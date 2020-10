Die Finalteilnehmer der French Open in der Damenkonkurrenz und im Herrendoppel stehen fest. Kevin Krawietz und Andreas Mies stehen wie schon bei ihrem Sensationssieg im Vorjahr im Finale von Roland Garros. Ihre Gegner werden Mate Pavic und Bruno Soares sein.

Im Dameneinzel hat sich Iga Swiatek das erste Finalticket gesichert. Ihr folgte Sofia Kenin, die in diesem Jahr bereits die Australian Open gewinnen konnte.

Hier könnt ihr das Geschehen des Tages im Ticker nachlesen.

French Open 2020 - Spiele am Donnerstag:

French Open 2020 im Liveticker:

18:45 Uhr - Auf Wiedersehen

Der zwölfte Wettkampftag der French Open ist zu Ende und wir haben die ersten Finalteilnehmer des diesjährigen Turniers. Im Doppel haben Kevin Krawietz und Andreas Mies die Chance, ihren Triumph aus dem Vorjahr zu wiederholen. Die beiden Deutschen bekommen es mit den US-Open-Siegern Mate Pavic und Bruno Soares zu tun. Außerdem steht auch das Finale in der Frauenkonkurrenz fest. Nach einem überzeugenden Auftritt trifft die erst 19-Jährige Iga Swiatek auf die 21-jährige Sofia Kenin. Die Zukunft im Frauentennis scheint also in guten Händen zu sein.

An dieser Stelle darf ich mich mit dem Ticker für heute von euch verabschieden. Ich bedanke mich für's Mitlesen und wünsche euch noch einen schönen Abend!

18:31 Uhr - Kvitova - Kenin 4:6, 5:7

Und im zweiten Anlauf klappt es. Sofia Kenin macht den Finaleinzug perfekt und hat nach dem Sieg bei den Australian Open die Chance auf den zweiten Grand-Slam-Titel. Bei einem Ball rutscht Kenin aus, dann profitiert sie aber von einem Vorhand-Fehler von Kvitova. Bei 30:30 schießt Kvitova zweimal auf die Linie und bringt dann den Inside-out-Winner mit der Vorhand zum Breakball. Doch den kann sie nicht nutzen, obwohl sie im Ballwechsel klar am Drücker war, weil eine Vorhand von ihr an der Netzkante hängenbleibt. Dann geht eine Vorhand der Tschechin seitlich ins Aus und das bedeutet den ersten Matchball für Kenin. Und wieder geht eine Vorhand von Kvitova ins Aus und bringt Kenin den Matchgewinn. 6:4, 7:5 heißt es am Ende in einem spannenden und hochklassigen Match.

18:24 Uhr - Kvitova - Kenin 4:6, 5:6

Perfekter Start von Kvitova in dieses entscheidende Spiel. Die ersten drei Punkte gehören der Tschechin. Doch den ersten Breakball kann Kenin mit einer Vorhand auf die Grundlinie abwehren. Danach aber landet eine Rückhand der US-Amerikanerin im Netz und damit steht es 5:5. Aber Tennis ist ein verrückter Sport. Unter anderem mit einer Weltklasse-Rückhand kommt Kenin perfekt zurück und holt sich zwei Breakbälle, wobei sie bereits bei 0:30 eine Riesenchance vergibt. Und auch der erste Breakball ist ein unnötiger Fehler. Dann aber geht eine Rückhand von Kvitova seitlich ins Aus und Kenin bekommt bei eigenem Aufschlag die zweite Möglichkeit, das Match zuzumachen.

18:14 Uhr - Kvitova - Kenin 4:6, 4:5

Kenin bleibt nervenstark. Die 21-Jährige bringt ihren Aufschlag durch und stellt damit auf 5:3. Damit muss Kvitova schon gegen den Matchverlust aufschlagen. Kurz kommt bei Kvitova Nervosität auf, als sie einen Doppelfehler produziert und bei 15:30 steht. Doch dann bleibt sie cool und mit einem Vorhand-Winner rückt sie wieder auf 4:5 heran. Kenin kann nun zum Matchgewinn ausservieren.

18:05 Uhr - Kvitova - Kenin 4:6, 3:4

So lange das Spiel zuvor gedauert hat, so schnell geht das Aufschlagspiel von Kvitova durch. Dank guter Aufschläge verkürzt die Tschechin wieder, wobei Kenin auch leichte Fehler macht. Die US-Amerikanerin scheint sich lieber auf ihren Aufschlag fokussieren zu wollen. Noch ist sie das Break vorne.

18:01 Uhr - Kvitova - Kenin 4:6, 2:4

Kenin kann das so wichtige Break bestätigen. Dabei hat sie einmal viel Glück, als ein Rettungsschlag von ihr noch von der Linie wegrutscht und so für Kvitova ganz tückisch wird. Hinzu kommt, dass die Australian-Open-Siegerin auch beim zweiten Aufschlag mit viel Risiko serviert und Kvitova damit unter Druck setzt. Ohnehin hat Kenin in dieser Phase im Vergleich zum Beginn des Satzes zu einer aktiveren Spielweise gefunden. Doch auch Kvitova macht ihre Sache sehr gut. Mit einem Longline-Ball über die Vorhand bekommt sie sogar eine Breakchance, die sie aber mit einem Return-Fehler liegenlässt. Eine weitere wehrt Kenin mit einem Rückhand-Winner ab. Und auch den dritten und vierten Breakball wehrt sie ab, ehe sie mit einer schnellen Rückhand das Spiel durchbringt. Eine starke Partie von beiden Spielerinnen!

17:49 Uhr - Kvitova - Kenin 4:6, 2:3

Kvitova muss sich darüber ärgern, dass ihr beim Return zu viele Fehler unterlaufen. Denn so vergibt sie vier Punkte bei Kenins Aufschlag, unter anderem auch einen Breakball. Die US-Amerikanerin nutzt das und gleicht wieder aus. Auch Kvitovas Aufschlagspiel ist eng. Mit einem ganz feinen Stopp aus dem Nichts auf Kvitovas zweiten Aufschlag stellt Kenin auf Einstand. Nach einem Vorhandfehler der Tschechin hat Kenin sogar Breakball. Mit einem starken Return öffnet die 21-Jährige das Feld, um dann mit der Vorhand in die freie Ecke den Sack zuzumachen. Satzführung und Break vorne für Kenin.

17:36 Uhr - Kvitova - Kenin 4:6, 2:1

Kenin kann ausgleichen, was für ihr Selbstvertrauen sicherlich wichtig ist. Bei der US-Amerikanerin kommt jetzt auch häufig die Jubelfaust und das "Come on". Bei Kvitovas Aufschlag hält sie jetzt auch nach vielen glatten Spielen besser mit. Mit einem Passierball aus dem Stand stellt sie auf 30:30 und hat dann bei einem Lob Pech. Dann holt sich aber Kvitova mit einem starken Aufschlag das Spiel und hält mit einem Urschrei auch lautstärktechnisch dagegen.

17:28 Uhr - Kvitova - Kenin 4:6, 1:0

Kvitova legt zu Beginn des zweiten Satzes vor. Ohne Probleme bringt sie ihr eigenes Aufschlagspiel durch. Tendenziell war sie auch schon zum Ende des ersten Satzes die aktivere Spielerin, ließ aber ein paar Chancen liegen. Das muss sie natürlich im zweiten Satz besser machen, will sie ihre Chancen auf das Finale wahren.

17:24 Uhr - Kvitova - Kenin 4:6

Kvitova muss nun natürlich auf das Break gehen und übernimmt auch wieder die Kontrolle in den Ballwechseln. Doch mit einem feinen Stopp kann sich Kenin aus der Defensive befreien. Einen Punkt später hat sie Satzball. Der erste Aufschlag ist knapp im Aus, dann unterläuft ihr ein Doppelfehler. Nach einem überstürzten Angriffsball von Kvitova, der ins Aus fliegt, hat Kenin einen weiteren Satzball. Dieses Mal schlägt Kvitova den Return ins Aus - Satz eins geht an Kenin.

17:17 Uhr - Kvitova - Kenin 4:5

Es ist ein Spiel, bei dem jetzt beide voll auf Augenhöhe sind. Kenin hat erkannt, dass es nicht mehr reicht, auf Fehler von Kvitova zu warten, sondern selbst aktiv spielen zu müssen. Die US-Amerikanerin muss bei ihrem Aufschlag wieder kämpfen und einen Breakball abwehren. Danach legt sie aber ein Ass nach und bringt sich nach einem Vorhand-Fehler von Kvitova wieder auf zwei Spiele in Front. Die Tschechin wiederum bestraft in dieser Phase jeden zu kurzen Ball mit einem Gewinnschlag. Zu null gewinnt sie ihr Aufschlagspiel. Trotzdem schlägt Kenin nun zum Satzgewinn auf.

17:09 Uhr - Kvitova - Kenin 3:4

Mit dem Rücken zur Wand geht Kvitova viel Risikio beim Return und wird belohnt. Die Tschechin holt sich gleich drei Breakbälle. Zwei davon wehrt Kenin ab, auch weil Kvitova ein Fehler unterläuft. Dann kommt ein kurioser Ballwechsel. Kvitova erläuft einen Stopp, Kenin spielt den Ball zurück und die Tschechin hat den Punkt praktisch schon abgeschlossen. Doch der Ball bleibt an der Netzkante hängen, wodurch Kvitova noch einmal dran kommt. Dadurch holt sie sich das Break zum 2:4. Das scheint die 30-Jährige zu beflügeln. Sie trifft die druckvollen Bälle jetzt besser, trotzdem ist das Aufschlagspiel eng. Aber mit einem Ass verkürzt die zweifache Wimbledon-Siegerin weiter.

16:59 Uhr - Kvitova - Kenin 1:4

Kenin bestätigt das Break, obwohl Kvitova teilweise sehr stark returniert. Andererseits macht die Tschechin noch zu viele leichte Fehler. Dazu kommt, dass Kenin hier ganz kontrolliert und überlegt agiert. Wieder startet sie bei Kvitovas Aufschlag mit 0:30. Und dann holt sie sich mit der nächsten Breakchance schon das zweite Break. Das wird extrem schwer für Kvitova, in diesem Satz noch einmal zurückzukommen.

16:53 Uhr - Kvitova - Kenin 1:2

Die Ballwechsel sind zu Beginn dieser Partie recht kurz, weil beide Spielerinnen das Risiko nicht scheuen, aber gleichzeitig auch noch einige leichte Fehler produzieren. Auch Kenin bringt ihren Aufschlag durch, nachdem sie eine Rückhand auf die Linie setzt. Bei Kvitovas Aufschlag wiederum kommt Kenin dieses Mal ganz gut rein. Nach einer zu langen Vorhand von Kvitova hat Kenin zwei frühe Breakbälle. Mit einem guten Vorhandschlag die Linie entlang zwingt die US-Amerikanerin Kvitova zum Fehler und holt sich das Break.

16:47 Uhr - Kvitova - Kenin 1:0

Los geht es in der zweiten Halbfinal-Partie bei den Damen. Kvitova beginnt mit dem Aufschlag. Sie serviert gut, aber Kenin macht auch einige leichte Fehler. So holt sich die Tschechin das erste Spiel.

16:25 Uhr - Kvitova - Kenin

Nachdem mit der Überraschung des Turniers, Iga Swiatek, die erste Finalistin feststeht, wird im Duell zwischen Petra Kvitova und Sofia Kenin die zweite Finalistin gesucht. Die Spielerinnen werden in den nächsten Minuten das Feld betreten, um sich einzuschlagen. Dann kann es losgehen.

16:19 Uhr - Swiatek - Podoroska 6:2, 6:1

Und dann ist es geschafft. Podoroska wehrt sich noch einmal und zwingt Swiatek zu einem Fehler am Netz, es bleibt aber das einzige Aufbäumen der Argentinierin. Mit einem Rückhand Inside-out-Schlag bringt sich Swiatek in Position, mit dem nächsten Punkt holt sie sich den Matchball, den sie mit einem Aufschlag-Winner verwandelt. Es ist der größte der Erfolg der erst 19-Jährigen Polin, die vorher sicherlich keiner so auf dem Zettel hatte. Doch mit dieser und auch den übrigen Leistungen im Turnier (u. a. Sieg gegen Halep) hat sie sich dieses Finale mehr als verdient.

16:14 Uhr - Swiatek - Podoroska 6:2, 5:1

Es scheint der einzige Aussetzer von Swiatek zu bleiben. Die Polin holt sich direkt das Aufschlagspiel zurück und serviert nun selbst zum Matchgewinn.

16:11 Uhr - Swiatek - Podoroska 6:2, 4:1

Wieder steht es bei Podoroskas Aufschlag ganz schnell 0:30. Swiatek hat neun der letzten zehn Punkte gemacht. Vor allem mit der Vorhand agiert die Polin extrem stark. Einen Gegenstopp von Podoroska erläuft Swiatek und legt einen Lob perfekt hinten ins Feld. Das bringt der 19-Jährigen zwei Breakbälle, von denen sie nur einen braucht. Es scheint alles in eine Richtung zu laufen, doch plötzlich wackelt Swiatek bei eigenem Aufschlag. Nach mehreren unerzwungenen Fehlern und auch einigen guten Schlägen von Podoroska hat die Argentinierin einen Breakball. Sie braucht drei weitere, um sich im zweiten Satz auf die Anzeigetafel zu bringen. Die Frage ist jetzt, ob Swiatek anfängt, nachzudenken. Denn das ist die einzige Möglichkeit, wie sie dieses Spiel noch verlieren könnte.

15:57 Uhr - Swiatek - Podoroska 6:2, 3:0

Der zweite Satz läuft ähnlich an, wie der erste zu Ende ging. Swiatek ist bei ihrem Aufschlag souverän und returniert beim Aufschlag von Poroska stark. Dadurch baut die Polin direkt wieder Druck auf. Podoroska kann nur aus der Defensive heraus reagieren und kommt oft einen Schritt zu spät. Mit dem zweiten Breakball bringt sich Swiatek gleich wieder mit Break in Führung und legt mit dem eigenen Aufschlag nach. Aus Sicht von Podoroska geht das hier viel zu schnell.

15:48 Uhr - Swiatek - Podoroska 6:2

Und auch in dieser Partie können wir einen entscheidenden Moment vermelden. Swiatek schnappt sich den ersten Satz und steht mit einem Bein im Finale. Bisher ist die Polin auch die klar bessere Spieler.

15:44 Uhr - Krawietz/Mies - Koolhof/Mektic 6:3, 7:5

Mies und Krawietz sind gleich da und gehen auf das Break. Nach einem starken Volley verschlägt Koolhof einen Ball am Netz, der dem deutschen Doppel drei Matchbälle einbringt. Gleich bei der ersten Gelegenheit returniert Krawietz eine krachende Rückhand vor die Füße von Mektic, dessen Volley an der Netzkante hängenbleibt. Damit stehen die Deutschen erneut im Finale und haben die Möglichkeit, die Sensation aus dem Vorjahr zu wiederholen. Herzlichen Glückwunsch!

15:41 Uhr - Swiatek - Podoroska 5:2

Swiatek hat in der Zwischenzeit souverän weitergemacht. Podoroska hat weiterhin deutlich mehr Probleme, ihren Aufschlag zu halten und so marschiert die Polin mit dem Break im Rücken vorneweg.

15:40 Uhr - Krawietz/Mies - Koolhof/Mektic 6:3, 6:5

Koolhof/Mektic bleiben nervenstark und gleichen aus, auch weil Krawietz ein Fehler am Netz unterläuft. So ist Mies wieder in der Pflicht. Jeder Punkt ist jetzt hart umkämpft, aber auch Mies hält dem Druck stand. Mit guten Aufschlägen und einem feinen Lob bringt der Kölner sein Doppel wieder in Front. Bei Mektic fliegt nach einer vergebenen Chance der Schläger. Für die Deutschen ist der Tiebreak schon gesichert, aber sie haben jetzt die Möglichkeit, das Match schon früher zuzumachen.

15:33 Uhr - Krawietz/Mies - Koolhof/Mektic 6:3, 5:4

Seit langer Zeit bringen Koolhof/Mektic mal ein Aufschlagspiel ganz glatt durch und gleichen aus. Aber auch Kevin Krawietz gibt sich keine Blöße. Über den Aufschlag bauen die Deutschen viel Druck auf und sichern sich mit einigen Schmetterbällen das Spiel erneut zu null. Krawietz/Mies haben erst drei Punkte bei eigenem Aufschlag zugelassen in diesem Satz. Koolhof/Mektic müssen jetzt gegen den Matchverlust servieren.

15:30 Uhr - Swiatek - Podoroska 4:1

Podoroska kann zumindest das erste Spiel in dieser Partie gewinnen, auch wenn sie dazu erneut über Einstand gehen muss. Und plötzlich wackelt auch Swiatek, die bei starkem Wind Probleme mit ihrem Aufschlag hat. Das ermöglicht Podoroska einen Breakball. Doch Swiatek fängt sich wieder und holt sich mit einem Vorhandball kurz-cross geschlagen das Spiel zum 4:1.

15:28 Uhr - Krawietz/Mies - Koolhof/Mektic 6:3, 4:3

Krawietz und Mies setzen Mektic am Netz unter Dauerbeschuss. Der kann zwar mehrfach gut reagieren, ein Schmetterball von Mies ist dann aber zu viel. Bei einem Ball zum möglichen Breakball haben die Deutschen Pech, dass der Abdruck knapp hinter der Linie ist. Dadurch verlieren sie das Spiel trotz 0:30. Aber Mies lässt sich von den vergebenen Chancen nicht aus dem Konzept bringen und holt sein Aufschlagspiel zu null.

15:21 Uhr - Krawietz/Mies - Koolhof/Mektic 6:3, 3:2

Weiterhin sind die Aufschlagspiele von Koolhof/Mektic deutlich enger, weil die Deutschen stark in den Returns sind. Einen Breakball können sie zwar nicht nutzen, setzen ihre Gegner aber sofort wieder unter Druck. Auf der anderen Seite lässt Krawietz bei seinem Aufschlag nur einen gegnerischen Punkt zu. So legen die Deutschen wieder vor und schieben den Druck nach drüben.

15:19 Uhr - Swiatek - Podoroska 3:0

Nachdem Podoroska eigentlich gut reingekommen ist, muss sie ihr eigenes Aufschlagspiel ganz glatt abgeben. Swiatek spielt richtig gutes Tennis und baut mit der Vorhand großen Druck aus. Das spiegelt sich auch im Ergebnis wider.

15:13 Uhr - Swiatek - Podoroska 1:0

Auch das Überraschungshalbfinale mit den beiden ungesetzten Spielerinnen Iga Swiatek und Nadia Podoroska ist inzwischen gestartet. Podoroska kommt gleich gut in die Partie und zeigt sich am Netz aktiv. Doch dann kommt auch die Polin mit einem Vorhand-Winner ins Spiel und holt sich das erste Spiel.

15:09 Uhr - Krawietz/Mies - Koolhof/Mektic 6:3, 2:1

Zu Beginn von Satz zwei dürfen Krawietz/Mies servieren. Die ersten drei Aufschlagspiele bringen insgesamt nur zwei Punkte für die Returnspieler. So steht es bereits nach kurzer Zeit 2:1 für die Deutschen, die sich bei ihrem Aufschlag bisher kaum eine Blöße geben.

15:01 Uhr - Krawietz/Mies - Koolhof/Mektic 6:3

Wieder startet Mies suboptimal in sein Aufschlagspiel und gibt die ersten beiden Punkte ab. Dann aber rettet er sich mit einem starken Lob aus dem Lauf vor drei Breakbällen. Stattdessen macht er auch aufgrund von Fehlern von Mektic/Koolhof die nächsten drei Punkte und sichert das 5:3. Und weil Koolhof bei seinem Aufschlag patzt, müssen Krawietz/Mies gar nicht auf ihr eigenes Aufschlagspiel warten. Den ersten von zwei Satzbällen nutzt Mies, indem er einen schwierigen Ball mit der Rückhand aus hoher Position scharf vor die Füße von Koolhof zurückspielt, der den Halbvolley ins Aus legt. Mit zwei Breaks sichern sich die Deutschen den ersten Satz - ein starker Auftritt bisher!

14:52 Uhr - Krawietz/Mies - Koolhof/Mektic 4:3

Mit einem ganz wilden Return erwischt Mektic Krawietz auf dem falschen Fuß und verkürzt auf 40:30. Dann aber serviert Krawietz mit viel Kick nach außen und Koolhof kommt nicht mehr an den Ball. Aber auch Mektic schlägt stark auf und bringt sein Spiel zu null durch. Damit ist der alte Abstand wiederhergestellt.

14:45 Uhr - Krawietz/Mies - Koolhof/Mektic 3:2

Die Deutschen schlagen weiterhin gut auf. Erst beim achten Aufschlag kommt der erste Versuch erstmals nicht ins Feld. Dann aber macht Mektic Druck am Netz und holt einen Breakball. Mit einem Ass wehrt Mies diesen ab. Aber nach einem missglückten Volley von Mies bietet sich die zweite Breakchance. Doch auch diesen können die Deutschen abwehren und bringen mit etwas Mühe doch ihren Aufschlag durch. Koolhof/Mektic ziehen wiederum nach und verkürzen auf 2:3 aus ihrer Sicht.

14:33 Uhr - Krawietz/Mies - Koolhof/Mektic 2:1

Dank guter Aufschläge gibt Krawietz nur einen Punkt bei seinem Aufschlagspiel ab. Auch bei Mektics Aufschlag returnieren die Deutschen wieder gut. Trotzdem kann der Kroate seinen Service durchbringen. Krawietz/Mies bleiben aber das wichtige Break vorne.

14:28 Uhr - Krawietz/Mies - Koolhof/Mektic 1:0

Ein perfekter Start für Krawietz und Mies. Die Deutschen machen bei Aufschlag von Koolhof gleich die ersten drei Punkte. Doch dann serviert der Niederländer gut und wehrt alle Breakchancen ab. Die Deutschen bleiben aber dran und sichern sich unter anderem nach zwei krachenden Return von Mies vier weitere Breakbälle. Den dritten vergeben sie mit einem Lob, der etwas zu lang ist. Aber mit dem achten (!) Breakball holen sich Krawietz und Mies das erste Spiel der Partie nach gut zehn Minuten Spielzeit.

14:15 Uhr - Krawietz/Mies - Koolhof/Mektic 0:0

Die vier Spieler begeben sich gerade zum Einschlagen auf den Court Suzanne-Lenglen. In diesem Jahr standen sich beide Doppel-Paarungen bereits zweimal gegenüber, beide Male gewannen Koolhof/Mektic. Das erste Duell fand im Januar beim Turnier in Adelaide statt, das zweite erst vor zwei Wochen im Viertelfinale vom Sandplatzturnier in Hamburg. Dort siegte das niederländisch-kroatische Doppel mit 6:3, 7:5.

Nebenbei die kurze Information, dass beim Jugendturnier der Mädchen, die Deutsche Alexandra Vecic im Viertelfinale ausgeschieden ist. Die 18-Jährige unterlag der Russin Alina Charaeva mit 2:6, 3:6.

13:56 Uhr - Cabal/Farah - Pavic/Soares 6:7, 5:7

Es ist geschafft. Mate Pavic und Bruno Soares haben sich das erste Finalticket im Herrendoppel gesichert. Die US-Open-Sieger gewannen den zweiten Satz mit 7:5, nachdem sie bereits mit 2:4 zurückgelegen hatten. Das entscheidende Break gelang ihnen beim Stand von 6:5. Damit steht der mögliche Finalgegner von Kevin Krawietz und Andreas Mies fest. Zunächst muss sich das deutsche Doppel aber in ihrem Halbfinale gegen Wesley Koolhof und Nikola Mektic durchsetzen. Die Partie beginnt in Kürze.

13:05 Uhr - Cabal/Farah - Pavic/Soares 6:7

Pavic/Soares haben den ersten Schritt in Richtung Finalteilnahme getan. In einem eng umkämpften ersten Satz setzt sich das an Nummer sieben gesetzte Doppel im Tiebreak mit 7:4 durch, indem sie die letzten drei Punkte des Satzes machen. Mit einem Vorhandfehler von Cabal auf einen Aufschlag von Pavic geht Satz eins zu Ende. Das an Nummer eins gesetzte Doppel Cabal/Farah muss nun zurückschlagen, wenn sie ihre Finalchancen erhalten wollen. Für Pavic/Soares bietet sich nach dem US-Open-Sieg womöglich gleich die nächste Chance auf einen Grand-Slam-Titel. Doch noch ist alles offen.

12:15 Uhr - Krawietz/Mies ab ca. 14 Uhr

Die Zahl der verbliebenen Teilnehmer im Feld der French Open wird mit jedem Tag geringer. Da am heutigen Donnerstag abgesehen von den Jugendkonkurrenzen nur vier Spiele angesetzt sind, verschiebt sich das hauptsächliche Geschehen auf den Nachmittag und Abend. Um 12 Uhr hat auf Court Suzanne-Lenglen das erste Halbfinale im Doppel zwischen Cabal/Farah und Pavic/Soares begonnen. Im Anschluss an die Partie werden ab ca. 14 Uhr Kevin Krawietz und Andreas Mies in ihrem Semifinale aufschlagen.

Ab 15 Uhr beginnt auf Court Philippe-Chatrier das Damenhalbfinale zwischen Iga Swiatek und Nadia Podoroska. Als letzte Partie des Tages folgt das zweite Halbfinale zwischen Petra Kvitova und Sofia Kenin (ca. 17 Uhr).

12:00 Uhr - Herzlich willkommen zum Liveticker der French Open

Vom 27. September bis 11. Oktober geht nun auch das letzte von in diesem Jahr nur drei Grand-Slam-Turnieren über die Bühne - der Sandplatz-Klassiker von Roland Garros in Paris. Eurosport.de ist täglich hier im Liveticker mit von der Partie. Am zwölften Wettkampftag stehen die Halbfinalspiele im Herrendoppel und im Dameneinzel auf dem Programm. Tino Harth-Brinkmann begleitet euch durch den Tag. Viel Spaß!

