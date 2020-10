Am 15. Tag der French Open in Paris finden zwei weitere Endspiele statt.

Es kann das Happy End für Timea Babos und Kristina Mladenovic geben. Das ungarisch-französische Doppel wurde bei den US Open in New York aus dem Wettbewerb genommen, weil Mladenovic Kontakt mit dem positiv auf Corona getesteten Benoit Paire aus Frankreich hatte. Auch das Einzelturnier in Roland-Garros verlief unglücklich für sie. Mladenovic scheiterte bereits in Runde eins an Laura Siegemund nach einer Fehlentscheidung gegen sie bei Satzball, aber auch wegen sechs weiterer vergebener Satzbälle.