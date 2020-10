GESTERN AM 09:49

Kristina Mladenovic und Timea Babos stehen als erste Finalistinnen im Damendoppel fest. Das französisch-ungarische Doppel siegte nach drei engen Sätzen gegen das tschechische Duo Krejcikova/Siniakova. Dazu brauchte das an Nummer zwei gesetzte Doppel gleich sechs Matchbälle, um den Sieg einzufahren. Beim Stand von 5:4 im dritten Satz hatten Mladenovic/Babos bereits die erste Chance, die sie aber noch nicht nutzen konnten. Im entscheidenden Spiel bei 6:5 benötigten sie dann fünf weitere Matchbälle, bis sie endlich den Finaleinzug klarmachen konnten. Ihre Gegnerinnen werden im zweiten Halbfinale zwischen Guarachi/Krawczyk und Melichar/Swiatek ermittelt, das in Kürze startet. Für die Polin Swiatek ist es die Möglichkeit, sowohl das Einzel- als auch das Doppelfinale zu erreichen.

Auch die Herren greifen in Kürze ins Geschehen ein. Um 14:50 Uhr soll es zwischen Nadal und Schwartzman losgehen. Für Eurosport-Experte Boris Becker ist Nadal der klare Favorit.

Vom 27. September bis 11. Oktober geht nun auch das letzte von in diesem Jahr nur drei Grand-Slam-Turnieren über die Bühne - der Sandplatz-Klassiker von Roland Garros in Paris. Eurosport.de ist täglich hier im Liveticker mit von der Partie. Am 13. Wettkampftag stehen die Halbfinalspiele im Herreneinzel und im Damendoppel auf dem Programm. Tino Harth-Brinkmann begleitet euch durch den Tag. Viel Spaß!