Am Mittwoch wurden in Roland-Garros 2020 die Halbfinalteilnehmer komplettiert.

Zum Auftakt verlor Laura Siegemund gegen die Tschechin Petra Kvitova. Im US-Duell hatte Danielle Collins gegen Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin das Nachsehen.

French Open Zufrieden trotz abruptem Ende: Zverev zündet nächste Karrierestufe 05/10/2020 AM 06:49

Bei den Männern gewann Stefanos Tsitsipas die Neuauflage des Hamburg-Endspiels gegen Andrey Rublev klar in drei Sätzen. Anschließend rang der angeschlagene Novak Djokovic Pablo Carreño Busta nieder.

Hier gibt es das Geschehen des Tages zum Nachlesen.

French Open 2020 - Spiele am Dienstag:

Petra Kvitova (CZE/7) - Laura Siegemund (GER) 6:3, 6:3

6:3, 6:3 Sofia Kenin (USA/4) - Danielle Collins (USA) 6:4, 4:6, 6:0

Stefanos Tsitsipas (GRE/5) - Andrey Rublev (RUS/13) 7:5, 6:2, 6:3

Novak Djokovic (SRB/1) - Pablo Carreño Busta (ESP/17) 4:6, 6:2, 6:3, 6:4

* Die Angaben zu den Übertragungen auf Eurosport 1 sind ohne Gewähr

** Zeitangaben geschätzt

French Open 2020 im Liveticker:

21:52 Uhr - Auf Wiedersehen

Ich bedanke mich damit für Eure Aufmerksamkeit. Morgen geht es hier mit Beginn des Doppels von Krawietz/Mies im Liveticker weiter. Das könnte etwa gegen 13:30 Uhr der Fall sein. Und Eurosport 1 und Joyn Plus+ übertragen das komplette Geschehen auch am Donnerstag natürlich live im TV und Livestream. Auf Wiedersehen!

21:50 Uhr - Djokovic - Carreño Busta - 4:6, 6:2, 6:3, 6:4

Der Crossball von Carreño Busta landet im Seitenaus. Djokovic hat seinen ersten Matchball. Und den kann er nutzen! Mit einer wunderschönen Vorhand aus der Halbfeld macht der Serbe den Sack zu. Der Weltranglisten-Erste zieht ins Halbfinale ein, wo er auf Stefanos Tsitsipas trifft! Nach den Eindrücken heute wird das keine leichte Aufgabe für ihn.

21:43 Uhr - Djokovic - Carreño Busta - 4:6, 6:2, 6:3, 5:4

Zwar mit viel Mühe, aber Djokovic holt sich dann doch den Spielgewinn zum 5:3. Dem Melbourne-Sieger fehlt nur noch ein Schritt zum Einzug ins Halbfinale. Aber Carreño Busta schenkt seinem Gegner nichts und sorgt dafür, dass der Serbe selbst ausservieren muss. Mit einem Aufschlag-Winner kommt er auf 4:5 heran.

21:36 Uhr - Djokovic - Carreño Busta - 4:6, 6:2, 6:3, 4:3

Doch Carreño Busta gibt sich nicht geschlagen, macht mit einem starken Longline den Punkt zum 15:30 bei Aufschlag Djokovic. Der Serbe schlägt anschließend die Rückhand ins Netz und hat zwei Breakbälle gegen sich. Doch Djokovic wehrt den ersten ab, und den zweiten vergibt Carreño Busta mit einem Rückhandfehler. Mit dem Passierball holt sich der Spanier Chance Nummer drei, den Djokovic aber mit viel Mühe und einem Vorhand-Longline kontert.

21:30 Uhr - Djokovic - Carreño Busta - 4:6, 6:2, 6:3, 4:3

Djokovic ist jetzt am Drücker. Das Break liegt eigentlich in der Luft. Der Weltranglisten-Erste jagt seinen Gegner über den Platz und verwandelt mit dem Vorhand-Crossball. Zwei weitere Breakbälle für den Melbourne-Sieger. Und dann kontert Carreño Busta eigentlich mit einem guten Stopp, aber Djokovic bringt den Gegenstopp noch auf die andere Seite, und der Spanier verzieht anschließend am Netz. Break für Djokovic!

21:22 Uhr - Djokovic - Carreño Busta - 4:6, 6:2, 6:3, 2:3

40:0 hatte Carreño Busta in diesem Service bereits geführt. Aber auf zwei starke Winner von Djokovic folgt der Doppelfehler des Spaniers. Wieder Breakball für den Weltranglisten-Ersten, der dann aber mit der Vorhand patzt. Der Serbe hat hier doch einige Chancen liegengelassen zum möglichen Break. 3:2 für Carreño Busta.

21:15 Uhr - Djokovic - Carreño Busta - 4:6, 6:2, 6:3, 2:2

Carreño Busta gelingt dann doch der Spielgewinn 2:1. Auch Djokovic muss anschließend über Einstand gehen, auch der Favorit bringt sein Service aber durch. Den entscheidenden Punkt verwandelt er mit einem Aufschlag-Winner.

"Was für ein krasser Ballwechsel!" Die Tennisgötter sind mit Tsitsipas

21:05 Uhr - Djokovic - Carreño Busta - 4:6, 6:2, 6:3, 1:1

Sowohl Djokovic als auch Carreño Busta gewinnen ihr erstes Spiel im vierten Satz. Und kurz darauf holt sich Djokovic mit einem sehr gefühlvollen Stoppball zwei Breakchancen. Die erste wehrt Carreño Busta mit einem Ass ab. Auch bei der zweiten serviert der Spanier stark und verwandelt mit dem Smash. Mit einem guten Vorhand-Crossball holt sich Djokovic Breakball Nummer drei. Aber anschließend patzt er mit der Rückhand.

20:51 Uhr - Djokovic - Carreño Busta - 4:6, 6:2, 6:3

Drei Satzbälle für Djokovic. Und dann packt er das Ass aus und holt sich den Durchgang mit 6:3. In diesem wirklich hart umkämpften Satz ging es in der Schlussphase ganz schnell, und Djokovic hat jetzt Kurs auf das Halbfinale eingeschlagen.

20:49 Uhr - Djokovic - Carreño Busta - 4:6, 6:2, 5:3

Djokovic sieht einen Stopp von Pablo Carreño Busta schon im Ansatz. Er erreicht den Ball noch rechtzeitig und holt sich mit dme Gegenstopp die Breakchance. Und dann fliegt der Crossball Carreño Bustas weit ins Aus. Djokovic nimmt dem Spanier wieder das Service ab und schlägt nun zum Satzgewinn auf.

20:44 Uhr - Djokovic - Carreño Busta - 4:6, 6:2, 4:3

Bei Breakball für den Spanier riskiert Carreño Busta sehr viel. Aber der Longline des Weltranglisten-18. fliegt ins aus. Djokovic bringt das aus seiner Sicht wichtige Spiel doch noch durch. Mit einem freien Punkt durch den Aufschlag verwandelt der Serbe zum 4:3.

20:34 Uhr - Djokovic - Carreño Busta - 4:6, 6:2, 3:2

Ganz starker Passierball von Carreño Busta auf einen etwas zu hoch angesetzten Volley seines Gegners. Der Spanier holt sich zwei Breakbälle. und gleich beim ersten schlägt er mit der Vorhand aus dem Halbfeld zu, nachdem zuvor der Schlag von Djokovic von der Netzkante versprang. Carreño Busta kämpft sich in den Satz zurück.

20:29 Uhr - Djokovic - Carreño Busta - 4:6, 6:2, 3:1

Djokovic ist jetzt auf dem Platz präsent. Der Serbe agiert so offensiv, wie zuvor im gesamten Match noch nicht. Hinzu kommt, dass Carreño Busta jetzt sehr fehlerhaft agiert. Nach einem tollen Gegenstopp von Djokovic punktet er wieder zum 40:40 bei Aufschlag seines Gegners. Carreño Busta gewinnt aber mit einem freien Punkt durch den Aufschlag dennoch das Spiel zum 1:3.

20:22 Uhr - Djokovic - Carreño Busta - 4:6, 6:2, 2:0

Breakball für Djokovic nach einem Rückhandfehler Carreño Bustas. Und mit einem blitzsauberen Stopp verwandelt der Serbe zum 2:0. Carreño Busta hat es versäumt, DJokovic in den ersten anderthalb Sätzen mehr unter Druck zu setzen. Da hatte der Spanier alle Chancen. Inzwischen ist Djokovic im Match drin und aktuell überlegen.

20:14 Uhr - Djokovic - Carreño Busta - 4:6, 6:2

Mit einem sehr guten Stopp holt sich Carreño Busta im ersten Aufschlagspiel des dritten Satzes die Breakchance. Aber die wehrt Djokovic über einen sehr mutigen zweiten Aufschlag schließlich mit dem Winner von der T-Linie ab. Auch die zweite Breakchance seines gegners kurz darauf kontert der Weltranglisten-Erste stark. Er bringt sein Service zum 1:0 doch noch durch und lässt einen Schrei der Erleichterung raus.

20:05 Uhr - Djokovic - Carreño Busta - 4:6, 6:2

Djokovic ist jetzt zum ersten Mal heute richtig gut im Match. Mit einem tollen Stopp macht der Weltranglisten-Erste den Punkt zum 0:30 bei Aufschlag Carreño Busta. Und dann rutscht der Spanier vor dem Schlag weg, und Djokovic holt sich die Satzbälle. Mit dem Return nutzt er gleich den ersten zum 6:2 im zweiten Satz.

Becker lobt Siegemund: "Laura, das hast du dir verdient"

19:55 Uhr - Djokovic - Carreño Busta - 4:6, 4:1

Ein schwerer Patzer von Djokovic mit der Vorhand am Netz beschert Carreño Busta die Chance zum Rebreak. Die wehrt Djokovic allerdings mit einem Vorhand-Winner ab. Mit zwei guten Aufschlägen gelingt dem Favoriten dann doch noch der Spielgewinn zum 4:1.

19:49 Uhr - Djokovic - Carreño Busta - 4:6, 3:1

Nach unnötigen Fehlern Carreño Bustas holt sich Djokovic zwei Breakbälle. Den ersten wehrt der Spanier mit einem guten Longline ab. Beim zweiten patzt er aber mit der Vorhand. Das war ein kleines Geschenk an Djokovic. Aber vielleicht war es ja genau das, was der Serbe gebraucht hat, wenn sein körperlicher Zustand es erlaubt.

19:44 Uhr - Djokovic - Carreño Busta - 4:6, 2:1

Mit einem guten Return holt sich Carreño Busta zwei weitere Breakbälle. Beim ersten kann Djokovic seinen Gegner aus dem Halbfeld zum Fehler zwingen. Und beim zweiten nutzt der Spanier nach einem schwachen Smash des Serben seine Chance mit dem Passierball nicht. Djokovic bringt das Spiel irgendwie nach Hause, aber er ist immer noch alles andere als im Rhythmus.

19:37 Uhr - Djokovic - Carreño Busta - 4:6, 1:1

Der Arzt war in der Pause zwischen den Sätzen kurz auf dem Platz gewesen, hat Djokovic am Arm untersucht und ist dann aber wieder relativ schnell gegangen. Eine Behandlung im engeren Sinne gab es nicht. Beide Spieler gewinnen ihr erstes Spiel im zweiten Satz relativ sicher. 1:1.

19:28 Uhr - Djokovic - Carreño Busta - 4:6

Zwei Satzbälle für Carreño Busta nach einem guten Aufschlag des Spaniers. Und dann verwandelt er mit dem Vorhand-Longline. Djokovic spielt hier schwach, und das scheint auch körperliche Gründe zu haben. Der Weltranglisten-Erste bittet um den Arzt. Zur Erinnerung, er hat ein großes Pflaster über den Nacken geklebt.

19:23 Uhr - Djokovic - Carreño Busta - 4:5

Aber das Break hat noch nicht dazu geführt, dass bei Djokovic der Knoten geplatzt ist. Unter anderem nach zwei Doppelfehlern muss er über Einstand gehen. Und dann landet ein Slice Carreño Bustas genau auf der Linie. Breakball für den Außenseiter, den er aber nicht nutzen kann. Mit dem Vorhand-Longline gegen die Laufrichtung holt sich der Spanier die nächste Chance. Und dann überzieht Djokovic mit der Rückhand. 5:4 für Carreño Busta.

19:14 Uhr - Djokovic - Carreño Busta - 4:4

Der Vorhand-Crossball von Carreño Busta landet im Aus. 30:30. Dann hat Djokovic die große Chance, ins freie Feld zum Breakball zu verwandeln, patzt aber beim Rückhand-Longline. Nach einem Rückhandfehler des Spaniers geht es über Einstand. Mit dem Vorhand-Crossball holt sich Djokovic den Breakball, den sein Gegner aber stark abwehrt. Mit einem Winner gegen die Laufrichtung seines Gegners holt sich Djokovic die nächste Möglichkeit zum Break. Und dann folgt der Doppelfehler zum 4:4.

19:05 Uhr - Djokovic - Carreño Busta - 3:4

Es ist ein verhaltener Start in die Partie. Keiner der beiden traut sich derzeit, bei den Schlägen durchzuziehen. Djokovic spielt dazu im Moment sehr fehlerhaft. Das Break für Carreño Busta ist absolut verdient, da er der stabilere Spieler auf dem Platz ist. Sein Service zum 3:4 gewinnt Djokovic aber problemlos und hält damit Anschluss in Satz eins.

18:57 Uhr - Djokovic - Carreño Busta - 2:3

Nach einem ganz schwachen Stoppversuch von Djokovic steht es 0:30 bei Aufschlag des Weltranglisten-Ersten. Mit einem guten Longline kommt er auf 15:30 heran. Mit einem starken Angriffsschlag über die Vorhand holt sich Carreño Busta zwei Breakbälle. Und dann patzt Djokovic mit der Vorhand. Break für Carreño Busta zum 3:2.

"Was für ein krasser Ballwechsel!" Die Tennisgötter sind mit Tsitsipas

18:48 Uhr - Djokovic - Carreño Busta - 2:1

Nach einem Doppelfehler von Djokovic steht es 30:30 bei Aufschlag des Serben. Carreño Busta nimmt im anschließenden Ballwechsel großes Risiko, aber der Crossball des Spaniers landet knapp im Aus. Durch einen freien Punkt bei eigenem Service holt sich Djokovic den Spielgewinn zum 2:1.

18:45 Uhr - Djokovic - Carreño Busta - 1:1

Beide Spieler haben keinerlei Probleme bei ihrem ersten Service. Djokovic, der ein großes Pflaster auf dem Nacken kleben hat, macht bei Spielball Carreño Busta den Fehler mit der Rückhand. Es steht 1:1 im ersten Satz. Beide müssen sich noch etwas in die Partie finden.

18:32 Uhr - Djokovic - Carreño Busta

Der Countdown läuft. In wenigen Minuten beginnt das Viertelfinale zwischen Novak Djokovic und Pablo Carreño Busta. Und ja, es ist die Neuauflage des verhängnisvollen Achtelfinales von New York. Ich werde das genau dieses eine Mal nennen, weil es ein anderes Match war und der Vorfall auf heute kaum Auswirkungen haben sollte. Mit einer Ausnahme: Dass es überhaupt zu der Szene mit der Linienrichterin kam, lag daran, dass Carreño Busta dem Serben bis dahin ein großes Match geliefert hatte. Es besteht also die berechtigte Hoffnung auf ein spannendes Spiel heute.

18:14 Uhr - Tsitsipas - Rublev - 7:5, 6:2, 6:3

Der Vorhand-Longline von Tsitsipas ist für seinen Gegner nicht mehr zu erreichen. Drei weitere Matchbälle für den Griechen. Und dann macht er mit dem Volley den Sack zu. Das war nach dem schwierigen Start letztlich ein ebenso verdienter wie souveräner Sieg für Tsitsipas, der nun auf den Gewinner der Partie zwischen Pablo Carreño Busta und Novak Djokovic wartet.

18:11 Uhr - Tsitsipas - Rublev - 7:5, 6:2, 5:3

Der Passierball am Netz entlang passt genau. Tsitsipas holt sich den ersten Matchball. Rublev kontert allerdings mit einem Aufschlag-Winner. Es geht mehrmals über Einstand. Er bringt doch noch sein AUfschlagspiel durch. Aber jetzt serviert Tsitsipas zum Matchgewinn.

18:02 Uhr - Tsitsipas - Rublev - 7:5, 6:2, 4:2

Das droht aus Sicht von Rublev jetzt alles viel zu schnell zu gehen. Schon wieder macht er den Rückhandfehler, und schon wieder ist das gleichbedeutend mit Breakball für Tsitsipas. Aber den wehrt der Russe mit einem schön herausgespielten Punkt ab. Mit einem Aufschlagwinner holt er sich doch noch den Spielgewinn, der aber aus seiner Sicht auch dringend notwendig war.

17:57 Uhr - Tsitsipas - Rublev - 7:5, 6:2, 4:1

Rublev hat nach dem verlorenen ersten Satz den Faden verloren. Der Russe macht viele leichte Fehler. Es entwickelt sich dadurch auch nicht das Match, das man vielleicht erhoffen konnte, weil Tsitsipas für seine Punkte nicht sonderlich viel machen muss. 4:1 für den Griechen. Aber es bleibt trotzdem nur ein Break im dritten Satz.

Zverev, Murray und Monfils: Eurosport überträgt Köln-Showdown live

17:52 Uhr - Tsitsipas - Rublev - 7:5, 6:2, 3:1

Tsitsipas ist im dritten Satz bisher sicherer bei eigenem Aufschlag. Der Grieche musste beim Service in Durchgang drei noch keinen Punkt abgeben. Rublev hat deutlich mehr zu kämpfen. Mit einem sehr gefühlvollen Rückhandvolley holt sich Tsitsipas die nächsten beiden Breakbälle. Und es folgt der nächste Vorhandfehler von Rublev. 3:1 für Tsitsipas.

17:47 Uhr - Tsitsipas - Rublev - 7:5, 6:2, 1:1

Nach einem guten Vorhand-Crossball von Tsitsipas muss Rublev über Einstand gehen. Aber Rublev behält am Netz die Übersicht und punktet mit dem Volley zum Spielball. Mit einem Ass gleicht der Russe zum 1:1 im dritten Satz aus.

17:39 Uhr - Tsitsipas - Rublev - 7:5, 6:2

Rublev patzt mit der Rückhand am Netz. Satzball für Tsitsipas. Und dann folgt gleich der nächste Rückhand-Fehler Rublevs hinterher. 6:2 für Tsitsipas im zweiten Satz. Im Moment läuft für Rublev nicht mehr viel zusammen. Das erinnert etwas an das Achtelfinale von Melbourne gegen Alexander Zverev, als Rublev nach den Vorergebnissen als mindestens gleichwertig angesehen wurde, Zverev aber letztlich keine Mühe hatte. Aber noch ist das Match nicht vorbei.

17:33 Uhr - Tsitsipas - Rublev - 7:5, 5:2

Ein hart umkämpfter Ballwechsel endet mit dem Vorhandfehler von Rublev. Zei Breakbälle für Tsitsipas. Und dann hat der Grieche etwas Glück mit der Netzkante, nach einem aber zuvor schon nicht ganz sauber gesetzten Stopp Rublevs. Der Russe trifft nach dem Netzkantenschlag den Ball nur noch mit dem Rahmen und muss den Aufschlag erneut abgeben. Sein Spiel zum 5:2 bringt Tsitsipas anschließend zu null durch.

17:28 Uhr - Tsitsipas - Rublev - 7:5, 3:2

Tsitsipas befreit sich sehr gut aus einer kritischen Lage. Nach 0:30 holt der Weltranglisten-Sechste mehrere freie Punkte durch den Aufschlag. Mit einem Vorhand-Winner gegen die Laufrichtung seines Gegners verwandelt er den Spielball zum 3:2.

17:16 Uhr - Tsitsipas - Rublev - 7:5, 1:1

Das war nach dem verlorenen ersten Satz jetzt durchaus schon wichtig für Rublev. Er muss über Einstand gehen, bleibt aber konzentriert und verhindert das frühe Break gegen sich im zweiten Satz. Mit einem Ass verwandelt der Russe den Spielball zum 1:1.

17:16 Uhr - Tsitsipas - Rublev - 7:5, 1:1

Das war nach dem verlorenen ersten Satz jetzt durchaus schon wichtig für Rublev. Er muss über Einstand gehen, bleibt aber konzentriert und verhindert das frühe Break gegen sich im zweiten Satz. Mit einem Ass verwandelt der Russe den Spielball zum 1:1.

17:07 Uhr - Tsitsipas - Rublev - 7:5

Mit einem starken Passierball punktet Tsitsipas zum 15:30 bei Aufschlag Rublev. Sein Gegner gleicht mit dem Ass auf 30:30 aus. Aber dann packt Tsitsipas einen glänzenden Winner am Netz aus und holt sich den Satzball. Rublev überzieht mit der Vorhand, und Satz eins geht mit 7:5 an den Griechen. Rublev war im Durchgang über weite Strecken der bessere Spieler, hat in der entscheidenden Phase aber nachgelassen, während Tsitsipas das Tempo angezogen hatte.

Krawietz/Mies super drauf: "Den Respekt von Rafa haben wir schon!"

16:58 Uhr - Tsitsipas - Rublev - 5:5

Die Rückhand-Cross von Rublevs landet im Aus. 15:30 bei Aufschlag des Russen. Und dann folgt der nächste Rückhandfehler des Hamburg-Siegers gleich hinterher. Zwei Breakbälle für Tsitsipas. Anschließend überzieht Rublev mit der Vorhand, und es steht 5:5. Das war ein kleines Geschenk an den Griechen, der für das Break nicht viel machen musste.

16:53 Uhr - Tsitsipas - Rublev - 4:5

Ganz starker Return von Rublev zum 30:30 bei Aufschlag Tsitsipas. Der Russe ist nur noch zwei Punkte vom Satzgewinn entfernt. Aber dann serviert Tsitsipas zweimal in Folge sehr gut, macht die Punkte und kommt auf 4:5 heran. Gleich schlägt Rublev zum Satzgewinn auf.

16:48 Uhr - Tsitsipas - Rublev - 3:4

Das war wichtig aus Sicht von Tsitsipas. Der Grieche hat ein schnelles 15:30 gegen sich, macht dann aber viele schnelle Punkte über die Vorhand und kommt auf 3:4 heran. Insgesamt ist Rublev nicht nur aufgrund des Breaks der im Moment etwas bessere Spieler. Er tritt stabiler auf als Tsitsipas, der noch etwas zu fehlerhaft ist.

16:40 Uhr - Tsitsipas - Rublev - 2:3

Rublev gewinnt ohne Probleme sein Spiel zum 2:2. Anschließend hat Tsitsipas nach einem Vorhandfehler bei eigenem Service ein schnelles 0:30 gegen sich. Nach einem Patzer des Griechen beim Rückhand-Crossball hat Rublev zwei Breakbälle. Nach gutem Return nutzt er den ersten mit der Vorhand am Netz. 3:2 für den Russen.

16:40 Uhr - Tsitsipas - Rublev - 2:3

Rublev gewinnt ohne Probleme sein Spiel zum 2:2. Anschließend hat Tsitsipas nach einem Vorhandfehler bei eigenem Service ein schnelles 0:30 gegen sich. Nach einem Patzer des Griechen beim Rückhand-Crossball hat Rublev zwei Breakbälle. Nach gutem Return nutzt er den ersten mit der Vorhand am Netz. 3:2 für den Russen.

16:33 Uhr - Tsitsipas - Rublev - 2:1

Tsitsipas muss über Einstand gehen. Und dann landet ein Longline des Griechen im Aus. Breakball für Rublev. Den kontert Tsitsipas jedoch mit einem schönen Rückhand-Longline. Dann aber überzieht er mit der Vorhand, und Rublev hat die nächste Chance. Mit dem Volley gelingt Tsitsipas erneut der Ausgleich. Mit einer starken Vorhand zwingt Tsitsipas seinen Gegner schließlich zum Fehler und holt sich den Spielgewinn.

16:25 Uhr - Tsitsipas - Rublev - 1:1

Früher Breakball für Tsitsipas. Aber Rublev hält ihn an der Grundlinie fest, und der Grieche macht schließlich den Fehler. Wenn auch mit mehr Mühe als sein Gegner bringt auch Rublev sein Service durch. Den entscheidenden Spielball verwandelt er mit einem Aufschlag-Winner.

16:20 Uhr - Tsitsipas - Rublev - 1:0

Los geht es mit Aufschlag Tsitsipas. In einem spektakulären Netzduell, das der Grieche für sich entscheidet, geben die beiden schonmal einen kleinen Vorgeschmack auf das, was die Zuschauer in den nächsten Stunden erwarten könnte. Insgesamt hat Tsitsipas bei seinem Service keine Schwierigkeiten und führt mit 1:0.

Siegemund fassungslos: Bizarre Debatte mit Schiedsrichterin

16:13 Uhr - Tsitsipas - Rublev

Es ist die Neuauflage des Endspiels von Hamburg vor anderthalb Wochen. Erneut stehen sich Stefanos Tsitsipas und Andrey Rublev gegenüber. Es kann erneut ein enges Match erwartet werden. Gesucht wird der dritte Halbfinalist in Roland-Garros.

15:58 Uhr - Kenin - Collins - 6:4, 4:6, 6:0

Spiel, Satz und Sieg Sofia Kenin. Die Nummer vier der Setzliste hat noch einmal gezeigt, wie die Machtverhältnisse auf dem Court sind und nutzt nach zwei Stunden und vier Minuten ihren ersten Matchball. Im Halbfinale bekommt es Kenin nun mit Petra Kvitova zu tun, die Laura Siegemund mit 6:3, 6:3 bezwang.

15:50 Uhr - Kenin - Collins - 6:4, 4:6, 4:0

Kenin hat wieder das Zepter übernommen, führt dank zweier Breaks klar mit 4:0. Collins hat sich zunächst einmal in die Kabine zurückgezogen, das Match ist unterbrochen. Und dann kehrt sie zurück, kann also weitergehen.

15:25 Uhr - Kenin - Collins - 6:4, 4:6

Im entscheidenden Moment ist Collins da. Die 26-Jährige nimmt der Favoritin das Aufschlagspiel ab und schafft den Satzausgleich. Die große Frage lautet nun: Wie reagiert Kenin auf diesen Rückschlag?

15:10 Uhr - Kenin - Collins - 6:4, 3:4

Collins tut sich weiter sehr schwer, hat aber zumindest die 4:3-Führung bei eigenem Aufschlag unter Dach und Fach gebracht - vielleicht geht ja nun etwas in Richtung Break. Es wäre der perfekte Zeitpunkt ...

14:40 Uhr - Kenin - Collins - 6:4

Kenin wird ihrer Favoritenrolle gerecht im ersten Satz, die Nummer sechs der Welt schnappt sich die Satzführung. Collins versucht alles, bekommt aber noch keinen Fuß in die Tür.

14:25 Uhr - Kenin - Collins - 4:3

Enges Duell in der Anfangsphase zwischen den beiden US-Amerikanerinnen. Kenin holt sich mit dem Break den ersten Vorteil und hat das Momentum auf ihrer Seite. 35 Minuten sind gesielt auf dem Court Philippe-Chatrier.

13:40 Uhr - Kenin - Collins

Die Halbfinalgegnerin von Kvitova wird im Match zwischen Danielle Collins und Melbourne-Siegerin Sofia Kenin ermittelt. Die Partie beginnt in wenigen Augenblicken, und Ihr könnt im Livescoring bei Eurosport und natürlich im TV und Livestream bei Eurosport 1 und Joyn PLUS+ dabei sein.

13:30 Uhr - Siegemund - Kvitova - 3:6, 3:6

Kvitova war heute in nahezu jeder Phase des Matches die bessere Spielerin und zieht zum zweiten Mal in ihrer Karriere ins Halbfinale von Roland-Garros ein. Zuletzt gelang ihr das 2012. In der Vorschlussrunde wartet auf jeden Fall eine US-Amerikanerin auf die Tschechin. Sie bekommt es mit der Siegerin des Spiels zwischen Sofia Kenin und Danielle Collins zu tun.

13:28 Uhr - Siegemund - Kvitova - 3:6, 3:6

Kvitova bringt ihr Spiel zum 5:3 zu null durch. Und das bedeutet, dass Siegemund nun gegen den Matchverlust serviert. Nach einem Vorhandfehler der Deutschen steht es 15:30. Und mit dem Rückhand-Longline holt sich Kvitova ihre ersten beiden Matchbälle. Den ersten kann die Tschechin noch nicht verwandeln. Aber beim zweiten folgt der Doppelfehler Siegemunds. Schade, dass das Match so zu Ende ging.

13:21 Uhr - Siegemund - Kvitova - 3:6, 3:4

Ein Doppelfehler Siegemunds sorgt für drei Breakchancen auf der anderen Seite. Die Deutsche scheint jetzt auch wieder Schwierigkeiten bei der Streckung beim Aufschlag zu haben. Ich denke schon, dass da der Rücken auch wirklich Probleme bereitet. Mit einem guten Volley verwandelt Kvitova zum 4:3 und hat wieder ein Break Vorsprung.

13:16 Uhr - Siegemund - Kvitova - 3:6, 3:3

Siegemund hat eine Behandlungspause für ihren Rücken genommen. Jetzt geht es weiter. Nach einem aggrrssiven Return der Deutschen steht es 30:30 bei Aufschlag Kvitova. Dann serviert sie den Doppelfehler, und Siegemund hat erneut die Breakchance. Und den nutzt sie mit einem sehr stark platzierten Rückhand-Return. 3:3.

Krawietz/Mies super drauf: "Den Respekt von Rafa haben wir schon!"

13:08 Uhr - Siegemund - Kvitova - 3:6, 2:3

Schon ab dem Return macht Kvitova Druck und verwandelt schließlich mit einem sehr sauber gespielten Volley. Drei Chancen zum Rebreak für die Tschechin. Die ersten beiden vergibt sie mit Returnfehler, beim dritten landet der Cross Kvitovas knapp im Aus. Dann erhält Siegemund eine Verwarnung, weil sie beim Aufschlag zu lange braucht. Sie regt sich darüber auf, weil sie ihrer meinung nach die Aufschlagbewegung ausgeführt hatte. Kvitova punktet mit dem Crossball zur nächsten Breakchance, und dann patzt Siegemund mit dem Stopp.

13:02 Uhr - Siegemund - Kvitova - 3:6, 2:2

Mit einem starken Return sichert sich Siegemund ihren vierten Breakball. Und diesmal zwingt sie mit einem cleveren Slice ihre Gegnerin zum Fehler. 2:2 und alles wieder ausgeglichen im vierten Satz.

13:00 Uhr - Siegemund - Kvitova - 3:6, 1:2

Nach einem Doppelfehler steht es 30:30 bei Aufschlag Kvitova. Und dann folgt gleich der nächste Doppelfehler der Favoritin hinterher. Breakball für Siegemund. Den wehrt die Tschechin aber mit einem starken Punktgewinn über die Vorhand ab. Mit einem sehr guten Stopp holt sich Siegemund die nächste Möglichkeit. Doch den vergibt sie mit einem Rahmentreffer. Mit dem Angriffsball am Netz sichert sich Siegemund Breakchance Nummer drei. Kvitova zwingt ihre Gegnerin allerdings mit einem cleveren Slice zum Fehler.

12:55 Uhr - Siegemund - Kvitova - 3:6, 1:2

Wichtig aus Sicht von Siegemund ist, dass sie im zweiten Satz den Anschluss hält. Zunächst einmal gelingt das der Stuttgarterin auch. Mit einem Aufschlag-Winner verkürzt sie auf 1:2. Siegemund feuert sich noch einmal an. Aber weiterhin hat Kvitova auch im zweiten Satz ein break Vorsprung, und bisher servierte die ehemalige Wimbledonsiegerin ganz stark.

12:48 Uhr - Siegemund - Kvitova - 3:6, 0:1

Siegemund patzt beim Stoppversuch. 0:30 aus Sicht der Deutschen bei eigenem Aufschlag. Kvitova steht beim Return auf den zweiten Aufschlag weit im Feld, macht Druck und verwandelt von der T-Linie. Drei Breakbälle für die Tschechin. Und beim zweiten macht Siegemund erneut den Fehler beim Stopp. Start nach Maß für Kvitova in den zweiten Satz.

12:48 Uhr - Siegemund - Kvitova - 3:6, 0:1

Siegemund patzt beim Stoppversuch. 0:30 aus Sicht der Deutschen bei eigenem Aufschlag. Kvitova steht beim Return auf den zweiten Aufschlag weit im Feld, macht Druck und verwandelt von der T-Linie. Drei Breakbälle für die Tschechin. Und beim zweiten macht Siegemund erneut den Fehler beim Stopp. Start nach Maß für Kvitova in den zweiten Satz.

12:41 Uhr - Siegemund - Kvitova - 3:6

Kvitova schlägt zum Satzgewinn auf. Mit einem Ass holt sich die zweimalige Wimbledon-Siegerin zwei Satzbälle. Und den ersten nutzt sie mit der Vorhand aus dem Halbfeld. Verdientes 6:3 für Kvitova. Siegemund hat einige Punkte liegengelassen, als sie spielbare Returns verschlagen hat. Aber ansonsten war Kvitova einfach zu gut.

12:35 Uhr - Siegemund - Kvitova - 2:5

Siegemund hat relativ wenig Mühe bei ihrem Aufschlagspiel. Den Punkt zum Spielball verwandelt die Stuttgarterin mit einem Service-Winner. Aber bei Aufschlag Kvitova findet Siegemund kaum in die Ballwechsel. In den Fällen, wo die Tschechin keinen unerreichbaren Aufschlag serviert, macht die Deutsche zu schnell die Fehler beim Return. 5:2 für Kvitova.

Thiem und Nadal finden ihre Meister: Die Top-Schläge aus Paris

12:25 Uhr - Siegemund - Kvitova - 1:4

Siegemund lockt Kvitova mit einem Stopp ans Netz nach vorne und holt sich mit dem Lob den Punkt zum Einstand. Aber die Tschechin macht Druck in den Ballwechseln, jagt Siegemund quer über den Platz und verwandelt mit dem Longline ins offene Feld. Mit einem Vorhand-Winner aus der Rücklage punktet sie schließlich zum 4:1. Es ist ein gutes Match bisher. Siegemund spielt nicht schlecht, aber Kvitova zeigt eine überragende Leistung.

12:20 Uhr - Siegemund - Kvitova - 1:3

Der Stoppversuch Siegemunds verhungert auf dem Weg zum Netz. 0:30 bei Aufschlag der Deutschen. Kurz darauf landet ihr Longline im Netz, und Kvitova hat zwei Breakbälle. Es folgt der Rückhandfehler Siegemunds zum 3:1 für Kvitova im ersten Satz.

12:15 Uhr - Siegemund - Kvitova - 1:2

Auch Siegemund hat keine Mühe zum Auftakt. Unter anderem mit einem schön platzierten Stopp beim Spielball gleicht die Stuttgarterin zum 1:1 aus. Kvitova gibt auch in ihrem zweiten Spiel keinen Punkt ab. Wenn der erste Aufschlag der Weltranglisten-Elften kommt, und das tut er heute bisher meistens, ist es schwer, gegen sie anzukommen. 2:1 für Kvitova nach einem Winner mit der Vorhand.

12:10 Uhr - Siegemund - Kvitova - 0:1

Das Match hat begonnen. Siegemund und Kvitova treffen zum zweiten Mal in ihrer Karriere aufeinander. Bei den US Open 2015 war die auch heute favorisierte Tschechin deutlich in zwei Sätzen erfolgreich. Kvitova eröffnet mit eigenem Aufschlag und bringt ihr Spiel zu null durch. Den entscheidenden Punkt verwandelt sie mit einem Vorhand-Winner.

11:55 Uhr - Siegemund - Kvitova

Und gleich zum Auftakt greift die letzte verbliebene Deutsche im Einzel wieder zum Schläger. Laura Siegemund kämpft gegen Petra Kvitova um die Halbfinalteilnahme. Kvitova ist eine von lediglich zwei gesetzten Spielerinnen, die noch im Rennen ist. Die zweite ist Sofia Kenin aus den USA, die im zweiten Viertelfinale heute spielt.

11:45 Uhr - Herzlich willkommen zum Liveticker der French Open

Vom 27. September bis 11. Oktober geht nun auch das letzte von in diesem Jahr nur drei Grand-Slam-Turnieren über die Bühne - der Sandplatz-Klassiker von Roland Garros in Paris. Eurosport.de ist täglich hier im Liveticker mit von der Partie. Heute begleitet Euch Sebastian Würz durch den Tag.

Highlights | Tsitsipas macht die wichtigen Punkte gegen Dimitrov

French Open "Herrlicher Winner": Djokovic beendet Viertelfinale mit Stil VOR EINER STUNDE