Am Montag beginnt wie gewohnt um 11:00 Uhr das Geschehen bei den French Open 2020 in Roland-Garros.

Gleich zu Beginn des Wettkampftages zog Laura Siegemund zum ersten Mal ins Viertelfinale eines Grand Slam Turniers ein. Auch Petra Kvitova hat den Sprung in die zweite Runde geschafft.

French Open Zufrieden trotz abruptem Ende: Zverev zündet nächste Karrierestufe VOR 15 STUNDEN

Im weiteren Verlauf des Tages nahmen unter anderem Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas die nächste Hürde. Daniel Altmaier schied aus.

Hier seid Ihr beim Wettkampfgeschehen am Montag live dabei.

French Open 2020 - Top-Spiele am Montag:

Petra Kvitova (CZE/7) - Shuai Zhang (CHN) 6:2, 6:4

Laura Siegemund (GER) - Paula Badosa (ESP) 7:5, 6:2 | Zum Spielbericht

- Paula Badosa (ESP) 7:5, 6:2 | Zum Spielbericht Stefanos Tsitsipas (GRE/5) - Grigor Dimitrov (BUL/18) 6:3, 7:6 (10:8), 6:2 | Das Match im Einzelticker

Novak Djokovic (SRB/1) - Karen Khachanov (RUS/15) 6:4, 6:3, 6:3 | Zum Spielbericht

Pablo Carreño Busta (ESP/17) - Daniel Altmaier (GER) 6:2, 7:5, 6:2 | Zum Spielbericht

French Open 2020 im Liveticker:

23:08 Uhr - Auf Wiedersehen!

Ich verabschiede mich damit vom Wettkampftag in Paris. Morgen sind unter anderem Rafael Nadal, Dominic Thiem und Kevin Krawietz und Andreas Mies in Roland-Garros im Einsatz. Eurosport 1 und Joyn+ sind ab 11:00 Uhr wieder live im TV und im Livestream dabei. Und Eurosport.de berichtet natürlich im Liveticker. Auf Wiedersehen!

23:06 Uhr - Altmaier - Carreño Busta - 2:6, 5:7, 2:6

Carreño Busta schlägt zum Matchgewinn auf. Nach einem Vorhandfehler des Spaniers steht es jedoch 15:30. Mit einem freien Punkt durch den Aufschlag macht er den Punkt zum 30:30. Und dann holt sich der Favorit mit dem Volley seinen ersten Matchball, vergibt diesen aber mit einem Fehler beim Rückhand-Volley. Altmaier holt sich mit dem Crossball aus dem Halbfeld die Breakchance. Die wehrt Carreño Busta mit einem guten Longline ab. Mit einem fantastischen Konter erspielt er sich die zweite Chance, das Match für sich zu entscheiden. Und dann fliegt der Return von Altmaier knapp ins Aus. Das war's für den Deutschen, der aber Paris erhobenen Hauptes verlassen kann.

22:51 Uhr - Altmaier - Carreño Busta - 2:6, 5:7, 1:5

Carreño Busta muss noch einmal über Einstand gehen. Aber weiterhin sucht der Spanier die Linien und hat großen Erfolg damit. Er holt sich den Spielball zum 5:1. Und dann folgt ein weiterer Service-Winner, und der Favorit ist nur noch einen Schritt vom Duell mit Novak Djokovic entfernt.

22:43 Uhr - Altmaier - Carreño Busta - 2:6, 5:7, 0:3

Wieder hat Altmaier Breakball gegen sich. Und dann setzt der Deutsche den Stopp zu hoch an. Carreño Busta erkennt das früh und verwandelt zum Doppelbreak. Das könnte jetzt eine Vorentscheidung gewesen sein. 3:0 für den Spanier.

22:31 Uhr - Altmaier - Carreño Busta - 2:6, 5:7, 0:1

Im ersten Spiel des dritten Satzes wehrt Altmaier drei Breakbälle ab, den dritten mit starkem Winkelspiel. Aber dann punktet Carreño Busta gegen den ans Netz vorgeeilten Deutschen zu Breakball Nummer vier. Es golt der Vorhandfehler Altmaiers zum frühen Break für den Spanier.

22:20 Uhr - Altmaier - Carreño Busta - 2:6, 5:7

Satzball für Carreño Busta. Und dann fliegt der Crossball von Altmaier ins Aus. Das ist sehr schade aus Sicht von Altmaier, der im zweiten Satz alle Chancen hatte, aber in den entscheidenden Momenten überdreht hatte. 7:5 für Carreño Busta im zweiten Satz.

22:15 Uhr - Altmaier - Carreño Busta - 2:6, 5:6

Mit gutem Winkelspiel hat Altmaier seinen Gegner noch einmal über Einstand gezwungen, aber Carreño Busta bringt sein Service zum 5:5 schließlich durch. Altmaier hadert etwas wegen seiner vergebenen Chancen. Der Gegner kommt in dieser Phase auffallend oft ans Netz nach vorne, will die Ballwechsel verkürzen. Und nach gutem Return hat der Weltranglisten-17. zwei Breakchancen. Altmaiers Schläger muss das büßen. Und beim zweiten fliegt die Rückhand des Deutschen ins Aus. 6:5 für Carreño Busta.

22:01 Uhr - Altmaier - Carreño Busta - 2:6, 5:4

Altmaier schlägt zum Satzgewinn auf. Beim ersten Punkt reagiert er wieder zu überhastet und macht den Fehler am Netz. Auch mit Hilfe Carreño Bustas macht der Deutsche die Punkte zum 30:15, nach einem Doppelfehler steht es aber 30:30. Und dann folgt der nächste Doppelfehler hinterher. Breakball für den Spanier. Den wehrt Altmaier mit dem Winner am Netz ab. Er trifft anschließend den Longline nicht richtig, und sein Gegner hat wieder Breakball. Und dann verzieht Altmaier den Cross. Da hat er Carreño Busta das Spiel jetzt etwas geschenkt.

21:50 Uhr - Altmaier - Carreño Busta - 2:6, 4:2

Zwei Breakchancen für Altmaier, nachdem er einen starken Ballwechsel mit demVolley am Netz abwehrt. Und mit einem schönen Rückhand-Longline verwandelt der Deutsche zum 4:2 im zweiten Satz. Und das lag in der Luft und ist jetzt verdient.

21:46 Uhr - Altmaier - Carreño Busta - 2:6, 3:2

Während Altmaier im ersten Satz zwar nicht schlecht war, aber Carreño Busta der deutlich bessere, ist der Deutsche in Durchgang in Durchgang zwei auf Augenhöhe mit dem Spanier. Die Angriffe Altmaiers sind jetzt auch durchdachter und besser aufgebaut. Mit dem Rückhand-Longline verwandelt er zum 3:2 im zweiten Satz.

21:39 Uhr - Altmaier - Carreño Busta - 2:6, 2:1

Beide gewinnen ihr erstes Spiel im zweiten Satz relativ sicher. Auch das zweite Aufschlagspiel von Altmaier verläuft sehr souverän aus Sicht des Aufschlägers. Beim Spielball fliegt der Longline von Carreño Busta ins Aus. Altmaier wirkt jetzt auch weniger wild als zu Beginn des Matches.

21:28 Uhr - Altmaier - Carreño Busta - 2:6

Drei Satzbälle für Carreño Busta nach einem freien Punkt über den Aufschlag. Den zweiten nutzt der Spanier durch einen Longline mit schöner Länge. Verdienter Satzgewinn für Carreño Busta, der sich mit 6:2 den ersten Durchgang holt.

21:21 Uhr - Altmaier - Carreño Busta - 1:5

Es gibt hier sehr viele lange Aufschlagspiele, auch bei Aufschlag Carreño Busta, die alle über Einstand gehen. Aber in diesen engen Phasen ist es letztlich immer der Spanier, der die Punkte macht. Auch in diesem Fall. Carreño Busta erhöht auf 5:1. Wie schon erwähnt ist der Leistungsunterschied nicht so groß wie das Ergebnis aussagt, aber Carreño Busta ist einfach abgezockter.

21:14 Uhr - Altmaier - Carreño Busta - 1:4

Carreño Busta ist derjenige, der in der Anfangsphase mehr Druck macht. Man merkt Altmaier an, dass er gegenhalten will, und dem Deutschen gelingen auch einige schöne Winner. Aber der Spanier ist konsequenter. Es geht mehrmals über Einstand. Nach einem Rückhandfehler Altmaiers steht es schließlich 4:1 für Carreño Busta. Das ist etwas schade aus Sicht des Deutschen, so groß ist der Leistungsunterschied nicht.

21:01 Uhr - Altmaier - Carreño Busta - 1:2

Auch Carreño Busta muss über Einstand gehen, auch der Spanier gewinnt aber sein Service. Carreño Busta beginnt ruhiger als sein Gegner. Altmaier wirkt sehr energisch, teilweise aber auch hektisch. Nach einem Rückhandfehler des Deutschen hat sein Gegner drei Breakbälle. Und den dritten verwandelt der Spanier am Netz. 2:1 für den Favoriten. Zudem musste Altmaier schon viele Wege gehen und hoffen, dass er nicht zu viel Kraft liegenlässt.

20:50 Uhr - Altmaier - Carreño Busta - 1:0

Altmaier beginnt etwas übermotiviert. Der Deutsche nimmt einen Volley aus der Luft anstatt den Ball einmal aufkommen zu lassen und verschlägt. Er muss über Einstand gehen, nachdem er schon 40:0 geführt hatte. Mit einem Vorhandwinner aus dem Halbfeld gewinnt er aber dennoch sein Spiel zum 1:0.

18:13 Uhr - Djokovic - Khachanov - 6:4, 6:3, 6:3

Mit einem tollen Return macht Djokovic den Punkt zum 40:40. Und kurz darauf patzt Khachanov, und sein Gegner erspielt sich den ersten Matchball. Und Djokovic verwandelt den von der T-Linie zum 6:3. Der Weltranglisten-Erste wird mit einer sehr ordentlichen Leistung seiner Favoritenstellung gerecht.

18:10 Uhr - Djokovic - Khachanov - 6:4, 6:3, 5:3

Djokovic hat das nächste Break geschafft, nachdem der Longline Khachanovs im Aus landete. Es steht 4:3 für die Nummer eins der Welt. Der Serbe ist jetzt wieder besser im Rhythmus, holt mit dem Longline gegen die Laufrichtung seines Gegners zwei Spielbälle. Und den ersten nutzt er mit dem Volley zum 5:3.

Perfektes Aufschlagsspiel: Coole Siegemund holt sich Satz eins

18:02 Uhr - Djokovic - Khachanov - 6:4, 6:3, 3:3

Das ist jetzt Djokovic' schwächste Phase im Match mit ungewöhnlich vielen Fehlern. Nachdem er einen Crossschlag ins Aus setzt, hat der Weltranglisten-Erste erneut Breakball gegen sich, wehrt den aber mit einem souveränen Angriffsball ab. Mit dem Ass verwandelt er schließlich doch noch zum 3:3 im dritten Satz.

17:59 Uhr - Djokovic - Khachanov - 6:4, 6:3, 2:3

Djokovic hat Khachanov wieder etwas ins Match zurückgebracht. Der Favorit lässt jetzt etwas Druck in den Ballwechseln vermissen. Khachanov wittert zumindest seine Chance im dritten Satz, auch wenn bei weitem noch nicht alles funktioniert beim Russen. Djokovic muss wieder über Einstand gehen. Und dann patzt der Serbe beim Smash, und Khachanov hat Breakball. Den wehrt Djokovic aber mit einem cleveren Stopp ab.

17:49 Uhr - Djokovic - Khachanov - 6:4, 6:3, 2:2

Khachanov bleibt trotz des Rückstands sehr aktiv. Der Russe versucht, oft in den Ballwechseln die Initiative zu ergreifen. Allerdings macht er auch viele schnelle Fehler. Jetzt patzt allerdings Djokovic. zweimal hintereinander landet die Rückhand des Serben im Netz. Und das bedeutet Break für Khachanov zum 2:2.

17:38 Uhr - Djokovic - Khachanov - 6:4, 6:3, 1:0

Das Turnier kann aus Khachanovs Sicht jetzt sehr schnell zu Ende sein. Schon wieder hat Djokovic einen Breakball. Und dann versucht der Serbe den Stopp. Der gerät ihm zwar etwas zu hoch, aber der Russe kann daraus kein Kapital schlagen. 1:0 für Djokovic im dritten Satz.

17:31 Uhr - Djokovic - Khachanov - 6:4, 6:3

Nach einem Vorhandfehler Khachanovs hat Djokovic die Satzbälle Nummer fünf und sechs, diesmal beim eigenen Service. Und dann fliegt der Return des Russen weit ins Aus. Der Weltranglisten-Erste gewinnt auch Durchgang Nummer zwei letztlich ungefährdet.

17:27 Uhr - Djokovic - Khachanov - 6:4, 5:3

Khachanov wehrt drei Satzbälle von Djokovic ab. Der Serbe ärgert sich etwas über seine vergebenen Chancen, haut kurz mit dem Schläger aufs Netz ein. Auch Satzball Nummer vier kann der Weltranglisten-Erste nicht nutzen, patzt diesmal beim Slice. Mit einem Ass verkürzt Khachanov doch noch auf 3:5. Aber gleich kann Djokovic zum Satzgewinn ausservieren.

17:19 Uhr - Djokovic - Khachanov - 6:4, 5:2

Fast aus dem Nichts hat Djokovic zwei Breakbälle gegen sich. Beim ersten hat Khachanov nach einer nicht ganz gelungenen Stopp-Lob-Kombination von Djokovic die Chance zu verwandeln, trifft den Ball aber nicht mehr richtig. Den zweiten wehrt der Serbe ganz stark mit der Vorhand ab. Nach gutem Aufschlag verwandelt Djokovic schließlich aus dem Halbfeld zum 5:2.

17:13 Uhr - Djokovic - Khachanov - 6:4, 4:2

Khachanov agiert von der Grundlinie zu überhastet. Der Weltranglisten-16. verschlägt die Rückhand und muss wieder über Einstand gehen. Aber dem Russen gelingt doch noch der wichtige Spielgewinn. Dkokovic patzt mit der Rückhand am Netz, und es steht noch 4:2 für den Favoriten. Gefühlt ist der Leistungsunterschied im Moment dennoch sogar höher als das Zwischenergebnis im Satz.

17:02 Uhr - Djokovic - Khachanov - 6:4, 3:1

Es steht 0:30 bei Aufschlag Khachanov. Mit einem Ass verwandelt der Russe zum 15:30. Dann aber holt sich Djokovic mit der Vorhand aus der Mitte des Feldes zwei Breakchancen. Der Longline Khachanovs fliegt ins Aus, und Djokovic führt mit 3:1 im zweiten Satz.

16:41 Uhr - Djokovic - Khachanov - 6:4

Die Rückhand von Khachanov landet im Aus. Und damit hat Djokovic zwei weitere Break- und damit auch Satzbälle. Und dann folgt ein Doppelfehler des Russen. Schade aus Sicht von Khachanov, das hatte er nach dem Verlauf des Durchgangs so nicht verdient. Aber der Satz geht durchaus verdient an Djokovic.

16:37 Uhr - Djokovic - Khachanov - 5:4

Djokovic serviert zum Satzgewinn. Aber nach einem Fehler beim Crossball hat er Breakball gegen sich. Und dann folgt ein hart umkämpfter Ballwechsel, den der Serbe mit dem Volley für sich entscheidet. Djokovic patzt in der Folge beim Stoppversuch, und Khachanov hat die nächste Breakchance. Und aus dem Lauf heraus spielt Khachanov einen tollen Passierball. Djokovic kann nicht mehr reagieren, und es steht nur noch 5:4.

16:31 Uhr - Djokovic - Khachanov - 5:3

Und dann hat es Djokovic doch geschafft. Er übernimmt die Kontrolle in den Ballwechsel, baut den Punktgewinn sehr schön auf und zwingt Khachanov zum Fehler beim Longline. 5:3 für Djokovic.

16:28 Uhr - Djokovic - Khachanov - 4:3

Nach einem leichten Fehler muss Khachanov über Einstand gehen. Und dann trifft Djokovic aus dem Ballwechsel heraus einen Linienrichter an der Schläfe. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit der Situation in New York, da es im Ballwechsel passiert ist. Aber wohl sehr viele mussten an die Szene denken, denn durch das Publikum geht ein Raunen. Dennoch holt Djokovic kurz darauf den Breakball, den Djokovic aber stark aus dem Halbfeld abwehrt. Es geht mehrmals über Einstand.

16:13 Uhr - Djokovic - Khachanov - 3:3

Zwei Breakbälle für Djokovic. Beim zweiten hat er die große Chance, am Netz zu verwandeln. Aber Khachanov reagiert blitzschnell, hält den Ball im Spiel und macht den Punkt. Mit einem Vorhand-Winner in die Ecke des Feldes gleicht der Außenseiter doch noch zum 3:3 aus.

16:06 Uhr - Djokovic - Khachanov - 3:2

Djokovic macht aktuell bei eigenem Service einen sehr stabilen Eindruck. Der Serbe hat bei Aufschlag erst einen Punkt abgegeben. Nach einem Vorhdanfehler Khachanovs steht es 3:2 für Djokovic. Umso wichtiger ist aus Sicht des Russen, dass er aktuell ebenfalls seine Aufschlagspiele gewinnen konnte.

15:57 Uhr - Djokovic - Khachanov - 1:1

Djokovic gibt gleich eine Kostprobe seines Könnens mit einem wunderbaren Stoppball, den Khachanov unmöglich erreichen kann. Das ändert aber nichts daran, dass der Russe sein Aufschlagspiel gewinnt. Mit einem Service-Winner verwandelt er den Punkt zum 1:1.

15:50 Uhr - Djokovic - Khachanov

Auf dem Chatrier beginnt das Achtelfinalspiel zwischen Novak Djokovic und Karen Khachanov. Es ist das siebte Aufeinandertreffen der beiden. Fünfmal hieß der Sieger bisher Djokovic. Darunter auch beim bisher einzigen Duell auf Sand in der Davis-Cup-Endrunde 2019.

12:49 Uhr - Siegemund - Badosa - 7:5, 6:2

Mit einem Ass holt sich Siegemund drei Matchbälle. Und dann landet der Return von Badosa im Aus. Sie hat es geschafft! Schon der Achtelfinal-Einzug war ja schon ihr größter Erfolg bei einem Grand Slam Turnier. Und sie hat noch eins draufgesetzt. Jetzt geht es gegen Petra Kvitova. Da ist die Stuttgarterin sicher Außenseiterin, aber Sand ist auch nicht der stärkste Belag der Tschechin. Eine Chance besteht also sowieso.

12:46 Uhr - Siegemund - Badosa - 7:5, 5:2

Zwei weitere Breakbälle für Siegemund. Und dann erwischt die Stuttgarterin Badosa mit dem Slice auf dem falschen Fuß. Die Spanierin gerät in die Defensive und macht schließlich den Fehler. 5:2 für Siegemund, die gleich zu ihrem ersten Einzug in ein Grand-Slam-Viertelfinale aufschlägt.

12:43 Uhr - Siegemund - Badosa - 7:5, 4:2

Aber solange Siegemund ihre Aufschlagspiele gewinnt, ist ja aus Sicht der Deutschen alles in Ordnung. Und das gelingt ihr ein weiteres Mal sehr souverän. Nach einem Fehler Badoas beim Vorhand-Crossball steht es 4:2 für Siegemund im zweiten Satz.

12:40 Uhr - Siegemund - Badosa - 7:5, 3:2

Siegemund ist im zweiten Satz bisher die deutlich bessere Spielerin, aber sie macht zu wenig aus ihren Chancen. Erneut kann sie vier Breakbälle nicht nutzen. Weiterhin hat sie ein Break Vorsprung und führt 3:2. Aber der Satz ist noch offen, obwohl die Deutsche hier auch schon 5:0 führen könnte. Das kann sich auch noch rächen.

12:25 Uhr - Siegemund - Badosa - 7:5, 2:1

Badosa gewinnt ihr Aufschlagspiel zum 1:2 und hält sich im Satz. Die Spanierin nimmt ein Medical Timeout. Über der Anlage drohen dunkle Wolken am Himmel. die eine oder andere Regenunterbrechung heute ist hier also durchaus möglich.

12:21 Uhr - Siegemund - Badosa - 7:5, 2:0

Siegemund agiert in der Defensive ganz stark, bekommt jetzt viele Angriffsschläge von Badosa zurück und spielt dabei variantenreich. Nach 40:0 bei Aufschlag Badosa muss die Spanierin über Einstand gehen. Ihren ersten Breakball vergibt Siegemund allerdings mit einem Fehler beim Return. Nach einem Rückhandfehler Badosas hat Siegemund die nächste Chance. Und diesmal versucht es die Spanierin erfolgreich mit dem Stopp. Wieder Einstand.

12:14 Uhr - Siegemund - Badosa - 7:5, 2:0

Siegemund hat Badosa zu Beginn des zweiten Satzes gebreakt. Aber dann gerät ihr Angriffsschlag zu kurz, und die Spanierin erspielt sich aus dem Halbfeld die Chance zum Rebreak. Den wehrt Siegemund nach mutigem zweiten Aufschlag mit dem Crossball ab. Mit einem weiteren Stopp bringt sie schließlich ihr Service zum 2:0 doch noch durch.

Der Tag in Paris: Zverev diskutiert und verliert

12:02 Uhr - Siegemund - Badosa - 7:5

Siegemund serviert zum Satzgewinn. Und das macht sie jetzt sehr souverän. Die Deutsche hat die Zahl ihrer unerzwungenen Fehler bei Satzende stark zurückgeschraubt, dafür sind sie bei Badosa angestiegen. Und beim ersten Satzball für Siegemund schlägt die Spanierin den Return ins Netz. 7:5 für Siegemund in Satz eins!

11:59 Uhr - Siegemund - Badosa - 6:5

Der Rückhand-Longline von Badosa fliegt ins Aus. Damit hat Siegemund einen weiteren Breakball. Und dann verteidigt die Deutsche gegen die Angriffsbälle der Spanierin ganz stark. Und schließlich überzieht Badosa mit der Vorhand und muss das Service abgeben.

11:57 Uhr - Siegemund - Badosa - 5:5

Siegemund holt sich ohne Schwierigkeiten den Spielgewinn zum 5:5. Zwei weitere Male hatte die Stuttgarterin erfolgreich den Stopp eingesetzt. Der ist bisher eindeutig ihre stärkste Waffe in diesem Match. Ansonsten hat in den Ballwechseln Badosa die Oberhand. Aber Siegemunds Kampfgeist ist belohnt worden.

11:51 Uhr - Siegemund - Badosa - 4:5

Badosa schlägt zum Satzgewinn auf. Siegemund hat hier ihre Chancen, macht aber zu viele Fehler. Badosa hilt aber aus Sicht der Deutschen etwas mit, und mit dem Vorhand-Crossball holt Siegemund sich die Chance zum Rebreak, die sie aber mit einem Vorhandfehler vergibt. Durch einen schön herausgespielten Punktgewinn aus dem Halbfeld holt sich Siegemund die nächste Breakchance. Und die verwandelt sie am Netz. Noch 4:5.

11:48 Uhr - Siegemund - Badosa - 3:5

Siegemund wird zu kurz im Ballwechsel, und Badosa verwandelt von der T-Linie mühelos zum 0:30 bei Aufschlag Siegemund. Und dann versucht es Siegemund mit dem Stopp, der ihr aber misslingt. Der Ball landet im Netz. Es folgt der Vorhandfehler der Deutschen zum 5:3 für die Spanierin im ersten Satz.

11:41 Uhr - Siegemund - Badosa - 3:3

Siegemund setzt immer wieder erfolgreich den Stopp ein. Die ansonsten etwas bessere Badosa hat dagegen noch kein Mittel gefunden. Nach einem weiteren Stopp Siegemunds holt sie sich den Spielball, den sie mit einem schönen Angriffsball über die Vorhand verwandelt.

11:38 Uhr - Siegemund - Badosa - 2:3

Badosa ist trotz des ausgeglichenen Spielstands die etwas sicherere Spielerin. Die Grundschläge kommen bei der Spanierin sehr solide, und sie macht darüber Druck. Siegemund ist jetzt zu fehlerhaft. Sie verschlägt die Rückhand cross und hat zwei weitere Breakbälle gegen sich. Den ersten wehrt sie nach schönem Angriff mit dem Volley ab. Den zweiten mit einem Vorhand-Winner.

Spuck-Eklat: Mahut beschimpft Referee und lässt Supervisor kommen

11:30 Uhr - Siegemund - Badosa - 2:2

Siegemund verschlägt den Volley aus dem Halbfeld. Es steht 0:30 bei Aufschlag der Deutschen. Kurz darauf folgt der nächste schnelle Fehler, und Badosa hat drei Chancen zum Rebreak. Die erste nutzt die Spanierin dank eines starken Rückhand-Longlines. Damit alles wieder ausgeglichen im ersten Satz.

11:25 Uhr - Siegemund - Badosa - 2:1

Siegemund gewinnt ihr Aufschlagspiel zum 1:1 doch noch. Mit einem cleveren Stopp macht sie anschließend den Punkt zum 40:40 bei AUfschlag Badosa. Anschließend patzt die Spanierin aus dem Halbfeld und Siegemund hat Breakball. Den wehrt Badosa aber mit einem guten Angriffsschlag ab, mit dem Sie Siegemund zum Fehler zwingt. Am Netz holt sich die Deutsche Breakchance Nummer zwei. Und den kann sie mit dem Crossball verwandeln. 2:1 für Siegemund.

11:18 Uhr - Siegemund - Badosa - 0:1

Der Rückhand-Crossball von Siegemund landet im Aus. Breakball für Badosa, den Siegemund allerdings mit einem ganz starken Stopp abwehrt. Es folgt ein Doppelfehler Siegemunds zum nächsten Breakball. Anschließend patzt Badosa aber beim Return. Die Spanierin weiß übrigens, wie es ist, in Roland-Garros zu seigen. 2015 gewann sie das Juniorinnenturnier.

11:10 Uhr - Siegemund - Badosa - 0:1

Das Match beginnt mit Aufschlag Badosa. Laut Weltranglisten-Position ist Siegemund die leichte Favoritin, aber ich denke, dass Badosa eine sehr knifflige Aufgabe geben wird. Die Spanierin hat im Turnierverlauf einen sehr guten Eindruck hinterlassen, vor allem beim Aufschlag. Es dürfte nicht leicht werden, sie zu breaken.

10:55 Uhr - Siegemund - Badosa

Gleich zu Beginn wird es ernst für Laura Siegemund, die auf dem Court Simonne Mathieu gegen Paula Badosa um den Einzug ins Viertelfinale kämpft. Sowohl für die Deutsche als auch die Spanierin, beide ungesetzt, ist es die große Chance auf das erste Viertelfinale bei einem Grand Slam Turnier. Beide treffen heute zum ersten Mal aufeinander.

10:45 Uhr - Herzlich willkommen zum Liveticker der French Open

Vom 27. September bis 11. Oktober geht nun auch das letzte von in diesem Jahr nur drei Grand-Slam-Turnieren über die Bühne - der Sandplatz-Klassiker von Roland Garros in Paris. Eurosport.de ist täglich hier im Liveticker mit von der Partie. Heute begleitet Euch Sebastian Würz durch den Tag.

