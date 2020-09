French Open Auslosungs-Hammer in Paris: Murray fordert Wawrinka in Runde eins 24/09/2020 AM 19:07

Die wichtigsten Spiele des Tages:

+++ Wegen Regens verschieben sich die Startzeiten auf den Außenplätzen um etwa zwei Stunden +++

Pironkova - Petkovic 6:3, 6:3

Thiem - Cilic 6:4, 6:3, 6:3

Anisimova - Korpatsch - 6:2, 6:0

Williams - Ahn 7:6 (7:2), 6:0

Juvan - Kerber 6:3, 6:3

Struff - Tiafoe 3:6, 7:6 (7:5), 6:3, 6:7 (2:7), 6:3

Nadal - Gerasimov 6:4, 6:4

Altmaier - Lopez

21:05 Uhr - Auf Wiedersehen - am Dienstag geht's weiter

Sebastian Würz bedankt sich damit für Eure Aufmerksamkeit und wünscht Euch noch einen schönen Abend. Eurosport überträgt alle noch laufenden Matches, darunter das von Daniel Altmaier gegen Feliciano Lopez, live im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2 sowie im Eurosport Player. Morgen geht es hier wieder ab 11:00 Uhr im Liveticker weiter. Auf Wiedersehen!

21:03 Uhr - Kerber - Juvan - 3:6, 3:6

Zwei Matchbälle für Juvan, nachdem ein Stoppversuch von Kerber noch vor dem Match verhungert. Und dann fliegt der Vorhand-Crossball der Deutschen weit ins Aus. Verdienter 6:3 und 6:3-Erfolg für die Slowenin. Für Kerber war das nach ihren sehr ordentlichen Leistungen in Melbourne und New York heute leider ein sehr schwacher Tag. Da kann sie auch auf Sand mehr, auch wenn es ihr schwächster Belag ist.

20:59 Uhr - Kerber - Juvan - 3:6, 3:5

Mit einem guten Vorhand-Crossball macht Kerber den Punkt zum 30:30. Die Deutsche hat jetzt ihre beste Phase des Matches, aber es ist natürlich auch schon sehr spät. Nach einem Vorhandfehler Juvans hat Kerber Breakball. Und dann patzt ihre Gegnerin am Netz. Noch 5:3 aber weiterhin ein Break Vorsprung für Juvan.

6:05 Stunden! Die Highlights des zweitlängsten French-Open-Matches

20:52 Uhr - Kerber - Juvan - 3:6, 1:5

Kerber ist heute zwar weit von ihrer Bestform entfernt, aber man muss auch einmal Juvan loben. Mit einem wirklich gelungenen Tempowechsel macht Kerber den Punkt zum Einstand. Aber die junge Slowenin bleibt auch in dieser Situation cool und antwortet mit einem Ass. Es folgt ein weiterer Fehler Kerbers zum 5:1 für ihre Gegnerin.

20:47 Uhr - Kerber - Juvan - 3:6, 1:4

Und die Hoffnung Kerbers hat schon den nächsten Dämpfer erlitten. Denn Juvan hat sofort das nächste Break nachgelegt und damit den alten Abstand wieder hergestellt. Eine Statistik, die Bände spricht: Von den letzten 40 Punkten hat Kerber lediglich zehn gemacht.

20:45 Uhr - Kerber - Juvan - 3:6, 1:3

Aber immerhin: Kerber holt sich zumindest eines der beiden Aufschlagspiele zurück. Da hatte sie nun auch tatkräftige Unterstützung von Juvan bekommen, die erst die Vorhand und dann die Rückhand verschlagen hat. Nur noch 1:3 aus Sicht der Deutschen, die aber dennoch eine Leistungssteigerung braucht.

20:42 Uhr - Kerber - Juvan - 3:6, 0:3

Für Kerber läuft es gar nicht. Das Spiel geht völlig an der ehemaligen Weltranglisten-Ersten vorbei, und sie wirkt völlig ratlos. Mit einem starken Return nimmt Juvan der Deutschen erneut den Aufschlag ab, und das schon zum zweiten Mal im zweiten Satz. Doppelbreak Vorsprung für Juvan.

20:37 Uhr - Struff - Tiafoe - 3:6, 7:6, 6:3, 6:7, 6:3

Struff bringt Tiafoe mit einem starken Rückhand-Longline in Bedrängnis und verwandelt schließlich mit der Vorhand am Netz. Matchball für den Deutschen. Und dann setzt Tiafoe den Longline ins Aus. In einem hart umkämpften Fünfsatzmatch hat Struff das bessere Ende für sich und steht in Runde zwei. Tiafoe zerlegt vor Wut seinen Schläger.

20:31 Uhr - Kerber - Juvan - 3:6

Zwei Satzbälle für Juvan. Und dann muss Kerber eigentlich nur noch am Netz verwandeln, setzt aber den Smash ins Aus. 6:3 für Juvan im ersten Satz. Kerber wird sich hier deutlich steigern müssen, wenn sie diese Hürde überstehen will. Die Slowenin spielt gut, aber die Deutsche auch zu fehlerhaft.

Pflichtaufgabe erledigt: So machte Nadal die zweite Runde klar

20:29 Uhr - Kerber - Juvan - 3:5

Es lag in der Luft. Juvan hat drei weitere Breakbälle gegen Kerber. Und beim zweiten serviert die Deutsche den Doppelfehler. 5:3 für die Slowenin. Und das ist folgerichtig, denn die Außenseiterin ist bisher die druckvollere Spielerin.

20:22 Uhr - Kerber - Juvan - 3:3

Juvan gibt keinen Ball verloren. Die Slowenin zeigt sich enorm hampfstark. Das erinnert von der Spielweise etwas an Kerber, die in vielen ihrer Matches ja auch zu einer Ballwand geworden ist. Insgesamt macht die Slowenin den besseren Eindruck heute, aber Kerber bringt ihre Aufschlagspiele bisher durch, wenn auch mit Mühe. 3:3.

20:18 Uhr - Struff - Tiafoe - 3:6, 7:6, 6:3, 6:7, 3:2

Tiafoe hat den Physiotherapeuten kommen lassen. Der US-Amerikaner wird aktuell am Rücken behandelt, und das Match ist unterbrochen.

20:15 Uhr - Kerber - Juvan - 2:2

Wie schon in ihrem ersten Aufschlagspiel hat Kerber erneut Breakball gegen sich nach einem huten Lob ihrer Gegnerin. Aber die Chance vergibt Juvan mit dem Returnfehler. Kerber beweist anschließend viel Spielübersicht und holt sich den Spielball, den sie mit dem Rückhand-Longline verwandelt.

20:11 Uhr - Struff - Tiafoe - 3:6, 7:6, 6:3, 6:7, 3:1

Auch Struff muss nach einem Winner Tiafoes mit der Vorhand nun aber über Einstand gehen. Mit dem Aufschlag-Winner holt sich der Deutsche den Spielball zum 3:1. Und den verwandelt er mit einem gut gespielten Inside-Out. Struff hält das Break Vorsprung.

20:06 Uhr - Struff - Tiafoe - 3:6, 7:6, 6:3, 6:7, 2:1

Der Longline von Struff passt genau auf die Linie, und der Deutsche holt sich den ersten Breakball im fünften Satz. Und dann lander der Rückhand-Crossball von Tiafoe im Netz. 2:1 für Struff im entscheidenden Durchgang.

Zverev über Nadal-Kritik: "Müssten schon extrem Glück haben"

20:03 Uhr - Kerber - Juvan - 0:1

Youngster Juvan beginnt sehr dynamisch, während Kerber noch etwas verhalten wirkt. Nach einem missglückten Stoppversuch muss die ehemalige Weltranglisten-Erste über Einstand gehen. Juvan macht Druck und Kerber den Fehler mit der Rückhand zum Breakball. Den wehrt die Deutsche allerdings mit einem schönen Vorhandwinner ab. Mit dem Return holt sich die Slowenin Breakball Nummer zwei. ABer Kerber geht dem Ball gut nach und kontert aus dem Halbfeld.

19:55 Uhr - Kerber - Juvan

Lange musste Angelique Kerber warten. Denn das Match auf Platz 14 vor ihr zwischen Corentin Moutet und Lorenzo Giustino hat über sechs Stunden gedauert, ehe Giustino mit 18:16 im fünften Satz gewann. Nun aber darf die Deutsche loslegen. Es geht gegen Kaja Juvan.

19:48 Uhr - Struff - Tiafoe - 3:6, 7:6, 6:3, 6:7

Vier Satzbälle für Tiafoe nach einem Vorhandfehler von Struff. Und dann kommt der US-Amerikaner ans Netz nach vorne, macht dort Druck und zwingt Struff zum Fehler. 7:2 für Tiafoe im Tiebreak. Struff muss in den fünften Satz.

19:42 Uhr - Struff - Tiafoe - 3:6, 7:6, 6:3, 6:6

Wie schon der zweite Satz wird auch der vierte im Tiebreak entschieden. Mit einem Winner am Netz verwandelt Tiafoe seinen dritten Spielball zum 6:6.

Da fließen Tränen: Unfassbares Schläger-Drama bei French Open

19:34 Uhr - Nadal - Gerasimov - 6:4, 6:4, 6:2

Der Rückhand-Crossball von Nadal passt genau ins Feld. Und der Weltranglisten-Zweite holt sich damit den ersten Matchball. Und dann landet der Return von Gerasimov im Netz. Gratulation an Gerasimov zu einem guten Match, und hoffentlich hat er sich nicht schwerer verletzt. Aber insgesamt war das ein sehr überzeugender Turnierauftakt von Nadal.

19:28 Uhr - Nadal - Gerasimov - 6:4, 6:4, 4:2

Gerasimov kann das Match fortsetzen und versucht, die Ballwechsel kurz zu halten, Das hatte er ja zuvor schon. Aber jetzt kann er die Schläge Nadals kaum noch erreichen. Es läuft alles in Richtung des Spaniers, der sich auch bereits ein weiteres Break gesichert hat.

19:22 Uhr - Struff - Tiafoe - 3:6, 7:6, 6:3, 4:3

Struff ist im vierten Durchgang der aktivere Spieler. Aber er macht auch mehr unerzwungene Fehler als sein Gegner. Nach einem guten Angriff verwandelt er mit dem Volley am Netz zum 4:3. Es hat noch keine Breaks im vierten Satz gegeben.

19:14 Uhr - Nadal - Gerasimov - 6:4, 6:4, 2:2

Schrecksekunde auf dem Chatrier. Kurz, nachdem sich Nadal das Rebreak gesichert hat, rutscht Gerasimov weg. Der Weißrusse gibt zunächst das Zeichen, dass nichts passiert ist, muss aber anschließend doch am Fuß untersucht werden. Hoffentlich ist da alles in Ordnung.

Alles anders in Paris: So gehen die Stars mit den Umständen um

19:06 Uhr - Struff - Tiafoe - 3:6, 7:6, 6:3, 2:2

Struff hat etwas Glück mit der Netzkante, wodurch der Ball seine Richtung verändert. Tiafoe macht deshalb den Fehler und muss über Einstand gehen. Struff hat die große Chance, sich am Netz den Breakball zu holen, schlägt aber den Volley ins Netz. Sein Gegner verwandelt anschließend aus dem Halbfeld zum 2:2. Das war etwas ärgerlich aus Sicht des Deutschen.

19:01 Uhr - Nadal - Gerasimov - 6:4, 6:4, 0:2

Gerasimov kämpft und wird mit zwei Breakbällen belohnt. Und beim zweiten steht Nadal schlecht zum Ball und setzt den Longline ins Aus. 2:0 für einen wirklich aufopferungsvoll auftretenden Gerasimov. Bis zu einer möglichen Überraschung selbst im dritten Satz ist es aber natürlich dennoch ein sehr weiter Weg.

18:50 Uhr - Nadal - Gerasimov - 6:4, 6:4

Zwei Satzbälle für Nadal. Den ersten wehrt Gerasimov mit einem schönen Return ab. Aber beim zweiten verzieht der Außenseiter die Vorhand. Der Ball fliegt deutlich ins Aus, und Nadal holt sich den zweiten Durchgang mit 6:4.

18:48 Uhr - Struff - Tiafoe - 3:6, 7:6, 6:3

Nach einem Vorhandfehler von Tiafoe hat Struff Satzball. Und dann packt der Deutsche den Winner mit der Rückhand aus. 6:3 für Struff, der im dritten Satz jetzt auch der klar bessere Spieler war. Hoffentlich kann er den Rückenwind in Durchgang vier mitnehmen.

Weltklasse! Bublik mit Tweener-Lob aus vollem Lauf gegen Monfils

18:45 Uhr - Keys - Zhang 3:6, 6:7 (2:7)

Für die nächste gesetzte Spielerin ist das Turnier im Stade Roland Garros schon beendet. Madison Keys muss sich in zwei Sätzen der Chinesin Shuai Zhang geschlagen geben.

18:38 Uhr - Nadal - Gerasimov - 6:4, 4:3

Gerasimov sucht bei seinen Aufschlagspielen den schnellen Punktgewinn. Der Belarusse kommt oft ans Netz nach vorne, um dort mit dem Volley zu verwandeln. Die Taktik geht ihm einigermaßen auf, er hat damit schon einige schöne Punkte herausgespielt. Aber sobald die Ballwechsel länger werden, bestimmt Nadal das Geschehen. 4:3 für den Mallorquiner.

18:30 Uhr - Struff - Tiafoe - 3:6, 7:6, 3:1

Struff ist gut in den dritten Durchgang gestartet. Der Deutsche ist aktuell am Drücker, hat Tiafoe auch schon das Service abnehmen können. Mit einem schönen Longline verwandelt er seinen ersten Spielball zum 3:1.

18:23 Uhr - Nadal - Gerasimov - 6:4, 2:1

Breakball für Nadal, nachdem er Gerasimov in einem Netzduell überlistet hatte. Dann gerät der zweite Aufschlag des Weißrussen zu kurz. Nadal macht Druck mit dem Return, und Gerasimov schließlich den Fehler beim Crossball. 2:1 für Nadal im zweiten Satz.

18:17 Uhr - Nadal - Gerasimov - 6:4, 0:1

Gerasimov hat sich im ersten Satz gut verkauft. Gegen einen anderen Gegner hätte er den Durchgang auch durchaus gewinnen können. Aber Nadal hat wieder seine ganze Spielübersicht ausgespielt, sich den Gegner zurechtgelegt und im richtigen Moment zugeschlagen.

18:11 Uhr - Struff - Tiafoe - 3:6, 7:6

Struff hat sich nicht nur in den Tiebreak gerettet, sondern dort auch zwei Satzbälle, nachdem der Vorhand-Crossball von Tiafoe am Netz hängenbleibt. en ersten wehrt der US-Amerikaner mit starkem Aufschlag ab. Aber dann macht Struff bei eigenem Aufschlag Druck und verwandelt schließlich mit dem Volley am Netz zum 7:5 im Tiebreak. Das war wichtig aus Sicht des Deutschen.

18:06 Uhr - Nadal - Gerasimov - 6:4

Mit einem sehr gefühlvollen Volley am Netz holt sich Nadal zwei Satzbälle. Und mit einem Ass serviert er souverän aus. 6:4 für Nadal im ersten Durchgang nach einer sehr konzentrierten Vorstellung.

17:59 Uhr - Struff - Tiafoe - 3:6, 5:6

Struff nutzt die große Chance am Netz nicht, und Tiafoe kontert mit dem Passierball. Satzball für den US-Amerikaner. Aber den wehrt Struff mit einem Weltklasse-Longline ab. Mit dem Service-Winner holt sich der US-Amerikaner Satzball Nummer zwei. Doch erneut wehrt sich der Deutsche erfolgreich, diesmal mit der Vorhand cross.

17:54 Uhr - Struff - Tiafoe - 3:6, 5:6

Das ist ganz ärgerlich aus Sicht von Struff. Nach einem misslungenen Passierball hat er erneut zwei Breakbälle gegen sich. Und beim zweiten setzt er den Angriffsschlag von der T-Linie ins Aus. Tiafoe hat damit gleich die Möglichkeit, zur 2:0-Satzführung zu servieren.

Highlights: Fognini kämpft mit Verletzung und scheitert an Kukushkin

17:50 Uhr - Struff - Tiafoe - 3:6, 5:5

Struff hat sich das Break zurückgeholt und schnuppert beim Stand von 5:4 sogar etwas am Satzgewinn. Aber bei 30:30 macht Tiafoe zweimal den freien Punkt mit dem Aufschlag und sichert sich schließlich den Spielgewinn zum 5:5.

17:44 Uhr - Nadal - Gerasimov - 3:2

Wie man es von ihm gewohnt ist, bringt Nadal seinen Gegner viel ins Laufen. Gerasimov überzieht mit der Rückhand, und Nadal holt sich den ersten Breakball. Und mit einem wunderschönen Stoppball punktet der Titelverteidiger zum 3:2 im ersten Satz.

17:37 Uhr - Struff - Tiafoe - 3:6, 3:4

Struff hält den Anschluss. Der Deutsche macht nun relativ viele freie Punkte über den Aufschlag. Das ist auch nötig, denn bei den längeren Ballwechseln hat nach wie vor Tiafoe die Oberhand im Match. Struff läuft weiterhin einem Break Rückstand im zweiten Satz hinterher.

17:27 Uhr - Nadal - Gerasimov

Der Rekordsieger betritt die Bühne. Rafael Nadal bekommt es in seinem Auftaktmatch auf dem Philippe Chatrier mit Egor Gerasimov aus Weißrussland zu tun. Der Spanier hat vor Turnierbeginn etwas tiefgestapelt, glaubt, dass ihm die veränderten Bedigungen nicht liegen. Aber dennoch wird er derjenige sein, den es erst einmal zu schlagen gilt.

Highlights: So fegte Nishioka Youngster Auger-Aliassime vom Platz

17:17 Uhr - Struff - Tiafoe - 3:6, 0:1

Der Passierball cross von Struff landet im Aus. Tiafoe hat erneut Breakball, den Struff aber mit einem schönen Angriffsball aus dem Halbfeld abwehrt. Der Deutsche überzieht dann mit der Rückhand und hat wieder Breakball gegen sich. Tiafoe patzt beim Return, und es geht erneut über Einstand. Die dritte Möglichkeit lässt sich der US-Amerikaner aber nicht nehmen. Struff reagiert zwar schnell am Netz, setzt den Volley aber schließlich ins selbige. 1:0 für Tiafoe.

17:09 Uhr - Struff - Tiafoe - 3:6

Drei Satzbälle für Tiafoe nach einem Fehler Struffs beim Return. Den ersten wehrt der Deutsche mit einem Winner gegen die Laufrichtung seines Gegners ab. Beim zweiten landet die Vorhand Tiafoes im Aus. Aber den dritten nutzt der US-Amerikaner dann mit dem Rückhand-Longline. Verdienter Satzgewinn für Tiafoe, aber der Unterschied ist gering. Struff hat noch alle Chancen im Match.

17:05 Uhr - Williams - Ahn - 7:6, 6:0

Der fünfte Matchball bringt die Entscheidung. Mit ihrem insgesamt elften Ass verwandelt Williams zum 6:0 im zweiten Durchgang. Nach Ahns guter Leistung in Satz eins ist der Bagel etwas schade. Das hatte sie auch in Satz zwei nicht verdient. Aber ohne Zweifel hat sich die dann am Ende bessere Spielerin hier durchgesetzt.

17:00 Uhr - Williams - Ahn - 7:6, 5:0

Der Return von Ahn landet im Aus. Und das bedeutet, dass Williams drei Chancen hat, das Match für sich zu entscheiden. Doch sie vergibt alle drei, den dritten mit einer völlig überhasteten Aktion aus dem Halbfeld. Nach Williams' zehntem Ass hat sie dann aber den vierten Matchball. Auch der ist es allerdings nicht. Ihr Rückhand-Longline verhungert und bleibt am Netz hängen.

16:55 Uhr - Struff - Tiafoe - 1:4

Es ist eigentlich ein recht ausgeglichener Beginn zwischen Jan-Lennard Struff und Frances Tiafoe mit vielen langen Spielen und Ballwechseln. Aber der US-Amerikaner hat bisher meistens noch das bessere Ende für sich. Struff läuft einem Aufschlagverlust hinterher, nachdem er soeben Chancen zum Rebreak nicht nutzen konnte.

Highlights: So fegte Nishioka Youngster Auger-Aliassime vom Platz

16:48 Uhr - Williams - Ahn - 7:6, 3:0

Aber jetzt ist es dann doch passiert. Williams macht Druck, drängt Ahn immer mehr in die Defensive und zwingt sie schließlich zum Fehler. Nächstes Break für Williams, die nun klar auf Kurs Runde zwei liegt.

16:46 Uhr - Williams - Ahn - 7:6, 2:0

Ahn hat durch den verlorenen ersten Satz etwas den Faden verloren. Die Weltranglisten-103. beginnt in Durchgang zwei mit einigen schnellen Fehlern, muss sofort ihr Aufschlagspiel abgeben. Auch beim zweiten wird es eng. Nach einem Doppelfehler hat Ahn zwei Breakbälle gegen sich. Den ersten wehrt sie mit viel Kampfgeist ab. Und beim zweiten zeigt sie viel gefühl am Netz, und Williams hat keine Chance, den Ball noch zu erreichen. Es geht über Einstand.

16:39 Uhr - Struff - Tiafoe - 0:1

Auf Platz Nummer zwölf hat das Auftaktmatch von Jan-Lennard Struff begonnen. Der Warsteiner bekommt es mit Frances Tiafoe zu tun. Struff ist gerade auf Sand favorisiert, aber Tiafoe ist hier absolut ernstzunehmen. Hier könnt das Spiel in voller Länge im Eurosport Player sehen.

16:35 Uhr - Williams - Ahn - 7:6

Vier Satzbälle für Williams nach einem Patzer von Ahn mit der Vorhand. Und gleich den ersten bringt die Favoritin mit einem Ass nach Hause. Ahn hatte vor dem Tiebreak hier mehrere Chancen den Satz vorzuentscheiden, konnte sie aber nicht nutzen. Und im entscheidenden Moment war Williams dann da. 7:2 im Tiebreak für die dreimalige Turniersiegerin.

16:32 Uhr - Williams - Ahn - 6:6

Williams holt sich früh im Tiebreak das erste Minibreak, dass sich Ahn aber mit einem perfekt platzierten Angriffsball am Netz zurückerkämpft. Dann aber setzt die jüngere US-Amerikanerin den Crossball ins Aus, und Williams führt 4:2 beim Seitenwechsel.

"Sehr stark": Kvitova ringt Dodin nieder

16:28 Uhr - Williams - Ahn - 6:6

Der erste Satz wird im Tiebreak entschieden. Beim zweiten Spielball für Ahn zum 6:6 ist Williams eigentlich am Drücker. Aber die 23malige Grand-Slam-Siegerin setzt den Angriffsschlag von der T-Linie ins Netz.

16:20 Uhr - Williams - Ahn - 5:5

Das Breakfestival in der Endphase des Durchgangs geht weiter. Diesmal ist es Ahn, die das Service nicht halten kann. Sie trifft den Ball beim Longline nicht sauber, und die Filzkugel fliegt ins Aus. Alles wieder ausgeglichen in Satz eins.

16:17 Uhr: Korpatsch - Anisimova - 2:6, 0:6

Für Tamara Korpatsch ist das Turnier beendet. Die Deutsche muss sich klar in zwei Sätzen Amanda Ansisimova geschlagen geben. Anisimova verwandelt den Matchball mit einem Return genau auf die Linie.

16:14 Uhr - Williams - Ahn - 4:5

Nun aber gleich drei Chancen für Ahn zum Rebreak. Und dann folgt der schwere Vorhandfehler von Williams, die das Break sofort wieder aus der Hand gibt. 5:4 für Ahn, die jetzt zum Satzgewinn serviert.

16:11 Uhr - Williams - Ahn - 4:4

Was lange wehrt, wird aus Sicht von Williams zumindest vorerst dann doch noch gut. Nach hartem Kampf, über zehn Minuten Spielzeit und mehreren Chancen zum Spielgewinn auf beiden Seiten, holt sich die ehemalige Weltranglisten-Erste mit dem Vorhand-Winner doch noch das Break zum 4:4.

Nichts zu machen: Die besten Szenen zum Petkovic-Aus

16:08 Uhr - Fognini - Kukushkin - 5:7, 6:3, 6:7, 0:6

Die French Open 2020 sind für Fabio Fognini schon beendet. Das war auch vor allem im zweiten Satz eine zu schwache Leistung des Italieners, den man hier durchaus zumindest in der zweiten Woche sehen konnte. Nach einem Fehler Fogninis beim Return gewinnt Kukushkin Satz vier mit 6:0.

16:03 Uhr - Williams - Ahn - 3:4

Nach einem Rückhandfehler von Ahn hat Williams Breakball. Aber den kann sie nicht verwerten. Der Ball springt aus Sicht der Favoritin etwas unglücklich von der Linie ab, und sie trifft ihn nicht sauber. Dann aber verlegt Ahn den Vorhand-Longline, und Williams hat die nächste Chance. Auch die vergibt sie aber.

15:56 Uhr - Fognini - Kukushkin - 5:7, 6:3, 6:7, 0:3

Es hat schon einige Überraschungen an den ersten anderthalb Turniertagen gegeben, und die nächste steht unmittelbar bevor. Der Italiener Fabio Fognini, hier durchaus relativ hoch eingeschätzt, hat gegen den Kasachen Mikhail Kukushkin nicht nur einen 1:2-Satzrückstand, sondern in Durchgang vier auch bereits zwei Breaks Rückstand.

15:48 Uhr: Korpatsch - Anisimova - 2:6

Auf Platz 12 läuft das Erstrundenmatch zwischen Tamara Korpatsch und Amanda Ansisimova. Die Deutsche hat den ersten Durchgang gegen die favorisierte US-Amerikanerin deutlich mit 2:6 abgeben müssen. Ihr könnt das Spiel wie alle Partien natürlich in voller Länge im Eurosport Player sehen.

Genial abgeschlossen! So muss man gegen Thiem spielen

15:40 Uhr - Williams - Ahn - 1:2

Williams hat etwas Pech mit der Netzkante, was gleichbedeutend mit dem nächsten Breakball für Ahn ist. Und den kann die 28-Jährige nutzen. Mit einem schönen Rückhand-Longline zwingt sie ihre Landsfrau zum Fehler und führt mit 2:1.

15:36 Uhr - Williams - Ahn - 1:1

Williams' zweites Aufschlagspiel verläuft weitaus weniger deutlich als das erste. Das Game dauert nun schon über acht Minuten, Williams musste mehrere Breakchancen abwehren. Mit einem Winner mit dem Longline holt sich Ahn die nächste Möglichkeit zum Break. Aber der mutige Return der Außenseiterin landet ganz knapp im Aus.

15:32 Uhr - Nishioka - Auger-Aliassime - 7:5, 6:3, 6:3

Matchball für Nishioka. Und dann fliegt der Return von Auger-Aliassime ins Aus. Mit vor allem in dieser Deutlichkeit völlig überraschend, muss sich der kanadische Youngster schon in der Auftaktrunde in drei Sätzen geschlagen geben.

15:25 Uhr - Williams - Ahn - 1:0

Besser hätte der Auftakt aus Sicht von Williams nicht sein können. Die dreimalige Turniersiegerin beginnt bei ihrem Service mal eben mit drei Assen und bringt das Spiel zu null durch. Im Gegensatz zu den Matches von Kvitova und Thiem ist das Dach über der Anlage jetzt übrigens geöffnet.

15:19 Uhr - Williams - Ahn

Es wird ernst für Serena Williams. Die US-Amerikanerin, die vorgestern 39 wurde, trifft auf dem Philippe Chatrier auf ihre Landsfrau Kristie Ahn. Auf dem belag, der ihr wohl am wenigsten liegt, ist Williams nicht die Turnierfavoritin, aber sie ist heute gegen Ahn in der Favoritenrolle.

Azarenka-Eklat: Das steckt hinter dem absurden Florida-Spruch

15:13 Uhr - Nishioka - Auger-Aliassime - 7:5, 6:3, 4:1

Felix Auger-Aliassime steht unmittelbar vor dem Aus. Der Kanadier hat nicht nur die ersten beiden Sätze gegen Yoshihito Nishioka aus Japan verloren, sondern auch im dritten Durchgang ein Break Rückstand.

15:05 Uhr - Bertens - Zavatska - 2:6, 6:2, 6:0

Kiki Bertens hat den Stotterstart ins Turnier gut weggesteckt. Mit einem Angriffsball am Netz verwandelt die Niederländerin ihren ersten Matchball zum in Satz zwei und drei letztlich doch noch klaren Erfolg.

15:00 Uhr - Thiem - Cilic - 6:4, 6:3, 6:3

Es war sicher noch keine perfekte aber über weite Strecken gute Leistung von Thiem, die gereicht hat, um einem ehemaligen Grand Slam Champion keine Chance zu lassen. Der Österreicher hat damit auch weiter Matchpraxis auf Sand gesammelt, und die wird er brauchen, denn sein Turnierbaum ist nicht einfach. Der nächste Gegner steht schon fest. Es handelt sich um Jack Sock aus den USA.

14:56 Uhr - Thiem - Cilic - 6:4, 6:3, 6:3

Nach zwei schnellen Fehlern Thiems in Folge steht es 15:30 bei Aufschlag des Österreichers. Er lässt einen Aufschlag-Winner zum 30:30 folgen. Anschließend hat er die große Chance am Netz zu verwandeln, schlägt den Volley aber ins Netz. Breakball für Cilic. Aber Thiem wehrt diesen mit einem richtig guten Aufschlag ab. Nach einem Winner aus dem Halbfeld heißt es Matchball Thiem. Cilic setzt den Return ins Netz, und Thiem hat seine Erstrundenauslosung damit letztlich souverän gelöst.

14:52 Uhr - Thiem - Cilic - 6:4, 6:3, 5:3

Einen der besten Ballwechsel des Matches bisher schließt Cilic mit dem Volley am Netz ab. Kurz darauf verzieht Thiem den Angriffsball mit der Vorhand, und Cilic bringt damit sein Spiel zum 3:5 durch. Nun kann Thiem aber zum Match ausservieren.

"Letzte Frage": Best of Eurosport Studio mit Zverev, Petkovic und Becker

14:45 Uhr - Thiem - Cilic - 6:4, 6:3, 4:2

Mit einem glänzenden Rückhand-Longline holt sich Thiem den Breakball, den Cilic allerdings abwehren kann. Anschließend patzt der Kroate aber beim Volley, und der Österreicher hat die nächste Möglichkeit, seinem Gegner das Service abzunehmen. Und dann ist der Außenseiter erneut nicht konsequent genug am Netz. 4:2 für Thiem!

14:37 Uhr - Thiem - Cilic - 6:4, 6:3, 2:2

Thiem lag zu Beginn des dritten Satzes ein Break zurück, hat das inzwischen aber wieder ausgleichen können. Cilic hat auch zu viele Fehler am Netz gemacht, mehrmals den Volley verschlagen und so sein Aufschlagspiel abgeben müssen. Es steht 2:2.

14:30 Uhr - Bertens - Zavatska - 2:6, 6:2

Nach einem Fehlstart im ersten Durchgang gegen katarina Zavatska aus der Ukraine sieht es für Kiki Bertens jetzt besser aus. Die Nummer fünf der Setzliste gewinnt den zweiten Durchgang mit 6:2.

14:22 Uhr - Petkovic - Pironkova - 3:6, 3:6

Petkovic reagiert am Netz zu überhastet und verschlägt den Angriffsball. Zwei Matchbälle für Pironkova. Und dann fliegt der Return von Petkovic ins Aus. Hochverdienter Zweisatzsieg für Pironkova, für die es nun zu einem Duell gegen Serena Williams kommen könnte. Für Petkovic ist das Turnier dagegen beendet.

Die besten Schläge von Tag 1: Murray und Wawrinka im Netz-Duell

14:20 Uhr - Thiem - Cilic - 6:4, 6:3

Die Vorhand von Cilic landet im Netz. Das ist gleichbedeutend mit Satzball Nummer drei für Thiem. Und den verwandelt der Österreicher dann mit einer guten Rückhand die Linie entlang. 6:3 für Thiem im zweiten Satz.

14:17 Uhr - Thiem - Cilic - 6:4, 5:3

Cilic kann mehrere große Chancen zum Punktgewinn am Netz nicht nutzen und verschlägt schließlich den Smash. Satzball für Thiem, den Cilic aber mit einem sehr gefühlvollen Slice abwehrt. Mit dem Rückhand-Crossschlag holt sich Thiem Chance Nummer zwei zum Satzgewinn. Auch da beweist Cilic aber eine gute Übersicht und kontert mit dem Volley.

14:14 Uhr - Petkovic - Pironkova - 3:6, 2:5

Das geht jetzt alles viel zu schnell aus Sicht von Petkovic. Die deutsche hat auch im zweiten Satz ein Break Rückstand. Nach einem Fehler der ehemaligen Top-Ten-Spielerin mit dem Crossball führt ihre Gegnerin mit 5:2. Pironkova fehlt nur noch ein Schritt zum Einzug in die zweite Runde.

14:06 Uhr - Thiem - Cilic - 6:4, 4:3

Nach einem viel zu hohen Stopp von Cilic hat Thiem keine Schwierigkeiten, am Netz zu verwandeln. 30:30 bei Aufschlag Cilic. Anschließend gerät der Rückhand-Passierball Thiems aber eine SPur zu lang. Und mit einem Aufschlagwinner holt Cilic den Spielgewinn. Insgesamt ist Thiem im zweiten Satz aber der deutlich bessere Spieler. Positiv aus Sicht von Cilic ist lediglich, dass er den Rückstand bei einem Break halten konnte.

13:58 Uhr - Thiem - Cilic - 6:4, 3:2

Cilic hat gut begonnen, aber jetzt läuft beim Kroaten nicht mehr viel zusammen. Der ehemalige US-Open-Sieger sucht den schnellen Punkt, macht aber stattdessen den Vorhandfehler. Drei weitere Breakchancen für Thiem. Die kann Cilic allerdings abwehren, die dritte mit einem schönen Vorhandwinner. Mit einem guten Longline gelingt ihm doch noch der wichtige Spielgewinn zum 2:3.

"Sehr stark": Kvitova ringt Dodin nieder

13:49 Uhr - Petkovic - Pironkova - 3:6

Drei Satzbälle für Pironkova. Und dann fliegt der Angriffsschlag von Petkovic aus dem Halbfeld deutlich ins Aus. Mit 6:3 gewinnt die Bulgarin den ersten Satz. Bei der Deutschen war vor allem der Aufschlag das große Problem. Wenn das erste Service nicht kam, hat Petkovic nur einen einzigen Punkt im gesamten Satz gemacht.

13:44 Uhr - Thiem - Cilic - 6:4, 1:0

Der Auftakt in Satz zwei hätte für Thiem besser nicht laufen können. Der US-Open-Sieger hat seinem Gegner erneut das Service abnehmen können. Nach einem Vorhandfehler von Cilic bringt Thiem seinen Aufschlag zum 2:0 durch.

13:36 Uhr - Thiem - Cilic - 6:4

Aber Thiem hat nun ebenfalls wieder Schwierigkeiten. Nachdem der Return von Cilic von der Linie wegrutscht, und Thiem den Ball nicht mehr richtig treffen kann, hat Cilic drei Chancen zum Rebreak. Die erste wehrt der Österreicher mit einem Ass ab. Bei der zweiten macht der Kroate den Rückhandfehler. Und dann folgt ein ganz schwach gespielter Stopp von Cilic. Einstand. Anschließend patzt er der Außenseiter beim Return, und Thiem hat Satzball. Die Vorhand-Crossball von Cilic fliegt ins Aus, und Thiem gewinnt den Durchgang mit 6:4.

13:31 Uhr - Thiem - Cilic - 5:4

Breakball für Thiem. Und dann trifft Cilic den Rückhand-Crossball nur mit dem Rahmen, und der Ball fliegt weit ins Aus. Das ist das Break genau zum richtigen Zeitpunkt aus Sicht von Thiem, der gleich zum Gewinn des ersten Durchgangs aufschlägt.

13:29 Uhr - Petkovic - Pironkova - 1:3

Petkovic musste erneut ihr Service abgeben, hat sich aber nun zumindest ein Aufschlagspiel zurückholt. Bei Pironkovas Service, das mehrere Minuten dauerte, blieb die Deutsche am Ball und wird mit dem Break belohnt. Beim Breakball verzieht Pironkova den Slice.

Mit einem Ass abserviert: Die besten Szenen zum Murray-Aus

13:20 Uhr - Thiem - Cilic - 3:4

Nach einer 40:0-Führung wird es noch einmal knapp zur Cilic bei eigenem Aufschlag. Thiem kommt auf 30:40 heran. Aber der Kroate bleibt ruhig, zieht sein Spiel weiter durch und verwandelt schließlich mit dem Smash am Netz zum Spielgewinn.

13:11 Uhr - Petkovic - Pironkova - 0:1

Auf den Außenplätzen haben die Matches inzwischen begonnen, darunter auch die Partie zwischen Andrea Petkovic und Tsvetana Pironkova. Aus Sicht der Deutschen verlief der Auftakt auf Platz 4 nicht nach Maß. Sie musste gleich ihr erstes Service abgeben.

13:05 Uhr - Thiem - Cilic - 1:2

Es ist ein guter Beginn auf dem Chatrier. Beide Spieler haben sofort ins Match gefunden, wirken sehr konzentriert. Cilic setzt einige Male erfolgreich den Stoppball ein. Nach einem Rahmentreffer Thiems beim Spielball seines Gegners fliegt der Return ins Aus, und Cilic gewinnt sein Spiel zum 2:1.

13:00 Uhr - Thiem - Cilic - 1:1

Cilic beschließt einen Netzangriff mit einem wunderschönen Stoppball und holt sich die Chance zum Rebreak. Und dann wird ein Angriffsschlag von Thiem Aus gegeben. Die Schiedsrichterin überprüft den Abdruck, aber die Entscheidung bleibt bestehen. Auch Thiem muss sein Service abgeben, und es steht 1:1.

"Es war nicht einfach für mich!" Zverev über den Auftakt in Paris

12:55 Uhr - Thiem - Cilic - 1:0

Los geht es mit Aufschlag Cilic. Thiem merkt man nicht an, dass sein letztes Sandplatzmatch bei einem großen Turnier mehrere Monate her ist. Der Österreicher ist sofort im Rhythmus und bringt fast alle Angriffsschläge seines Gegners zurück. Nach einem Patzer von Cilic am Netz hat Thiem zwei Breakbälle. Und dann folgt der Vorhandfehler des Kroaten zum 1:0 für den Österreicher.

12:45 Uhr - Hoffnung auf den Außenplätzen

Es gibt wieder positive Zeichen von den Außenplätzen. Die Planen sind teilweise entfernt, die Plätze werden hergerichtet. Mit etwas Glück können wir gleich mehr als nur ein Match erleben. Für diesen Fall verweise ich Euch schon einmal auf den Eurosport Player. Hier habt Ihr die freie Wahl, welches Match Ihr live sehen wollt.

12:40 Uhr - Thiem - Cilic

Auf dem Chatrier steht nun das Match zwischen Dominic Thiem und Marin Cilic auf dem Programm. Der frischgebackene US-Open-Sieger geht natürlich als Favorit ins Match gegen den Kroaten, den er auch in New York auf dem Weg zu seinem Titel besiegt hatte. Ein paar Fragezeichen stehen nach dem harten Turnier in Flushing Meadows aber dennoch hinter Thiem, vor allem die fehlende Spielpraxis auf Sand vor den French Open. Cilic ist sicherlich auch kein dankbarer Erstrundengegner, aber gerade auf Sand ist Thiem stärker einzuschätzen als sein Gegner.

12:27 Uhr - Kvitova - Dodin - 6:3, 7:5

Mit ihrem achten Ass holt sich Kvitova zwei Matchbälle. Und gleich den ersten verwandelt sie mit einem mutigen Angriff am Netz. 6:3 und 7:5 für Kvitova. Das war alles in allem ein sehr guter Auftritt der Tschechin, vor allem im ersten Durchgang. Im zweiten wurde sie teilweise etwas zu vorsichtig, aber das ist für ein Erstrundenmatch bei einem Grand Slam ja auch nichts Ungewöhnliches.

Becker moniert nach Zverev-Match: "Gefährlich für die Spieler"

12:22 Uhr - Kvitova - Dodin - 6:3, 6:5

Kvitova gewinnt ohne Schwierigkeiten ihr Spiel zum 5:5. Anschließend wird es wieder eng für Dodin. Mit einem Rückhand-Winner aus dem Halbfeld macht Kvitova den Punkt zum 15:30. Es folgt der Rahmentreffer ihrer Gegnerin, und die Tschechin hat zwei Breakchancen. Die erste wehrt Dodin mit einem guten Longline ab. Aber dann patzt die Französin nach einem abwechslungsreichen Ballwechsel mit der Vorhand. Kvitova führt 6:5 und serviert gleich zum Matchgewinn.

12:16 Uhr - Kvitova - Dodin - 6:3, 4:5

Der Vorhandschlag von Dodin landet im Aus. Und das ist gleichbedeutend mit Breakball für Kvitova. Aber die Tschechin kann die Chance nicht nutzen, patzt ihrerseits mit der Rückhand. Dodin gewinnt schließlich ihr Aufschlagspiel doch noch und lässt einen Schrei der Erleichterung aus. In den entscheidenden Ballwechseln waren beide jetzt etwas passiv.

12:10 Uhr - Kvitova - Dodin - 6:3, 4:4

Nach den frühen Breaks auf beiden Seiten verläuft der Satz sehr ausgeglichen. Dodin bleibt mutig, aber auch Kvitova hat das Tempo jetzt noch einmal erhöht. Zu null gleicht die ehemalige Wimbledonsiegerin zum 4:4 im zweiten Satz aus.

12:05 Uhr - Kvitova - Dodin - 6:3, 3:3

Herausragender Longline von Dodin zum 40:40 bei Aufschlag Kvitova. Die Tschechin bleibt aber konzentriert. Sie punktet zunächst mit einem Ass zum Vorteil und macht dann mit einem ganz stark platzierten zweiten Aufschlag den Punkt zum Spielgewinn. 3:3 im zweiten Satz.

Klasse Auftritt: Die Highlights zu Zverevs Auftaktsieg

11:52 Uhr - Kvitova - Dodin - 6:3, 1:2

Auf einen zu vorsichtigen zweiten Aufschlag Dodins antwortet Kvitova mit einem unerreichbaren Return. Breakball für die Tschechin, den sie allerdings mit einem Vorhandfehler vergibt. Dodin löst sich insgesamt gut aus dieser kritischen Situation. Die Außenseiterin macht mit einem Vorhandwinner und einem guten Aufschlag die Punkte zum Spielgewinn.

11:47 Uhr - Kvitova - Dodin - 6:3, 1:1

Mit einem starken Return macht Dodin nun aber immerhin den Punkt zum 30:30 bei Aufschlag Kvitova. Und dann bleibt die Außenseiterin aktiv, zwingt Kvitova in die Defensive und wird mit dem Winner aus dem Halbfeld belohnt. Breakball für Dodin. Und den verwandelt sie mit einem sehr schönen Longline. Das kam jetzt nach dem bisherigen Spielverlauf etwas aus dem Nichts, war aber der Lohn für ein mutiges und druckvolles Returnspiel der Französin.

11:43 Uhr - Kvitova - Dodin - 6:3, 1:0

Nach einem unnötigen Fehler Dodins über die Rückhand hat Kvitova Breakball. Und es folgt der Doppelfehler der Französin. 1:0 für Kvitova im zweiten Satz. Und wenn die Tschechin weiter so aufschlägt, wie sie es in Satz eins getan hat, wird es ganz schwer für die Französin, sich das Break zurückzuholen.

11:38 Uhr - Kvitova - Dodin - 6:3

Kvitova schlägt zum Satzgewinn auf. Dodin riskiert viel, um sich das Break zurückzuholen, aber dadurch steigt nun auch die Fehlerzahl bei der Außenseiterin. Mit einem cleveren Aufschlag lockt Kvitova ihre Gegnerin weit nach außen, hat anschließend das ganze Feld zur Verfügung und holt sich den Satzball. Und den verwandelt sie mit einem Ass. 6:3 für Kvitova nach einer guten Vorstellung im ersten Satz.

Sensations-Schlag: Zverev bekommt sogar Applaus vom Gegner

11:34 Uhr - Kvitova - Dodin - 5:3

Breakball für Kvitova nach einem Vorhandfehler ihrer Gegnerin. Und dann setzt Dodin einen Stoppball viel zu hoch an. Kvitova muss am Netz nur noch verwandeln, verschlägt aber den Angriffsball. Dodin patzt im Anschluss aber wieder mit der Vorhand, und Kvitova hat die zweite Breakchance. Und dann macht sie Druck über den Return und schließlich den Punkt. 5:3 für Kvitova.

11:30 Uhr - Kvitova - Dodin - 4:3

Kvitova macht bei eigenem Aufschlag bisher einen sehr souveränen Eindruck. Wenn das erste Service kam, und das war bislang meistens der Fall, hat die zweimalige Wimbledonsiegerin noch keinen einzigen Punkt abgeben müssen. Die Tschechin hat auch schon drei Asse serviert, bei den langsamen Bedingungen dieses Jahr in Roland Garros durchaus ein kleines Ausrufezeichen.

11:27 Uhr - Kvitova - Dodin - 3:3

Kvitova macht jetzt Druck auf den Aufschlag von Dodin, verwandelt mit einem schönen Crossball aus dem Halbfeld zum Punktgewinn. Es wird zum ersten Mal enger bei Aufschlag der Französin, und dann wird auch noch ein Fußfehler beim Aufschlag gegen sie gegeben. Es geht über Einstand. Aber nach einem starken Rückhand-Crossball von Dodin und einem Patzer Kvitovas im nächsten Ballwechsel steht es 3:3.

11:20 Uhr - Kvitova - Dodin - 2:2

Die Anfangsphase verläuft sehr ausgeglichen. Sowohl Kvitova als auch Dodin bringen ihre ersten Aufschlagspiele ohne große Mühe durch. Zunächst hatten beide Damen etwas Mühe, ihren Rhythmus zu finden. Inzwischen läuft es aber besser mit einigen langen Ballwechseln und schönen Abschlüssen.

Azarenka-Eklat: Das steckt hinter dem absurden Florida-Spruch

11:10 Uhr - Wieder stärkerer Regen

Leider wird der Regen wieder stärker. Die Plane wird wieder aufgezogen. Es ist also heute Geduld gefragt auf den Außenplätzen. Aber zum Glück gibt es ja ein Dach über dem Chatrier. Das Match zwischen Petra Kvitova und der Französin Oceane Dodin kann also zumindest planmäßig starten.

11:00 Uhr - Das Wetter in Paris

Die schlechte Nachricht ist, dass es heute Vormittag in der französischen Hauptstadt wieder ziemlich stark geregnet hat. Die Planen mussten über die Plätze gezogen worden und auf den Außenplätzen kann es nicht pünktlich losgehen. Die etwas bessere Nachricht ist, dass sich die Situation gebessert hat. In diesem Moment wird auf dem Platz, wo gleich Andrea Petkovic spielen soll, die Plane entfernt. Es könnte sich also nur um eine leichte Verzögerung halten.

10:50 Uhr - Die Matches am Montag

Es herrscht heute wieder Hochbetrieb in Roland Garros, zumindest auf den Plätzen. Unter anderem kämpfen Rafael Nadal, Serena Williams und Dominic Thiem um den Einzug in Runde zwei. Aus deutscher Sicht sind Angelique Kerber, Jan-Lennard Struff, Tamara Korpatsch und Daniel Altmaier am Start. Und gleich ab 11:00 Uhr trifft Andrea Petkovic auf die beiden US Open so überzeugende Tsvetana Pironkova aus Bulgarien.

10:30 Uhr - Herzlich willkommen zum Liveticker der French Open

Vom 27. September bis 11. Oktober geht nun auch das letzte von in diesem Jahr nur drei Grand-Slam-Turnieren über die Bühne - der Sandplatz-Klassiker von Roland Garros in Paris. Eurosport.de berichtet hier im Liveticker vom ersten bis zum letzten Turniertag vom Kampf um die Titel. Sebastian Würz begleitet Euch durch den Tag. Viel Spaß dabei.

