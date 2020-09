"Was soll ich denn rumsitzen?", brach es aus Alexander Zverev im Exklusiv-Interview mit Eurosport heraus.

"Nach so einem Finale kann ich das nicht machen. Erstens kann ich keine Minute schlafen, zweitens wird es doch nur schlimmer, wenn ich rumsitze."

Zverev hat sich umgehend nach seiner Rückkehr aus New York ins Gym begeben, für Paris geackert und das Training mit Coach David Ferrer intensiviert.

"Wir haben eine sehr ähnliche Denkweise, was Tennis angeht und wie wir das Training sehen", so Deutschlands Nummer eins. Und: "Ich verstehe ihn vielleicht besser, als ich die letzten Trainer verstanden habe." Ein Ritterschlag für Ferrer - und die Basis für den angepeilten Grand-Slam-Titel?

Gut möglich. "Ich glaube daran, dass ich ein Grand-Slam-Champion sein werde", so Zverev, der in diesem Jahr bei den Major-Events eine erstaunliche Coolness an den Tag legt.