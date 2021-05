Da sollte Zverev eigentlich stehen mit seinen Möglichkeiten, fügte Tiriac an. Der beste deutsche Tennis-Spieler kämpft ab Sonntag bei den French Open erneut um seinen ersten Grand-Slam-Triumph. Zverev geht mit viel Selbstvertrauen in Paris an den Start. In Acapulco/Mexiko und beim Masters in Madrid konnte er in diesem Jahr bereits zwei Turniersiege einfahren und dabei auch Topspieler wie Rafael Nadal schlagen.

Im vergangenen Jahr schaffte es der 24-Jährige in Roland Garros bis ins Achtelfinale.

Das könnte Dich auch interessieren: Auf anderem Level: Koepfer schaut Nadal "am liebsten zu"

French Open Auf anderem Level: Koepfer schaut Nadal "am liebsten zu" VOR 3 STUNDEN

(SID)

Duell der langen Ballwechsel: Friedsam schlägt Cepede Royg

French Open Zverev schießt gegen Tennis-Kollegen: "Geht nur ums Geld" GESTERN AM 07:51