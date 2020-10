Am Samstag werden die restlichen Achtelfinalisten bei den French Open 2020 in Paris gesucht. In Roland-Garros herrscht wieder Hochbetrieb.

Daniel Altmaier gewann zum Auftakt überraschend deutlich in drei Sätzen gegen den Weltranglisten-Achten Matteo Berrettini aus Italien.

Aus deutscher Sicht darf sich auch Laura Siegemund den Sprung in die nächste Runde freuen. Kevin Krawietz und Andreas Mies feierten im Doppel den Einzug ins Viertelfinale.

Zudem gelang auch Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas und Petra Kvitova der Einzug ins Achtelfinale.

French Open 2020 - Top-Spiele am Samstag:

Daniel Altmaier (GER ) - Matteo Berrettini (ITA) 6:2, 7:6 (7:5), 6:4 | Spielbericht

) - Matteo Berrettini (ITA) 6:2, 7:6 (7:5), 6:4 | Spielbericht Kevin Krawietz (GER/8)/Andreas Mies (GER/8) - Benjamin Bonzi (FRA)/Antoine Hoang (FRA) 6:4, 1:6, 7:6 (7:5) | Spielbericht

- Benjamin Bonzi (FRA)/Antoine Hoang (FRA) 6:4, 1:6, 7:6 (7:5) | Spielbericht Stefanos Tsitsipas (GRE/5) - Aljaz Bedene (SLO) 6:1, 6:2, 3:1 aufg. | Zum Spielbericht

Laura Siegemund (GER) - Petra Martic (CRO) 6:7 (5:7), 6:3, 6:0 | Spielbericht

- Petra Martic (CRO) 6:7 (5:7), 6:3, 6:0 | Spielbericht Novak Djokovic (SRB/1) - Daniel Galan (COL) 6:0, 6:3, 6:2 | Zum Spielbericht

French Open 2020 im Liveticker:

20:37 Uhr - Auf Wiedersehen

Ich verabschiede mich damit für heute von den French Open. Das Match zwischen Garbiñe Muguruza und Danielle Collins wurde auf den Chatrier verlegt und könnt Ihr noch bei Eurosport bei Joyn+ sehen. Morgen geht es hier wie gewohnt um 11:00 Uhr weiter, dann unter anderem mit Rafael Nadal, Alexander Zverev und Dominic Thiem.

20:35 Uhr - Djokovic - Galan - 6:0, 6:3, 6:2

Djokovic verwandelt die Rückhand aus dem Halbfeld und holt sich zwei Matchbälle. Und dann landet der Überkopfball von Galan im Netz. Ohne Schwierigkeiten erreicht Djokovic das Achtelfinale. Hier wartet der Russe Karen Khachanov auf den Serben. Das dürfte dann schon ein etwas größerer Prüfstein werden.

20:30 Uhr - Djokovic - Galan - 6:0, 6:3, 5:2

Djokovic hat eigentlich die große Chance, am Netz zu verwandeln. Aber der Smash ist nicht platziert genug, und Galan kommt in den Ballwechsel zurück. Der Kolumbianer holt sich den Breakball, den Djokovic aber mit einem Stopp abwehrt. Bei Spielball für den Serben verschlägt Galan die Vorhand. 5:2 für Djokovic.

20:24 Uhr - Djokovic - Galan - 6:0, 6:3, 4:2

Djokovic packt den Winner von der T-Linie aus und holt sich wieder eine Breakchance. Aber Galan antwortet mit einem guten Aufschlag, der dem Serben keine Chance lässt. Der Stopp des Serben gerät anschließend zu lange, und Galan hat keine Mühe, mit dem Passierball zu verwandeln. Spielball Galan, den Djokovic aber mit sehr übersichtlichem Spiel am Netz abwehrt. Der Kolumbianer bringt sein Service zum 2:4 aber doch noch durch.

20:14 Uhr - Djokovic - Galan - 6:0, 6:3, 3:1

Galan hält hier ordentlich gegen, aber es ist im Moment schwer vorstellbar, wie der Kolumbianer im dritten Satz noch ein Break gegen Djokovic schaffen will. Mit einem Rückhand-Winner genau auf die Linie zwingt Djokovic seinen Gegner erneut über Einstand. Mit einem Ass über den zweiten Aufschlag holt sich Galan aber doch noch den Spielgewinn zum 3:1.

20:00 Uhr - Djokovic - Galan - 6:0, 6:3, 1:0

Der Vorhand-Crossball von Djokovic endet im Netz. Zwei Breakbälle für Galan. Den ersten wehrt Djokovic mit einem guten Aufschlag ab. Beim zweiten hat Galan eigentlich die Chance zum Winner aus dem Halbfeld, zieht aber nicht durch, und sein Gegner kontert stark. Mit einem Rückhand-Winner verwandelt der Serbe doch noch den Spielball zum 1:0.

19:55 Uhr - Djokovic - Galan - 6:0, 6:3

Zwei Satzbälle für Novak Djokovic. Und gleich den ersten nutzt der Favorit mit einem starken Winner die Linie entlang. Mit 6:3 im zweiten Satz hat der Sieger von Melbourne weiter Kurs auf das Achtelfinale eingeschlagen.

19:52 Uhr - Djokovic - Galan - 6:0, 5:3

Djokovic sucht die schnellen Punktgewinne. Der Serbe scheint seinen Spieltag möglichst flott beenden zu wollen. Im Moment spielt er aber etwas zu überhastet und macht einige unerzwungene Fehler. Dennoch bringt der Weltranglisten-Erste auch sein Spiel zum 5:3 sicher durch und bleibt auf Kurs 2:0-Satzführung.

19:44 Uhr - Djokovic - Galan - 6:0, 4:2

Galan findet jetzt etwas besser ins Match. Das sorgt für einige sehenswerte Ballwechsel. Mit einem gelungenen Stopp macht der Kolumbianer den Punkt zum 0:30 aus Sicht von Aufschläger Djokovic. Aber der Favorit erhöht sofort wieder den Gang, macht mehrere freie Punkte in Serie und bringt das Spiel zum 4:2 durch.

19:35 Uhr - Djokovic - Galan - 6:0, 3:2

Das Match kann fortgesetzt werden. Djokovic holt sich die nächste Breakchance, setzt den Stoppversuch aber ins Netz. Anschließend überzieht er mit der Vorhand, und sein Gegner hat Spielball. Den wehrt Djokovic aber mit einem fantastischen Return ab. Es geht mehrmals über Einstand. Galan gewinnt aber schließlich doch noch sein Service zum 2:3.

19:23 Uhr - Djokovic - Galan - 6:0, 2:1

Es wurde übrigens die Plane auf der Hälfte des Platzes aufgezogen, damit die Seite nicht zuviel Regen abbekommt, bis das Dach völlig geschlossen ist. Es wird also einen Moment dauern, bis das Match hier fortgesetzt werden kann. Die Partie zwischen Garbiñe Muguruza und Danielle Collins auf dem Suzanne Lenglen wurde abgebrochen.

19:17 Uhr - Djokovic - Galan - 6:0, 2:0

Das Dach wird inzwischen geschlossen. Und das ist auch verständlich, denn der Regen ist nun schon relativ stark. Das Match wird fortgesetzt, während das Dach langsam zugeht. Das sorgt für kuriose Szenen, als Djokovic schon im Trockenen steht, während Galan den gesamten Regen abbekommt. Der Kolumbianer beschwert sich, dass es zu rutschig wird und bietet um die Pause. Aber die wird abgelehnt. Daraufhin geht Djokovic auf die andere Seite, testet das Feld und bricht ab.

19:06 Uhr - Djokovic - Galan - 6:0, 2:0

Djokovic scheint sich durch die Diskussionen etwas aus dem Rhythmus gebracht haben. Der Weltranglisten-Erste serviert zwei Doppelfehler hintereinander und schenkt seinem Gegner quasi aus dem Nichts einen Breakball. Aber er findet sofort in den Rhythmus zurück und verwandelt mit einem Stopp schließlich doch noch den Spielball zum 2:0.

19:00 Uhr - Djokovic - Galan - 6:0, 1:0

Gleich zu Beginn des zweiten Satzes hat Djokovic zwei weitere Breakchancen. Und dann springt der Ball nach einer Rückhand Galans hoch von der Netzkante ins Halbfeld von Djokovic. Der Serbe hat keine Mühe, zu verwandeln. Das Einzige, was ihn im Moment stört, ist dass das Dach noch nicht geschlossen wurde. Denn es hat zu regnen begonnen, und der Weltranglisten-Erste hatte Diskussionen mit dem Schiedsrichter, weil es mit offenem Dach weitergeht.

18:52 Uhr - Djokovic - Galan - 6:0

Das ist eine ganz souveräne Vorstellung von Djokovic im ersten Satz. Der Serbe hat sich bereits zwei Satzbälle erspielt und verwandelt gleich den ersten mit der Rückhand aus den Halbfeld. 6:0 in Satz eins also für den Weltranglisten-Ersten gegen den bisher überforderten Qualifikanten.

18:46 Uhr - Kvitova - Fernandez - 7:5, 6:3

Mit einem ganz starken Winner die Linie entlang holt sich Kvitova den ersten Matchball. Und den nutzt sie mit einem schönen Punktgewinn mit dem Crossball. Trotz des Fehlstarts insgesamt verdient erreicht die zweimalige Wimbledonsiegerin das Achtelfinale.

18:40 Uhr - Djokovic - Galan - 3:0

Es ist ein Auftakt nach Maß für Djokovic. Obwohl der Sieger von Melbourne mit seinem Auftritt noch nicht völlig zufrieden ist und den einen oder anderen schnellen Fehler einbaut, hat er seinen Gegner bisher im Griff. Der Serbe hat Galan bereits zweimal den Aufschlag abnehmen können und liegt mit 3:0 in Führung.

18:28 Uhr - Djokovic - Galan

Auf dem Philippe Chatrier beginnt soeben das Drittrundenmatch von Novak Djokovic. Der Weltranglisten-Erste bekommt es zum ersten Mal in seiner Karriere mit Daniel Galan aus Kolumbien zu tun und geht als klarer Favorit in die Partie.

18:14 Uhr - Siegemund - Martic - 6:7, 6:3, 6:0

Zwei Matchbälle für Laura Siegemund. Und mit dem Rückhand-Crossball macht sie den Sack zu. Zum ersten Mal in ihrer Karriere erreicht Siegemund das Achtelfinale eines Grand Slam Turniers. Und das war eine sehr gute Leistung. Ihre einzige Schwäche war der Aufschlag in Satz eins, aber auch das hatte sie abgestellt. In Satz drei war die Deutsche nahezu fehlerfrei.

18:10 Uhr - Siegemund - Martic - 6:7, 6:3, 5:0

Bei Siegemund kommt jetzt zur guten Leistung auch das nötige Glück hinzu. Der Longline aus der Defensive touchiert noch die Linie. Und der Punkt ist gleichbedeutend mit dem Spielgewinn für die Deutsche zum 5:0. Das sieht weiter richtig gut aus.

18:06 Uhr - Siegemund - Martic - 6:7, 6:3, 4:0

Mit einem wunderbaren Stoppball erwischt Siegemund Martic auf dem falschen Fuß und punktet zum nächsten Breakball. Und den nutzt die Deutsche mit einem Lob genau in die Ecke des Feldes. 4:0 für Siegemund im dritten Satz. Das sieht jetzt richtig gut aus. Aber auf dem Suzanne Lenglen haben wir auch gerade gesehen, wie schnell es in die andere Richtung gehen kann.

18:01 Uhr - Kvitova - Fernandez - 7:5

Kvitova hat es tatsächlich geschafft, den Satz zu drehen. Bei Satzball für die Tschechin verwandelt sie mit dem Winner gegen die Laufrichtung für Fernandet. 7:5 für die zweimalige Wimbledonsiegerin im ersten Durchgang, und das nach 1:5-Rückstand. Für Fernandez ist das natürlich auch eine ganz bittere Erfahrung.

17:55 Uhr - Siegemund - Martic - 6:7, 6:3, 2:0

Siegemund bleibt am Ball, macht Druck und erzwingt die Fehler von Martic. Aus einem 40:0 bei Aufschlag der Kroatin wird Breakball für die Deutsche. Und dann verschlägt Martic die Vorhand. Wie auch in den ersten beiden Sätzen holt sich Siegemund auch in Durchgang drei das frühe Break und führt mit 2:0.

17:45 Uhr - Siegemund - Martic - 6:7, 6:3

Der Rückhand-Longline von Martic segelt ins Aus. Drei Satzbälle für Siegemund. Und dann verzieht die Kroatin die Vorhand. Zu null gibt Martic ihr Aufschlagspiel ab und beschert Siegemund damit den Satzausgleich. In der Endphase des Durchgangs war die Deutsche auch die deutlich stärkere Spielerin und hat nahezu fehlerfrei agiert.

17:40 Uhr - Kvitova - Fernandez - 4:5

Das wird noch einmal eine Zitterpartie für Fernandez im ersten Satz. Die bereits mit 5:1 führende Kanadierin hat nicht nur ein Break kassiert, sondern muss nun noch einmal mehrmals über Einstand gehen. Mit dem Rückhand-Longline holt sich Kvitova den Breakball. Und den verwandelt sie mit einem starken Return. Alles wieder offen in Satz eins!

17:32 Uhr - Siegemund - Martic - 6:7, 3:2

Siegemund verteilt die Bälle jetzt schön und jagt Martic über den Ball. Mit dem Winner aus dem Halbfeld holt sich die Deutsche den Breakball. Und dann verzieht Martic den Vorhand-Angriffsschlag am Netz. 3:2 für Siegemund im zweiten Satz.

17:25 Uhr - Kvitova - Fernandez - 1:5

Auf dem Suzanne Lenglen bahnt sich eine zumindest kleine Überraschung an. Petra Kvitova findet gegen die junge Kanadierin Leylah Fernandez gar nicht ins Match und liegt mit 1:5 im Rückstand. Fernandez schlägt zum Satzgewinn auf. Mit einem Vorhand-Winner aus dem Halbfeld holt sie sich ihren ersten Satzball. Den wehrt Kvitova mit einem guten Stopp ab.

17:08 Uhr - Siegemund - Martic - 6:7

Mit einem guten Aufschlag bringt Martic ihre Gegnerin in die Defensive. Am Netz hat sie dann keine Mühe, zum Satzball zu verwandeln. Es folgt Siegemunds achter Doppelfehler im Match. Mit 7:5 im Tiebreak holt sich Martic den ersten Satz. Das war leider aus Sicht von Siegemund sinnbildlich für den Satz. In den Ballwechseln ist sie hier mindestens auf Augenhöhe mit Martic. Aber der Aufschlag bereitet ihr große Probleme.

17:02 Uhr - Siegemund - Martic - 6:6

Siegemund überzieht mit der Vorhand aus dem Halbfeld und kassiert ein Minibreak. 3:2 für Martic. Aber anschließend macht sie über einen guten Return Druck und holt sich das Minibreak zurück. 3:3 beim Seitenwechsel.

16:57 Uhr - Siegemund - Martic - 6:6

Siegemund hatte das Medical Timeout genommen und wurde am Rücken behandelt. Jetzt kann es weitergehen. Martic serviert zum Satzgewinn. Siegemund macht das in den Ballwechseln sehr gut. Man merkt ihr kein Handicap an. Aber das größte Problem war halt heute auch der Aufschlag bislang, und das könnte schon mit den Rückenproblemen zusammenhängen. Drei Breakbälle für Siegemund, nachdem sie einen Ball stark erlaufen hat. Und mit dem Longline verwandelt sie zum 6:6.

16:45 Uhr - Siegemund - Martic - 5:6

Mit einem ganz starken Rückhand-Angriffsball am Netz erspielt sich Martic den Punkt zum 0:30 bei Aufschlag Siegemund. Und dann folgt der Doppelfehler der Deutschen. Drei Breakchancen für die Kroatin. Und dann serviert Siegemund gleich den nächsten Doppelfehler hinterher. Sie redet mit dem Schiedsrichter und lässt anscheinend den Physiotherapeuten rufen.

16:42 Uhr - Siegemund - Martic - 5:5

Martic schlägt gegen den Satzverlust auf. Siegemund hat hier einige Chancen nach guten Returns, kann diese aber nicht nutzen. Nachdem der Slice der Deutschen im Aus landet, steht es 5:5 im ersten Satz. Und das spiegelt auch den bisherigen sehr ausgeglichenen Matchverlauf wieder.

16:30 Uhr - Siegemund - Martic - 4:3

Siegemund hat nun ebenfalls ein Break kassiert. Das lag bei den Aufschlagproblemen der Deutschen heute auch etwas in der Luft. Allerdings lässt sie sich dadurch nicht aus dem Rhythmus bringen sondern bleibt in den Ballwechseln offensiv. Sie spielt viele schöne Vorhandwinner heraus und bringt ihr nächstes Spiel zum 4:3 durch.

16:20 Uhr - Tsitsipas - Bedene - 6:1, 6:2, 3:1

Es sah ja ohnehin nach einer klaren Angelegenheit für Stefanos Tsitsipas aus. Aber jetzt ging es noch schneller als gedacht. Aljaz Bedene muss beim Stand von 1:3 aus seiner Sicht im dritten Satz leider aufgeben. Es sieht so aus, als habe seine Fußverletzung, die er sich im ersten Satz zuzog, hier nichts mehr zugelassen. Schade für den Slowenen.

16:13 Uhr - Siegemund - Martic - 3:0

Die große Schwierigkeit bei Siegemund heute bisher ist der Aufschlag. Wie schon im Match gegen Julia Görges serviert die Deutsche überdurchschnittlich viele Doppelfehler. Vielleicht hängt das auch mit ihren Rückenproblemen zusammen. Aber in den Ballwechseln ist sie komplett auf der Höhe. Vor allem der Longline kommt sehr gut. 3:0 für Siegemund.

16:05 Uhr - Siegemund - Martic - 2:0

Mit einer sehr schönen Vorhand die Linie entlang hat Siegemund zwei Breakbälle. Beim ersten lässt sie sich in die Defensive drängen und macht schließlich den Fehler. Aber dann verwandelt sie mit einem für ihre Gegnerin unerreichbaren Stopp. 2:0 für Siegemund.

15:58 Uhr - Tsitsipas - Bedene - 6:1, 6:2

Tsitsipas hat weiter das Eiltempo eingeschlagen. Der Grieche hat auch im zweiten Satz schon drei Satzbälle. Und dann verwandelt er mit dem Ass zum verdienten 6:2. Hier sieht es sehr gut aus für die Nummer fünf der Setzliste.

15:56 Uhr - Siegemund - Martic - 1:0

Auf Platz sieben beginnt das Match zwischen Petra Martic und Laura Siegemund. Siegemund serviert zum Auftakt und muss mehrmals über Einstand gehen. Bei der Deutschen, die ihr Doppel gestern ja mit Rückenproblemen abbrechen musste, wechseln sich schöne Winner mit schnellen Fehlern ab. Nach einem Rückhandfehler von Martic heißt es dann aber doch 1:0 für Siegemund.

15:41 Uhr - Tsitsipas - Bedene - 6:1, 2:1

Erneut hat Tsitsipas Breakball. Und dann werden die Angriffsschläge von Bedene immer kürzer. Tsitsipas nutzt das aus und verwandelt mit einem starken Vorhand-Crossball aus dem Halbfeld. Break zum 2:1 für den überlegenen Griechen im zweiten Satz.

15:29 Uhr - Tsitsipas - Bedene - 6:1

Auf dem Chatrier ist der erste Durchgang zu Ende gegangen. Durch einen Vorhandfehler von Bedene macht Tsitsipas den entscheidenden Punkt zum 6:1. Bedene ist allerdings im Verlauf des Satzes weggerutscht und musste schon zweimal am Sprunggelenk behandelt werden. Einmal bei 0:5 aus Sicht des Slowenen und einmal nach Satzende.

15:21 Uhr - Krawietz/Mies - Bonzi/Hoang - 6:4, 1:6, 7:6

Mies verwandelt den Volley zum Minibreak und 6:5. Und das ist gleichbedeutend mit Matchball. Und dann bringt Krawietz die Franzosen mit einem guten Aufschlag in die Defensive, und Mies macht am Netz den Sack zu. Die Sieger von 2019 stehen erneut im Viertelfinale.

15:21 Uhr - Krawietz/Mies - Bonzi/Hoang - 6:4, 1:6, 6:6

Der Auftakt in den Tiebreak verläuft sehr ausgeglichen. Alle bringen ihre jeweiligen Aufschläge durch. Es steht 3:3 beim Seitenwechsel nach einem Fehler von Mies beim Volley.

15:18 Uhr - Krawietz/Mies - Bonzi/Hoang - 6:4, 1:6, 6:6

Hoang serviert gegen den Matchverlust. Nach einem Fehler von Krawietz beim Return steht es 30:30. Und dann folgt ein sehr guter zweiter Aufschlag von Hoang, und mit dem Crossball holt er sich den Spielball. Bonzi verwandelt mit dem Volley zum 6:6. Es geht in den Tiebreak, der hier im Doppel im Gegensatz zum Einzel auch im Entscheidungssatz gespielt wird.

15:18 Uhr - Krawietz/Mies - Bonzi/Hoang - 6:4, 1:6, 6:6

Hoang serviert gegen den Matchverlust. Nach einem Fehler von Krawietz beim Return steht es 30:30. Und dann folgt ein sehr guter zweiter Aufschlag von Hoang, und mit dem Crossball holt er sich den Spielball. Bonzi verwandelt mit dem Volley zum 6:6. Es geht in den Tiebreak, der hier im Doppel im Gegensatz zum Einzel auch im Entscheidungssatz gespielt wird.

15:11 Uhr - Tsitsipas - Bedene - 4:0

Auf dem Suzanne Lenglen läuft inzwischen die Partie zwischen Stefanos Tsitsipas und Aljaz Bedene. Der grieche hat einen Blitzstart erwischt und führt 4:0 im ersten Satz.

15:09 Uhr - Krawietz/Mies - Bonzi/Hoang - 6:4, 1:6, 5:5

Ganz starker Rückhand-Lob von Bonzi aus der Defensive zu Matchball Nummer drei. Aber Krawietz returniert ganz stark, und Mies punktet mit dem Volley zu nächsten Einstand. Hoang verschlägt anschließend den Netzangriff, und die Deutschen haben Breakball. Und dann setzt Hoang den Volley ins Netz zum 5:5.

15:07 Uhr - Krawietz/Mies - Bonzi/Hoang - 6:4, 1:6, 4:5

Bonzi serviert zwei Doppelfehler in Serie. 15:30 bei Aufschlag des Franzosen. Aber mit einem tollen Rückhand-Cross macht er den Punkt zum 30:30. Der Volley von Mies landet im Aus, und Bonzi/Hoang haben Matchball. Aber Krawietz wehrt den mit viel Einsatz und dem Winner am Netz ab. Es folgt der Service-Winner von Bonzi zu Matchball Nummer zwei. Aber Mies punktet mit dem Volley zum erneuten Einstand.

15:02 Uhr - Krawietz/Mies - Bonzi/Hoang - 6:4, 1:6, 4:5

Der Volley von Mies fliegt ins Aus. 0:30 bei Aufschlag Krawietz. Und dann verwandelt Bonzi am Netz mit dem Smash. Drei Breakchancen für die Franzosen. Und dann bleibt der Volley von Mies an der Netzkante hängen. 5:4 für Bonzi und Hoang. Krawietz/Mies brauchen nun ein Break, sonst ist das Turnier für die Sieger von 2019 beendet.

14:58 Uhr - Kenin - Bara - 6:2, 6:0

Sofia Kenin macht den Einzug in die vierte Runde klar. Mit einem Rückhand-Winner die Linie entlang verwandelt die US-Amerikanerin den Matchball gegen Irina Para zum 6:2 und 6:0.

14:52 Uhr - Krawietz/Mies - Bonzi/Hoang - 6:4, 1:6, 4:3

Sehr mutiger und guter Volley von Hoang durch die Mitte des Feldes. 15:30 bei Aufschlag Mies. Der Deutsche punktet mit guten Service zum 30:30, aber dann verwandelt Bonzi mit dem Return zum Breakball. Und der nächste Winner durch den Return folgt direkt hinterher. Nur noch 4:3 für die Deutschen im dritten Satz.

14:45 Uhr - Krawietz/Mies - Bonzi/Hoang - 6:4, 1:6, 2:0

Nach einem Return vor die Füße von Krawietz steht es 30:30 bei Aufschlag Krawietz. Mies passt am Netz auf und beschert dem deutschen Doppel den Spielball zum 4:1. Und dann landet der Crossball von Hoang ganz knapp im Aus. 4:1 für die Titelverteidiger im dritten Satz.

14:38 Uhr - Bautista Agut - Carreño Busta - 4:6, 3:6, 7:5, 4:6

Der Achtelfinalgegner von Daniel Altmaier steht fest. Pablo Carreño Busta setzt sich im spanischen Duell auf dem Suzanne Lenglen in vier Sätzen mit 6:4, 6:3, 5:7 und 6:4 gegen seinen Landsmann Roberto Bautista Agut durch.

14:35 Uhr - Krawietz/Mies - Bonzi/Hoang - 6:4, 1:6, 2:0

Der Lob von Bonzi segelt ins Aus. Breakball für Krawietz und Mies. Aber Bonzi wehrt diesen mit einem ganz starken Aufschlag ab. Es folgt der Patzer von Hoang beim Volley zum nächsten Breakball. Und diesmal behält Krawietz viel Übersicht und macht den Punkt zum 2:0 für die Deutschen.

14:23 Uhr - Krawietz/Mies - Bonzi/Hoang - 6:4, 1:6

Kevin Krawietz und Andreas Mies kassieren den Satzausgleich. Bei Satzball für die Franzosen fliegt der Crossball von Krawietz deutlich ins Aus. Damit alles wieder offen auf Platz Nummer elf. Hoang und Bonzi präsentieren sich hier hoch motiviert und sind im zweiten Satz dafür belohnt worden.

14:20 Uhr - Kenin - Bara - 6:2

Auf dem Chatrier serviert Sofia Kenin soeben zum Satzgewinn. Und bei Satzball für die US-Amerikanerin fliegt der Longline von Irina Bara ins Aus. 6:2 für die Favoritin im ersten Satz.

14:15 Uhr - Krawietz/Mies - Bonzi/Hoang - 6:4, 1:4

Bonzi und Hoang spielen weiter mutig auf und werden dafür belohnt. Die beiden Franzosen konnten Mies das Service abnehmen und führen inzwischen mit 4:1 im zweiten Satz. Ein dritter Durchgang rückt näher, aber die Titelverteidiger liegen nur mit einem Break im Rückstand. Es ist also noch nichts entschieden.

13:59 Uhr - Bautista Agut - Carreño Busta - 4:6, 3:6, 7:5

Auf dem Suzanne Lenglen geht es in die Verlängerung. Roberto Bautista Agut gewinnt den dritten Satz gegen seinen Landsmann mit 7:5.

13:52 Uhr - Krawietz/Mies - Bonzi/Hoang - 6:4

Bei Aufschlag Krawietz hat das deutsche Doppel drei Satzbälle. Und beim zweiten verwandelt Mies dem Rückhand-Volley am Netz zum 6:4 für die Titelverteidiger. Es ist ein insgesamt bisher sehr solider Auftritt von Krawietz und Mies gegen zwei stark kämpfende Franzosen.

13:39 Uhr - Krawietz/Mies - Bonzi/Hoang - 4:3

Krawietz/Mies ist es erneut gelungen, ihren Gegnern das Service abzunehmen. Die beiden Deutschen führen mit 4:3 im ersten Satz.

13:26 Uhr - Altmaier - Berrettini - 6:2, 7:6, 6:4

Was wirklich beeindruckend war, war die Konstanz Altmaiers auch in den engen Phasen in Satz zwei und drei. Berrettini hat heute über weite Strecken im Match und besonders im dritten Satz auch nicht sehr gut gespielt und viele Fehler geschlagen. Aber Altmaier hat sein Spiel konsequent durchgezogen und wird belohnt.

13:24 Uhr - Altmaier - Berrettini - 6:2, 7:6, 6:4

Aber Berrettini gibt sich nicht geschlagen, gewinnt sein Aufschlagspiel ebenfalls sehr sicher und zwingt Altmaier damit dazu, selbst zum Match ausservieren zu müssen. Nach einem Vorhandfehler Berrettinis steht es 30:15 für Altmaier. Der Deutsche hat dann die große Chance aus dem Halbfeld zum 40:15, verschlägt aber. 30:30. Berrettini riskiert beim Return alles, aber der Ball fliegt ins Aus. Matchball für Altmaier! Und dann verschlägt sein Gegner den Crossball. Daniel Altmaier erreicht bei seinem ersten Grand Slam Turnier gleich das Achtelfinale!

13:18 Uhr - Altmaier - Berrettini - 6:2, 7:6, 5:3

Die erste Achtelfinalteilnahme von Daniel Altmaier bei einem Grand Slam Turnier rückt in greifbare Nähe. Der Deutsche bringt sein Spiel zum 5:3 sicher durch. Der Italiener agiert jetzt auch wieder sehr fehlerhaft, macht seinem Gegner einige Geschenke. Aber den Spielball verwandelt Altmaier mit einem Ass.

13:11 Uhr - Krawietz/Mies - Bonzi/Hoang - 1:1

Auf Platz elf hat das Achtelfinale im Doppel mit Kevin Krawietz und Andreas Mies begonnen. Die Titelverteidiger spielen gegen Benjamin Bonzi und Antoine Hoang aus Frankreich. Das Match beginnt mit Breaks auf beiden Seiten, und es steht 1:1. Bei Joyn+ und im Eurosport Player könnt Ihr live dabei sein.

13:09 Uhr - Altmaier - Berrettini - 6:2, 7:6, 3:2

Die Vorhand Berrettinis fliegt von der Netzkante ins Aus. Und das bedeutet, dass Altmaier drei weitere Breakbälle hat. Und gleich beim ersten patzt der Italiener am Netz. Der Favorit muss den Volley eigentlich nur noch ins Feld spielen, schlägt ihn aber ins Aus. 3:2 für Altmaier mit einem Break Vorsprung.

13:05 Uhr - Altmaier - Berrettini - 6:2, 7:6, 2:2

Nach seinem insgesamt dritten Doppelfehler hat Altmaier zwei Breakbälle gegen sich. Aber beide wehrt der Kempener mit guten Aufschlägen ab. Auf einen Spielball Altmaiers kontert Berrettini mit einem starken Longline. Mit einem schön angeschnitten Stopp gelingt Altmaier aber schließlich der Punktgewinn zum 2:2.

12:58 Uhr - Altmaier - Berrettini - 6:2, 7:6, 1:2

Der Return Altmaiers landet genau auf der Linie. Berrettini muss erneut über Einstand gehen. Aber der Italiener drängt seinen Gegner über den Aufschlag weit nach außen und holt sich mit dem Vorhand-Winner ins offene Feld den Spielball. Und den verwandelt der Weltranglisten-Achte mit einem guten Stopp.

12:53 Uhr - Altmaier - Berrettini - 6:2, 7:6, 1:1

Altmaier bringt einen schwer zu spielenden Volley nicht mehr in die Hälfte des Gegners. Breakball für Berrettini. Und dann kommt der Italiener auf den zweiten Aufschlag des Deutschen weit nach vorne ins Feld, verschlägt aber den Return. Nach einem Rückhandfehler seines Gegners holt sich Altmaier doch noch den Spielgewinn zum 1:1.

12:50 Uhr - Rublev - Anderson - 6:3, 6:2, 6:3

Matchball Rublev nach einem Patzer Andersons mit der Rückhand. Und dann verwandelt der Russe mit dem Passierball. Mit einem nie gefährdeten Dreisatzsieg zieht Rublev ins Achtelfinale in Roland-Garros ein.

12:45 Uhr - Bautista Agut - Carreño Busta - 4:6, 3:6

Der Sieger der Partie zwischen Altmaier und Berrettini bekommt es in der nächsten Runde auf jeden Fall mit einem Spanier zu tun. Und im Moment sieht es so aus, als könnte das Pablo Carreño Busta sein. Der Halbfinalist der US Open führt mit 2:0-Sätzen gegen seinen Landsmann Roberto Bautista Agut.

12:39 Uhr - Altmaier - Berrettini - 6:2, 7:6

Mit einem sehr guten Rückhand-Passierball holt sich Berrettini das Minibreak zurück. Aber dann muss der Italiener am Netz nur noch zum Punktgewinn verwandeln, schlägt aber den Stopp ins Netz. Zwei Satzbälle für Altmaier. Beim ersten fliegt der Return des Deutschen ins Aus. Aber dann folgt der Service-Winner zum 7:5 im Tiebreak!

12:35 Uhr - Altmaier - Berrettini - 6:2, 6:6

Der Beginn des Tiebreaks verläuft ausgeglichen, mit einem Minibreak auf beiden Seiten. Beim Stand von 3:2 für Altmaier gelingt dem Deutschen ein ganz starker Return. Er drängt Berrettini in die Defensive und verwandelt am Netz. 4:2 für Altmaier beim Seitenwechsel.

12:31 Uhr - Altmaier - Berrettini - 6:2, 6:6

Berrettini bleibt in dieser kritischen Situation konzentriert. Mit einem Aufschlag-Winner und einem schön herausgespielten Punkt am Netz verwandelt er zum 6:6. Es geht in den Tiebreak.

12:29 Uhr - Altmaier - Berrettini - 6:2, 6:5

Altmaier bringt sein Spiel zum 6:5 zu null durch. Nach einem Doppelfehler Berrettinis steht es 0:30 bei Aufschlag des Italieners. Aber er reagiert mit druckvollem Spiel und macht mit schönen Winnern die Punkte zum 30:30. Bei Spielball muss der Favorit eigentlich nur noch am Netz verwandeln, setzt den Smash aber weit ins Aus. Einstand.

12:22 Uhr - Altmaier - Berrettini - 6:2, 5:5

Berrettini schlägt zum Satzausgleich auf. Nach einem Fehler des Italieners beim Stopp steht es 15:30. Es folgt ein guter Return Altmaiers, mit dem seinen Gegner zum Fehler zwingt. Zwei Breakchancen für den Deutschen. Die erste vergibt er mit einem Vorhandfehler. Aber bei der zweiten verwandelt er den Longline gegen den ans Netz vorgeeilten Berrettini. 5:5 im zweiten Satz!

12:14 Uhr - Rublev - Anderson - 6:3, 6:2

Andrey Rublev hat weiter klar den Kurs auf das Achtelfinale eingeschlagen. Der Russe entscheidet Satz gegen Kevin Anders mit 6:2 für sich. Beim Satzball fliegt der Crossball des Südafrikaners ins Seitenaus.

12:10 Uhr - Altmaier - Berrettini - 6:2, 3:4

Nach einem glänzenden Return Berrettinis, auf den Altmaier nicht mehr richtig reagieren kann, hat der Italiener wieder Breakball. Aber der Deutsche wehrt die Chance stark ab. Er bleibt dran und holt mit einem Aufschlag-Winner noch den Punktgewinn zum 3:4. Auch wenn Berrettini derzeit am Drücker ist, hält Altmaier Satz zwei noch offen.

12:05 Uhr - Altmaier - Berrettini - 6:2, 2:4

Insgesamt ist Berrettini jetzt auch aktiver als noch im ersten Satz oder zumindest in dessen Anfangsphase. Der Weltranglisten-Achte versucht, das Tempo zu bestimmen. Und auch, wenn ihm noch der eine oder andere Fehler unterläuft, erweist sich die Taktik bisher insgesamt als richtig. 4:2 für Berrettini in Satz zwei.

11:56 Uhr - Altmaier - Berrettini - 6:2, 1:3

Immer wieder packt Altmaier einen Winner mit dem Rückhand-Longline aus. Das erinnert fast ein bisschen an Wawrinka. Er zwingt seinen Gegner über Einstand, nutzt dann aber eine große Chance auf den Breakball mit dem Volley nicht. Mit einem starken zweiten Aufschlag verwandelt Berrettini doch noch zum Spielgewinn. 3:1 für den Italiener.

11:48 Uhr - Rublev - Anderson - 6:3

Auch auf dem Court Simonne Mathieu ist der erste Durchgang zu Ende gegangen. Hamburg-Sieger Andrey Rublev entscheidet den ersten Satz gegen den ehemaligen Wimbledon-Finalisten Kevin Anderson mit 6:3 für sich. Der Russe ist hier der Favorit. Der Südafrikaner kommt von einer Verletzung zurück, und Sand ist auch nicht sein bester Belag. Vor diesem Hintergrund ist der Drittrundeneinzug Andersons durchaus ein Erfolg.

11:42 Uhr - Altmaier - Berrettini - 6:2, 0:1

Berrettini erwischt einen besseren Start in den zweiten Satz. Nachdem ein Volley Altmaiers an der Netzkante hängen bleibt, hat sein Gegner drei Breakchancen. Und bei der zweiten macht der Deutsche den Rückhandfehler. Frühes Break für Berrettini im zweiten Durchgang.

11:38 Uhr - Altmaier - Berrettini - 6:2

Berrettini verschlägt den Angriffsball am Netz und muss über Einstand gehen. Kurz darauf setzt Altmaier den Stopp eigentlich viel zu hoch an, aber Berrettini setzt dennoch den Volley ins Netz. Satzball für Altmaier! Und denn verwandelt der Deutsche mit einem starken Return. 6:2 für den Außenseiter.

11:31 Uhr - Altmaier - Berrettini - 4:2

Nach dem Break gegen ihn in seinem ersten Aufschlagspiel ist Berrettini bei eigenem Service jetzt sehr souverän. Der erste Aufschlag des Weltranglisten-Achten kommt regelmäßig, und er macht viele freie Punkte. Zu null kommt der Italiener auf 2:4 heran.

11:27 Uhr - Altmaier - Berrettini - 4:1

Berrettini findet jetzt besser in seinen Rhythmus. Die Fehlerzahl beim Favoriten sinkt. Aber Altmaier hält gut dagegen. Berrettini rückt nach starkem Returm jetzt gut nach und verwandelt am Netz zum 30:30 bei Aufschlag Altmaier. Der Deutsche setzt den Slice ins Netz und hat Breakball gegen sich, den er mit etwas Glück abwehrt. Mit zwei Aufschlag-Winnern erhöht er auf 4:1.

11:19 Uhr - Altmaier - Berrettini - 3:0

Das Match ist natürlich noch lange, und man soll den Start auch nicht überbewerten. Aber Altmaier hat hier wirklich einen Auftakt nach Maß erwischt. Berrettini hat noch gar kein Rezept gegen das Spiel des Deutschen gefunden, macht auch relativ viele leichte Fehler. 3:0 für Altmaier.

11:15 Uhr - Altmaier - Berrettini - 2:0

Der Rückhand-Longline von Altmaier hat eine perfekte Länge, und Berrettini verschlägt daraufhin den Crossball. Drei Breakchancen für Altmaier, von denen Berrettini die erste mit einem Ass abwehrt. Bei der zweiten ist der Italiener nach gutem Aufschlag ebenfalls am Drücker und punktet mit dem Volley. Aber bei der dritten patzt der Favorit am Netz. 2:0 für Altmaier.

11:10 Uhr - Altmaier - Berrettini - 1:0

Altmaier eröffnet die Partie mit eigenem Aufschlag. Der Kempener macht viele freie Punkte durch das Service. Aber sobald der Ballwechsel etwas länger wird, hat noch meistens Berrettini das bessere Ende für sich. Mit einem Rückhand-Winner verwandelt Altmaier aber seinen Spielball zum 1:0.

11:05 Uhr - Kein Regen in Paris

Es gibt eine gute Nachricht aus der französischen Hauptstadt. Es ist nicht nur trocken in Paris, sondern die Sonne scheint sogar. Auch die Matches auf den Außenplätzen können also planmäßig starten. Unter anderem spielen dort ja im Verlauf des Tages noch Laura Siegemund und das Doppel Kevin Krawietz/Andreas Mies.

10:55 Uhr - Altmaier - Berrettini

Es wird gleich um 11:00 Uhr ernst für Daniel Altmaier. Und der junge Deutsche wird erstmals auf dem Philippe Chatrier auflaufen. Sein Gegner ist der an sieben gesetzte Italiener Matteo Berrettini, der als klarer Favorit an den Start geht. Altmaier steht zum ersten Mal in der dritten Runde eines Grand Slam Turniers.

10:45 Uhr - Herzlich willkommen zum Liveticker der French Open

Vom 27. September bis 11. Oktober geht nun auch das letzte von in diesem Jahr nur drei Grand-Slam-Turnieren über die Bühne - der Sandplatz-Klassiker von Roland Garros in Paris. Eurosport.de berichtet hier im Liveticker vom ersten bis zum letzten Turniertag vom Kampf um die Titel. Sebastian Würz begleitet Euch durch den Tag. Viel Spaß dabei.

