt.

17:14 Uhr - Thiem - Gaston - 4:3

Das Match kann fortgesetzt werden. Thiem hat noch nicht ganz in den Rhythmus gefunden, wirkt etwas dosiert. Dennoch holt sich der Österreicher zwei Breakchancen. Und dann verzieht Gaston den Crossball von der Grundlinie. Das erste Break des Matches holt sich damit Thiem zum 4:3 im ersten Satz.

99. Match, 97. Sieg! Nadal im Interview nach Achtelfinale

16:55 Uhr - Gaston - Thiem - 3:2 (Regen)

Der Himmel öffnet seine Schleusen... wir haben eine Unterbrechung, bis das Dach über dem Court Philippe Chatrier zu ist. 23 Minuten gespielt, Gaston bietet dem Favoriten Paroli.

16:47 Uhr - Gaston - Thiem - 3:2

Der Franzose, als Nummer 239 (!) der Welt der klare Außenseiter, kämpft sein Spiel durch und geht erneut in Führung gegen den French-Open-Finalisten der Jahre 2018 und 2019.

16:42 Uhr - Gaston - Thiem - 2:2

Offener Beginn der Partie, Gaston zeigt, warum er zurecht in diesem Achtelfinale steht.

16:10 Uhr - Zverev - Sinner - 3:6, 3:6, 6:4, 3:6

Für Alexander Zverev sind die French Open 2020 also im Achtelfinale beendet. Es ist ein verdienter Sieg für Jannik Sinner, der der aggressivere Spieler war. Der Südtiroler hat einige Fehler geschlagen, aber eben auch deutlich mehr Winner als sein Gegner. Als Belohnung wartet am Dienstag nun auf ihn der Kracher gegen Rafael Nadal.

16:09 Uhr - Zverev - Sinner - 3:6, 3:6, 6:4, 3:6

Zverev erfüllt seine Pflichtaufgabe souverän und verwandelt mit gutem Aufschlag den Spielball zum 3:5. Aber nun hat Sinner bei eigenem Service die Entscheidung auf dem Schläger. Nachdem ein Longline Zverevs ins Aus fliegt, steht es 30:15 für Sinner. Dann verschlägt der Italiener einen Rückhand-Crossball zum 30:30. Es folgt der Service-Winner zum Matchball, und dann verwandelt Sinner aus dem Halbfeld zum 6:3.

16:04 Uhr - Svitolina - Garcia - 6:1, 6:3

Elina Svitolina steht im Viertelfinale. Die Ukrainerin gewinnt deutlich mit 6:1 und 6:3 gegen Caroline Garcia aus Frankreich.

Orientierung verloren: Nadal behilft sich mit Slap-Stick-Move

16:02 Uhr - Zverev - Sinner - 3:6, 3:6, 6:4, 2:5

Sinner packt die Peitsche von der T-Linie aus. Zverev erreicht zwar noch den Ball, hat aber keine Chance mehr, ihn zu kontrollieren. 5:2 für Sinner im vierten Satz. Der Shootingstar ist nur noch einen Schritt von seinem ersten Grand-Slam-Viertelfinale entfernt. Und das wäre dann auch völlig verdient.

15:58 Uhr - Zverev - Sinner - 3:6, 3:6, 6:4, 2:4

Zverev reagiert nach einem Netzroller Sinners blitzschnell, macht mit dem Volley schließlich noch den Punktgewinn. Der Deutsche holt sich zwei Spielbälle und verwandelt den zweiten mit einem guten Aufschlag. Aber wenn er noch im Match bleiben will, braucht er jetzt sehr bald ein Break.

15:53 Uhr - Zverev - Sinner - 3:6, 3:6, 6:4, 1:4

Zverev verkürzt ohne Mühe auf 1:3. Anschließend erspielt er sich mit einem guten Longline den Punkt zum 0:30 aus Sicht von Aufschläger Sinner. Doch wieder wird er zu kurz in seinen Grundschlägen, Sinner erhöht das Tempo, und es steht 30:30. Mit dem Stopp sichert sich der Italiener den Spielball, den Zverev mit kämpferisch starker Leistung am Netz abwehrt. Erneut glänzt Sinner mit dem Stopp gegen den sehr weit hinter der Grundlinie stehenden Zverev. Und dann passt der Longline des Youngsters genau auf die Grundlinie. 4:1 für Sinner.

15:44 Uhr - Zverev - Sinner - 3:6, 3:6, 6:4, 0:3

Das war sehr wichtig für Sinner und bitter für Zverev. Nach über zehn Minuten gewinnt der Südtiroler doch noch sein Aufschlagspiel zum 3:0, verwandelt den entscheidenden Punkt mit einem Volley. Zverev hatte hier seine Chancen, die aber nicht umwandeln konnte. Weiterhin ein Break Vorsprung für Sinner im vierten Satz.

15:40 Uhr - Zverev - Sinner - 3:6, 3:6, 6:4, 0:2

Nach einem Vorhandfehler muss Sinner nun aber über Einstand gehen. Doch Zverev verzieht die Rückhand, und sein Gegner hat einen weiteren Spielball. Den kann Sinner jedoch nicht nutzen. Im Augenblick fegen auch wieder starke Böen über den Platz, die beide etwas behindern. Sinner schlägt den Crossball ins Aus und hat Breakball gegen sich. Den wehrt er mit gut vorbereitetem Punktgewinn mit dem Crossschlag ab. Am Netz holt er sich einen weiteren Spielball, vergibt den aber aus dem Halbfeld.

Traumschlag beim Matchball: So schaffte Trevisan die Überraschung

15:32 Uhr - Zverev - Sinner - 3:6, 3:6, 6:4, 0:2

Sinner findet besser in den vierten Satz, bringt sein erstes Aufschlagspiel ohne Schwierigkeiten zu null durch. Anschließend macht er Druck auf den Aufschlag des Deutschen, zwingt ihn weit hinter die Grundlinie und holt sich den Punkt zum 15:30 aus Sicht Zverevs. Der Deutsche serviert den Doppelfehler, und Sinner hat zwei Breakbälle. Und dann hat der Youngster im Grundlinienduell die Oberhand. Zverev macht den Rückhandfehler und Sinner führt 2:0.

15:25 Uhr - Svitolina - Garcia - 6:1

Im Match zwischen Elina SVitolina und Caroline Garcia auf dem Chatrier ist inzwischen der erste Satz zu Ende gegangen. Die Ukrainerin verwandelt mit einem Winner aus dem Halbfeld zum deutlichen 6:1.

15:23 Uhr - Zverev - Sinner - 3:6, 3:6, 6:4

Satzball Nummer fünf wehrt Sinner mit einem Überkopfball am Netz ab. Dann serviert Zverev erneut sehr stark und hat die sechste Möglichkeit. Und den nutzt er mit dem Volley am Netz. Der dritte Durchgang geht mit 6:4 an Zverev. Es ist weiter ein hartes Stück Arbeit für den Deutschen, aber man kann ihm nicht absprechen, dass er kämpft.

15:20 Uhr - Zverev - Sinner - 3:6, 3:6, 5:4

Nach drei freien Punkten durch den Aufschlag hat Zverev ebenso viele Chancen, den Satz für sich zu entscheiden. Aber bei den ersten beiden patzt der Hamburger am Netz. Und bei der dritten folgt der Doppelfehler. Einstand! Zverev lässt den nächsten Aufschlag-Winner zu Satzball Nummer vier folgen. Doch dann bleibt die Rückhand des Deutschen an der Netzkante hängen. Das sind jetzt einige vergebene Chancen bei Zverev.

15:15 Uhr - Zverev - Sinner - 3:6, 3:6, 5:4

Ein Doppelfehler Sinners sorgt dafür, dass der Italiener über Einstand gehen muss. In den engen Phasen serviert der Italiener einige Male ganz stark und verwandelt mit der Vorhand, streut aber auch einige leichte Rückhandfehler ein. Und dann patzt er aus dem Halbfeld, und Zverev hat die Breakchance. Und dann folgt der nächste Doppelfehler hinterher. 5:4 für Zverev.

Swiatek überwältigt: "Diese Woche ist ein Traum wahr geworden"

15:09 Uhr - Zverev - Sinner - 3:6, 3:6, 4:4

Faire Geste von Sinner: Ein Aufschlag Zverevs wird Aus gegeben, aber der Südtiroler überprüft den Abruck und gibt ihm gut. Und er ist auch einverstanden, dass der Punkt an Zverev geht, weil Sinner den Ball nicht mehr erreichen konnte. Insgesamt war das ein sicherer Spielgewinn Zverevs zum 4:4.

15:05 Uhr - Zverev - Sinner - 3:6, 3:6, 3:4

Zverev mit dem schönsten Punktgewinn im folgenden Aufschlagspiel. Der Deutsche verwandelt einen sehr schwierig zu spielenden Volley sehr gefühlvoll. Das ändert aber nichts daran, das Sinner jetzt wieder der druckvollere SPieler ist und das Tempo in den Ballwechseln bestimmt. Und das wird mit dem Spielgewinn belohnt. 4:3 für Sinner nach 1:3.

15:00 Uhr - Zverev - Sinner - 3:6, 3:6, 3:3

Zverev hatte schon 40:0 in seinem Aufschlagspiel geführt. Aber nach einem leichten Rückhandfehler des Deutschen steht es 40:30. Und dann diktiert Sinner wieder den Ballwechsel, zwingt Zverev zum Fehler und macht den Punkt zum Einstand. Zverev setzt anschließend den Volley nicht platziert genug, und Sinner holt sich mit dem Passierball die Breakchance. Und es folgt der Rückhandfehler Zverevs. Alles wieder offen in Satz drei.

14:50 Uhr - Zverev - Sinner - 3:6, 3:6, 3:1

Zverev macht mit einem guten Aufschlag den Punkt zum 30:30. Anschließend zieht er sich wieder zurück, hat aber Glück, dass Sinner den Vorhandfehler macht. Dann aber fliegt die Rückhand Zverevs ins Aus, und es geht über Einstand. Es folgt der nächste freie Punkt mit dem Aufschlag zum Spielball. Und dann landet der Return Sinners im Aus. Zverev hält sein Break, aber es bleiben knappe Aufschlagspiele, bei denen auch Sinner alle Chancen hat.

14:41 Uhr - Zverev - Sinner - 3:6, 3:6, 2:0

Aber nach einem Doppelfehler und einem weiteren schnellen Patzer hat der Deutsche wieder 0:30 gegen sich. Er kommt nach gutem Aufschlag ans Netz nach vorne und verwandelt mit dem Volley zum 15:30. Es folgt der Service-Winner zum 30:30. Anschließend lässt er Sinner wieder das Tempo im Ballwechsel bestimmen und hat Glück, dass der Südtiroler eine Rückhand nur mit dem Rahmen trifft. Dennoch bringt Zverev das Spiel zum 2:0 durch. Das war wichtig aus seiner Sicht.

14:38 Uhr - Zverev - Sinner - 3:6, 3:6, 1:0

Zverev legt jetzt alles in sein erstes Returnspiel im dritten Satz. Er agiert offensiver als in den ersten beiden Durchgängen. Und das wird mit einigen schönen Winnern belohnt, darunter einem starken Punktgewinn am Netz. Es geht mehrmals über Einstand. Und bei Breakball Zverev verzieht Sinner den Longline. 1:0 für Zverev.

14:34 Uhr - Nadal - Korda - 6:1, 6:1, 6:2

Es ist dann doch auch im dritten Satz ganz schnell gegangen auf dem Centre Court. Korda serviert gegen den Matchverlust. Der US-Amerikaner verliert ein Netzduell und hat Matchball gegen sich. Und dann verwandelt Nadal sicher mit dem Return. Mit 6:1, 6:1 und 6:2 nach 1:55 Stunden erreicht der Rekordsieger ganz souverän das Viertelfinale.

"Was passiert da?" Die besten Szenen zum Swiatek-Coup

14:27 Uhr - Zverev - Sinner - 3:6, 3:6

Satzball Nummer zwei für Sinner nach einem schön herausgespielten Punkt mit dem Volley. Und dann macht der Südtiroler Druck über den Return, und Zverev verschlägt die Rückhand. Verdiente Zweisatzführung für Sinner mit 6:3 und 6:3. Zverev muss dringend offensiver werden, sonst hat er hier keine Chance.

14:22 Uhr - Zverev - Sinner - 3:6, 3:5

Das Match hat nicht das Niveau, das man sich vielleicht erhofft hat. Aber man muss auch sagen, dass regelmäßige sturmartige Böen über den Platz wehen. Gerade Sinner macht seine Sache unter diesen Umständen sehr ordentlich. Zverev ist generell zu passiv. Er überlässt seinem Gegner meistens den Druck in den Ballwechseln. Nach einem Vorhandfehler Zverevs steht es 30:30 beim Aufschlag des Deutschen. Es folgt der Patzer des Hamburgers beim Crossball zum Satzball für Sinner. Den kann der Italiener aber nicht nutzen.

14:19 Uhr - Nadal - Korda - 6:1, 6:1, 3:2

Nadal hat sich sein Aufschlagspiel auf dem Chatrier zurückgeholt. Anschließend erhöht der Spanier bei eigenem Aufschlag den Druck. Mit einem Winner an Netz aufs freie Feld des gegners geht Nadal zum ersten Mal im dritten Durchgang in Führung.

14:13 Uhr - Zverev - Sinner - 3:6, 3:4

Sinner ist bislang der stabilere Spieler auf dem Platz. Zverev hat ein paar schöne Winner gezeigt, aber auch einige schnelle Fehler. Und insgesamt fehlt dem Deutschen heute bisher die Aggressivität. Hinzu kommt, dass er seine Chancen nicht nutzt. Sinner hatte genau zwei Breakbälle in diesem Match und beide verwandelt. Zverev konnte von fünf keinen nutzen. Sein Service zum 3:4 gewinnt er aber mit einem schönen Angriffsball über die Vorhand.

14:07 Uhr - Nadal - Korda - 6:1, 6:1, 0:2

Korda hat sich zu Beginn des zweiten Durchgangs ins Match gebissen. Der US-Amerikaner konnte Nadal breaken. Anschließend muss der Youngster über Einstand gehen, bringt sein Service aber durch. 2:0 für den Außenseiter im dritten Durchgang.

13:59 Uhr - Zverev - Sinner - 3:6, 1:2

Wieder hat Zverev Breakball gegen sich. Und dann landet der Return Sinners genau auf der Linie. Zverev macht den Vorhandfehler und muss erneut sein Service abgeben. 2:1 für Sinner im zweiten Satz. Der Südtiroler macht trotz ein paar leichten Fehlern gegen Ende des ersten Satzes einen sehr stabilen Eindruck. Und bei den Fehlern muss man ja noch berücksichtigen, dass der Wind heute sehr stark ist.

Bruder Mischa verrät: 5 Dinge, die Du nicht über Alex Zverev wusstest

13:53 Uhr - Nadal - Korda - 6:1, 6:1

Für Nadal sieht es weiterhin sehr gut. Der Spanier hat zwei Satzbälle. Und beim zweiten landet der Vorhand-Longline Kordas im Aus. 6:1 damit auch im zweiten Durchgang für Nadal, der in jeder Hinsicht der überlegene Spieler auf dem Philippe Chatrier ist.

13:50 Uhr - Zverev - Sinner - 3:6

Sinner kann seinen ersten Satzball nicht nutzen. Aber dann überzieht Zverev mit der Vorhand, und der Südtiroler hat Chance Nummer zwei. Da fliegt der Schläger bei Zverev. Aber Sinner vergibt den Satzball durch einen Doppelfehler. Es folgt der nächste Vorhandfehler Zverevs, der jetzt mit sich hadert, weil er seine Chancen nicht nutzt. Und aus dem Halbfeld verwandelt Sinner dann mit dem Crossball. Verdienter Satzgewinn mit 6:3 für den Youngster. Zverev hatte hier seine Möglichkeiten, aber keine verwandeln können.

13:45 Uhr - Zverev - Sinner - 3:5

Sinner serviert zum Satzgewinn. nachdem ein Rückhand-Crossball des Südtirolers ins Aus fliegt, steht es 15:30. Der Return Zverevs segelt ins Aus. 30:30. Nach einer guten Vorhand Zverevs trifft Sinner den Ball mit dem Rahmen und die Kugel fliegt ins Aus. Wieder Breakball für Zverev, den Sinner aber mit einem Weltklasse-Rückhandcrossball abwehrt. Der Rückhand-Angriffsschlag von Zverev hat eine gute Länge, und Sinner patzt in der Folge. Erneut Breakball für Zverev, aber erneut zieht Sinner ganz stark durch.

13:36 Uhr - Nadal - Korda - 6:1, 3:1

Es sind sehr schwere Bedingungen auf der Anlage. Immer wieder weht heftiger Wind über den Centre Court. Vor allem Korda hat stark damit zu kämpfen. Der US-Amerikaner verschlägt mehrere Bälle, hadert mit seinem Spiel. Auch im zweiten Satz konnte Nadal seinen Gegner bereits breaken. Es steht 3:1 für den Spanier.

13:32 Uhr - Zverev - Sinner - 2:4

Sinner hat zum Spiel zum 4:1 doch noch gewonnen. Zverev hat mit einem ärztlichen Betreuer geredet. Der Deutsche scheint Probleme mit dem Hals zu haben. Er bittet um ein Spray. Sein anschließendes Aufschlagspiel gewinnt er allerdings ohne Schwierigkeiten, zwingt mit einem schönen Longline beim Spielball seinen Gegner zum Fehler. 4:2 für Sinner.

13:26 Uhr - Zverev - Sinner - 1:3

Das ist ein hartes Stück Arbeit für Zverev in dieser Anfangsphase. Das Match beginnt auf hohem Niveau mit langen Ballwechseln, aber meistens hat der Italiener noch das bessere Ende für sich. Zverev hat die Chance zum Rebreak, vergibt die aber mit einem Fehler beim Stopp. Sinner macht den Vorhandfehler, und Zverev hat Chance Nummer zwei. Den wehrt er mit einem starken Crossball aus dem Halbfeld ab. Erneut verschlägt Sinner die Vorhand, und Zverev hat Möglichkeit Nummer drei. Aber der Italiener antwortet mit einem ganz starken Aufschlag.

Highlights | Djokovic diktiert - doch den besten Punkt macht Galan

13:22 Uhr - Zverev - Sinner - 1:3

Zverev muss am Netz eigentlich nur verwandeln, trifft den Ball aber mit dem Rahmen, und die Kugel fliegt weit ins Aus. 0:30 bei Aufschlag des Deutschen. Und dann macht Sinner über die Vorhand Druck, diktiert das Spielgeschehen und verwandelt mit dem Volley am Netz. Drei Breakbälle für Sinner. Und gleich den ersten nutzt er mit einem Vorhandfehler Zverevs.

13:18 Uhr - Zverev - Sinner - 1:2

Das Match auf dem Suzanne Lenglen hat begonnen. Beide Spieler hatten zum Auftakt kaum Schwierigkeiten bei ihrem eigenen Service, auch wenn Zverev sich einmal nach dem Aufschlag die Hand ausgeschüttelt hatte. Es steht 2:1 im ersten Durchgang für Sinner.

13:15 Uhr - Nadal - Korda - 6:1

Nadal schlägt zum Satzgewinn auf. Nach einem Rahmentreffer Kordas hat sein Gegner den ersten Satzball, den er aber mit einem Fehler aus dem Halbfeld vergibt. Aber dann hat Nadal kurz darauf die zweite Chance, und diesmal fliegt nach einem Rahmentreffer Kordas der Ball weit ins Aus. 6:1 für den Mallorquiner.

13:05 Uhr - Nadal - Korda - 4:0

Nach einem Rückhandfehler seines Gegners hat Nadal erneut Breakball. Und dann serviert Korda den Doppelfehler. Das ist dann schon eine sehr komfortable Führung des Favoriten im ersten Satz. Das klare Ergebnis täuscht ein bisschen, die ersten Spiele waren recht umkämpft. Aber der Spanier hatte seine Erfahrung ausgespielt und jeweils das bessere Ende für sich.

12:58 Uhr - Zverev - Sinner

Auf dem Court Suzanne Lenglen steht das Achtelfinale zwischen Alexander Zverev und Jannik Sinner unmittelbar bevor. Es ist das erste offizielle Duell der beiden in einem Turnier. Sie haben allerdings schon oft miteinander trainiert, müssten sich also gut kennen. Zverev ist der Favorit, aber Sinner ist durchaus in der Lage, für eine Überraschung zu sorgen. Das hat der Shootingstar ja auch schon gegen David Goffin in Runde eins bewiesen.

12:52 Uhr - Nadal - Korda - 2:0

Das Match auf dem Chatrier läuft seit wenigen Minuten. Nadal musste in seinem ersten Aufschlagspiel über Einstand gehen, hat sein Spiel zum 1:0 aber gewonnen. Nachdem ein Angriffsschlag Kordas von der Netzkante ins Aus springt, heißt es auch bei seinem Service 40:40. Mit einem guten Longline holt sich Nadal den ersten Breakball. Und dann landet die Rückhand Kordas im Netz zum 2:0 für Nadal.

Von Wahnsinnswinner überrascht: Da staunt selbst Djokovic

12:43 Uhr - Bertens - Trevisan - 4:6, 3:6

Doppelfehler von Bertens mit einem ganz schwachen zweiten Aufschlag, der gerade so noch das Netz erreicht. Drei Matchbälle für Trevisan. Den ersten wehrt die Niederländerin mit einem schönen Winner aus dem Halbfeld ab, beim zweiten überzieht die Italienerin mit der Vorhand. Aber beim dritten fliegt der Lob Trevisans genau auf die Grundlinie, und Bertens hat keine Chance, den Ball zu erreichen. Trevisan schlägt Bertens. Das Feld der gesetzten Damen lichtet sich weiter.

12:37 Uhr - Bertens - Trevisan - 4:6, 3:5

Mit einem starken Rückhand-Crossball holt sich Bertens die Chance zum Rebreak. Und die kann die Weltranglisten-Achte aus den Niederlanden mit einem schönen Passierball nutzen. Trevisan hat hier das Feld auch zu weit offen gelassen. Noch 5:4 für die Italienerin.

12:32 Uhr - Bertens - Trevisan - 4:6, 3:5

Nach dem Aus von Halep bahnt sich die nächste Überraschung im Damenturnier an. Kiki Bertens gibt ihr Aufschlagspiel gegen die Italienerin Martina Trevisan zu null ab, nachdem sie schon den ersten Satz verloren hatte. Trevisan hatte jetzt auch eine ideale Länge in den Grundschlägen. 6:4 und 5:3 für die Außenseiterin!

12:26 Uhr - Nadal - Korda

Auf dem Philippe Chatrier steht das Achtelfinalmatch von rafael Nadal unmittelbar bevor. Der Spanier bekommt es mit Sebastian Korda aus den USA zu tun. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden.

12:16 Uhr - Halep - Swiatek - 1:6, 2:6

Swiatek holt Halep mit dem Stopp ans Netz und verwandelt dann mühelos mit dem Stopp. Drei Matchbälle für die Außenseiterin! Den ersten wehrt Halep mit einem Vorhand-Winner aus dem Halbfeld ab. Aber dann folgt der Service-Winner von Swiatek. Die 19-Jährige wirft die Turnierfavoritin mit einer herausragenden Leistung aus dem Wettbewerb und steht im Viertelfinale!

12:12 Uhr - Halep - Swiatek - 1:6, 2:5

Halep schlägt den Longline ins Aus und muss über Einstand gehen. Am Netz verwandelt die Rumänin aber anschließend den Punkt zum Spielball. Swiatek verschlägt den Crossball, und Halep kommt auf 2:5 heran. Aber gleich serviert die junge Polin zum Matchgewinn.

12:07 Uhr - Halep - Swiatek - 1:6, 1:5

Zum ersten Mal wird Swiatek etwas passiver. Die Bälle der Polin werden kürzer, und Halep attackiert sie sofort. Aber die Rumänin macht neben schonen Winnern jetzt auch einige Fehler, die ihrer Gegnerin helfen. Swiatek rutscht beim Spielball weg, rappelt sich aber auf, bekommt den Ball dennoch auf die andere Seite und Halep verschlägt. 5:1 für die Polin.

Highlights | Siegemund zieht Martic nach Satzrückstand den Zahn

12:01 Uhr - Halep - Swiatek - 1:6, 1:4

Wenn man Swiatek etwas vorwerfen kann, dann dass sie ihre Breakmöglichkeiten im zweiten Satz nicht nutzt. Von zehn hat sie nur eine verwandelt. Es könnte schon 5:0 für die Polin stehen. Allerdings hat Halep auch gerade bei den Breakbällen gegen sich jetzt ihre beste Leistung gezeigt. Die Rumänin macht Druck. Nach gutem Winkelspiel Swiateks hat sie erneut die Breakchance. Und dann passt der Crossball der Außenseiterin genau, und Halep macht den Fehler. 4:1 für Swiatek!

11:57 Uhr - Halep - Swiatek - 1:6, 1:3

Falls Simona Halep dieses Match verlieren sollte, liegt es nicht an der Netzkante. Inzwischen schon zum fünften Mal im zweiten Satz profitiert die Rumänin von Unterstützung durch die Netzkante. Bei Swiatek war das einmal der Fall. Und dennoch hat die Polin mit dem Winner gegen die Laufrichtung von Halep erneut zwei Breakbälle. Die wehrt die Rumänin aber stark ab. Nach einem Doppelfehler Haleps hat ihre Gegnerin Breakball Nummer drei. Aber dann setzt Swiatek den Stopp zu hoch an und Halep verwandelt am Netz.

11:51 Uhr - Bertens - Trevisan - 4:6

Auf dem Suzanne Lenglen ist ebenfalls der erste Durchgang zu Ende gegangen. Kiki Bertens muss den Satz gegen die Außenseiterin Martina Trevisan auf Italien mit 4:6 abgeben.

11:49 Uhr - Halep - Swiatek - 1:6, 1:2

Halep hat es dann doch noch geschafft. Vier Breakbälle hat die Rumänin abgewehrt, zwei davon mit Hilfe der Netzkante. Und mit dem Longline verwandelt sie dann doch noch zum 1:2. Das war extrem wichtig für Halep, die damit den zweiten Satz weiter offen hält.

11:46 Uhr - Halep - Swiatek - 1:6, 0:2

Das Match ist natürlich noch nicht entschieden, und der Unterschied im zweiten Satz ist knapp genug, dass Halep das noch drehen kann. Aber bislang gelingt Swiatek nahezu alles. Die Polin beweist auch eine unglaubliche Spielübersicht, hat fast immer die richtige Idee. Erneut zwingt sie Halep über Einstand. Bei Breakball für die Polin hat die Rumänin Glück mit dem Netzroller. Aber Swiatek antwortet mit einer unerreichbaren Rückhand-Cross und holt sich die nächste Breakchance. Aber die vergibt sie mit einem Fehler beim Longline.

Regenfarce um Djokovic - dann packt er selbst mit an

11:37 Uhr - Halep - Swiatek - 1:6, 0:1

Nach einem Vorhandfehler aus dem Halbfeld hat Halep erneut Breakball gegen sich. Und dann lockt Swiatek ihre Gegnerin mit starkem Winkelspiel weit nach außen auf dem Platz. Anschließend ist das ganze Feld frei, und die Polin hat keine Mühe, zu verwandeln. 1:0 für Swiatek in Satz zwei.

11:33 Uhr - Halep - Swiatek - 1:6

Zwei Satzbälle für Swiatek, nachdem der Return von Halep im Netz gelandet ist. Den ersten vergibt die Polin noch mit einem Vorhandfehler aus dem Halbfeld. Aber beim zweiten packt sie den Winner von der Grundlinie gegen die Laufrichtung ihrer Gegnerin aus. Das ist eine fantastische Vorstellung der 19-Jährigen im ersten Satz. 6:1 für Swiatek!

11:30 Uhr - Halep - Swiatek - 1:5

Es ist nicht einmal so, dass Halep aktuell besonders schlecht spielt. Aber ihre Gegnerin zeigt eine glänzende Leistung. Da passt bis jetzt alles. Sie hat eine perfekte Länge in den Grundschlägen, spielt variantenreich mit viel Winkeln, verteilt die Bälle schon und baut im richtigen Moment auch einmal einen Stopp ein. Mit einem dieser Stopps verwandelt Swiatek den Breakball zum 5:1.

11:22 Uhr - Halep - Swiatek - 1:4

Das ist ein Start nach Maß für Swiatek, der fast alles gelingt. Auch von einem 0:30-Rückstand bei eigenem Aufschlag lässt sich die Polin nicht aus dem Rhythmus bringen, sondern lässt mehrere starke Winner in Serie folgen. Mit dem Punkt durch den Vorhand-Crossball erhöht der Teenager auf 4:1 im ersten Satz.

Hier fehlt doch was: Kuriose Szene mit Kvitova-Gegnerin

11:15 Uhr - Halep - Swiatek - 0:2

Swiatek beginnt sehr offensiv und druckvoll. Mit einem starken Return holt sie sich zwei Breakbälle. Und beim zweiten lässt sie einen glänzend platzierten Vorhand-Crossschlag folgen. Halep kann den Ball nicht mehr erreichen, und die Polin holt sich das frühe Break zum 2:0 im ersten Satz.

11:10 Uhr - Halep - Swiatek - 0:1

Das Match hat vor wenigen Augenblicken begonnen. Swiatek bringt ihr Aufschlagspiel zum 1:0 im ersten Satz durch. Die Partie ist eine Neuauflage des Achtelfinales von 2019. Damals ließ Halep ihrer Gegnerin keine Chance und gewann deutlich mit 6:0 und 6:1.

11:00 Uhr - Kein Regen in Paris

Es gibt positive Nachrichten aus Frankreich. Im Moment regnet es nicht. Die Matches können also auch auf den Außenplätzen pünktlich beginnen. Es ist durchaus möglich, dass es die eine oder andere Unterbrechung geben wird. Aber zunächst einmal kann überall gespielt werden.

10:50 Uhr - Auftakt mit Halep

Am Sonntag werden die ersten Viertelfinalisten gesucht. Unter anderem wollen Rafael Nadal, Alexander Zverev und Dominic Thiem den Sprung in die Runde der besten Acht schaffen. Den Auftakt machen aber die Damen. Simona Halep trifft auf dem Centre Court auf die junge Polin Iga Swiatek. Und Kiki Bertens spielt auf dem Suzanne Lenglen gegen Martina Trevisan aus Italien.

10:45 Uhr - Herzlich willkommen zum Liveticker der French Open

Vom 27. September bis 11. Oktober geht nun auch das letzte von in diesem Jahr nur drei Grand-Slam-Turnieren über die Bühne - der Sandplatz-Klassiker von Roland Garros in Paris. Eurosport.de berichtet hier im Liveticker vom ersten bis zum letzten Turniertag vom Kampf um die Titel. Sebastian Würz begleitet Euch durch den Tag. Viel Spaß dabei.

