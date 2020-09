Sock, der als Qualifikant das Hauptfeld in Paris erreicht hatte, bezwang zum Auftakt seinen Landsmann Reilly Opelka 6:4, 6:4, 6:3

Der kroatische US-Open-Champion von 2010 enttäuschte keineswegs und versuchte alles. Cilic schlug 24 Winner (Thiem 17) und attackierte 32 Mal am Netz (Thiem 10). Das Problem: Cilic leistete sich an seinem 32. Geburtstag 43 unerzwungene Fehler, mehr als doppelt so viele wie sein Kontrahent (21).