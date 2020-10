Am Dienstag werden im Einzel bei den French Open 2020 in Roland-Garros die ersten Halbfinalisten ermittelt.

GESTERN AM 06:49

Sehr faire Geste von Murray und Skupski. Ein Smash von Krawietz wird Aus gegeben, aber beide Briten zeigen sofort an, dass der Ball noch auf der Linie war. Krawietz bringt sein Spiel zum 2:0 relativ sicher durch, den entscheidenden Punkt macht Mies mit dem Rückhandvolley. Auch Murray hat bei seinem anschließenden Service keinerlei Mühe. Nachdem ein Return von Krawietz nach gutem Aufschlag des Briten im Aus landete, steht es noch 2:1 für die Deutschen.

Mies beweist am Netz eine tolle Übersicht, macht dort viele Punkte. Nun verwandelt er aber zur Abwechslung einmal von der Grundlinie mit einem tollen Rückhand-Passierball. Wieder Breakball für die Deutschen, den Murray aber mit einem Smash abwehrt. Es geht mehrmals über Einstand. Und dann lässt Skupskis den Schlag von Mies aus der Defensive durch. Aber der Ball fliegt noch ins Feld, und das ist die nächste Breakchance. Und nach starkem Return von Krawietz steht es 1:0 für die Titelverteidiger.

Krawietz serviert zum Satzgewinn. Mit dem Volley am Netz holt Mies drei Satzbälle für das deutsche Doppel. Und dann steht er erneut goldrichtig am Netz und setzt den Rückhandvolley unerreichbar für Murray und Skupski ins Feld. Mit 6:4 holen sich Krawietz/Mies den ersten Satz.

Mies erreicht den Return von Skupski nicht mehr rechtzeitig. Er trifft zwar den Ball noch, kann ihn aber nicht korrigieren, und er fliegt ins aus. Zwei Breakchancen für Murray/Skupski. Aber die Deutschen wehren die beiden durch einen guten Passierball von Krawietz und einen Volley durch Mies ab. Nach einem Aufschlag auf die Linie von Krawietz verwandelt Mies am Netz zum 4:2.

Nachdem Krawietz am Netz nicht mehr richtig reagieren kann, wird es auch bei Aufschlag Mies eng. Der Lob von Murray senkt sich noch ins Feld, und die Briten haben die Chance zum Rebreak, die Skupski aber mit einem Returnfehler vergibt. Doch dann schlägt Mies einen Volley ins Netz, und die Deutschen haben wieder Breakball gegen sich. Wieder folgt der Fehler Skupskis beim Return. Murray und Skupski punkten erneut mit dem Lob und haben ihre dritte Chance, und es gibt den dritten Returnfehler nach einem nun aber auch cleveren Aufschlag von Mies.

Krawietz bringt ohne große Schwierigkeiten sein Spiel zum 1:1 durch. Beide Deutsche haben mit schönen Punktgewinnen am Netz überzeugen können. Bei Aufschlag Skupski bilden sie am Netz eine Wand, und Krawietz macht mit dem Smash den Punkt zum 0:30. Aber die Briten kontern und gleichen zum 30:30 aus. Murray verschätzt sich und Lässt den Return von Mies durch. Der Ball fellt noch auf die Linie, und die Deutschen haben Breakball. Es folgt der Doppelfehler von Skupski zum 2:1 für Krawietz/Mies.

Das Match beginnt mit Aufschlag Jamie Murray. Es ist sehr windig auf dem Platz, was die Sache für die Spieler nicht einfacher macht. Nach einem Fehler von Skupski beim Volley steht es 30:30. Aber dann folgen zwei Returnfehler von Krawietz/Mies in Serie. Beide Doppel agieren zu Beginn noch ziemlich fehlerhaft. Aber die Bedingungen sind auch wirklich schwer. Es hat schon zweimal den Sand kräftig verweht.

Der Tag startet mit positiven Nachrichten. Die Sonne scheint über der Anlage, und einem pünktlichen Start in Roland-Garros steht auch auf den Außenplätzen nichts im Weg. Das freut uns für Kevin Krawietz und Andreas Mies und alle anderen, die abseits des Centre Courts angesetzt sind. Die fünf geplanten Einzelspiele für heute sind ja alle nicht in Gefahr, da sie auf dem Chatrier stattfinden, wo man zur Not das Dach einsetzen kann.