Am Freitag hat Dominic Thiem (Österreich/Nr. 3) seine Mission Triumph bei den French Open fortgesetzt. Der Österreicher präsentiert sich bislang in Paris in absoluter Topform und ließ sich in der 3. Runde auch von Casper Ruud (Norwegen) nicht aufhalten.

Auch der Seriensieger in Roland-Garros, Rafael Nadal (Spanien/Nr. 2), hat in seinem "Wohnzimmer" bisher nichts anbrennen lassen. Am Freitag ließ er Stefano Travaglia aus Italien keine Chance.

Die deutschen Tennis-Fans dürfen sich über einen klaren Dreisatzsieg von Alexander Zverev freuen. Der Weltranglisten-Siebte dominierte gegen Marco Cecchinato aus Italien mit 6:1, 7:5 und 6:3 das Geschehen.

French Open 2020 - Top-Spiele am Donnerstag:

D. Thiem (AUT/3) - C. Ruud (NOR/28) 6:4, 6:3, 6:1 | Spielbericht

S. Halep (ROU/1) - A. Anisimova (USA/25) 6:0, 6:1 | Spielbericht

H. Gaston (FRA) - S. Wawrinka (SUI/16) 2:6, 6:3, 6:3, 4:6, 6:0

R. Nadal (ESP/2) - S- Travaglia (ITA) 6:1, 6:3, 6:0

A. Zverev (GER/6) - M. Cecchinato (ITA), 6:1, 7:5, 6:3

French Open 2020 im Liveticker:

21:15 Uhr - Zverev - Cecchinato - 6:1, 7:5, 6:3

Nach einem Doppelfehler des Deutschen steht es 30:30 bei Aufschlag Zverev. Und dann gelingt Cecchinato nach einem guten zweiten Aufschlag Zverevs ein toller Lob aus der Defensive. Breakball für den Italiener, den Zverev aber stark aus dem Halbfeld abwehrt. Mit einem schönen Volley erspielt er sich Matchball Nummer drei. Und dann segelt der Return Cecchinatos ins Aus. Alexander Zverev hat nach einer sehr ordentlichen Leistung das Achtelfinale erreicht!

21:10 Uhr - Zverev - Cecchinato - 6:1, 7:5, 5:3

Mit einem schönen Rückhand-Longline holt sich Zverev die ersten beiden Matchbälle. Beim ersten kommt er beim Volley nicht mehr rechtzeitig an den Ball und verschlägt. Den zweiten wehrt Cecchinato mit einem unerreichbaren Stopp ab. Der Italiener bringt sein Spiel doch noch durch und überlässt es Zverev damit, selbst auszuservieren.

21:05 Uhr - Zverev - Cecchinato - 6:1, 7:5, 5:2

Bei 30:30 wird es noch einmal etwas knapper für Zverev beim eigenen Service. Mit einem Ass holt er sich den Spielball zum 5:2. Und dann hat der Deutsche etwas Glück, dass Cecchinato am Netz passt. Der Italiener muss den Volley eigentlich nur noch verwandeln, trifft ihn aber völlig unsauber und verschlägt. 5:2 für Zverev.

21:02 Uhr - Zverev - Cecchinato - 6:1, 7:5, 4:2

Cecchinato versucht es oft mit Aufschlägen nach außen, aber immer wieder kontert Zverev mit sehr guten Returns und übernimmt das Tempo in den Ballwechseln. Erneut muss Cecchinato über Einstand gehen. Mit einem Service-Winner kommt Cecchinato aber doch noch auf 2:4 heran. Wenn es etwas gibt, was man Zverev in Satz drei vorwerfen kann, dann dass er es trotz zahlreicher Chancen versäumt hat, die Vorentscheidung herbeizuführen. So beträgt der Vorsprung weiter "nur" ein Break. Aber das würde ja reichen.

20:54 Uhr - Zverev - Cecchinato - 6:1, 7:5, 3:1

Cecchinato wehrt mehrere Breakbälle Zverevs ab und verhindert so die Vorentscheidung. Mit einem wunderschönen Stopp verwandelt der Italiener den Spielball zum 1:3 aus seiner Sicht und hält sich damit im Satz.

20:47 Uhr - Zverev - Cecchinato - 6:1, 7:5, 3:0

Nach einem Rahmentreffer Cecchinatos hat Zverev erneut Breakball. Den wehrt der Italiener aber mit einem guten Aufschlag ab. Anschließend macht Cecchinato den Fehler aus dem Halbfeld und Zverev hat wieder Breakchance. Aber erneut serviert sein Gegner ganz stark und verwandelt mit dem Volley. Es geht mehrmals über Einstand.

20:39 Uhr - Zverev - Cecchinato - 6:1, 7:5, 2:0

Zverevs Return kommt jetzt sehr stark. Der Hamburger dränbgt Cecchinato in die Defensive, und der Italiener macht viele Fehler. Wie schon in Satz eins holt sich Zverev erneut das frühe Break und führt mit 2:0.

20:38 Uhr - Bertens - Siniakova - 6:2, 6:2

Drei Matchbälle für Bertens. Und beim zweiten fliegt der Return Siniakovas im Aus. Mit 6:2, 6:2 erreicht Bertens das Achtelfinale in Paris.

20:32 Uhr - Zverev - Cecchinato - 6:1, 7:5

Auf einen ganz starken Rückhand-Longline lässt Zverev einen tollen Vorhand-Crossball folgen. Der Weltranglisten-Siebte holt sich zwei Satzbälle. Dann versucht es Cecchinato mit dem Stoppball. Aber Zverev erkennt das früh, erläuft den Ball und verwandelt schließlich mit dem Volley am Netz. 7:5 für Zverev.

20:28 Uhr - Zverev - Cecchinato - 6:1, 6:5

Nach dem nächsten Fehler lässt Cecchinato seiner Wut freien Lauf. Der Italiener schleudert seinen Schläger auf den Boden. Zverev holt sich mit einem Ass drei Spielbälle zum 6:5. Und beim zweiten folgt gleich das nächste Ass hinterher. Der Deutsche ist wieder im Match drin, aber in Satz zwei ist weiterhin auch für Cecchinato alles möglich.

20:26 Uhr - Zverev - Cecchinato - 6:1, 5:5

Cecchinato schlägt zum Satzgewinn auf. Zverev macht jetzt wieder mehr Druck, und es steht 30:30. Cecchinato verzieht die Vorhand und beschert Zverev den nächsten Breakball. Und den verwandelt der Deutsche ganz stark mit dem Gegenstopp. 5:5 im zweiten Satz.

20:19 Uhr - Zverev - Cecchinato - 6:1, 3:5

Nach einem Doppelfehler Cecchinatos hat Zverev die Chance zum Rebreak. Aber der Italiener wehrt diese mit einem ganz clever gesetzten Aufschlag ab. Er macht jetzt Druck in den Ballwechseln, während sich Zverev zu weit nach hinten drängen lässt. Nachdem der Passierball des Deutschen aus der Defensive ins Aus fliegt, steht es 5:3 für Cecchinato.

20:14 Uhr - Zverev - Cecchinato - 6:1, 3:4

Zverev steht zum ersten Mal in diesem Match jetzt wieder relativ weit hinter der Grundlinie. Er wird passiver und macht prompt den Rückhandfehler. Zwei Breakbälle für Cecchinato. Und gleich beim ersten schlägt der Deutsche den Vorhand-Longline ins Netz. Zum ersten Mal überhaupt in dieser Partie geht der Italiener in einem Satz in Führung.

20:12 Uhr - Bertens - Siniakova - 6:2

Viele haben sicher noch das Bild vor Augen, als Kiki Bertens nach ihrem Zweitrundenmatch gegen Sara Errani im Rollstuhl mit Schmerzen vom Platz gerollt werden musste. Die Niederländerin scheint sich erfreulicherweise von den Strapazen gut erholt zu haben. Sie gewinnt Satz eins gegen Katerina Siniakova mit 6:2.

20:08 Uhr - Zverev - Cecchinato - 6:1, 3:2

Cecchinato kämpft sich gut in das Match hinein, holt nach 15:30 noch den Spielgewinn zum 2:2. Es folgt ein ganz souveränes Service von Zverev, der mit vielen schnellen Punkten durch den Aufschlag zum 3:2 punktet.

20:02 Uhr - Zverev - Cecchinato - 6:1, 2:1

Cecchinato findet nun etwas besser in seinen Rhythmus. Für Zverev gilt es, sich möglichst schnell darauf einzustellen, nachdem im ersten Satz fast alles wie von selbst lief. Sein Service zum 2:1 im zweiten Satz gewinnt der Weltranglisten-Siebte ohne große Schwierigkeiten.

19:52 Uhr - Zverev - Cecchinato - 6:1

Mit einer starken Vorhand-Cross holt sich Zverev die ersten beiden Satzbälle. Und dann folgt ein schneller Fehler Cecchinatos mit dem Gegenschlag auf den Return. Sehr souverän sichert sich Zverev den ersten Durchgang. Aber das galt ja auch für Wawrinka. Es ist schon davon auszugehen, dass Cecchinato sich noch steigert.

19:49 Uhr - Zverev - Cecchinato - 5:1

Für Zverev wird es zum ersten Mal eng, als er zwei Doppelfehler in Serie serviert. Aber der Hamburger bleibt trotz 0:30 seinem Spielrhythmus frei, macht viele schön herausgespielte Punkte und verwandelt mit dem Aufschlag-Winner schließlich zum 5:1.

19:43 Uhr - Sinner - Coria - 6:3, 7:5, 7:5

Falls Zverev das Achtelfinale erreicht, wartet dort Jannik Sinner auf den Deutschen. Der Youngster aus Südtirol gewann mit 6:3, 7:5 und 7:5 gegen Federico Coria aus Argentinien.

19:40 Uhr - Zverev - Cecchinato - 3:0

Wieder Breakball für Zverev, nachdem Cecchinato einen Longline verschlägt. Und der Hamburger bliebt sehr konzentriert, macht Druck und spielt den Punkt am Netz sehr schön zu Ende. 3:0 für Zverev. Es regnet unterdesssen weiter auf dem Suzanne Lenglen. Ein Abbruch ist hier durchaus möglich.

19:36 Uhr - Zverev - Cecchinato - 2:0

Es beginnt übrigens wieder stärker zu regnen. Hoffen wir, dass das Match heute noch gut über die Bühne gebracht werden kann. Zverev bringt sein erstes Service relativ mühelos durch. Der US-Open-Finalist macht viele freie Punkte über den Aufschlag. Das ist ein insgesamt sehr gelungener Start Zverevs in das Spiel bisher, der auch offensiver agiert als gegen Herbert.

19:31 Uhr - Zverev - Cecchinato - 1:0

Es wird ernst für Alexander Zverev. Der Hamburger trifft in seinem Drittrundenmatch auf Marco Cecchinato aus Italien, der vor zwei Jahren in Roland-Garros unter anderem nach einem Sieg gegen Novak Djokovic das Halbfinale erreichte. Zverev erspielt sich gleich zu Beginn einen Breakball. Es folgt der Rahmentreffer Cecchinatos zum 1:0 für Zverev.

19:18 Uhr - Nadal - Travaglia - 6:1, 6:3, 6:0

Matchball für Nadal nach einem Patzer von Travaglia beim Longline. Und mit dem Volley bringt der Titelverteidiger den nie gefährdeten Dreisatzsieg nach Hause. Der Mallorquiner hat im gesamten Turnier weiterhin keinen Satz abgeben. Nun bekommt er es mit einem Youngster zu tun: Sebastian Korda, dem Sohn Petr Kordas.

19:10 Uhr - Nadal - Travaglia - 6:1, 6:3, 4:0

Der Arbeitstag für Rafael Nadal dürfte ein kurzer werden. Der Spanier liegt im dritten Satz bereits mit Doppelbreak in Führung. Und es sind noch nicht einmal anderthalb Stunden auf dem Chatrier absolviert.

19:04 Uhr - Wawrinka - Gaston - 6:2, 3:6, 3:6, 6:4, 0:6

Es steht inzwischen 0:5 aus Sicht von Wawrinka. Das wegen der Coronamaßnahmen spärliche Publikum tobt und feuert den letzten verbliebenen Franzosen im Turnier mit lauten "Hugo, Hugo"-Rufen an. Und Gaston zieht sein Match cool durch, lässt sich keine Nervosität anmerken. Nachdem der Crossball Wawrinkas ins Aus fliegt, hat Gaston den ersten Matchball. Und am Netz macht der 20-Jährige ganz sicher den Sack zu. Das ist eine echte Sebsation und hochverdient.

18:59 Uhr - Aus für Siegemund/Zvonareva

Die US-Open-Siegerinnen sind im Doppel ausgeschieden. Laura Siegemund und Vera Zvonareva mussten nach mit 3:6 verlorenem ersten Satz gegen Nicole Melichar aus den USA und die Polin Iga Swiatek aufgeben.

18:54 Uhr - Wawrinka - Gaston - 6:2, 3:6, 3:6, 6:4, 0:3

Die Sensation ist in greifbarer Nähe. Wawrinka liegt inzwischen mit Doppelbreak zurück. Der Schweizer hat mehrmals die Chance am Netz zu verwandeln, agiert aber viel zu vorsichtig und bringt Gaston in die Ballwechsel zurück. 3:0 für den Außenseiter im fünften Satz!

18:52 Uhr - Nadal - Travaglia - 6:1, 6:3

Drei Satzbälle für Nadal nach einem Fehler Travaglias von der Grundlinie. Und schon beim ersten macht der Spanier mit dem Service alles klar. Der taliener ist gut in den zweiten Durchgang gestartet, aber Nadal hat im entscheidenden Punkt das Tempo angezogen.

18:49 Uhr - Wawrinka - Gaston - 6:2, 3:6, 3:6, 6:4, 0:2

Gaston hat sich durch den kleinen Rückschlag in Satz vier nicht aus dem Rhythmus bringen lassen und Wawrinka gleich zu Beginn des fünften Durchgangs das Service abgenommen. Anschließend muss der Franzose über Einstand gehen, bringt aber nach einem Vorhandfehler Wawrinkas sein Service zum 2:0 durch.

18:43 Uhr - Nadal - Travaglia - 6:1, 5:3

Unter anderem dank eines sehr guten Returns zwingt Travaglia Nadal über Einstand. Nadal sevriert dann allerdings sehr stark, drängt seinen Gegner in die Defensive und punktet mit dem Volley zum Spielball. Er lässt den Aufschlag-Winner zum 5:3 folgen.

18:37 Uhr - Nadal - Travaglia - 6:1, 4:3

Nachdem Travaglia zu Beginn des zweiten Satzes gut mithalten konnte, erhöht Nadal jetzt den Druck. Der Spanier jagt seinen Gegner quer über den Platz und zwingt ihn schließlich zum Fehler. So holt er sich das Break im zweiten Durchgang und liegt mit 4:3 in Führung.

18:33 Uhr - Wawrinka - Gaston - 6:2, 3:6, 3:6, 6:4

Ein herausragender Passierball aus der Defensive nach einem eigentlich guten Volley seines Gegners verschafft Wawrinka zwei Satzbälle. Den ersten wehrt Gaston mit dem Stopp ab. Beim zweiten verzieht der Schweizer den Return. Es folgt der Rahmentreffer Gastons zu Satzball Nummer drei für Wawrinka. Und dann packt der Schweizer den Winner mit dem Return aus. Es geht in Satz fünf!

18:23 Uhr - Wawrinka - Gaston - 6:2, 3:6, 3:6, 4:3

Aber das Breakfestival in Satz vier geht weiter. Mit einem glänzenden Longline aus dem Halbfeld holt sich nun Gaston wieder drei Breakbälle. Und beim zweiten misslingt Wawrinka zum wiederholten Male der Vorhand-Crossschlag. Der Ball segelt hinter die Grundlinie, und Gaston kommt auf 3:4 heran.

18:20 Uhr - Wawrinka - Gaston - 6:2, 3:6, 3:6, 4:2

Wawrinka erspielt sich mit einem unerreichbaren Longline zwei Chancen zum Rebreak. Der Schweizer hält Gaston anschließend an der grundlinie fest, wechselt dann die Richtung und verwandelt souverän zum 4:2.

18:15 Uhr - Wawrinka - Gaston - 6:2, 3:6, 3:6, 3:2

Gaston kämpft weiter und holt sich mit einem starken Passierball wieder eine Breakchance. Anschließend fliegt der Return des Franzosen aber relativ deutlich ins Aus. Wawrinka schlägt den Volley ins Netz und muss wieder einen Breakball abwehren, was ihm aber mit druckvollem Spiel sehr souverän gelingt. Aber bei Breakchance Nummer drei misslingt der Netzangriff des Schweizers. Alles wieder offen im dritten Satz.

18:07 Uhr - Nadal - Travaglia - 6:1

Auf dem Chatrier hat Nadal unterdessen Eiltempo angeschlagen. Nach gerade einmal 23 Minuten hat der Spanier drei Satzbälle. Und dann lockt er Travaglia mit dem Aufschlag weit nach außen. Anschließend ist das ganze Feld frei, und der Titelverteidiger hat keine Mühe, zu verwandeln. 6:1 für Nadal.

18:02 Uhr - Wawrinka - Gaston - 6:2, 3:6, 3:6, 2:0

Aber Gaston lässt nicht nach und erspielt sich mit einem tollen Rückhand-Crossball drei Chancen zum Rebreak. Die erste wehrt Wawrinka seinerseits mit einem guten Crossball ab. Bei der zweiten beweist der Schweizer viel Spielübersicht und zwingt seinen Gegner zum Fehler. Und bei der dritten dritten patzt Gaston beim Return. Einstand. Es folgt der Rückhandfehler Wawrinkas zum nächsten Breakball, den er mit einem Aufschlagwinner kontert.

17:59 Uhr - Wawrinka - Gaston - 6:2, 3:6, 3:6, 2:0

Gaston spielt sehr variantenreich, wodurch er für Wawrinka schlecht auszurechnen ist. Dennoch spielt Wawrinka jetzt etwas offensiver als in Satz drei und zwingt seinen Gegner über Einstand. Nach einem Doppelfehler Gastons hat Wawrinka Breakball. Und den nutzt der dreimalige Grand-Slam-Sieger mit einem ganz sauberen Stoppball.

17:49 Uhr - Nadal - Travaglia - 2:0

Die Partie hat begonnen. Und nachdem ein Slice von Travaglia verunglückt ist, hat Nadal schon im ersten Aufschlagspiel des Italieners zwei Breakbälle. Und dann verschlägt Travaglia den Angriffsschlag mit der Vorhand. Das ist aus Sicht von Nadal ein Auftakt nach Maß.

17:41 Uhr - Wawrinka - Gaston - 6:2, 3:6, 3:6

Wawrinka bringt sein Aufschlagspiel zum 3:5 relativ sicher durch. Aber nun serviert Gaston zur 2:1-Satzführung. Nach einem Doppelfehler steht es 15:30. Dann folgt ein Rahmentreffer Wawrinkas und der Ball fliegt weit ins Aus. 30:30. Mit einer druckvollen Vorhand provoziert Nadal den Fehler seines Gegners und holt sich die Breakchance, die er aber vergibt. Nach einem Netzangriff hat der Schweizer Breakball Nummer zwei, den Gaston mit einem Aufschlag-Winner kontert. Wawrinka schlägt die Rückhand ins Netz und Hugo hat Satzball. Und dann überzieht der Favorit komplett mit der Rückhand. 6:3 für den Außenseiter!

17:30 Uhr - Wawrinka - Gaston - 6:2, 3:6, 2:4

Wawrinka vergibt die Chance auf das Rebreak mit einem weiteren unerzwungenen Fehler, schon sein 34. in diesem Match. Insgesamt spielt der Eidgenosse im Moment etwas zu verhalten. Dennoch muss Gaston jetzt mehrmals über Einstand gehen. Als ein Stoppversuch des Franzosen misslingt, hat Wawrinka wieder Breakball. Aber erneut folgt der Fehler des Schweizers.

17:25 Uhr - Wawrinka - Gaston - 6:2, 3:6, 2:4

Breakball für Gaston, nachdem der Return des Franzosen genau auf die Linie fällt. Und mit einem starken Longline aus dem Halbfeld kann der 20-Jährige die Chance nutzen. Wawrinka läuft damit Gefahr, hier einen 1:2-Satzrückstand aufholen zu müssen.

17:23 Uhr - Nadal - Travaglia

Zur Freude des Publikums hat sich Caroline Garcia auf dem Philippe Chatrier gegen Elise Mertens durchgesetzt. Und das bedeutet, dass es dort gleich mit dem Match zwischen Rafael Nadal und Stefano Travaglia weitergeht.

17:18 Uhr - Wawrinka - Gaston - 6:2, 3:6, 2:3

Es ist eine schwierige Situation für Gaston. Der Franzose war vor der Pause auf Augenhöhe mit dem Routinier, muss jetzt aber erst wieder ins Match hineinfinden. Zumindest bringt er sein Spiel zum 3:2 durch. Wawrinka hat ihm mit einigen schweren Fehlern etwas geholfen, aber den Spielball verwandelt Gaston mit einem gefühlvollen Stopp.

17:10 Uhr - Wawrinka - Gaston - 6:2, 3:6, 2:2

Über zwei Stunden hat es gedauert, aber jetzt betreten Gaston und Wawrinka wieder den Platz. Das Match kann also in Kürze wieder aufgenommen werden. Natürlich gibt es zunächst aber wieder eine Einspielzeit.

16:55 Uhr - Planen wieder entfernt

Es gibt gute Nachrichten von den Außenplätzen. Die Planen sind wieder entfernt worden. Es deutet also alles darauf hin, dass es hier in Kürze u.a. auch mit dem Match zwischen Stan Wawrinka und Hugo Gaston weitergehen kann.

16:15 Uhr - Weitere Geduldsprobe auf den Außenplätzen

Auf den Plätzen außer dem Chatrier kann es nicht vor 17:00 Uhr MESZ weitergehen. Das erhöht natürlich die Möglichkeit, dass ein weiteres Spiel auf den Centre Court verlegt wird. Aber das hängt natürlich auch von der Dauer der Matches zwischen Bertens und Garcia sowie Nadal und Travaglia ab.

15:15 Uhr - Mertens - Garcia

Aktuell findet das Match zwischen Elise Mertens und Caroline Garcia statt, das Ihr im Livescoring mitverfolgen könnt. Im Ticker geht es hier weiter, sobald auf den Außenplätzen wieder gespielt werden kann oder spätestens mit dem Match zwischen Rafael Nadal und Stefano Travaglia auf dem Chatrier.

15:00 Uhr - Pause auf den Außenplätzen

Es hat sich jetzt leider etwas eingeregnet, was aber nach den Wettervorhersagen auch nicht überraschend kommt. Nicht nur auf dem Suzanne Lenglen sondern auf allen Außenplätzen sind die Planen jetzt aufgezogen. Das ist vor allem schade für dne jungen US-Amerikaner Sebastian Korda. Der Sohn von Petr Korda führt nicht nur mit 2:0 Sätzen gegen den Spanier Pedro Martinez sondern auch mit 4:1 im dritten Satz. Er steht also ganz kurz vor dem Achtelfinaleinzug.

14:48 Uhr - Wawrinka - Gaston - 6:2, 3:6, 2:2

Es gibt Diskussionen zwischen Wawrinka und der Schiedsrichterin. Der Schweizer will den Spielabbruch, da der Regen immer stärker wird. Die Schiedsrichterin testet den Platz. Und tatsächlich gibt es zunächst einmal eine Unterbrechung. Und das könnte eine längere Pause werden, denn die Spieler warten nicht auf ihren Plätzen sondern verlassen den Court. Der Platz wird abgedeckt.

14:44 Uhr - Halep - Anisimova - 6:0, 6:1

Anisimova bäumt sich noch einmal gegen das Aus, aber Halep macht jetzt viel Druck, will das Match schnell nach Hause bringen. Mit einem Rückhand-Crossball holt sich die Rumänin den ersten Matchball. Aber der bringt noch nicht die Entscheidung, denn anschließend überzieht Halep den Longline. Dann patzt Anisimova zu Matchball Nummer zwei für ihre Gegnerin. Und mit einem ganz tollen Slice bringt Halep Anisimova in Nöten, die prompt dem Fehler macht. Nach nur 54 Minuten löst Halep das Achtelfinalticket!

14:34 Uhr - Halep - Anisimova - 6:0, 4:1

Mit dem Rückhand-WInner holt sich Halep die nächste Breakchance. Und dann verzieht Anisimova den Vorhand-Crossball kaputt. Das ist weiter eine ganz klare Angelegenheit auf dem Philippe Chatrier, viel deutlicher, als zu erwarten war. Halep führt auch im zweiten Satz mit Doppelbreak.

14:29 Uhr - Wawrinka - Gaston - 6:2, 3:6

Mit dem Winner durch den Rückhand-Crossball holt sich Gaston zwei weitere Breakbälle, die gleichzeitig Satzbälle sind. Und dann verwandelt er mit der Vorhand am Netz. Wawrinka erreicht den Ball zwar noch, bringt ihn aber nicht mehr auf die Seite seines Gegners. Satzausgleich auf dem Suzanne Lenglen!

14:26 Uhr - Halep - Anisimova - 6:0, 2:1

Das wird ein ganz weiter Weg für Anisimova in eine mögliche vierte Runde. Erneut muss die US-Amerikanerin ihr Service abgeben. Beim Breakball für Halep folgt der ganz leichte Rückhandfehler ihrer Gegnerin von der T-Linie. 2:1 für Halep im zweiten Satz.

14:19 Uhr - Wawrinka - Gaston - 6:2, 2:4

Das löst Gaston sehr ordentlich. Wawrinka versucht zwar Druck zu machen, aber der Franzose hält sich in den Ballwechseln und hält sein Break Vorsprung. Mit einem für den Schweizer unerreichbaren Stopp bringt Gaston sein Spiel zum 4:2 durch.

14:13 Uhr - Halep - Anisimova - 6:0

Mit einem Ass holt sich Halep den ersten Satzball. Und dann folgt gleich der nächste freie Punkt über den Aufschlag für die Siegerin von 2018 hinterher. 6:0 für Halep nach lediglich 24 Minuten, das war ein Satz, den Anisimova hier ganz schnell abhaken muss.

14:09 Uhr - Halep - Anisimova - 5:0

Nachdem sie im ersten AUfschlagspiel Haleps ja noch einige Breakchancen hatte, läuft die Partie inzwischen völlig an Halep vorbei. Inzwischen steht es 0:5 aus Sicht des Youngsters. Halep serviert bereits zum Gewinn des ersten Durchgangs.

14:03 Uhr - Wawrinka - Gaston - 6:2, 0:2

Nach dem ersten Durchgang, der klar gegen ihn verlief, hat sich Gaston zu Beginn des zweiten Satzes gut gefangen. Der 20-Jährige nimmt Wawrinka den Aufschlag ab und hat anschließend bei eigenem Service keine Schwierigkeiten. Mit einem sehr schönen Stopp verwandelt er den Spielball zum 2:0.

13:58 Uhr - Halep - Anisimova - 2:0

Anisimova erwischt einen kleinen Fehlstart ins Match. Unter anderem nach zwei Doppelfehlern muss die US-Amerikanerin ihr Aufschlagspiel abgeben. Anschließend hat sie fünf Chancen zum Rebreak bei AUfschlag Halep, kann aber keine verwandeln. 2:0 für die Favoritin.

13:52 Uhr - Wawrinka - Gaston - 6:2

Wawrinka ist der überlegene Spieler auf dem Platz, macht viel Druck über die Rückhand. Nach einem Vorhandfehler Gastons hat Wawrinka zwei Satzbälle. Die vergibt der Schweizer aber beide mit Fehler beim Longline. Anschließend holt er sich mit einem Slice die dritte Möglichkeit, verschlägt dann aber den Volley am Netz. Den anschließenden Volley verwandelt Wawrinka zu Satzball Nummer vier. Gaston stürzt dann auch noch, aber es scheint nichts passiert zu sein. Mit dem Smash punktet Wawrinka schließlich zum 6:2.

13:44 Uhr - Wawrinka - Gaston - 4:2

Gaston steht etwas schlecht zum Ball und setzt den Longline deutlich ins Seitenaus. Zwei Breakbälle für Wawrinka. Und dann kommt der Sieger von 2015 nach vorne und holt sich mit dem Longline das Aufschlagspiel seines Gegners. 4:2 für Wawrinka im ersten Satz.

13:37 Uhr - Halep - Anisimova

Und auch das nächste Match auf dem Philippe Chatrier verspricht, sehr interessant zu werden. Die Weltranglisten-Zweite Simona Halep bekommt es mit dem US-Youngster Amanda Anisimova zu tun. Es ist die Neuauflage des Viertelfinalspiels von 2019, als Anisimova die große Favoritin Halep bezwang.

13:32 Uhr - Wawrinka - Gaston - 1:1

Auf dem Suzanne Lenglen hat vor wenigen Minuten das Drittrundenmatch zwischen Stan Wawrinka und Hugo Gaston begonnen. Der Schweizer geht als großer Favorit ins Match. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Spieler. Es steht 1:1 im ersten Satz.

13:26 Uhr - Thiem - Ruud - 6:4, 6:3, 6:1

Es war ein insgesamt beeindruckender Auftritt von Thiem gegen einen schweren Gegner. Der Österreiche rhat etwas verhalten begonnen und musste sich in das Match kämpfen, wurde mit zunehmender Spieldauer dann immer stärker. Den dritten Satz hat er dominiert. Seinen zweiten Matchball verwandelt er standesgemäß mit einem Ass. Der US-Open-Sieger steht in Runde drei, wo es zum Duell gegen Stan Wawrinka kommen könnte.

13:23 Uhr - Thiem - Ruud - 6:4, 6:3, 5:1

Jetzt kommt bei Ruud dann auch eine Menge zusammen. Der Norweger verschätzt sich völlig und lässt einen Angriffsschlag von Thiem durch, der dann noch genau auf die Linie fällt. Zwei Brekbälle für den Finalisten von 2019. Und den zweiten verwandelt Thiem mit einem weiteren Rückhand-Kracher die Linie entlang. 5:1 für Thiem, der jetzt zum Matchgewinn serviert.

13:13 Uhr - Thiem - Ruud - 6:4, 6:3, 3:1

Ruud überzieht den Rückhand-Crossschlag. Der Ball fliegt klar ins Aus, und Thiem hat zwei weitere Breakbälle. Den ersten wehrt Ruud mit starkem Longline ab. Beim zweiten aber wird der Norweger zu passiv und macht schließlich den Rückhandfehler. 3:1 für Thiem im dritten Satz.

13:08 Uhr - Swiatek - Bouchard - 6:3, 6:2

Ein weiteres Match ist übrigens heute bereits beendet worden. Die junge Polin Iga Swiatek gewinnt deutlich mit 6:3 und 6:2 gegen Eugenie Bouchard. Für die Kanadierin Bouchard war das Turnier nach einer sehr problematischen Phase aber dennoch ein kleiner Lichtblick.

13:01 Uhr - Svitolina - Alexandrova - 6:4, 7:5

Nach einem Doppelfehler Alexandrovas hat Svitolina die ersten beiden Matchbälle. Und dann überzieht Alexandrova den Angriffsball am Netz. Mit 6:4 und 7:5 übersteht die an drei gesetzte Svitolina ihre Drittrundenaufgabe.

12:57 Uhr - Thiem - Ruud - 6:4, 6:3

Satzball für Thiem nach einem Fehler von Ruud. Und dann reagiert der Österreicher nach einem Angriffsball des Norwegers blitzschnell und verwandelt mit einem tollen Longline aus der Defensive. 2:0-Satzführung damit für den Favoriten. Es ist das erwartet schwere Match für Thiem, der sich aber, wenn es darauf ankommt, sehr konzentriert präsentiert.

12:52 Uhr - Thiem - Ruud - 6:4, 5:3

Thiem jetzt mit einem sehr souveränen Aufschlagspiel. Beim Spielball serviert der US-Open-Sieger erneut weit nach außen, und Ruud macht den Fehler beim Return. 5:3 für Thiem, der an der 2:0-Satzführung schnuppert.

12:44 Uhr - Svitolina - Alexandrova - 6:4, 5:4

Es ist ein hartes Stück Arbeit für Svitolina gegen eine stark mitspielende Alexandrova. Bei 4:3 hatte die Ukrainerin zwei Breakchancen, die die Russin aber mit einem Ass und einem schönen Winner abgewehrt hatte. SVitolina muss nun selbst über Einstand gehen, macht aber mit schönem Winkelspiel den Punkt zum 5:4.

12:35 Uhr - Thiem - Ruud - 6:4, 3:1

Es bleibt ein sehr ähnliches Bild im Vergleich zum ersten Satz. Viele Aufschlagspiele sind hart umkämpft, es geht oft über Einstand. Aber in den engen Phasen ist es dann meistens Thiem, der das bessere Ende für sich hat. 3:1 für den Österreicher.

12:22 Uhr - Thiem - Ruud - 6:4, 1:0

Insgesamt fünf Breakchancen in diesem Spiel konnte Ruud abwehren, aber die sechste bringt den Aufschlagverlust. Er setzt die Rückhand ins Netz. 1:0 für Thiem im zweiten Satz. Ruud hatte sich wegen der aus seiner Sicht Fehlentscheidung noch nicht beruhigt und diskutiert während des Seitenwechsels noch einmal mit dem Schiedsrichter.

12:18 Uhr - Thiem - Ruud - 6:4

Ruud kann drei Breakbälle von Thiem abwehren. Beim dritten setzt der Norweger eigentlich den Stoppball viel zu hoch an, aber Thiem vergibt die große Chance am Netz. Aber dann bricht Ruud den Ballwechsel ab, weil er den Schlag von Thiem im Aus gesehen hat. Der Schiedsrichter kommt herunter und gibt den Ball gut. Anscheinend können sich die beiden nicht einigen, welcher Abdruck nun der richtige war.

12:08 Uhr - Thiem - Ruud - 6:4

Thiem konnte bei Aufschlag Ruud einen Satzball nicht nutzen und serviert nun selbst zum Gewinn des ersten Durchgangs. Mit einem Aufschlag-Winner holt sich der Österreicher den nächsten Satzball, vergibt den aber mit einem Rückhandfehler. Mit einer stark platzierten Vorhand holt er sich Chance Nummer drei. Und mit einem starken Crossball zwingt er seinen Gegner zum Fehler. 6:4 für Thiem nach einem harten Stück Arbeit in Satz eins.

12:00 Uhr - Svitolina - Alexandrova - 6:4

Auf dem Suzanne Lenglen ist inzwischen der erste Satz zu Ende gegangen. Elina Svitolina gewinnt den Durchgang gegen Ekaterina Alexandrova mit 6:4.

11:57 Uhr - Thiem - Ruud - 5:3

Nach einem Fehler Thiems hat der Österreicher den nächsten Breakball gegen sich. Im anschließenden Ballwechsel ist Ruud eigentlich am Drücker, aber Thiem kontert mit dem Rückhand-Longline. Der US-Open-Sieger bringt sein Service mit einem Aufschlag nach außen doch noch durch. Das ist dann auch die Nervenstärke eines absoluten Spitzenspielers. Thiem hatte in jedem seiner Aufschlagspiele mindestens einen Breakball gegen sich, ist aber dennoch derjenige, der 5:3 führt.

11:50 Uhr - Thiem - Ruud - 4:3

Drei Breakbälle für Thiem nach einigen schnellen Fehlern Ruuds. Und dann setzt der Norweger den Rückhand-Crossball ins Aus, und Thiem nimmt ihm zu null das Service ab. Das kann dann in einem Satz auch oft den Unterschied machen. Ruud hat zahlreiche Chancen liegengelassen, während Thiem dann in den engen Phasen sofort zuschlug.

11:47 Uhr - Thiem - Ruud - 3:3

Thiem versucht es einige Male mit dem Stopp. Am Anfang des Matches ist ihm das aufgegangen, jetzt misslingen die Stopps aber. Mit einem herausragenden Vorhand-Return holt sich Ruud die nächste Breakchance, aber auch die kann er nicht verwandeln. Der Norweger ist der bessere Spieler in der Anfangsphase, nutzt aber zu wenige seiner Möglichkeiten. Nachdem zur Abwechslung nun einmal Ruud den Stopp ins Netz setzt, steht es 3:3. Da kann Thiem durchatmen, denn es hätte auch schon zumindest 4:1 für Ruud stehen können.

11:40 Uhr - Thiem - Ruud - 2:3

Ruud hatte bisher in jedem Aufschlagspiel Thiems einen Breakball. So auch in diesem, nach einem missglückten Angriffsball des Österreichers. Aber der Norweger vergibt die Chance mit einem Rückhandfehler. Es geht mehrmals über Einstand. Mit dem Angriffsschlag über die Vorhand holt sich Ruud die nächste Chance. Aber mit einem seiner Markenzeichen, dem Rückhand-Longline, gleicht Thiem erneut zum 40:40 aus.

11:33 Uhr - Thiem - Ruud - 2:3

Thiem erhöht jetzt den Druck und versucht, Ruud zum Fehler zu zwingen. Das zahlt sich aus. Der Österreicher hat drei Chanchen zum Rebreak. Und bei der zweiten packt der Vorjahresfinalist den Kracher aus dem Halbfeld aus. Nur noch 3:2 für Ruud und alles wieder in der Reihe im ersten Satz.

11:28 Uhr - Thiem - Ruud - 1:3

Ruud ist in der Anfangsphase souveräner bei eigenem Aufschlag. Thiem hat nach einem Doppelfehler wieder einen Breakball gegen sich. Und dann landet der Longline des Österreichers knapp im Seitenaus. Frühes Break gegen Thiem zum 3:1 für Ruud.

11:25 Uhr - Beginn auf den Außenplätzen

Auch auf den Außenplätzen kann es nun mit leichter Verspätung losgehen, weil es bis kurz vor 11:00 Uhr noch relativ stark geregnet hat. Inzwischen haben sich die Verhältnisse etwas gebessert und es kann gespielt werden. Unterbrechungen sind heute aber durchaus möglich. Thiem und Ruud haben übrigens gleich bei geschlossenem Dach begonnen.

11:18 Uhr - Thiem - Ruud - 1:1

Thiem hat noch etwas Mühe, die richtige Länge in den Schlägen zu finden. Nach einem Vorhandfehler hat der US-Open-Sieger einen Breakball gegen sich, den er aber mit sehr gutem Winkelspiel abwehrt. Er bringt sein Spiel zum 1:1 schließlich doch noch durch, verwandelt den entscheidenden Punkt mit einem schönen Stopp.

11:12 Uhr - Thiem - Ruud - 0:1

Das Match beginnt mit Aufschlag Ruud. Gleich im ersten Spiel liefern sich die beiden lange Grundlinienduelle. Das ist durchaus ein Bild, das wir hier den Großteil des Matches sehen könnten. Nach einem Returnfehler von Thiem beim Spielball bringt Ruud den Aufschlag zum 1:0 durch.

11:05 Uhr - Überraschungen durch Anisimova und Cecchinato?

Im Fokus stehen heute auch zwei Spieler, die in Paris schon einmal für Aufsehen gesorgt haben. Amanda Anisimova trifft in ihrem Drittrundenmatch auf Topfavoritin Simona Halep. Diese Begegnung gab es an gleicher Stelle schon im Viertelfinale 2019. Und da hieß die Siegerin Anisimova! Und auch Alexander Zverevs Gegner Marco Cecchinato blickt schon auf erfolgreiche French Open zurück. 2018 erreichte der Italiener das Halbfinale und gewann auf dem Weg dorthin unter anderem gegen Novak Djokovic.

11:00 Uhr - Thiem - Ruud

Thiem hat, zumindest wenn man nach den mutmaßlichen Gegnern geht, wohl die schwerste Auslosung aller Favoriten erwischt. Auch Ruud ist kein leichter Gegner. Zuletzt überzeugte der Norweger mit Halbfinalteilnahmen in Rom und Hamburg. Allerdings ist Thiem bisher sehr souverän aufgetreten und auch heute trotz allem natürlich der Favorit.

10:50 Uhr - Nadal und Zverev schlagen auf

Auch Rafael Nadal und Alexander Zverev sind heute noch angesetzt. Nadal wird auch mit Sicherheit spielen. Er hat das vierte Match auf dem Philippe Chatrier gegen Stefano Travaglia aus Italien. Bei Zverev müssen wir etwas hoffen, dass das Wetter mitspielt. Die Vorhersagen sind durchwachsen. Wenn alles nach Plan läuft, bestreitet er Match drei auf dem Suzanne Lenglen gegen Marco Cecchinato.

10:40 Uhr - Thiem macht den Auftakt

Los geht es um 11:00 Uhr, wenn Dominic Thiem es auf dem Philippe Chatrier mit Casper Ruud aus Norwegen zu tun bekommt. Ruud ist in den Vorbereitungsturnieren sehr stark aufgetreten und nicht zu unterschätzen. Allerdings hat er nun auch bereits viele Matches in den Knochen und musste in der Vorrunde über fünf Sätze gehen. Ebenfalls um 11:00 Uhr startet die Partie zwischen Elina Svitolina und Ekaterina Alexandrova.

10:00 Uhr - Herzlich willkommen zum Liveticker der French Open

Vom 27. September bis 11. Oktober geht nun auch das letzte von in diesem Jahr nur drei Grand-Slam-Turnieren über die Bühne - der Sandplatz-Klassiker von Roland Garros in Paris. Eurosport.de berichtet hier im Liveticker vom ersten bis zum letzten Turniertag vom Kampf um die Titel. Sebastian Würz begleitet Euch durch den Tag. Viel Spaß dabei.

