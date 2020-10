Die Zahl der verbliebenen Teilnehmer im Feld der French Open wird mit jedem Tag geringer. Da am heutigen Donnerstag abgesehen von den Jugendkonkurrenzen nur vier Spiele angesetzt sind, verschiebt sich das hauptsächliche Geschehen auf den Nachmittag und Abend. Um 12 Uhr hat auf Court Suzanne-Lenglen das erste Halbfinale im Doppel zwischen Cabal/Farah und Pavic/Soares begonnen. Im Anschluss an die Partie werden ab ca. 14 Uhr Kevin Krawietz und Andreas Mies in ihrem Semifinale aufschlagen.